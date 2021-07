Financials EUR USD Sales 2021 1 340 M 1 583 M 1 583 M Net income 2021 209 M 247 M 247 M Net cash 2021 303 M 358 M 358 M P/E ratio 2021 20,2x Yield 2021 1,66% Capitalization 4 263 M 5 035 M 5 036 M EV / Sales 2021 2,95x EV / Sales 2022 2,67x Nbr of Employees 3 800 Free-Float 49,5% Chart SILTRONIC AG Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends SILTRONIC AG Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Neutral Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus HOLD Number of Analysts 8 Last Close Price 142,10 € Average target price 146,25 € Spread / Average Target 2,92% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Christoph von Plotho Chief Executive Officer Rainer Irle Chief Financial Officer Tobias Ohler Chairman-Supervisory Board Hermann Gerlinger Member-Supervisory Board Bernd Jonas Member-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) SILTRONIC AG 10.93% 5 035 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED 9.43% 535 847 NVIDIA CORPORATION 47.79% 480 806 INTEL CORPORATION 9.01% 220 336 BROADCOM INC. 10.35% 197 844 TEXAS INSTRUMENTS 13.84% 173 804