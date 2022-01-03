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SHUAA CAPITAL PSC

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SHUAA Capital PSC : Results of BOD meeting held by circulation

01/03/2022 | 01:09am EST
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Disclaimer

SHUAA Capital PSC published this content on 03 January 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 January 2022 06:08:02 UTC.


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SHUAA Capital PSC Technical Analysis Chart | MarketScreener
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Technical analysis trends SHUAA CAPITAL PSC
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishNeutralNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
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Mean consensus BUY
Number of Analysts 1
Last Close Price 0,69 AED
Average target price 0,93 AED
Spread / Average Target 35,8%
Managers and Directors
Jassim Mohamed Rafi Al-Seddiqi Group Chief Executive Officer
Joachim Müller Chief Financial Officer
Fadhel Abdulbaqi Abul Hasan Al-Ali Independent Chairman
Bechara Antoun Raad Group Chief Operating Officer
Bachir Al Shalhoun Al Nawar Group Chief Legal & Compliance Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
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MACQUARIE GROUP LIMITED48.32%54 979
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JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.0.00%9 528
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