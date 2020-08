Shedir Pharma S p A : GROUP – DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.r.l. FINALIZZA L'ACQUISIZIONE DI EMINOCS 0 08/24/2020 | 03:53am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields . Shedir Pharma Group S.p.A. ● COMUNICATO STAMPA ● Dymalife Pharmaceutical S.r.l. finalizza l'acquisizione di EMINOCS® (farmaco in FASCIA A a base di Diclofenac di potassio in gocce) Piano di Sorrento (NA), 6 agosto 2020 - Shedir Pharma Group S.p.A. ("Shedir Pharma Group" o la "Società" o "Emittente"), holding operativa del Gruppo Shedir Pharma, primario operatore attivo nel settore nutraceutico, dermocosmetico, medical device e farmaceutico comunica il perfezionamento da parte della controllata totalitaria Dymalife Pharmaceutical S.r.l. dell'acquisizione della specialità medicinale EMINOCS® già commercializzato, nella formulazione 50mg/ml in gocce dalla società farmaceutica multinazionale Alfasigma S.p.A. L'operazione è stata perfezionata con APR Applied Pharma Research S.A., società farmaceutica multinazionale svizzera titolare dei diritti privativa relativi alla sopra menzionata specialità medicale, che da più di 25 anni è impegnata nello sviluppo di prodotti ad alto grado di innovazione e coperti da brevetti commercializzati da numerose big pharma di rilevanza internazionale, quale detentrice dei diritti di commercializzazione del Diclofenac di potassio nella formulazione gocce. L'acquisizione di EMINOCS® è stata finalizzata, mediante utilizzo di leva bancaria con scadenza a 5 anni, a fronte di un corrispettivo complessivo di euro 800 mila comprensivo dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) italiana, del brand EMINOCS®, del dossier farmaceutico e del brevetto sottostante con scadenza giugno 2026 il quale consente di annoverare EMINOCS® tra i farmaci non generici stante l'unicità dello stesso. L'accordo di acquisizione prevede altresì la licenza del dossier farmaceutico in esclusiva (a carattere perpetuo) per Italia nonché i diritti di commercializzazione anche per la Spagna e l'Olanda, il tutto a fronte della corresponsione di royalties alla controparte dal terzo al sesto anno a decorrere da quello di avvio della commercializzazione La specialità medicinale EMINOCS® si inserisce in uno dei segmenti di mercato in maggiore crescita ossia quello dei prodotti per il dolore con una particolare collocazione nell'ambito del trattamento a breve termine del dolore da infiammazione a seguito di traumi, per esempio distorsioni, infiammazione e gonfiore in seguito ad interventi chirurgici in ambito ortopedico e per i dolori mestruali. EMINOCS® ha generato nel 2019 un fatturato annuo (fonte IQVIA) di circa euro 400 mila con un gross margin di circa il 70%. L'avvio della commercializzazione di EMINOCS® da parte di Dymalife Pharmaceutical S.r.l. è previsto entro la fine del 2020 attesi i tempi necessari per perfezionare il trasferimento della titolarità dell'AIC presso l'Autorità Italiana del Farmaco (AIFA). Antonio Scala, Amministratore delegato di Shedir Pharma Group, commenta: "L'acquisizione di EMINOCS consente alla divisione farmaceutica del Gruppo di rafforzare il proprio listino con un farmaco coperto da brevetto quindi non sostituibile e di comprovata efficacia in un'area di mercato di interesse strategico e trasversale come quella del trattamento del dolore. Prosegue con tale operazione il processo di crescita mediante acquisizione di prodotti con fatturato che ci consentono di gestire efficacemente il processo di integrazione commerciale con accesso a multipli in acquisto molto interessanti. Inoltre, nel caso di EMINOCS avremo un farmaco unico coperto da brevetto con indubbi ritorni in termini di caratterizzazione della divisione farmaceutica e differenziazione rispetto ai competitor. EMINOCS contribuirà in maniera determinate nel processo di crescita della divisione farmaceutica Shedir Pharma Group S.p.A., è la holding del Gruppo Shedir Pharma, attivo nel campo della nutraceutica e farmaceutica e specializzato nella ricerca, formulazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti nutraceutici, dermocosmetici, dispositivi medici e prodotti farmaceutici. La società controllata, in via totalitaria, Shedir Pharma S.r.l. Unipersonale è una società "Elite" di Borsa Italiana. Il Gruppo Shedir Pharma sviluppa e commercializza prodotti funzionali a circa 15 aree terapeutiche (tra le quali quella cardiologica, respiratoria, osteoarticolare, urologica, pediatrica, ginecologica, neurologica e algologica), attraverso una strutturata rete di circa 800 agenti monomandatari nonché in via diretta a grossisti di primario standing che a loro volta riforniscono in autonomia farmacie e parafarmacie. Grazie al lavoro del team di ricerca e sviluppo e alla collaborazione con le principali università italiane ed enti di ricerca privati, è impegnata nella continua ricerca dell'innovazione, con la formulazione di prodotti unici e coperti da brevetto. L'innovazione e l'efficacia dei prodotti è supportata inoltre da evidenze scientifiche oggetto di pubblicazioni. SHEDIRPHARMA® GROUP S.p.A. è attiva altresì nel mercato veterinario, con la Linea Shedir® Pet, una linea di prodotti sviluppati per le specifiche esigenze degli animali. Il Gruppo è titolare di 2 certificazioni di qualità che permettono di monitorare costantemente ed in tutte le fasi, la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti. Codici identificativi Codice ISIN: IT0005379620. Ticker Bloomberg: SHE IM Ticker Reuters: SHE.MI

