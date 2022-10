Sendas Distribuidora S A : Reunião da Administração

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ nº 06.057.223/0001-71 NIRE 3330027290-9 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2022 Data, Horário e Local : Aos 27 (vinte e sete) de outubro de 2022, às 16:00 horas, na sede social da Sendas Distribuidora S.A. (" Companhia "), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, nº 6.000, Lote 2, Pal 48959, Anexo A, Jacarepaguá, CEP 22775-005. Convocação e Presença : Convocação dispensada nos termos regimentais e presença da totalidade dos membros. Mesa : Presidente : Jean-Charles Henri Naouri; Secretária : Aline Pacheco Pelucio. Ordem do Dia : Análise e informação acerca da renúncia do Vice-presidente do Conselho de Administração e eleição dos substitutos para mandato integrado. Deliberações : Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem restrições, deliberar o quanto segue: 5.1 Análise e informação acerca da renúncia do Vice-presidentedo Conselho de Administração e eleição dos substitutos para mandato integrado: Os Membros do Conselho de Administração foram informados que, após uma década de relevante contribuição e participação em projetos transformadores para a Companhia, o Sr. Ronaldo Iabrudi renuncia à função de Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia e de Membro do Conselho de Administração da Companhia na data de hoje, com efeitos a partir

de 28 de outubro de 2022. O Sr. Ronaldo continuará apoiando o Grupo Casino em várias questões institucionais e ESG. Ato contínuo, os Membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, à exceção dos Srs. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira e Philippe Alarcon, que optaram por se abster da votação: (i) pela eleição do Sr. Philippe Alarcon, Membro do Conselho de Administração da Companhia, para substituir o Sr. Ronaldo Iabrudi na função de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) eleger o Sr. Belmiro Gomes, Diretor Presidente da Companhia, como Membro do Conselho de Administração da Companhia, ambos para cumprimento do mandato integrado com término na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que decidir acerca das contas do exercício fiscal de 2022. 6. Aprovação e assinatura da ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2022. Presidente: Sr. Jean-Charles Henri Naouri; Secretária: Sra. Aline Pacheco Pelucio. Membros presentes do Conselho de Administração: Srs. Jean-Charles Henri Naouri, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira - Membro Renunciante, Luiz Nelson Guedes de Carvalho, Christophe José Hidalgo, Philippe Alarcon, David Julien Emeric Lubek, Josseline Marie-José Bernadette De Clausade, José Flavio Ferreira Ramos e Geraldo Luciano Mattos Júnior. Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2022. Aline Pacheco Pelucio Secretária de Governança Corporativa

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. Companhia de Capital Aberto Autorizado CNPJ nº 06.057.223/0001-71 NIRE 3330027290-9 MINUTES TO THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS HELD ON OCTOBER 27TH, 2022 1. Date, Time and Place: On the October 27th 2022, at 04:00 pm, at the headquarters of Sendas Distribuidora SA ("Company"), located in the City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, at Avenida Ayrton Senna, nº 6.000, Lote 2, Pal 48959, Annex A, Jacarepaguá, CEP 22775-005. Call and Attendance : Call was waived in accordance with the regalement and the meeting had the presence of all the members of the Company's Board of Directors. Conduction of the Meeting : Chairman: Jean-Charles Henri Naouri; Secretary: Aline Pacheco Pelucio. Agenda : Analysis and information about the resignation of the Vice-Chairman of the Board of Directors and the election of substitutes for an integrated term of office. RESOLUTIONS: The members of the Board of Directors, by unanimous vote and without restrictions, decided the following: 5.1 Analysis and information about the resignation of the Vice-Chairmanof the Board of Directors and the election of substitutes for an integrated term of office:The Members of the Board of Directors were informed that, after a decade of relevant contribution and participation in transformative projects for the Company, Mr. Ronaldo Iabrudi resigns as Vice Chairman of the Company's Board of Directors and Member of the Company's Board