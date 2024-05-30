台北和美国加州讯，2024 年 5月 30 日 --慧荣科技作为固态存储设备NAND闪存主控芯片的全球领导者，近日推出业内最快的单芯片、高性能、低功耗和高性价比的外置便携式固态硬盘（PSSD）解决方案--SM2322，支持高达8TB的存储容量，实现了20Gbps高速数据传输速率，可高效存取AI手机、高性能多媒体设备、游戏机和PC电脑的海量内容。
随着越来越多的设备支持人工智能，高容量和高性能的存储解决方案对于消费者来说变得越来越重要。采用新一代SM2322单芯片主控的PSSD将可以提供低成本、高容量和高性能的解决方案。SM2322配备了带宽为20Gb/s的USB 3.2 Gen 2x2接口和完全集成的硬件和软件解决方案，峰值顺序读写传输速度分别为 2,100MB/s 和 2,000MB/s，容量高达 8TB，可实现超紧凑和轻便的外形尺寸。
SM2322支持面向iPhone用户的ProRes格式和MFi规范，同时兼容Windows、Android OS和macOS，面对AI手机、高清内容创作者和游戏发烧友的高容量、高性能便携式存储需求，SM2322将成为理想的存储解决方案。
单芯片解决方案消除了传统PSSD设计中所需的USB桥接芯片，从而降低了物料清单（BOM）成本和功耗。新一代SM2322使用慧荣专有的NANDXtend® 4KB LDPC纠错技术，以提高 3D TLC/QLC NAND 的耐用性和数据保持能力。 同时，通过SRAM ECC和端到端数据路径保护提供全面的数据完整性保障。此外，SM2322通过提供AES 256位加密、指纹安全和完全符合可信计算组织 (TCG) Opal 规范来满足高安全性标准，从而提供最高级别的数据安全性。
"面对AI手机和手持游戏设备的激增，管理大型数字视频和摄影内容的需求也在呈指数级增长。"慧荣终端与车用存储业务资深副总段喜亭先生表示，"AI推理将产生大量数据，使大容量存储变得更加重要。新一代SM2322将标准再度提升，推出了支持更高速USB3.2规范的增强功能，并提供更大容量，以满足人工智能时代对大规模数字媒体内容存储和读取的需求。"
威刚、Crucial、惠普、金士顿、雷克萨、创见、小米、希捷、LaCie等公司均已采用慧荣科技SM2320单芯片主控方案打造PSSD产品，并成功上市。SM2322则是慧荣科技广受认可的PSSD单芯片主控最新一代产品，凭借先进的功能和成熟的技术，提高了卓越的性能和可靠性，使其成为新型便携式存储解决方案的首选。
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慧荣科技（Silicon Motion Technology Corp., NasdaqGS: SIMO）是全球最大的NAND Flash主控芯片供应商，其中SSD主控芯片的出货量全球第一，应用在服务器、PC及其他消费性电子产品。慧荣同时也是eMMC和UFS嵌入式储存主控芯片的市场领导者，产品广泛应用在智能手机、IoT装置及其他领域存储设备。我们同时为超大型数据中心、车载和工控市场提供可定制化、高性能的SSD解决方案。客户包括多数的NAND Flash大厂、存储装置模组厂及OEM领导厂商。更多慧荣相关讯息请访问 www.siliconmotion.com
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