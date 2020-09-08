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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Italian Stock Exchange  >  Snam S.p.A.    SRG   IT0003153415

SNAM S.P.A.

(SRG)
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Real-time Estimate Quote. Real-time Estimate Tradegate - 09/08 06:41:44 am
4.331 EUR   -1.25%
06:25aSNAM S P A : 3F Attachment - August 2020
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09/05SNAM S P A : Italy's Snam sees decision soon on Kuwait LNG import plant
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Snam S p A : 3F Attachment - August 2020

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09/08/2020 | 06:25am EDT

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SUI TITOLI DELL'EMITTENTE

(ai sensi del paragrafo 1.4 dell'Allegato 3F)

MODEL DISCLOSURE FOR TRANSACTIONS IN THE ISSUER'S SECURITIES

(pursuant to paragraph 1.4 of Annex 3F)

SEZIONE 1 / SECTION 1

DICHIARAZIONE / DECLARATION

1. EMITTENTE / ISSUER

DENOMINAZIONE / NAME

SNAM

SIGLA SOCIALE / ABBREVIATED FORM

SNAM

CODICE FISCALE / TAX CODE

13271390158

FORMA GIURIDICA / LEGAL STATUS

SPA

DATA DI COSTITUZIONE / DATE OF INCORPORATION

15/11/2000

VIA/FRAZIONE / ROAD/STREET AND DISTRICT

PIAZZA SANTA BARBARA 7

CAP / POST CODE

20097

STATO / COUNTRY

ITALIA

2. AZIONE O QUOTA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE 2. SHARE OR UNIT SUBJECT OF THE DECLARATION

DESCRIZIONE TITOLO / SECURITY DESCRIPTION

SNAM

CODICE ISIN TITOLO / SECURITY ISIN CODE

IT0003153415

PERIODO DI RIFERIMENTO (mm/aaaa) /

REFERENCE PERIOD (mm/yyyy)

08/2020

DATA DI INVIO (gg/mm/aaaa) / SENDING DATE (dd/mm/yyyy)

07/09/2020

ANNOTAZIONI / NOTES

Assegnazione gratuita azioni ordinarie Snam a seguito della conclusione del Periodo di Vesting come previsto dal "Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2017 - 2019" approvato dall'Assemblea degli Azionisti dell'11 aprile 2017 e successivo acquisto da parte di Snam S.p.A. di parte delle azioni assegnate ai beneficiari necessario per coprire i costi di assegnazione in capo ai beneficiari stessi.

FIRMA DEL DICHIARANTE / SIGNATURE OF THE DECLARANT

NUMERO FOGLI /

NUMBER OF PAGES

IN CASO DI DIFFICOLTA' TENICHE, INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 06-8477757 /

IN THE EVENT OF TECHNICAL DIFFICULTIES, SEND BY FAX TO THE NUMBER: 06-8477757

SEZIONE 2 / SECTION 2

OPERAZIONI / TRANSACTIONS 1

1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B))

CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI /

1. PARTY (AS PER PARAGRAPH 1.1 SUBPARAS. A) AND B))

THAT CONCLUDED THE TRANSACTIONS

DENOMINAZIONE / NAME

SNAM

SIGLA SOCIALE / ABBREVIATED FORM

SNAM

VIA/FRAZIONE / ROAD/STREET AND DISTRICT

COMUNE SEDE LEGALE / MUNICIPALITY OF REGISTERED OFFICES

STATO / COUNTRY

ITALIA

TIPO DI INCARICO / TYPE OF ENGAGEMENT 2

NI

2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI 2. FINANCIAL INSTRUMENT SUBJECT OF THE TRANSACTIONS 3

3. OPERAZIONI / 3. TRANSACTIONS

3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO /

3.1 DAILY BREAKDOWN

DATA OPERAZIONE (gg/mm/aaaa) / TRANSACTION

DATE (dd/mm/yyyy)

TIPO MERCATO / MARKET TYPE 9

NOME MERCATO / MARKET NAME 10

OPERAZIONE

DI COPERTURA /

HEDGING TRANSACTION 11

A/V / P/S 12

QUANTITÀ / QUANTITY

VALUTA / CURREN

CY 13

PREZZO

MEDIO PONDERATO /

AVERAGE WEIGHTED PRICE 14

NUMERO OPERAZIONI / NUMBER OF TRANSACTIO

NS

NOTE / NOTES

03/08/2020

FM

XOFF

NO

A

653,576

EUR

4.5599

1

03/08/2020

FM

XOFF

NO

V

1,511,461

EUR

0

1

Piano di incentivazione azionaria di lungo termine

3.2 RIEPILOGO PERIODO / 3.2. PERIOD SUMMARY 15

TIPO MERCATO / MARKET TYPE 9

ACQUISTO/

VENDITA / PURCHASE/SALE

12

TOTALE QUANTITÀ /

TOTAL QUANTITY

TOTALE

NUMERO OPERAZIONI / TOTAL NUMBER

OF TRANSACTIONS

FM

A

653,576

1

FM

V

1,511,461

1

Foglio 1 di 1 / Page no 1 of 1

SEZIONE 3

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA DI ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE / SECTION 3

INFORMATION ON THE PROGRAMME FOR THE PURCHASE AND SALE OF TREASURY SHARES

1. INFORMAZIONI GENERALI / 1. GENERAL INFORMATION

NUMERO E DATA DELLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL PROGRAMMA / NUMBER AND DATE OF THE RESOLUTION AUTHORIZING THE PROGRAMME

DATA DI INIZIO DEL PROGRAMMA / START DATE OF THE PROGRAMME

DATA DI FINE DEL PROGRAMMA / END DATE OF THE PROGRAMME

QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN ACQUISTO / QUANTITY AUTHORIZED FOR PURCHASE

CORRISPETTIVO MINIMO IN ACQUISTO / MINIMUM CONSIDERATION FOR PURCHASE

CORRISPETTIVO MASSIMO IN ACQUISTO / MAXIMUM CONSIDERATION FOR PURCHASE

QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN VENDITA / QUANTITY AUTHORIZED FOR SALE

CORRISPETTIVO MINIMO IN VENDITA / MINIMUM CONSIDERATION FOR SALE

CORRISPETTIVO MASSIMO IN VENDITA / MAXIMUM CONSIDERATION FOR SALE

NUMERO DI TITOLI CHE COMPONGONO IL CAPITALE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA /

NUMBER OF SHARES THAT MAKE UP THE SHARE CAPITAL AT THE BEGINNING OF THE PROGRAMME

NUMERO DI TITOLI DETENUTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA / NUMBER OF SHARES HELD DIRECTLY OR INDIRECTLY AT THE BEGINNING OF THE PROGRAMME

2. INFORMAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO /

2. INFORMATION ON THE PROGRESS OF IMPLEMENTATION OF THE PLAN

NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE CORRENTE / NUMBER OF SHARES HELD AT THE END OF THE CURRENT MONTH

NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE PRECEDENTE / NUMBER OF SHARES HELD AT THE END OF THE PREVIOUS MONTH

NUMERO DI TITOLI ACQUISTATI ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA /

NUMBER OF SHARES PURCHASED SINCE THE BEGINNING OF THE PROGRAMME

NUMERO DI TITOLI VENDUTI ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA /

NUMBER OF SHARES SOLD SINCE THE BEGINNING OF THE PROGRAMME

NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE CORRENTE /

NUMBER OF SHARES CANCELLED SINCE THE BEGINNING OF THE PROGRAMME

3. NOTE / 3. NOTES

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Disclaimer

SNAM S.p.A. published this content on 08 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 September 2020 10:24:03 UTC
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Net income 2020 1 089 M 1 286 M 1 286 M
Net Debt 2020 12 419 M 14 663 M 14 663 M
P/E ratio 2020 13,4x
Yield 2020 5,69%
Capitalization 14 190 M 16 775 M 16 755 M
EV / Sales 2020 9,85x
EV / Sales 2021 9,69x
Nbr of Employees 3 048
Free-Float 57,7%
Chart SNAM S.P.A.
Duration : Period :
Snam S.p.A. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends SNAM S.P.A.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishBullishNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 19
Average target price 4,92 €
Last Close Price 4,39 €
Spread / Highest target 28,8%
Spread / Average Target 12,2%
Spread / Lowest Target -22,5%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Marco Alverà Chief Executive Officer & Director
Nicola Bedin Chairman
Alessandra Pasini Chief Financial Officer
Cosma Panzacchi EVP-Digital Transformation & Technology
Francesco Gori Independent Non-Executive Director
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SNAM S.P.A.-6.40%16 775
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ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.-38.71%37 729
KINDER MORGAN, INC.-36.14%30 603
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