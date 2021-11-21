SHUAA Capital PSC : Results of BOD meeting held by circulation

2021 ربمفون 21

يلاملا يبد قوس ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإا - يبد

مرتحملا لاكرسلا نمحرلا دبع نسح /ديسلا ةيانع

يذيفنتلا سيئرلا

ع.م.ش لاتيباك عاعش ةرادإ سلجم تارارق :عوضوملا ريرمتلاب ةذختملا

،،، دعبو ةبيط ةيحت

ع.م.ش لاتيباك عاعش ةكرش ةرادإ سلجم نأب مكملاعإ دون تارارق ىلع ريرمتلاب 2021 ربمفون 18 خيراتب قفاو دق "ةكرشلا"

.ةكرشلا لامعأب ةقلعتم

،،، ريدقتلاو ةيحتلا قئاف لوبقب اولضفتو

راونلا ريشب مازتللااو ةينوناقلا ةرئادلا سيئر

.ع.م.ش لاتيباك عاعش

1502 مقر بتكم ،15 قباطلا ،بتاكملا جرب ،"شتإ اذ" قدنف :يسيئرلا بتكملا ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإا ،يبد ،٣١٠٤٥:.ب.ص

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علسلا و ةيلاملا قارولأا ةئيه ةباقرل ةعضاخو ةصخرم ةيلام رامثتسإ ةكرش 200219 مقر ةيراجت ةصخر ،٧٠٣٠٣٦ صيخرتلا مقر تحت