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    SHUAA   AES000101015

SHUAA CAPITAL PSC

(SHUAA)
  Report
End-of-day quote. End-of-day quote Dubai Financial Market - 12/26
0.668 AED   +1.06%
06:27aSHUAA CAPITAL PSC : BOD meeting to be held by circulation
PU
12/16SHUAA CAPITAL PSC : Post share selling announcement
PU
12/15SHUAA CAPITAL PSC : Notification from the company
PU
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SHUAA Capital PSC : BOD meeting to be held by circulation

12/27/2021 | 06:27am EST
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2021 ربمسيد 27

يلاملا يبد قوس ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإا - يبد

مرتحملا

يلع دمحأ دماح /ديسلا ةيانع

يذيفنتلا سيئرلا

ع.م.ش لاتيباك عاعش ةرادإ سلجم تارارق :عوضوملا ريرمتلاب

،،، دعبو ةبيط ةيحت

قفاوملا سيمخلا موي ديدحت مت هنأب مكملاعإ دون

عاعش ةكرش ةرادإ سلجم ذاختلإ ًادعوم2021 ربمسيد 30 قلعتي اميف ريرمتلاب تارارق "ةكرشلا" ع.م.ش لاتيباك

.ةكرشلا لامعأب

،،، ريدقتلاو ةيحتلا قئاف لوبقب اولضفتو

راونلا ريشب

مازتللااو ةينوناقلا ةرئادلا سيئر

.ع.م.ش لاتيباك عاعش

1502 مقر بتكم ،15 قباطلا ،بتاكملا جرب ،"شتإ اذ" قدنف :يسيئرلا بتكملا ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإا ،يبد ،٣١٠٤٥:.ب.ص +971 (4) 330 3550 :سكاف ،+971 (4) 330 3600 :فتاه

،: ينورتكللإا عقوملا و ديربلا علسلا و ةيلاملا قارولأا ةئيه ةباقرل ةعضاخو ةصخرم ةيلام رامثتسإ ةكرش 200219 مقر ةيراجت ةصخر ،٧٠٣٠٣٦ صيخرتلا مقر تحت

Disclaimer

SHUAA Capital PSC published this content on 27 December 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 December 2021 11:26:05 UTC.


© Publicnow 2021
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06:27aSHUAA CAPITAL PSC : BOD meeting to be held by circulation
PU
12/16SHUAA CAPITAL PSC : Post share selling announcement
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12/15SHUAA CAPITAL PSC : Notification from the company
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11/15SHUAA CAPITAL PSC : BOD meeting to be held by circulation
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11/10SHUAA Capital PSC Reports Earnings Results for the Third Quarter and Nine Months Ended ..
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Financials
Sales 2021 391 M 106 M 106 M
Net income 2021 - - -
Net Debt 2021 - - -
P/E ratio 2021 -
Yield 2021 -
Capitalization 1 689 M 460 M 460 M
Capi. / Sales 2021 4,32x
EV / Sales 2022
Nbr of Employees -
Free-Float 34,4%
Chart SHUAA CAPITAL PSC
Duration : Period :
SHUAA Capital PSC Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends SHUAA CAPITAL PSC
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishNeutralNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 1
Last Close Price 0,67 AED
Average target price 0,93 AED
Spread / Average Target 39,2%
Managers and Directors
Jassim Mohamed Rafi Al-Seddiqi Group Chief Executive Officer
Joachim Müller Chief Financial Officer
Fadhel Abdulbaqi Abul Hasan Al-Ali Independent Chairman
Bechara Antoun Raad Group Chief Operating Officer
Bachir Al Shalhoun Al Nawar Group Chief Legal & Compliance Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
SHUAA CAPITAL PSC-1.76%460
MACQUARIE GROUP LIMITED47.49%54 292
NATIXIS0.00%15 086
EQUITABLE HOLDINGS, INC.28.80%13 341
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.57.07%9 488
SBI HOLDINGS, INC.26.69%6 628