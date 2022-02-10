Societe Generale : Infographic Results Q4 2021_EN

2021: RECORD RESULT
EXCELLENT PERFORMANCE & FINANCIAL SOLIDITY
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STRONG REVENUE
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RECORD REPORTED
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SOLID CAPITAL
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GROWTH
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GROUP NET INCOME
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LEVEL
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€25.8BN
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€5.6BN
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CET1* 13.7%
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+16.7%
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at the end of 2021
*Including IFRS9 phasing, 13.6% fully-loaded.
2021: EXCELLENT PERFORMANCE
IN ALL OUR BUSINESSES AT THE SERVICE OF OUR CLIENTS
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FRENCH RETAIL
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INTERNATIONAL RETAIL BANKING
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GLOBAL BANKING
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BANKING
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& FINANCIAL SERVICES
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& INVESTOR SOLUTIONS
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€7.7BN
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€8.1BN
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€9.5BN
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+4.8%
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+9.9%*
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+25.2%
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REVENUE GROWTH(1)
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REVENUE GROWTH
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REVENUE GROWTH
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€1.49BN
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€2.08BN
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€2.08BN
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NET RESULT
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NET RESULT
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NET RESULT
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(1) Excluding PEL/CEL provision.
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*Adjusted for changes in Group structure and at constant exchange rates.
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2022: CONTINUING TO BUILD TOGETHER A BETTER AND SUSTAINABLE FUTURE
REINVENTING
OUR ACTIVITIES
NEW BANK THROUGH THE MERGER OF THE SOCIETE GENERALE AND CRÉDIT DU NORD NETWORKS
STRONG MOMENTUM IN FINANCING
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ADVISORY AND REINFORCED
MARKETS FRANCHISE
DEVELOPMENT
AND TRANSFORMATION
OF INTERNATIONAL RETAIL BANKING
BRINGING OUR DIFFERENTIATING MODELS TO MATURITY
BOURSORAMA: LEADER IN ONLINE BANKING IN FRANCE, MORE THAN 4 MILLION CUSTOMERS A YEAR AHEAD OF SCHEDULE
ALD: WORLD LEADER IN SUSTAINABLE MOBILITY WITH THE PROJECT OF ACQUISITION OF LEASEPLAN
EXPLOITING THE STRONG POTENTIAL OF OUR NEW MODELS
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FORGE
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REEZOCAR
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SHINE
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TREEZOR