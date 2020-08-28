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SMITH & WESSON BRANDS, INC.

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American Outdoor Brands : 2020 Annual Report

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08/28/2020 | 05:25pm EDT

2020Annual Report

Dedicated to our essential workforce

2020 IN REVIEW

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PERFORMANCE

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S M I T H & W E S S O N A N N U A L R E P O R T 2 0 2 0

1

FISCAL 2020 FINANCIAL HIGHLIGHTS

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FIREARM SEGMENT

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NET SALES

GROSS SALES

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2020

GROSS

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& ACCESSORIES

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NON-GAAP ADJUSTED EBITDAS* TOTALED

$116.3

MILLION

Full year 2020 GAAP net loss

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*Please refer to the "Reconciliation of U.S. GAAP to Non-GAAP Financial Measure" disclosure and associated tables

appearing on page A-1 immediately after our Annual Report on Form 10-K, which accompanies this 2020 Annual Report.

2 S M I T H & W E S S O N A N N U A L R E P O R T 2 0 2 0

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Disclaimer

Smith & Wesson Brands Inc. published this content on 28 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 August 2020 21:24:04 UTC
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Sales 2021 818 M - -
Net income 2021 85,8 M - -
Net cash 2021 71,3 M - -
P/E ratio 2021 12,3x
Yield 2021 -
Capitalization 1 047 M 1 047 M -
EV / Sales 2021 1,19x
Capi. / Sales 2022 1,43x
Nbr of Employees 1 967
Free-Float 73,3%
Chart SMITH & WESSON BRANDS, INC.
Duration : Period :
Smith & Wesson Brands, Inc. Technical Analysis Chart | MarketScreener
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Technical analysis trends SMITH & WESSON BRANDS, INC.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishBullishBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 5
Average target price 24,50 $
Last Close Price 18,86 $
Spread / Highest target 48,5%
Spread / Average Target 29,9%
Spread / Lowest Target 16,6%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Mark P. Smith Co-President & Co-Chief Executive Officer
Brian Daniel Murphy Co-President & Co-Chief Executive Officer
Barry M. Monheit Chairman
Jeffrey D. Buchanan CFO, Chief Administrative Officer, Treasurer & EVP
Robert L. Scott Vice Chairman
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
SMITH & WESSON BRANDS, INC.103.23%1 047
POLARIS INC.2.38%6 387
THOR INDUSTRIES, INC.34.61%5 520
BRUNSWICK CORPORATION2.70%4 852
BRP INC.20.76%4 757
YETI HOLDINGS, INC.44.97%4 387
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