Shira Real Estate Development and Investments P L C : Assembly Decision-(SHRA)-2022-04-20

Company's Name: SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT & INVESTMENTS Date: 19-04-2022 03:37:31 PM

The Extraordinary General Assembly Meeting of SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT & INVESTMENTS was held on 01:30 On 19-04-2022 at Zoom Cloud Meetings. The shareholders participation in the General Assembly Meeting was 77.12%. ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻠﻟ ﻉﺍﺮﺸﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺪﻘﻋ ﺮﻴﻏ ﺎﻋﺎﻤﺘﺟﺍ 01:30 ﻰﻠﻋ 2022-04-19 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ Zoom Cloud Meetings ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺔﻄﺳﺍﻮﺑ ﻲﻓ ﻚﻟﺫﻭ ﻱﺩﺎﻋ .% 77.12 ﺭﻮﻀﺣ ﺔﺒﺴﻨﺑﻭ

Subject: Increasing the company's Capital ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭ ﺓﺩﺎﻳﺯ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

The General Assembly approved the increase of the company's capital from 10569457 to 16271457 through: ﻦﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺖﻘﻓﺍﻭ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﻚﻟﺫﻭ ,ﺭﺎﻨﻳﺩ/ﻢﻬﺳ 16271457 ﻰﻟﺇ ﺭﺎﻨﻳﺩ/ﻢﻬﺳ 10569457 :ﻝﻼﺧ

The Capital Increase Method ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﺪﻳﺪﺤﺗ

Stock dividends: :ﺔﻴﻧﺎﺠﻣ ﻢﻬﺳﺃ

ﺮﻳﻮﻄﺘﻠﻟ ﻉﺍﺮﺸﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺭﺮﻗ ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ ﻊﻓﺭ ﻰﻠﻋ ﻉﺎﻤﺟﻻﺎﺑ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻦﻴﻔﻟﺍﻭ ﺔﺋﺎﻤﻌﺒﺳﻭ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺔﺴﻤﺧ (5,702,000) ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﺘﺳ (16,271,457) ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭ ﺢﺒﺼﻴﻟ ﻲﻧﺩﺭﺍ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﺴﻤﺧﻭ ﺔﻌﺒﺳﻭ ﺔﺋﺎﻤﻌﺑﺭﺍﻭ ﺎﻔﻟﺍ ﻥﻮﻌﺒﺳﻭ ﺪﺣﺍﻭﻭ ﻥﺎﺘﺋﺎﻣﻭ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺔﺴﻤﺧ (5,702,000) ﻎﻠﺒﻣ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻲﻧﺩﺭﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﺿﺍﺭﺍ ﻊﻴﺑ ﻦﻣ ﻰﺗﺄﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﻧﺩﺭﺍ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻦﻴﻔﻟﺍﻭ ﺔﺋﺎﻤﻌﺒﺳﻭ ﺔﻴﻧﺎﺠﻣ ﻢﻬﺳﺄﻛ ﻁﺮﺷ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻠﻌﻣ ﺕﺎﻧﺎﻣﺍ ﺏﺎﺴﺣ ﻦﻤﺿ ﻊﻘﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻠﻟ ﻉﺍﺮﺸﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻤﻫﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟ ﻊﺿﺎﺧ ﻮﻫﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ ﻦﻣ (%53.947) ﺔﺒﺴﻨﺑﻭ ﺲﻴﺳﺎﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻞﻳﺪﻌﺗﻭ ،ﺔﻴﻨﻌﻤﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻻﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍﻭ ﺮﻳﻮﻄﺘﻠﻟ ﻉﺍﺮﺸﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺭﺮﻗ ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ ﻊﻓﺭ ﻰﻠﻋ ﻉﺎﻤﺟﻻﺎﺑ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻦﻴﻔﻟﺍﻭ ﺔﺋﺎﻤﻌﺒﺳﻭ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺔﺴﻤﺧ (5,702,000) ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﺘﺳ (16,271,457) ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭ ﺢﺒﺼﻴﻟ ﻲﻧﺩﺭﺍ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﺴﻤﺧﻭ ﺔﻌﺒﺳﻭ ﺔﺋﺎﻤﻌﺑﺭﺍﻭ ﺎﻔﻟﺍ ﻥﻮﻌﺒﺳﻭ ﺪﺣﺍﻭﻭ ﻥﺎﺘﺋﺎﻣﻭ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺔﺴﻤﺧ (5,702,000) ﻎﻠﺒﻣ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻲﻧﺩﺭﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﺿﺍﺭﺍ ﻊﻴﺑ ﻦﻣ ﻰﺗﺄﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﻧﺩﺭﺍ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻦﻴﻔﻟﺍﻭ ﺔﺋﺎﻤﻌﺒﺳﻭ ﺔﻴﻧﺎﺠﻣ ﻢﻬﺳﺄﻛ ﻁﺮﺷ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻠﻌﻣ ﺕﺎﻧﺎﻣﺍ ﺏﺎﺴﺣ ﻦﻤﺿ ﻊﻘﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻠﻟ ﻉﺍﺮﺸﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻲﻤﻫﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟ ﻊﺿﺎﺧ ﻮﻫﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺍﺭ ﻦﻣ (%53.947) ﺔﺒﺴﻨﺑﻭ ﺲﻴﺳﺎﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻞﻳﺪﻌﺗﻭ ،ﺔﻴﻨﻌﻤﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻻﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍﻭ

Subject: Amendment of the Company's Article and Memorandum of Association ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﺎﻬﻣﺎﻈﻧﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻞﻳﺪﻌﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

The General Assembly approved the amendment of the Company's Article and Memorandum of Association ﺎﻬﻣﺎﻈﻧﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺖﻘﻓﺍﻭ ﺚﻴﺣ ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ