Sonaecom SGPS S A : 19.8.2020 - Sonaecom, SGPS, S.A informa sobre notificação recebida pela sua subsidiária ZOPT

SONAECOM, SGPS, S.A.

Sociedade Aberta

Sede: Lugar do Espido, Via Norte, Maia

Matrícula na CRC Maia

Pessoa Coletiva: 502 028 351

Capital Social € 230.391.627,38

COMUNICADO

Nos termos do comunicado efetuado a 4 de abril de 2020, a Sonaecom, SGPS, S.A., detentora de 50% do capital da ZOPT, SGPS, S.A. (doravante ZOPT), informou da comunicação do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, recebida por esta sua participada, relativa ao arresto preventivo de 26,075% do capital social da NOS, SGPS, SA (doravante NOS), correspondente a metade da participação social na NOS detida pela ZOPT "e, indiretamente, pelas empresas Unitel International Holdings, BV e Kento Holding Limited", controladas pela Eng.ª Isabel dos Santos. Nos termos da referida comunicação, as ações arrestadas ficaram privadas do exercício do direito de voto.

No passado dia 12 de junho de 2020, foi a ZOPT notificada do despacho proferido pelo Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, que a autoriza a exercer o direito de voto correspondente aos 26.075% do capital social da NOS preventivamente arrestados à ordem do referido Tribunal.

Porto, 15 de junho de 2020

A Representante para as Relações com o Mercado

SONAECOM, S.G.P.S., S. A.

Sociedade Aberta Sede: Lugar do Espido - Via Norte - Maia Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia

sob o nº único de matrícula e Pessoa Coletiva 502 028 351 Capital Social: 230.391.627,38 Euros