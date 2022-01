Sixth of October for Development and Investment "SODIC" E : بيان من شركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك) (OCDI.CA) بشأن دعوة الجمعية &

Article 27 Before Amendment ليدعتلا لبق 27 ةداملا

A board member may delegate another board member to ةرورضلا دنع هنع بيني نأ ةرادلإا سلجم وضعل

attend on his behalf. In this case, this member shall have اذهل نوكي ةلاحلا هذه يفو ،هئلامز دحأ سلجملا يف

two votes, the representative of the Egyptian member must وضعلا نع بئانلا نوكي نأ بجيو ،ناتوص وضعلا

be an Egyptian, a member of the board of directors may سلجم وضع بوني نأ زوجي لاو ،ايرصم يرصملا

عيمج يفو ،دحاو وضع نم رثكأ نع ةرادلإا

not represent more than one member, and in all cases, the

number of votes of representatives may not exceed one ىلع نيبونملا تاوصأ ددع ديزي نأ زوجي لا لاوحلأا

.نيرضاحلا تاوصأ ددع ثلث