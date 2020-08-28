American Outdoor Brands : 2020 Annual Report

Dedicated to our essential workforce
2020 IN REVIEW
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|
UNITS SHIPPED INTO
|
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|
THE SPORTING GOODS
|
CHANNEL INCREASED
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|
S M I T H & W E S S O N A N N U A L R E P O R T 2 0 2 0
|
1
|
|
FISCAL 2020 FINANCIAL HIGHLIGHTS
|
FISCAL 2020
|
FIREARM SEGMENT
|
OUTDOOR PRODUCTS &
|
NET SALES
|
GROSS SALES
|
ACCESSORIES GROSS SALES
|
$678.4
|
$529.6
|
$167.5
|
MILLION
|
MILLION
|
MILLION
|
represented an
|
represented an
|
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|
increase of 6.3% over
|
LQFUHDVHRIRYHU
|
decrease of 5.5% from
|
ȴVFDOQHWVDOHV
|
ȴVFDOVDOHV
|
ȴVFDOVDOHV
|
FISCAL
|
34.6%
|
31.3%
|
41.4%
|
2020
|
GROSS
|
TOTAL COMPANY
|
FIREARMS
|
OUTDOOR PRODUCTS
|
MARGIN
|
0.8% from
|
|
& ACCESSORIES
|
ȴVFDO
|
|
NON-GAAP ADJUSTED EBITDAS* TOTALED
$116.3
MILLION
Full year 2020 GAAP net loss
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*Please refer to the "Reconciliation of U.S. GAAP to Non-GAAP Financial Measure" disclosure and associated tables
appearing on page A-1 immediately after our Annual Report on Form 10-K, which accompanies this 2020 Annual Report.
2 S M I T H & W E S S O N A N N U A L R E P O R T 2 0 2 0
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Smith & Wesson Brands Inc. published this content on 28 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 August 2020 21:24:04 UTC