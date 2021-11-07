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    SHUAA   AES000101015

SHUAA CAPITAL PSC

(SHUAA)
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BOD meeting

11/07/2021 | 12:58am EDT
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2021 ربمفون 04

يلاملا يبد قوس ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإا - يبد

مرتحملا لاكرسلا نمحرلا دبع نسح /ديسلا ةيانع

يذيفنتلا سيئرلا

ع.م.ش لاتيباك عاعش ةرادإ سلجم عامتجا :عوضوملا

،،، دعبو ةبيط ةيحت

سلجم عامتجا دعوم ديدحت مت دق هنأب ملعلاب مركتلا ىجري ةعاسلا مامت يف "ةكرشلا" ع.م.ش لاتيباك عاعش ةكرش ةرادإ

ربمفون 10 قفاوملا ءاعبرلأا موي رهظ نم فصنلاو ةيناثلا

:ةيلاتلا لامعلأا لودج دونب يف رظنلل كلذو ،2021

ةعجارملا ريرقتو ةكرشلل ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا دامتعا -1

.2021 ربمتبس 30 يف ةيهتنملا ةرتفلا نع

.ةكرشلا لامعأب ةقلعتم ىرخأ ةيدايتعا رومأ -2

،،، ريدقتلاو ةيحتلا قئاف لوبقب اولضفتو

راونلا ريشب مازتللااو ةينوناقلا ةرئادلا سيئر

.ع.م.ش لاتيباك عاعش

1502 مقر بتكم ،15 قباطلا ،بتاكملا جرب ،"شتإ اذ" قدنف :يسيئرلا بتكملا ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإا ،يبد ،٣١٠٤٥:.ب.ص

+971 (4) 330 3550 :سكاف ،+971 (4) 330 3600 :فتاه

،

: ينورتكللإا عقوملا و ديربلا

علسلا و ةيلاملا قارولأا ةئيه ةباقرل ةعضاخو ةصخرم ةيلام رامثتسإ ةكرش 200219 مقر ةيراجت ةصخر ،٧٠٣٠٣٦ صيخرتلا مقر تحت

Disclaimer

SHUAA Capital PSC published this content on 07 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 November 2021 04:57:02 UTC.


© Publicnow 2021
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Sales 2020 328 M 89,2 M 89,2 M
Net income 2020 125 M 34,1 M 34,1 M
Net cash 2020 23,2 M 6,30 M 6,30 M
P/E ratio 2020 13,8x
Yield 2020 4,41%
Capitalization 1 871 M 509 M 509 M
EV / Sales 2019 7,87x
EV / Sales 2020 5,19x
Nbr of Employees -
Free-Float 34,4%
Chart SHUAA CAPITAL PSC
Duration : Period :
SHUAA Capital PSC Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends SHUAA CAPITAL PSC
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishNeutralNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
Mean consensus -
Number of Analysts 0
Last Close Price 0,74 
Average target price
Spread / Average Target -
Managers and Directors
Jassim Mohamed Rafi Al-Seddiqi Chief Executive Officer
Joachim Müller Chief Financial Officer
Fadhel Abdulbaqi Abul Hasan Al-Ali Chairman
Bechara Raad Chief Operating Officer
Gabriel Khoury General Counsel & Head-Compliance
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
SHUAA CAPITAL PSC8.82%509
MACQUARIE GROUP LIMITED46.17%54 176
NATIXIS0.00%15 086
EQUITABLE HOLDINGS, INC.37.51%14 510
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.76.63%10 648
SBI HOLDINGS, INC.18.43%6 247