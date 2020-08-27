Saray Matbaacilik KK Ticaret Sanayi : Finansal Rapor

Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü BDD BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sınırlı Olumlu

30 HAZİRAN 2020 TARİHLİ ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin ('Şirket') 30 Haziran 2020 tarihli ilişikteki özet finansal durum tablosunun, aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz.

Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standartları'na ('TMS') ve Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı'na uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ('SBDS') 2410'Ara Dönem Finansal Bilgilerin İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi''ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Görüş

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 'nin 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla finansal durumunun, aynı tarihli finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin nakit akışlarının Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir şekilde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Ankara, 27.08.2020

BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Ahmet MESCİ, YMM

Sorumlu Denetçi