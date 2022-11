SII : Résultats du premier semestre de l'exercice 2022/2023

Paris, le 29 novembre 2022 – 18 heures

Résultats du premier semestre de l’exercice 2022/2023

Le groupe SII profite pleinement de la vitalité sectorielle

Croissance du chiffre d’affaires : + 26,8%

Croissance du résultat net part du groupe : + 24,7%

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, annonce ses résultats semestriels 2022/2023, qui seront arrêtés par le Directoire le 5 décembre 2022 et en cours d’audit.

Eric Matteucci, Président du Directoire, commente : « Le groupe SII clôture ce premier semestre de l’exercice 2022/2023 dans le prolongement de l’exercice précédent. Le travail réalisé par nos équipes, en France et à l’International, permet d’afficher de très bonnes performances en termes d’activité et de résultats. Cette dynamique est la résultante d’un contexte de marché favorable, de la confiance accordée par nos clients et de l’engagement de nos collaborateurs. Malgré le contexte macroéconomique actuel qui réduit nettement la visibilité, nous abordons le second semestre avec confiance et enthousiasme. »

En M€

clos au 30 septembre 2022 S1

2021/2022 S1

2022/2023 Variation Chiffre d’affaires 376,30 477,28 + 26,8% Résultat opérationnel d’activité 35,84 45,32 + 26,5% Marge opérationnelle d’activité (% CA) 9,52% 9,50% - 0,02 pt. Résultat opérationnel 35,22 44,52 + 26,4% Marge opérationnelle (% CA) 9,36% 9,33% - 0,03 pt. Résultat net consolidé 27,84 34,85 + 25,2% Résultat net part du groupe 27,89 34,78 + 24,7% Effectif moyen 8 976 10 475 + 1 499 Effectif fin de période 9 348 10 741 + 1 393

Une croissance remarquable de l’activité sur ce premier semestre

Le groupe SII enregistre, au cours de ce premier semestre 2022/2023, un chiffre d’affaires de 477,3 M€, en croissance de 26,8%. La croissance d’activité réalisée sur ce semestre est supérieure à celle réalisée au cours de l’exercice précédent, qui avait déjà largement renoué avec des niveaux d’avant crise. Le groupe bénéficie pleinement de la vitalité du secteur.

En France, l’activité est en progression de 13% pour atteindre un chiffre d’affaires de 199,2 M€. La performance est portée par la totalité des secteurs. L’Aéronautique-Spatial-Défense reste le premier contributeur au chiffre d’affaires sur ce semestre suivi de la Banque-Assurances-Mutuelles et des Télécoms-Médias. Le groupe maintient une politique en faveur des recrutements très active. En parallèle de l’ouverture de nouveaux locaux, le groupe SII a inauguré un premier espace dédié uniquement à un client, partenaire historique du groupe, afin d’apporter plus de proximité et de réactivité face ses demandes. Au cours de ce premier semestre, 899 nouveaux collaborateurs ont rejoint les effectifs en France.

A l’International, la croissance connait un rythme exceptionnel avec un taux de 40,6% en organique. Le chiffre d’affaires atteint sur le semestre 278,1 M€. La Pologne, plus gros contributeur au chiffre d’affaires à l’international, est en croissance de 40,1%. A l’exception de l’Espagne, actuellement en cours de restructuration avec l’arrêt de quelques activités non rentables, tous les pays sont en croissance sur le semestre. L’Allemagne renoue avec une forte croissance, à 34,5% sur la période, grâce à la poursuite des synergies mises en place avec le groupe et au rebond de l’activité dans les secteurs industriels. D’autres pays comme la Roumanie, le Chili, le Canada ou encore la République Tchèque connaissent des croissances au-delà des attendus.

Au global, tous les secteurs sont en forte croissance. Le secteur Aéronautique-Spatial-Défense, qui contribue à hauteur de 20,4% au chiffre d’affaires, affiche une progression de 21,4% de son activité. Le secteur BAM (Banque-Assurances-Mutuelles), porté notamment par les enjeux d’innovation et de transformation, est en croissance de plus de 17,7%. Les secteurs Energie et Télécoms réalisent une croissance de 32,6% et 9,6%. Les autres activités (Industries, Services, Santé, Retail, Automobile et Transports) connaissent une très forte dynamique (+42,9%).

Bon niveau de la rentabilité

La profitabilité du groupe SII s’accroit avec un résultat opérationnel en nette augmentation de 26,4% pour atteindre un niveau de 44,5 M€. Cette performance est portée par les effets positifs de l’organisation déployée depuis plusieurs exercices, la mutualisation des outils de travail et de management mais aussi par des TACE moyens (Taux d’Activité Congés Exclus) atteignant des niveaux optimums. Le TACE moyen France s’établit à 91,3% en hausse de 1,2 points par rapport au premier semestre 2021/2022. A l’échelle du groupe, le TACE atteint 90,1%.

Au global, la marge opérationnelle s’établit à 9,3%. En France, la marge opérationnelle ressort à 5%, impactée par un jour ouvré en moins sur le semestre, par des mesures salariales prises en lien avec l’inflation et par un décalage dans l’ajustement des prix. La marge opérationnelle internationale s’affiche à 12,5%, stable par rapport à fin septembre 2021, et portée par le rebond de l’activité en Allemagne et les très bonnes performances de la Pologne et de plusieurs filiales.

Après prise en compte du résultat financier et des impôts, le résultat net s’établit à 34,9 M€, soit une marge nette de 7,3%.

Au 30 septembre, le bilan fait ressortir une trésorerie nette (hors IFRS 16) de 121 M€, contre 128,6 M€ à fin mars 2022. Les capitaux propres s’établissent à 237,8 M€ contre 219,1 M€ à fin mars 2022.

Evènement post-période : entrée en négociations exclusives avec METANEXT en vue de l’acquisition de 100% du capital

Le groupe SII a annoncé le 21 novembre dernier1, être en négociations exclusives avec les actionnaires de la société METANEXT, entreprise de services numériques spécialisée dans le cloud. Implantée en Ile-de-France et à Lyon, METANEXT adresse les problématiques fonctionnelles et métiers de clients grands comptes avec une offre de services structurée autour de trois axes : le Conseil en transformation vers le Cloud, les Solutions et Architectures Applicatives, les Centres de Données et de Services. L’entreprise est particulièrement présente dans les secteurs de la Banque-Finance, de l’Assurance, des Services et de l’Industrie.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la diversification technologique du groupe SII et devrait présenter des synergies commerciales, géographiques et métiers, porteuses de croissance rentable pour le groupe. La transaction sera intégralement financée en numéraire.

Perspectives

Le groupe SII a bénéficié d’une bonne dynamique sectorielle et d’une demande clients très élevée durant ce semestre. Grâce à l’engagement des équipes, le groupe réalise de bonnes performances financières.

Le groupe reste néanmoins attentif à l’évolution du contexte sanitaire, géopolitique et économique à l’échelle mondiale. Ce contexte rend complexe les projections. Conformément aux annonces réalisées lors de la publication du chiffre d’affaires du premier semestre, le groupe SII confirme s’attendre à réaliser une croissance organique supérieure à 15% pour le troisième trimestre de cet exercice 2022/2023.

