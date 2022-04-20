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    SHRA   JO3127811011

SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENTS COMPANY(P.L.C)

(SHRA)
End-of-day quote Amman Stock Exchange  -  04-17
0.8600 JOD   -1.15%
02:45aSHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENTS P L C : Assembly Decision-(SHRA)-2022-04-20
PU
04/11SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENTS P L C : G.a (shra) 2022 04 11
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03/31SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENTS P L C : Disclosure (SHRA) 2022 03 31
PU
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Shira Real Estate Development and Investments P L C : Assembly Decision-(SHRA)-2022-04-20

04/20/2022 | 02:45am EDT
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SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT & INVESTMENTS

To: Jordan Securities Commission,

Amman Stock Exchange

Company's Name: SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT & INVESTMENTS

Date: 19-04-2022 03:37:31 PM

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻠﻟ ﻉﺍﺮﺸﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

PM 03:37:31 2022-04-19 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

The Extraordinary General Assembly Meeting of SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT & INVESTMENTS was held on 01:30 On 19-04-2022 at Zoom Cloud Meetings. The shareholders participation in the General Assembly Meeting was 77.12%.

ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻠﻟ ﻉﺍﺮﺸﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺪﻘﻋ ﺮﻴﻏ ﺎﻋﺎﻤﺘﺟﺍ 01:30 ﻰﻠﻋ 2022-04-19 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ Zoom Cloud Meetings ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻲﻓ ﻚﻟﺫﻭ ﻱﺩﺎﻋ .% 77.12 ﺭﻮﻀﺣ ﺔﺒﺴﻨﺑﻭ

Subject: Increasing the company's Capital

ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭ ﺓﺩﺎﻳﺯ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

The General Assembly approved the increase of the company's capital from 10569457 to 16271457 through:

ﻦﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺖﻘﻓﺍﻭ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﻚﻟﺫﻭ ,ﺭﺎﻨﻳﺩ/ﻢﻬﺳ 16271457 ﻰﻟﺇ ﺭﺎﻨﻳﺩ/ﻢﻬﺳ 10569457 :ﻝﻼﺧ

The Capital Increase Method

ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﺪﻳﺪﺤﺗ

Stock dividends:

:ﺔﻴﻧﺎﺠﻣ ﻢﻬﺳﺃ

ﺮﻳﻮﻄﺘﻠﻟ ﻉﺍﺮﺸﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺭﺮﻗ ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ ﻊﻓﺭ ﻰﻠﻋ ﻉﺎﻤﺟﻻﺎﺑ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻦﻴﻔﻟﺍﻭ ﺔﺋﺎﻤﻌﺒﺳﻭ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺔﺴﻤﺧ (5,702,000) ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﺘﺳ (16,271,457) ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭ ﺢﺒﺼﻴﻟ ﻲﻧﺩﺭﺍ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﺴﻤﺧﻭ ﺔﻌﺒﺳﻭ ﺔﺋﺎﻤﻌﺑﺭﺍﻭ ﺎﻔﻟﺍ ﻥﻮﻌﺒﺳﻭ ﺪﺣﺍﻭﻭ ﻥﺎﺘﺋﺎﻣﻭ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺔﺴﻤﺧ (5,702,000) ﻎﻠﺒﻣ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻲﻧﺩﺭﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﺿﺍﺭﺍ ﻊﻴﺑ ﻦﻣ ﻰﺗﺄﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﻧﺩﺭﺍ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻦﻴﻔﻟﺍﻭ ﺔﺋﺎﻤﻌﺒﺳﻭ ﺔﻴﻧﺎﺠﻣ ﻢﻬﺳﺄﻛ ﻁﺮﺷ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻠﻌﻣ ﺕﺎﻧﺎﻣﺍ ﺏﺎﺴﺣ ﻦﻤﺿ ﻊﻘﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻠﻟ ﻉﺍﺮﺸﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻤﻫﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟ ﻊﺿﺎﺧ ﻮﻫﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ ﻦﻣ (%53.947) ﺔﺒﺴﻨﺑﻭ ﺲﻴﺳﺎﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻞﻳﺪﻌﺗﻭ ،ﺔﻴﻨﻌﻤﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻻﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍﻭ

ﺮﻳﻮﻄﺘﻠﻟ ﻉﺍﺮﺸﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺭﺮﻗ ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ ﻊﻓﺭ ﻰﻠﻋ ﻉﺎﻤﺟﻻﺎﺑ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻦﻴﻔﻟﺍﻭ ﺔﺋﺎﻤﻌﺒﺳﻭ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺔﺴﻤﺧ (5,702,000) ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﺘﺳ (16,271,457) ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭ ﺢﺒﺼﻴﻟ ﻲﻧﺩﺭﺍ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﺴﻤﺧﻭ ﺔﻌﺒﺳﻭ ﺔﺋﺎﻤﻌﺑﺭﺍﻭ ﺎﻔﻟﺍ ﻥﻮﻌﺒﺳﻭ ﺪﺣﺍﻭﻭ ﻥﺎﺘﺋﺎﻣﻭ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺔﺴﻤﺧ (5,702,000) ﻎﻠﺒﻣ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻲﻧﺩﺭﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﺿﺍﺭﺍ ﻊﻴﺑ ﻦﻣ ﻰﺗﺄﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﻧﺩﺭﺍ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻦﻴﻔﻟﺍﻭ ﺔﺋﺎﻤﻌﺒﺳﻭ ﺔﻴﻧﺎﺠﻣ ﻢﻬﺳﺄﻛ ﻁﺮﺷ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻠﻌﻣ ﺕﺎﻧﺎﻣﺍ ﺏﺎﺴﺣ ﻦﻤﺿ ﻊﻘﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻠﻟ ﻉﺍﺮﺸﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻤﻫﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟ ﻊﺿﺎﺧ ﻮﻫﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ ﻦﻣ (%53.947) ﺔﺒﺴﻨﺑﻭ ﺲﻴﺳﺎﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻞﻳﺪﻌﺗﻭ ،ﺔﻴﻨﻌﻤﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻻﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍﻭ

Subject: Amendment of the Company's Article and Memorandum of Association

ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﺎﻬﻣﺎﻈﻧﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻞﻳﺪﻌﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

The General Assembly approved the amendment of the Company's Article and Memorandum of Association

ﺎﻬﻣﺎﻈﻧﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺖﻘﻓﺍﻭ ﺚﻴﺣ ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ

Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors

User Name: ﺐﻌﺟ ﻮﺑﺃ ﻥﺎﻤﻳﺍ

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﺐﻌﺟ ﻮﺑﺃ ﻥﺎﻤﻳﺍ :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

Shira Real Estate Development & Investments PSC published this content on 20 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 April 2022 06:44:09 UTC.


© Publicnow 2022
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Chart SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENTS COMPANY(P.L.C)
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Income Statement Evolution
Managers and Directors
Mohammed Abdel Latif Youssef Chief Financial Officer
Mohammad Ahmad Mohammad Al-Alawi Chairman
Tareq Hamdi Mohammed Sabri Al-Tabbaa Vice Chairman
Mu'ataz Ghalib Mohammed Amin Abul Hasan Independent Non-Executive Director
Ahmed Suleiman Hamoud Al-Khaled Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENTS COMPANY(P.L.C)-9.47%12
CBRE GROUP, INC.-20.32%27 997
KE HOLDINGS INC.-32.26%16 316
CAPITALAND INVESTMENT LIMITED16.42%14 948
ZILLOW GROUP, INC.-25.09%12 000
JONES LANG LASALLE INCORPORATED-16.28%11 448