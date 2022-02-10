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    GLE   FR0000130809

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

(GLE)
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35.625 EUR   +1.51%
01:20aSOCIETE GENERALE : Infographic Results Q4 2021_EN
PU
12:49aSOCIETE GENERALE : Q4 2021 Consolidated financial statements.pdf
PU
12:49aSOCIETE GENERALE : Q4 2021 Financial Results Presentation
PU
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Societe Generale : Infographic Results Q4 2021_EN

02/10/2022 | 01:20am EST
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2021: RECORD RESULT

EXCELLENT PERFORMANCE & FINANCIAL SOLIDITY

STRONG REVENUE

RECORD REPORTED

SOLID CAPITAL

GROWTH

GROUP NET INCOME

LEVEL

25.8BN

5.6BN

CET1* 13.7%

+16.7%

at the end of 2021

*Including IFRS9 phasing, 13.6% fully-loaded.

2021: EXCELLENT PERFORMANCE

IN ALL OUR BUSINESSES AT THE SERVICE OF OUR CLIENTS

FRENCH RETAIL

INTERNATIONAL RETAIL BANKING

GLOBAL BANKING

BANKING

& FINANCIAL SERVICES

& INVESTOR SOLUTIONS

7.7BN

8.1BN

9.5BN

+4.8%

+9.9%*

+25.2%

REVENUE GROWTH(1)

REVENUE GROWTH

REVENUE GROWTH

1.49BN

2.08BN

2.08BN

NET RESULT

NET RESULT

NET RESULT

(1) Excluding PEL/CEL provision.

*Adjusted for changes in Group structure and at constant exchange rates.

2022: CONTINUING TO BUILD TOGETHER A BETTER AND SUSTAINABLE FUTURE

REINVENTING

OUR ACTIVITIES

NEW BANK THROUGH THE MERGER OF THE SOCIETE GENERALE AND CRÉDIT DU NORD NETWORKS

STRONG MOMENTUM IN FINANCING

  • ADVISORY AND REINFORCED
    MARKETS FRANCHISE

DEVELOPMENT

AND TRANSFORMATION

OF INTERNATIONAL RETAIL BANKING

BRINGING OUR DIFFERENTIATING MODELS TO MATURITY

BOURSORAMA: LEADER IN ONLINE BANKING IN FRANCE, MORE THAN 4 MILLION CUSTOMERS A YEAR AHEAD OF SCHEDULE

ALD: WORLD LEADER IN SUSTAINABLE MOBILITY WITH THE PROJECT OF ACQUISITION OF LEASEPLAN

EXPLOITING THE STRONG POTENTIAL OF OUR NEW MODELS

  • FORGE
  • REEZOCAR
  • SHINE
  • TREEZOR

ACCELERATING

ACCELERATING OUR DIGITAL

OUR CSR APPROACH

TRANSFORMATION

CARBON NEUTRALITY

DIGITIZATION

OF PORTFOLIOS BY 2050

USE OF AI-DATA

ENERGY TRANSITION

FOR OUR CLIENTS

POSITIVE IMPACT ON THE REGIONS

ACTING AS A RESPONSIBLE EMPLOYER

DIVERSITY (30% WOMEN IN MANAGEMENT BODIES BY 2023)

TEAMS ENGAGEMENT AND DEVELOPMENT

YOUTH EMPLOYMENT

Disclaimer

Société Générale SA published this content on 10 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 February 2022 06:18:43 UTC.


© Publicnow 2022
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Net income 2021 4 391 M 5 022 M 5 022 M
Net Debt 2021 - - -
P/E ratio 2021 6,80x
Yield 2021 6,03%
Capitalization 29 709 M 33 977 M 33 977 M
Capi. / Sales 2021 1,17x
Capi. / Sales 2022 1,22x
Nbr of Employees 133 000
Free-Float 91,7%
Chart SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Duration : Period :
Société Générale Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishBullishBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 21
Last Close Price 35,63 €
Average target price 37,08 €
Spread / Average Target 4,07%
EPS Revisions
Managers and Directors
Frédéric Oudéa Chief Executive Officer & Director
Claire Dumas Group Chief Financial Officer
Lorenzo Bini Smaghi Chairman
Carlos Goncalves Head-Global Technology Services
Hervé Audren de Kerdrel Group Deputy Head-Compliance
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE17.94%33 977
JPMORGAN CHASE & CO.-3.33%459 132
BANK OF AMERICA CORPORATION10.99%398 883
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED10.45%259 506
WELLS FARGO & COMPANY19.49%228 291
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.5.97%207 484