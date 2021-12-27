SHUAA Capital PSC : BOD meeting to be held by circulation

2021 ربمسيد 27

يلاملا يبد قوس ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإا - يبد

مرتحملا يلع دمحأ دماح /ديسلا ةيانع

يذيفنتلا سيئرلا

ع.م.ش لاتيباك عاعش ةرادإ سلجم تارارق :عوضوملا ريرمتلاب

،،، دعبو ةبيط ةيحت

قفاوملا سيمخلا موي ديدحت مت هنأب مكملاعإ دون

عاعش ةكرش ةرادإ سلجم ذاختلإ ًادعوم2021 ربمسيد 30 قلعتي اميف ريرمتلاب تارارق "ةكرشلا" ع.م.ش لاتيباك

.ةكرشلا لامعأب

،،، ريدقتلاو ةيحتلا قئاف لوبقب اولضفتو

راونلا ريشب

مازتللااو ةينوناقلا ةرئادلا سيئر

.ع.م.ش لاتيباك عاعش

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،: ينورتكللإا عقوملا و ديربلا علسلا و ةيلاملا قارولأا ةئيه ةباقرل ةعضاخو ةصخرم ةيلام رامثتسإ ةكرش 200219 مقر ةيراجت ةصخر ،٧٠٣٠٣٦ صيخرتلا مقر تحت