Schwager Energy S A : CITACIÓN A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

SCHWAGER ENERGY S.A. Sociedad Anónima Abierta - Inscripción en el Registro de Valores N°549 CITACIÓN A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Señores Accionistas: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 18.046 y a los estatutos sociales de Schwager Energy S.A. (la 'Sociedad'), informo a Uds. que el Directorio ha acordado citar a una Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día martes 15 de septiembre del 2020, a las 11:00 horas, en Isidora Goyenechea 3000 piso 24 oficina 2406, Las Condes, Santiago, en reemplazo de la junta suspendida por acuerdo del mismo directorio, fijada inicialmente para el 04 de agosto del mismo año.. El objeto de la Junta será someter a la consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias: AUMENTO DE CAPITAL: Aprobar un aumento de capital de la Sociedad por un monto de $6.000.000.000, o aquel monto que acuerde la junta, mediante la emisión de acciones de pago, nominativas, sin valor nominal, ordinarias, sin preferencias, de la misma y única serie existente, para ser emitidas y colocadas en la forma, condiciones y oportunidades que apruebe la Junta Extraordinaria de Accionistas. Delegación de facultades al directorio en relación al aumento de capital. Facultades generales al directorio. Modificación de estatutos derivada del aumento de capital. CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL: El cambio de la razón social de 'Schwager Energy S.A.' a 'Schwager S.A.'. Modificación de estatutos derivada de este acuerdo. ACUERDOS FINALES: Adoptar las demás decisiones propias de toda junta, que resulten necesarias o condu­centes para implementar los acuerdos que se adopten. Conforme a lo establecido en el artículo 59 ya referido, la Sociedad pondrá a disposición de sus accionistas y del público en general los documentos que fundamentan las materias que serán objeto de la junta que se cita, en su sitio web www.schwager.cl, a partir del día 27 de agosto del 2020. Asimismo, a contar de dicha fecha, tales antece­dentes estarán disponibles para los accionistas en nuestra sede ubicada en Isidora Goyenechea 3000 piso 24 of. 2406, Las Condes, Santiago, de lunes a viernes entre las 10:00 y las 13:00 horas. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA: Conforme al Art. 103 del Reglamento de la ley 18.046, tendrán derecho a participar en la junta aquellos accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquél fijado para su celebración. Si procediere calificar poderes, esto se hará el día de la Junta desde las 9:00 horas hasta su inicio. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA POR MEDIOS REMOTOS: En atención a la pandemia de Coronavirus, la Co­misión para el Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter General N°435 de fecha 18 de marzo de 2020, autorizó el uso de medios tecnológicos que permitan la participación y votación a distancia de los accionistas en la Junta. Para dichos efectos, los accionistas con derecho a participar en la junta, deberán enviar una solicitud en este sentido al correo electrónico [email protected]a más tardar el día 14 de septiembre del 2020 a las 14:00 horas, en el cual deberán indicar nombre completo del accionista, adjuntando el formulario que para tal efecto estará disponible en la página web de la sociedad, más una imagen legible de ambas caras de su cédula de identidad. Si se trata de un representante de un accionista (apoderado o custodio), deberá adjuntar, además, el poder otorgado por el accionista e imagen de ambas caras de la cédula de identidad del apoderado. Para la conexión se requerirá de un computador, tableta o teléfono que cuente con acceso a Internet. PARTICIPACIÓN PRESENCIAL: A causa de la situación sanitaria por la que se atraviesa, se solicita encarecida­mente a los señores accionistas preferir su presencia por los medios remotos ya señalados. En caso que un accionista o un representante de accionista, aun así decida concurrir presencialmente, igualmente deberá anunciarlo al correo electró­nico [email protected] y remitir una imagen legible de ambas caras de su cédula de identidad (y de su poder, en su caso) a más tardar el día 14 de septiembre del 2020 a las 14.00 horas. Se deja constancia que, conforme a lo señalado en el inciso 2° del artículo 113 del Reglamento de la ley 18.046 sobre sociedades anónimas, los poderes e instrucciones específicas otorgadas para la junta de accionistas que fue suspendida, valdrán para la que se celebrará en su reemplazo el 15 de septiembre del 2020. Sin perjuicio de ellos, habrá texto de poderes disponible en la página web de la sociedad. Se solicita tener presente y cumplir estrictamente con las restricciones impuestas por la autoridad para reuniones presenciales que estén vigentes al día fijado para la Junta. Sin otro particular, le saluda muy atentamente, ANDRES ROJAS SCHEGGIA Presidente del Directorio

