PRESS RELEASE : Semperit AG Holding / Semperit -2

|balance sheet | 6,943| 0.6%| 6,902| |date)_____________|___________________|___________________|___________________| |__________________|___________________|___________________|___________________| |Sector and segment| | | | |key figures, in | 2020| Change| 2019| |EUR_m_____________|___________________|___________________|___________________| |Industrial_Sector:|___________________|___________________|___________________| |Sales_____________|______________478.4|_____________-12.6%|______________547.2| |EBITDA____________|_______________76.6|_____________-12.4%|_______________87.5| |EBIT______________|_______________32.4|_____________-46.7%|_______________60.9| |___Semperflex:____|___________________|___________________|___________________| |___Sales__________|______________189.9|_____________-14.7%|______________222.7| |___EBITDA_________|_______________41.9|_____________-12.6%|_______________47.9| |___EBIT___________|_______________30.9|_____________-14.1%|_______________36.0| |___Sempertrans:___|___________________|___________________|___________________| |___Sales__________|______________113.1|_____________-15.6%|______________134.0| |___EBITDA_________|________________8.7|_____________-35.6%|_______________13.5| |___EBIT___________|______________-14.9|______________>100%|________________8.9| |___Semperform:____|___________________|___________________|___________________| |___Sales__________|_______________81.8|_____________-10.3%|_______________91.1| |___EBITDA_________|_______________15.0|______________-3.9%|_______________15.6| |___EBIT___________|_______________11.3|______________-5.8%|_______________12.0| |___Semperseal:____|___________________|___________________|___________________| |___Sales__________|_______________93.6|______________-5.9%|_______________99.5| |___EBITDA_________|_______________11.0|_______________5.6%|_______________10.4| |___EBIT___________|________________5.1|______________28.4%|________________4.0| |Medical Sector | | | | |(Sempermed):______|___________________|___________________|___________________| |Sales_____________|______________449.2|______________53.1%|______________293.3| |EBITDA____________|______________150.4|______________>100%|________________5.5| |EBIT______________|______________224.9|______________>100%|______________-50.2| For further details please see the Semperit Group's Annual Report 2020. Further inquiry note: Monika Riedel Director Group Brand Management, Corporate Spokesperson +43 676 8715 8620 monika.riedel@semperitgroup.com Judit Helenyi Director Investor Relations +43 676 8715 8310 judit.helenyi@semperitgroup.com www.semperitgroup.com end of announcement euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Attachments with Announcement: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/15/5/10678113/1/2021-03-18_Semperit_Press_release_FY2020.pdf

