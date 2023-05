Days : Hours : Minutes : Seconds Societe Electrique de l'Our S A : Dividend 05/13/2023 | 02:07am EDT Send by mail :

Siège social 2, rue Pierre d'Aspelt L-1142 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 5901 Avis de paiement de dividende Il est porté à la connaissance des propriétaires des actions au porteur que le dividende pour l'exercice 2022 (coupon n° 65) sera payé à partir du 16 mai 2023 par l'agent payeur principal Banque Internationale à Luxembourg. Le dividende sur les actions au porteur s'élève, après déduction de l'impôt luxembourgeois de 15% sur les revenus des capitaux, à 7,395 euros net sur les actions entières d'une valeur nominale de 124,25 euros (actions numéros 90 001 à 100 000)

1,479 euros net sur les coupures de cinquième d'action d'une valeur nominale de 24,85 euros (numéros 100 001 à 115 000). La date de détachement (ex date) est fixée au 16 mai 2023. Luxembourg, le 12 mai 2023 Attachments Original Link

