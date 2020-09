SNP Schneider Neureither & Partner : FUJITSU und SNP vereinbaren globale Partnerschaft zur Nutzung von SNP-Software

DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Key word(s): Alliance

FUJITSU und SNP vereinbaren globale Partnerschaft zur Nutzung von SNP-Software



24.09.2020 / 07:05

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Corporate News FUJITSU und SNP vereinbaren globale Partnerschaft zur Nutzung von SNP-Software - Fujitsu bietet ihren Kunden einen softwaregestützten Wechsel zu SAP S/4HANA(R) - Vertragsvolumen im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich - Mindestvertragslaufzeit bis Ende 2024 Heidelberg | Tokio, 24. September 2020 - Fujitsu Limited und die SNP Schneider-Neureither & Partner SE haben heute eine Vereinbarung zur strategischen Zusammenarbeit und Nutzung der SNP-Software CrystalBridge(R) und dem BLUEFIELDTM-Ansatz bekanntgegeben. Das Ziel der strategischen Partnerschaft ist es, Fujitsu-Kunden eine automatisierte, flexible und sichere Transformation ihrer IT-Landschaften und Datenstrukturen nach SAP S/4HANA(R) zu bieten. Die Vereinbarung hat eine Mindestvertragslaufzeit bis Ende 2024 und bedeutet für SNP einen Umsatz im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Fujitsu ist mit 130.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 35 Mrd. US-Dollar das führende japanische IT-Unternehmen mit Kunden in über 100 Ländern. Die vollständige gemeinsame Meldung finden Sie hier / English version Ansprechpartnerin SNP:

Nicole Huber

Executive Vice President Corporate Development

Telefon: +49 6221 6425-920

E-Mail: nicole.huber@snpgroup.com Kontakt Investor Relations:

Christoph Marx

Head of Investor Relations

Telefon: +49 6221 6425-172 Marcel Wiskow

Director Investor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

24.09.2020 Dissemination of a Corporate News, transmitted by DGAP - a service of EQS Group AG.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.dgap.de