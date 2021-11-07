BOD meeting

2021 ربمفون 04

يلاملا يبد قوس ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإا - يبد

مرتحملا لاكرسلا نمحرلا دبع نسح /ديسلا ةيانع

يذيفنتلا سيئرلا

ع.م.ش لاتيباك عاعش ةرادإ سلجم عامتجا :عوضوملا

،،، دعبو ةبيط ةيحت

سلجم عامتجا دعوم ديدحت مت دق هنأب ملعلاب مركتلا ىجري ةعاسلا مامت يف "ةكرشلا" ع.م.ش لاتيباك عاعش ةكرش ةرادإ

ربمفون 10 قفاوملا ءاعبرلأا موي رهظ نم فصنلاو ةيناثلا

:ةيلاتلا لامعلأا لودج دونب يف رظنلل كلذو ،2021

ةعجارملا ريرقتو ةكرشلل ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا دامتعا -1

.2021 ربمتبس 30 يف ةيهتنملا ةرتفلا نع

.ةكرشلا لامعأب ةقلعتم ىرخأ ةيدايتعا رومأ -2

،،، ريدقتلاو ةيحتلا قئاف لوبقب اولضفتو

راونلا ريشب مازتللااو ةينوناقلا ةرئادلا سيئر

.ع.م.ش لاتيباك عاعش

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، : ينورتكللإا عقوملا و ديربلا

علسلا و ةيلاملا قارولأا ةئيه ةباقرل ةعضاخو ةصخرم ةيلام رامثتسإ ةكرش 200219 مقر ةيراجت ةصخر ،٧٠٣٠٣٦ صيخرتلا مقر تحت