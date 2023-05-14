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    SPTI   JO3108111019

SPECIALIZED TRADING & INVESTMENTS CO.

(SPTI)
  Report
End-of-day quote Amman Stock Exchange  -  2023-05-08
1.000 JOD   +4.17%
03:47aSpecialized Trading & Investments : Board Of Directors-(SPTI)-2023-05-14
PU
05/11Specialized Trading & Investments : Board Of Directors-(SPTI)-2023-05-11
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05/11Specialized Trading & Investments : Trading (SPTI) 2023 05 11
PU
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Specialized Trading & Investments : Board Of Directors-(SPTI)-2023-05-14

05/14/2023 | 03:47am EDT
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SPECIALIZED TRADING & INVESTMENT

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: SPECIALIZED TRADING &

ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻠﻟ ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

INVESTMENT

AM 09:43:34 2023-05-14 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 14-05-2023 09:43:34 AM

Subject: Resignation of Board Member

.ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ : ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Kindly be informed that ﺏﺎﺸﺧﻻﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟ ﺮﻘﺼﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ has

ﺓﺭﺎﺠﺘﻟ ﺮﻘﺼﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ /ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺭﺃ

resigned from the Board of Director of SPECIALIZED

ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ ﻡﺪﻗ ﺪﻗ ﺏﺎﺸﺧﻻﺍ

TRADING & INVESTMENT as of the date 13-05-2023

.2023-05-13 ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻠﻟ

Date of submitting resignation: 13-05-2023

2023-05-13 :ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﻻﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Raneem Shaabi

Raneem Shaabi :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

Specialized Trading and Investments PSC published this content on 14 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 May 2023 07:46:03 UTC.


© Publicnow 2023
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Sales 2022 2,20 M 3,10 M 3,10 M
Net income 2022 0,11 M 0,15 M 0,15 M
Net Debt 2022 0,34 M 0,48 M 0,48 M
P/E ratio 2022 11,5x
Yield 2022 3,57%
Capitalization 1,00 M 1,41 M 1,41 M
EV / Sales 2021 0,58x
EV / Sales 2022 0,73x
Nbr of Employees 13
Free-Float 9,52%
Chart SPECIALIZED TRADING & INVESTMENTS CO.
Duration : Period :
Specialized Trading & Investments Co. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Raja'ee Naje Ayed Hadadeen General Manager
Shafiq Mansour Istafan Chief Financial Officer
Muneer Ahmad Mohammed Al-Quqa Non-Independent Non-Executive Chairman
Elias Samir Elias Kawar Independent Non-Executive Director
Nadim Abdelelahad Audeh Qattan Vice Chairman
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
SPECIALIZED TRADING & INVESTMENTS CO.-20.63%1
VINCI17.10%66 713
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED20.26%39 357
LARSEN & TOUBRO LIMITED6.45%37 964
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED43.88%26 536
QUANTA SERVICES, INC.22.00%25 239
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