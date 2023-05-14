Specialized Trading & Investments : Board Of Directors-(SPTI)-2023-05-14

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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: SPECIALIZED TRADING &
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ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻠﻟ ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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INVESTMENT
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AM 09:43:34 2023-05-14 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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Date: 14-05-2023 09:43:34 AM
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Subject: Resignation of Board Member
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.ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ : ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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Kindly be informed that ﺏﺎﺸﺧﻻﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟ ﺮﻘﺼﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ has
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ﺓﺭﺎﺠﺘﻟ ﺮﻘﺼﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ /ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺭﺃ
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resigned from the Board of Director of SPECIALIZED
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ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ ﻡﺪﻗ ﺪﻗ ﺏﺎﺸﺧﻻﺍ
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TRADING & INVESTMENT as of the date 13-05-2023
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.2023-05-13 ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻠﻟ
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Date of submitting resignation: 13-05-2023
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2023-05-13 :ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﻻﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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Chairman of Board of Directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
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User Name: Raneem Shaabi
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Raneem Shaabi :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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