SHUAA Capital PSC : Results of BOD meeting held by circulation

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SHUAA Capital PSC published this content on 03 January 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 January 2022 06:08:02 UTC.