I dagens stadig mer konkurranseutsatte arbeidsmarked kan det å finne en karrierevei som ikke bare er økonomisk tilfredsstillende - men samtidig meningsfull og givende - oppleves som en utfordring for mange unge. Isak Guldvik, bedriftsrådgiver hos oss, deler litt av sin reise og innsikt i å jobbe i banksektoren. Han forteller også hvorfor en jobb i banken kan være en attraktiv og smart karrierevei å ta for dem som både er interessert i økonomi og mennesker.

Isak Guldvik utenfor kontoret vårt i Svolvær.

Fra maskiningeniør til bankrådgiver

Isak startet ikke yrkeskarrieren sin med en retning direkte inn mot banksektoren. Tvert imot, med en bakgrunn som maskiningeniør, tok han kun et økonomistudie ved siden av fordi han synes dette virket spennende. Og det var først da han oppdaget sin store lidenskap for økonomiske problemstillinger og analyser at han valgte å endre kurs. Da han endelig var ferdig med studiene sine, startet han først opp i en jobb som revisor. Men han forstod etter hvert at rollen som revisor ikke fullt ut ga han mulighet til å jobbe i direkte kontakt med kunder på det nivået han ønsket. Isak fant derfor ut at han heller ville gå over til en rolle hvor han kunne få muligheten til å jobbe mer med mennesker og økonomisk rådgivning.

Variert arbeidshverdag og en jobb i utvikling

Det var denne søken etter mer kundekontakt samt en variert arbeidshverdag som førte Isak inn i banksektoren, og etter hvert til Sparebank 68°Nord i Svolvær. Først begynte han som regnskapsrådgiver i bank og utviklet seg etter hvert videre til å jobbe som bedriftsrådgiver. Dette fant han raskt ut at han trivdes veldig godt med, og bestemte seg derfor for at han ville fortsette i denne retningen.

Isak forteller at stillingen som bedriftsrådgiver i Sparebank 68°Nord gir ham muligheten til å jobbe tett med både kunder, kolleger og skape mer verdi lokalt. Samtidig får han være med på en spennende utvikling av det lokale bankkontoret i Svolvær. Siden han startet i 2023 har avdelingen i Svolvær nemlig vokst betydelig, og dette fortsetter den også å gjøre hver dag. Takket være Isak og hans andre gode medarbeidere.

Verdifulle erfaringer

Det som skiller Sparebank 68°Nord fra andre større finansinstitusjoner er uten tvil bankens åpenhet, tilgjengelighet samt nære tilknytning til lokalsamfunnet - ifølge Isak. Gjennom daglig kontakt med kunder fra ulike næringer og ved å hele tiden møte på forskjellige problemstillinger, får Isak muligheten til å opparbeide seg bred kunnskap og unike erfaringer hver dag. Noe han mener er svært verdifullt i rollen sin. For å lykkes som bedriftsrådgiver, peker han på viktigheten av å bygge sterke kunderelasjoner. Isak påstår nemlig at dette er en av nøklene til å gjøre suksess som rådgiver i banksektoren.

En jobb i banksektoren

Isak mener at banksektoren er en svært passende retning å gå for dem som er sosiale vesener - samt har interesse for både økonomi og mennesker. Han fremhever den varierte arbeidsdagen han har som bedriftsrådgiver på lokalt nivå, og ikke minst muligheten han har til både å ta kurser og etterutdanning slik at han hele tiden får utviklet seg videre. Med andre ord, kan Isak virkelig anbefale andre unge å vurdere en jobb i banksektoren, og da spesielt på lokalt nivå.

Isaks beste råd til andre unge talenter

Til unge der ute som fortsatt ikke er sikre på hvilken karrierevei de skal ta, er Isak sitt beste råd å være åpen for de mulighetene som dukker opp på veien, og kanskje viktigst av alt: Ikke nøle med å bytte jobb hvis man ikke trives et sted! Han understreker viktigheten av å alltid følge lidenskapen sin og være villig til å ta sjanser - det er først da man kan bevege seg mot drømmejobben sin.

"Sparebank 68°Nord tilbyr oss unge ansatte en rekke spennende muligheter! For dem som ønsker en karriere hvor man både kan jobbe med økonomi og være i tett kontakt med kunder, er en jobb i Lokalbanken det perfekte stedet!, avslutter Isak".

