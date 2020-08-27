Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Saray Matbaacilik KK Ticaret v Sanayi AS    SAMAT   TRESRAY00013

SARAY MATBAACILIK KK TICARET V SANAYI AS

(SAMAT)
  Report
SummaryNewsCompanyFinancials 
SummaryAll NewsPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Saray Matbaacilik KK Ticaret Sanayi : Finansal Rapor

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
08/27/2020 | 01:43pm EDT
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BDD BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sınırlı Olumlu

30 HAZİRAN 2020 TARİHLİ ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin ('Şirket') 30 Haziran 2020 tarihli ilişikteki özet finansal durum tablosunun, aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz.

Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standartları'na ('TMS') ve Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı'na uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ('SBDS') 2410'Ara Dönem Finansal Bilgilerin İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi''ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Görüş

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 'nin 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla finansal durumunun, aynı tarihli finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin nakit akışlarının Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir şekilde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Ankara, 27.08.2020

BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Ahmet MESCİ, YMM

Sorumlu Denetçi

Disclaimer

Saray Matbaacilik Kagitcilik Kirtasiyecilik Ticaret ve Sanayi AS published this content on 27 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 August 2020 17:42:04 UTC
share with twitter share with LinkedIn share with facebook
All news about SARAY MATBAACILIK KK TICARET V SANAYI AS
01:43pSARAY MATBAACILIK KK TICARET SANAYI : Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
PU
01:43pSARAY MATBAACILIK KK TICARET SANAYI : Finansal Rapor
PU
08/19SARAY MATBAACILIK KK TICARET SANAYI : Şirket Genel Bilgi Formu
PU
08/19SARAY MATBAACILIK KK TICARET SANAYI : Yönetim Kurulu Komiteleri
PU
More news
Financials
Sales 2019 115 M 15,7 M 15,7 M
Net income 2019 -13,5 M -1,84 M -1,84 M
Net Debt 2019 22,5 M 3,07 M 3,07 M
P/E ratio 2019 -2,43x
Yield 2019 -
Capitalization 57,6 M 7,81 M 7,85 M
EV / Sales 2018 0,41x
EV / Sales 2019 0,48x
Nbr of Employees -
Free-Float 14,8%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Ali Keles Chairman & General Manager
Meliha Bahar Keles Vice Chairman
Mustafa Unsal Director
Murat Gül Independent Director
Selma Özyurt Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
SARAY MATBAACILIK KK TICARET V SANAYI AS8
DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.-22.91%6 040
TOPPAN PRINTING CO., LTD.-23.26%5 659
CIMPRESS PLC-24.31%2 459
SHENZHEN JINJIA GROUP CO.,LTD.-8.68%2 215
DELUXE CORPORATION-40.50%1 243
Categories
Free services
Mobile App
SOLUTIONS
About
Stock Market Quotes Interactive brokers Offre Binck Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2020 Surperformance. All rights reserved. Les cotations sont fournies par Factset, Morningstar,S&P Capital IQ et vwd Group