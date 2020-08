MarketScreener Homepage > Equities > Euronext Paris > Stef STF FR0000064271 STEF (STF) Add to my list Report Report Delayed Euronext Paris - 08/24 05:28:06 am 66.8 EUR +0.30% 05:16a STEF : L'Essentiel 2019 en portugais PU 08/20 STEF : L'Essentiel 2019 en espagnol PU 08/07 STEF : Risultati II trimestre 2020 PU Summary Quotes Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions Summary News Press Releases Official Publications Sector news Stef : L'Essentiel 2019 en portugais 0 08/24/2020 | 05:16am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields O essencial Índice Encontro com Stanislas Lemor 02 STEF em resumo 06 100 anos de aventura humana e de inovações 10 As nossas atividades 16 França 18 Itália 25 Espanha 26 Portugal 27 Países Baixos 28 Bélgica 29 Suíça 30 Divisões especializadas 31 La Méridionale 33 Responsabilidade social da empresa 34 Os nossos compromissos sociais 38 Os nossos compromissos ambientais 48 Elementos financeiros 56 Para mais informações: www.stef.com/investisseurs/ rapports-et-publications A nossa missão desde há? Ser o ELO DE LIGAÇÃO entre os produtores e os distribuidores de produtos alimentares para garantir, de modo sustentável e em todas as circunstâncias, o acesso à segurança, à diversidade e ao prazer alimentar de todas as pessoas. O Grupo STEF é líder europeu dos serviços de transporte e de logística sob temperatura controlada (-25°C a +15°C). Diariamente, os nossos 19.000 colaboradores mobilizam-se para propor soluções personalizadas aos industriais do setor agroalimentar, às marcas de distribuição e aos intervenientes da restauração, no cumprimento das regras de segurança sanitária e dos prazos acordados. Apoiamo-nos no profissionalismo das nossas equipas, na nossa especialização de fluxos e na densidade da nossa rede europeia para propor serviços que respondam às evoluções específicas dos mercados dos nossos clientes europeus e gerem valor acrescentado. Conscientes do impacto das nossas atividades no plano ambiental, comprometemo-nos a reduzir constantemente as emissões de CO2 dos nossos veículos e o consumo de energia das nossas instalações. Enquanto intervenientes envolvidos no plano social, estamos particularmente atentos à formação e à qualidade de vida no trabalho dos nossos colaboradores e apoiamos com determinação a inserção dos jovens no mercado de trabalho no âmbito do tecido económico dos países e regiões onde estamos presentes. 01 Encontro OGrupo está hoje totalmente mobilizado para ultrapassar os diversos desafios que se impõem. Stanislas LEMOR Presidente-Diretor Geral Qual o seu ponto de vista quanto aos desempenhos do Grupo em 2019? SL - 2019 foi, em termos globais, um bom ano, com um ótimo desempenho financeiro e extrafinanceiro, uma forte mobilização dos nossos 19.000 colaboradores e diversos êxitos a nível comercial. O nosso volume de negócios aumentou 5,7%, para cerca de 3,5 mil milhões, e, pela primeira vez na sua história, o Grupo ultrapassou a barreira dos 100 milhões de euros de resultado líquido. Continuámos a desenvolver as nossas atividades, a nossa rede e a nossa especialização em toda a Europa. Numa perspetiva de futuro, ultrapassámos um novo marco importante no mercado do acondicionamento industrial e prosseguimos uma política de investimentos imobiliários ambiciosa. O ano de 2019 marcou, por último, o primeiro ano de existência da empresa Blue EnerFreeze, empresa de produção de energia frigorífica, que terá um belo futuro no Grupo. Para além do nosso roteiro operacional, efetuámos grandes avanços em termos de responsabilidade social e ambiental, algo que muito nos orgulha a todos. 2019 foi também o primeiro ano desde que assumiu funções enquanto Presidente-Diretor Geral… SL - Assumi as rédeas do Grupo no mês de abril, com a ajuda de Marc Vettard, Diretor Geral Delegado, que também possui um grande conhecimento acerca do Grupo. Contamos com o apoio de um Comité Executivo experiente e juntos iremos continuar a história excecional do Grupo. Aproveito a oportunidade para agradecer aos fundadores do Grupo STEF, que se lançaram nesta aventura com uma visão estratégica absolutamente vanguardista e que trabalharam incessantemente para concretizarem grandes ambições. Graças a eles, o Grupo pôde crescer e desenvolver-se com bases sólidas. A nossa missão é preservar este património para o transmitir aos que nos sucederem. Também temos como missão tornar o Grupo cada vez mais ágil, com o intuito de ultrapassar os diversos desafios que nos esperam. A crise sanitária que nos afeta atualmente vem confirmar ainda mais esta necessidade e apenas reforça a nossa determinação nesta matéria. 02 A especialização das atividades do Grupo foi um acontecimento marcante. Que benefícios espera obter? SL - O mundo alimentar e o da distribuição estão em transformação, sendo normal que a STEF também evolua. A especialização das nossas atividades permite-nos articular uma visão por tipologia de mercado e dar a melhor resposta às necessidades dos nossos clientes, cada vez mais específicos e exigentes no bom sentido do termo. A nossa orientação para o cliente é deste modo afirmada e o Grupo é capaz de propor serviços melhor definidos e adaptados. Ultrapassámos uma etapa importante no ano passado em França, uma etapa que já começa a dar os seus primeiros frutos, e iremos implementar progressivamente este novo modelo em todos os restantes países. Encontro A aquisição da Dyad faz com que o Grupo saia das suas atividades tradicionais? Trata-se de uma nova estratégia de diversificação? SL - O nosso Grupo já assegurava as operações de "co-packing" de produtos frescos, ultracongelados e termossensíveis secos alimentares. Ao decidirmos adquirir a empresa Dyad, fizemos a escolha estratégica de aumentar a nossa especialização em matéria de acondicionamento industrial primário ("co‑manufacturing") e secundário ("co-packing"). A STEF torna-se assim no único grupo, no setor da temperatura controlada, a poder propor três atividades profissionais - transporte, logística, acondicionamento - em todos os seus mercados. Um trunfo-chave para acompanhar da melhor forma os nossos clientes na comercialização dos seus produtos. Acrescento também que a Dyad, que tem a particularidade de ser, desde a sua criação, uma empresa adaptada, vem enriquecer ainda mais a vocação social do Grupo. De que modo analisa o ano atribulado que viveu a La Méridionale? SL - Gostaria em primeiro lugar de relembrar que a La Méridionale é constituída por mais de 500 trabalhadores marítimos e colaboradores empenhados e orgulhosos da sua empresa, navios com bandeira francesa - o que não muito habitual - e 40 anos ao serviço da Córsega. O nosso polo marítimo teve efetivamente um ano conturbado: sofreu um grande impacto pela perda do serviço nos portos de Bastia e de Ajaccio e pelo desvio da atividade para os dois portos departamentais de Propriano e de Porto ‑ Vecchio. Esta situação irá também afetar em grande medida o ano de 2020, mas atualmente é necessário que vejamos mais à frente. O futuro está na próxima delegação de serviço público 2021-2027 a que a La Méridionale deu resposta, juntamente com o seu parceiro histórico. 03 Encontro Quais são as suas ambições em matéria de inovação e de transformação digital? SL - A inovação não é uma novidade para a STEF. Podemos mesmo dizer que ela está nos genes do Grupo há 100 anos… Hoje, evidentemente, ela deve integrar o formidável motor que é a transformação digital. A nossa estratégia é clara: a inovação apenas tem valor se estiver ao serviço dos nossos clientes. A criação em 2019 de uma direção de inovação, com o objetivo de se abrir para o exterior e de facilitar o aparecimento de inovações no terreno, inscreve-se nesse eixo. Pretendo que cada pessoa no seio do Grupo possa tornar- se num interveniente da inovação, sentir-se "empreendedor" de uma ideia criativa, de uma melhoria, ao serviço de um progresso coletivo. A sua política de RSE está sempre no centro da estratégia do Grupo? SL - Mais do que nunca, pois o nosso desafio consiste efetivamente em construir o futuro de forma sustentável! Todos os dias, mostramos que os nossos compromissos, tanto no plano social como ambiental, dão origem a bons desempenhos. Pelo terceiro ano consecutivo, a STEF foi aliás reconhecida pelos especialistas independentes da EcoVadis como fazendo parte do Top 1% das empresas mais virtuosas, considerando todos os setores. Uma satisfação e uma incitação a progredir ainda mais. O que é que lhe inspira o facto de a STEF já ser uma empresa centenária? SL - Desde a sua criação, em 1920, que o Grupo se posicionou como pioneiro e não deixou de evoluir para propor os melhores serviços aos seus clientes e aos consumidores europeus. A STEF soube atravessar as épocas mantendo-se fiel à sua missão: garantir de forma sustentável o acesso aos produtos alimentares para as populações. Sempre que foi necessário, soube antecipar as situações, graças ao compromisso dos seus colaboradores, à sua aptidão para se reinventar e aos fortes valores que fazem parte do seu ADN. O Grupo está hoje totalmente mobilizado para ultrapassar os diversos desafios que se impõem, por um lado, aos seus clientes, pois eles evoluem num ecossistema alimentar em constante transformação, e, por outro, às nossas empresas e ao nosso planeta. Sei que posso contar com as nossas equipas para que juntos escrevamos o próximo capítulo da nossa história. O que é que a atual crise sanitária coloca em evidência? SL - Desde a sua criação, o Grupo atravessou guerras, crises económicas e revoluções tecnológicas mantendo a confiança na pertinência da sua razão de ser. Atualmente, abrimos uma nova página da sua história num contexto de crise sanitária e económica sem precedentes. Estes acontecimentos excecionais colocam em evidência a nossa responsabilidade, que vai mais longe do que a das outras empresas, pois devemos garantir a nossa missão de prestador de serviços essenciais para alimentar as populações. Se conseguimos enfrentar estas situações de modo exemplar é, antes de mais, graças à mobilização contínua das mulheres e homens do Grupo em toda a Europa. Todas estas mulheres e homens responderam positivamente com um sentido de serviço notável e agradeço-lhes profundamente. Tenho muito orgulho no seu compromisso e na sua dedicação aos valores do Grupo STEF. 04 Administração do Grupo Administração do Grupo Presidência-Direção Geral Stanislas LEMOR Marc VETTARD Presidente-DIretor Geral Diretor Geral Delegado Comité Executivo Bertrand BOMPAS Christophe GORIN Diretor Geral Adjunto França Diretor Geral Norte da Europa Marco CANDIANI Vincent KIRKLAR Diretor Geral da STEF Itália Diretor Imobiliário, Jean-Yves CHAMEYRAT Diretor Geral da IMMOSTEF Diretor de Recursos Humanos Ludovic LAPORTE Vincent FROMAGE Diretor Financeiro Diretor de Desenvolvimento, Ángel LECANDA Comércio e Marketing Diretor de Atividades Stanislas LEMOR Presidente-Diretor Geral Marc REVERCHON Presidente-Diretor Geral da La Méridionale Léon de SAHB Diretor de Sistemas de Informação e de Compras, Diretor Geral da STEF IT Marc VETTARD Diretor Geral Delegado Conselho de Administração a 30 de abril de 2020 Stanislas LEMOR, Presidente Jean-François LAURAIN ALLIANZ Vie, Sophie BREUIL Murielle LEMOINE representada por Clarisse KOPFF Jean-Charles FROMAGE Lucie MAUREL-AUBERT ATLANTIQUE MANAGEMENT, Estelle HENSGEN-STOLLER Dorothée PINEAU representada por Bernard JOLIVET Dominique RAMBAUD François de COSNAC 05 STEF em resumo Um pure player ao serviço do mundo alimentar. Os modos de consumo evoluem e diversificam-se. Os canais de distribuição fragmentam-se. Graças à sua especialização no transporte e logística de produtos alimentares sob temperatura controlada, a STEF antecipa e organiza-se para acompanhar as necessidades dos seus clientes industriais e distribuidores. Com uma ambição: prestar-lhes um serviço da melhor qualidade. Business units (BUs) especializadas IAA Flux Frais

IAA SC Frais

IAA Surgelé

IAA TSA (termossensível e seco alimentar)

Acondicionamento

GMS /e-commerce

RHD (restauração)

Seafood Polos de especialização dedicados A IMMOSTEF (imobiliário) e a STEF IT (Informação e Tecnologias) constituem ferramentas-chave para o nosso desempenho e a nossa capacidade de adaptação. O polo marítimo, uma ligação histórica para a Córsega A La Méridionale assegura há 40 anos o transporte de mercadorias e de passageiros entre a Córsega e o continente. 06 STEF em resumo Os nossos trunfos A nossa especialização profissional na temperatura controlada, a procura sistemática da massificação e a gestão dos fluxos dinâmicos. A nossa capacidade para associar a vertente humana e a tecnologia para organizar, gerir e acompanhar estes fluxos propondo soluções inovadoras, diversificadas e adaptadas a cada cliente. Uma complementaridade única ao longo de toda a cadeia de valor, graças às nossas três atividades profissionais: o transporte, a logística e o acondicionamento. As nossas equipas profissionais e empenhadas, com as quais cultivamos o espírito de empresa e partilhamos o valor criado graças à participação dos trabalhadores no capital. A nossa organização operacional ao serviço dos clientes: cada cliente diferente. O nosso papel

prestar-lhes um serviço adaptado consoante as suas necessidades em termos de temperatura e consoante a tipologia dos seus destinatários, no sentido de acompanhá-

los nas suas adaptações às evoluções dos modos

de consumo. A densidade da nossa rede, a proximidade com o tecido económico local e a flexibilidade de soluções que autoriza a detenção a título próprio dos nossos ativos imobiliários. 07 STEF em resumo Um ano de desenvolvimento e de transição A atividade foi sustentada na maior parte dos países europeus onde estamos presentes. Com cerca de 3,5 mil milhões de euros, o nosso volume de negócios de 2019 regista um aumento de 5,7% relativamente a 2018 e o nosso resultado líquido ultrapassou pela primeira vez a barreira dos 100 milhões de euros.

O exercício foi marcado por um forte crescimento orgânico das atividades internacionais e pela implementação bem-sucedida da nova organização, concebida em torno dos segmentos de mercado dos nossos clientes e das limitações específicas aos respetivos setores. Implementada em França, começa a colher os seus primeiros frutos antes de ser progressivamente implementada nos outros países.

bem-sucedida da nova organização, concebida em torno dos segmentos de mercado dos nossos clientes e das limitações específicas aos respetivos setores. Implementada em França, começa a colher os seus primeiros frutos antes de ser progressivamente implementada nos outros países. A aquisição da Dyad, empresa especializada no "co-packing" e no "co‑manufacturing", completa agora a nossa gama de serviços. Ela constitui a base da nova BU de Acondicionamento Industrial, que tem como vocação propor a sua especialização em todos os países onde o Grupo está implantado. Verdadeira base das nossas atividades, o desenvolvimento da rede de transportes prossegue. Assim, durante o primeiro semestre, o Grupo adquiriu a Transports Frigorifiques Grégoire Galliard em França e assumiu o controlo a 100% da empresa neerlandesa Netko.

Por fim, prosseguimos a nossa política para atrair talentos e integrámos cerca de 1000 pessoas adicionais no Grupo. 08 STEF em resumo O ano em números Volume de negócios Resultado Capitais próprios consolidado de 2019 consolidado de 2019 consolidados de 2019 (em milhões de euros) (quota do Grupo (quota do Grupo em em milhões de euros) milhões de euros) países europeus França, Itália, Espanha, colaboradores em Portugal, Bélgica, Países Baixos, Suíça Clientes Entregas mais de mais de por dia unidades com diversas temperaturas (plataformas e armazéns) das quais 173 em França e 69 nos outros países Área de cais Volume de armazenamento Mais de 4000 veículos operados navios mistos (dos quais a título próprio) (4 em 2020) 09 100 anos de aventura humana e de inovações Algumas 1920 1938 1981 1987 datas-chave Criação da A STEF Constituição Compra da Société de associa-se à da TFE e STEF pela Transports SNCF acabada criação do Financière de et Entrepôts de criar logótipo com l'Atlantique, Frigorifiques 2 círculos filial da CGM 10 100 anos STEF nasceu sob o signo da tripla parceria entre o transporte ferroviário, rodoviário e marítimo. Mas, sobretudo, a STEF nasceu sob o signo do frio e do acondicionamento alimentar. A sua história conta-

se então através da carta dos franceses, da evolução dos modos de consumo alimentar e da multiplicação dos canais de distribuição. Com alma de pioneiro, o Grupo antecipa, adapta-se e inova permanentemente para responder aos hábitos alimentares dos europeus. Atualmente, as suas equipas estão mobilizadas para ultrapassar os novos desafios de um ecossistema alimentar em transformação e da transição ecológica. A aventura continua… 1989 1992 1996 1998 2012 Início da A Financière Fusão das Entrada Implementação aventura de l'Atlantique, duas entidades na Bolsa da marca europeia com que se tornou com a única STEF implantações independente, designação na Bélgica, finalizou a STEF-TFE em Espanha aquisição e em Portugal da TFE 11 100 anos de evolução dos hábitos alimentares Desde 1920, a STEF acompanha as mudanças no modo de consumo A partir de 1923, o Grupo gere o armazém frigorífico de Paris-Bercy e as suas dez câmaras frigoríficas. Têm uma dupla vantagem: evitar as perdas de mercadorias e estabilizar os valores dos produtos alimentares. A STEF participa assim no combate ao aumento de preços. Durante a 2.ª guerra mundial, o frio tornou-se numa prioridade estratégica: era necessário alimentar os soldados na frente de combate. Os transportes frigoríficos multiplicaram- se. Os hábitos alimentares mudaram para sempre… Durante os "Gloriosos Anos Trinta", carnes, peixes, frutas e legumes frescos tornaram-se produtos de consumo acessíveis ao maior número possível de pessoas. O frigorífico fez a sua entrada nas habitações… Além disso, os modos de vida evoluíram a grande velocidade: produtos prontos a consumir, ultracongelados, pratos cozinhados - leves ou não, em porção individual ou em formato familiar - ganham terreno. As carnes eram embaladas. Os produtos láteos multiplicaram-se. As saladas e verduras eram apresentadas em saquetas. O setor bio fazia furor. E as entregas ao domicílio aumentaram exponencialmente! Das refeições preparadas em casa às refeições consumidas no exterior posteriormente entregues ao domicílio 12 de evolução da distribuição alimentar 100 anos Das pequenas lojas aos supermercados e depois ao e-commerce Em todas as épocas, a STEF adapta os seus meios e o seu dispositivo de logística Nos anos 60, as compras eram sempre feitas nos comerciantes do centro histórico da cidade, mas as primeiras lojas de "self-service" começaram a surgir. Entre os anos 70 e 90, o número de hipermercados e de supermercados multiplicou-se por três! O hipermercado tornou-se no novo templo de consumo. E a restauração rápida conta com cada vez mais adeptos… Entretanto, a STEF passou do serviço ferroviário para a estrada e multiplicou o seu dispositivo imobiliário, que passa de um armazém em Paris Bercy nos anos 20 para os atuais 250! Graças a uma cadeia de frio cada vez mais eficiente, o Grupo responde às expetativas da grande distribuição como pequenas lojas e assume a viragem para o e-commerce. 13 100 anos de inovações Vagões isotérmicos, depois refrigerados, depois frigoríficos Nos anos 60, a STEF contava mil destes vagões na vanguarda da tecnologia da época. O Grupo implementa um novo método de conservação pelo frio com o gelo em pedaços espalhado pelas torres de cobertura com gelo, que substituem os blocos de gelo fabricados manualmente. Os vagões paravam por baixo da torre e o gelo caía diretamente nos compartimentos sem que fosse necessário proceder a qualquer manuseamento. Grupagem, logística de massificação, serviço multimodal e informatização Foi também nos anos 60 que a TFE inventou uma atividade: a das entregas frigorificas assentes na grupagem. Esta inovação acompanhou o desenvolvimento das infraestruturas de autoestradas e antecede a criação da rede tal como ela existe hoje. Ficou aberto o caminho para a logística de massificação. O Grupo constrói grandes armazéns, ultramodernos, capazes de gerir temperaturas, de -20ºC a +10ºC. Percursor em matéria de informatização, o Grupo dotou-se de ferramentas personalizadas para as suas atividades de transporte e de logística desde os anos 70. Objetivo: melhorar a produtividade das suas atividades profissionais para melhor acompanhar o desenvolvimento dos seus clientes. 14 100 anos Inovações totalmente de vanguarda: tecnológicas, sociais e ambientais… Rastreabilidade, geolocalização e digitalização Nos anos 90, o Grupo melhorou a rastreabilidade das mercadorias e a geolocalização dos veículos. A partir dos anos 2000, as inovações concentraram-se em torno da área digital com a desmaterialização dos documentos de transporte. Objetivo: facilitar a vida dos clientes e dos colaboradores! Atualmente, as experiências visam melhorar a produtividade, a pegada ecológica dos edifícios e dos transportes, bem como a qualidade de vida no trabalho dos colaboradores para atingir uma melhor qualidade de serviço para os nossos clientes. Em 2019, o Grupo decidiu estruturar a sua iniciativa de inovação no sentido de se abrir mais amplamente às oportunidades externas para facilitar o surgimento de uma cultura interna forte e projetos relativamente aos quais cada colaborador se possa sentir envolvido e participativo. A STEF é pioneira na participação acionista dos trabalhadores Em 1993, a STEF inaugurou um plano de poupança da empresa para associar todos os colaboradores ao sucesso do Grupo. Atualmente, cerca de dois colaboradores em cada três são acionistas do Grupo. Criação da Direção do Ambiente, uma estreia no mundo dos transportes Para responder aos novos desafios dos transportes e da logística, o Grupo investe em novas energias, tanto para a propulsão como para a refrigeração e em ferramentas de controlo dos seus consumos. Fazer da formação, da saúde e da segurança dos colaboradores um desafio prioritário Para acompanhar o desenvolvimento do Grupo, a STEF recruta, forma e faz evoluir os seus colaboradores. No que se refere à saúde e à segurança no trabalho, a prevenção inclui: exoesqueletos, exercícios de aquecimento, postos ergonómicos, conceção de vestuário técnico em colaboração com os colaboradores. Uma responsabilidade no tecido económico local A STEF apoia a criação de postos de trabalho e a dinâmica económica das regiões onde se insere. O seu cavalo de batalha: acompanhar os jovens para o emprego! 15 16 Atividades do Grupo 17 França Desde 1 de janeiro de 2019, as atividades de transporte e de logística em França foram agrupadas, adotando a denominação de STEF France. Perante consumidores cada vez mais exigentes, os canais de distribuição fragmentam-se e exigem soluções de cadeia de abastecimento cada vez mais complexas. Em 2019, o movimento acelerou ainda mais. A organização em "business units" especializadas por mercado e cada uma delas dotada de uma direção comercial dedicada permitiu que nos adaptássemos a estes mercados em plena evolução. O imperativo: saber conjugar agilidade e fiabilidade. Em 2019, a STEF France ultrapassou um marco histórico: a barreira dos 2 mil milhões em volume de negócios e a constatação de um crescimento de 5,1% (+3,4% em perímetro constante). A atividade foi impulsionada pelo reforço das nossas quotas de mercado, pelo efeito favorável do preço do combustível e por uma boa dinâmica comercial. A 127,5 M2, o resultado operacional progrediu +25%, impulsionado pelas atividades de IAA Flux Frais, IAA SC Frais e IAA Surgelé. Aumento do volume de negócios 18 IAA Flux Frais A dinâmica comercial colhe os seus frutos As atividades de distribuição registam um crescimento sustentado, com uma evolução do volume de negócios na ordem dos +2,9%. O resultado líquido também progrediu +8,6% sob os efeitos conjugados de uma clara melhoria da qualidade e de um bom domínio dos meios de produção. A BU reforçou o seu dispositivo operacional com a integração da empresa Transports Frigorifiques Grégoire Galliard (que se tornou na STEF Sens), a abertura de uma nova unidade em Névian (Narbonne) e a ampliação da unidade de Chambéry. Paralelamente, redinamizou a sua atividade comercial criando novas ferramentas digitais e ofertas estruturadas para acompanhar cada vez mais de perto a evolução dos mercados dos seus clientes e do contexto em que se inserem. IAA SC Flux Frais Um modelo que confirma a sua eficácia O crescimento da BU é impulsionada pelas unidades de Darvault (+16,6%) e Chaponnay (+7,4%), que atingiram taxas de ocupação próximas de 70%, apenas dois anos após a sua entrada em funcionamento. 2019 foi um ano de transição, destinado a criar as condições favoráveis para a análise do desempenho económico. A finalização da estruturação das unidades recentes e a rápida implementação de projetos de melhoria da qualidade e da produtividade permitiram recuperar o desempenho económico esperado. Aumento do volume de negócios IAA SC Flux Frais França Um novo portal para melhor ajudar os nossos clientes na gestão da sua cadeia de abastecimento Em 2019, trabalhámos para melhorar e tornar mais acessíveis os indicadores necessários para os nossos clientes, de modo a poderem gerir melhor a sua cadeia de abastecimento. Mais simples, este novo portal foi construído em função das suas necessidades e das dos seus destinatários. Inscreve-se num programa global que será em breve melhorado com chegada de novas propostas comerciais adaptadas aos destinatários grossistas e centrais, mas também aos retalhistas. 19 França FOCO A nova BU acondicionamento industrial Uma especialização com alto valor acrescentado Se a STEF já assegurava operações de "co-packing" em produtos frescos, ultracongelados e termossensíveis e secos alimentares em diversas unidades, a Dyad, dispondo do seu próprio gabinete técnico e de 35 linhas de produção, desenvolve assim o seu know-how simultaneamente em matéria de acondicionamento industrial primário ("co-manufacturing") e secundário ("co-packing"). Estas especializações vêm completar as ofertas destinadas aos industriais do setor agroalimentar, em particular as que foram propostas pela BU TSA (termossensível e seco alimentar). A experiência da Dyad no universo dos produtos de luxo constitui um trunfo adicional tendo em conta o elevado nível de exigência técnica necessário para esta categoria de clientes. E o seu perfil de empresa adaptada inscreve-se perfeitamente na política de RSE do Grupo. Em 2019, o Grupo deverá ter efetuado um volume de negócios de Com a aquisição da Dyad, especialista no acondicionamento industrial, a STEF tornou-se também no único interveniente capaz de propor uma oferta global no âmbito de três atividades profissionais: logística + transporte + "co-packing". 20 França Maior flexibilidade para os industriais graças à diferenciação de marketing "retardado" Os clientes industriais podem concentrar- se no cerne da sua profissão: a produção em massa. A STEF assegura o embalamento final, mesmo o que é decidido no último minuto, no que se refere às ofertas promocionais: lotes, montagens de produtos, embalamento em blister… Atualmente, são propostos dois tipos de soluções: ● o "co-packing" "wall to wall", onde o stock, para implementar a diferenciação retardada (ou seja, a montagem de produtos "no último minuto", para promoções muito reativas); ● a unidade de embalamento implantada de forma permanente na unidade industrial ou no armazém em que os produtos são armazenados. Ainda mais valor acrescentado para os clientes! pessoas, das quais linhas unidades 55% são de produção que totalizam trabalhadores 20.000 m2 com deficiência 21 França IAA Surgelé Servir melhor a cadeia de valor Verificou-se uma maior estabilidade no ano. A taxa de ocupação e a atividade dos armazéns mantiveram-se elevados e atingiram níveis históricos. Por seu turno, as operações de transporte conheceram um ritmo sustentado. Alguns segmentos apresentaram uma ótima dinâmica. Foi o caso, nomeadamente, do mercado suíno, com as exportações de carne para a China e da "padaria‑pastelaria", que desenvolveu fortemente as suas atividades de grande exportação para os Estados Unidos ou a Ásia. Para acompanhar os seus clientes no âmbito das suas atividades, o Grupo reforçou os seus serviços de valor acrescentado, como o tratamento dos fluxos a montante junto dos industriais (matérias-primas ou produtos acabados) para transportar para os nossos armazéns ou para entregar ao distribuidor. Termossensível e seco alimentar Um potencial que se confirma Esta atividade apresenta uma bela progressão graças ao aumento de importância de um novo dispositivo, baseado em duas unidades recentes, que permite o acompanhamento otimizado dos grandes industriais europeus do chocolate. O Grupo comprometeu-se com as ampliações das suas unidades de Orléans Nord e de Isle-d'Abeau, que serão concluídas em 2020. 20 serviços adicionais para os nossos clientes industriais Gestão dos fluxos a montante (matérias-primas ou produtos acabados), "co-packing","co-manufacturing", incluindo congelação, descongelação e reacondicionamento… Os serviços propostos permitem que os nossos clientes se concentrem no cerne da sua profissão. Por conseguinte, para os industriais da "padaria- pastelaria", foi aperfeiçoado um processo específico de tratamento dos fluxos da manteiga (armazenamento e depois descongelação). Este processo confere amplitude aos industriais para introduzirem as melhores oportunidades na compra de matérias-primas: a manteiga é descongelada por nós e integrada diretamente na sua cadeia de fabrico. 22 GMS O e-commerce impulsiona o crescimento O desenvolvimento do e-commerce a principal marca do ano de 2019 e permite que a atividade de GMS apresente uma grande taxa de crescimento: +12,3%. Organizado para responder ao desenvolvimento dos "drives" do Grupo Carrefour na Île-de-France, a unidade de Aulnay‑sous‑Bois na região parisiense contribui em grande medida para este crescimento: a plataforma agora mecanizada ficará totalmente operacional em 2020. O crescimento também é sustentado pela nova unidade de Aix-en-Provence, inaugurada em fevereiro de 2019 (+150 pessoas recrutadas). O ano de 2020 testemunhará duas aberturas de unidades, uma com um cliente histórico do Grupo e a outra com um interveniente do setor bio. Aumento do volume de negócios das atividades GMS França 350 pessoas para servir até 5000 encomendas por dia! O modelo do e-commerce é exigente devido à importância da grande volatilidade das encomendas, que podem chegar com variações todos os dias, da simples à dupla. A organização é, como tal, particularmente ágil e as adaptações em termos de pessoal devem ser muito rápidas. Em colaboração com os seus clientes, a STEF trabalha com modelos preditivos para antecipar os "efeitos promocionais", fatores que estão em consonância com a procura. Sabia que...? GMS e e-commerce: um contexto contrastado e mais difícil do que parece! Ano após ano, a quota de atividades de e-commerce aumenta no mercado alimentar. Quer se trate do "drive" ou de entregas ao domicílio para particulares, ou ainda aprovisionamentos para a RHD, a tendência é agora sustentável. Se a quebra do modelo de hipermercado é significativa no setor não alimentar, pelo contrário as secções alimentares resistem bem. Os distribuidores fazem dele inclusivamente uma arma de reconquista para limitar a quebra da presença física, nomeada- mente com o desenvolvimento do setor bio. 23 França RHD Progressão na constituição de uma rede especializada A atividade de restauração (RHD) conheceu um crescimento do volume de negócios de +6,2%, confirmando a boa dinâmica do mercado da restauração comercial e em particular a dos clientes do segmento da restauração rápida. Para dar resposta às necessidades das cadeias de restauração, o Grupo prosseguiu a reestruturação da sua rede de armazéns dedicados. A implementação de novas ferramentas e de aplicações para o controlo das preparações de encomendas e a rastreabilidade das entregas permitiram reforçar a qualidade do serviço aos clientes e melhorar a produtividade. Atualmente, o plano de desenvolvimento encetado por grandes marcas nacionais traduziu-se na abertura de três unidades logísticas dedicadas em Lyon, Plessis-Pâté e Miramas. Este plano incluiu também os meios de transporte adaptados e dedicados a este tipo de distribuição. Num mercado muito exigente, a BU prosseguiu os seus trabalhos de inovação e confirmou o seu papel de laboratório para as outras atividades do Grupo. Aumento do volume de negócios das atividades de RHD Seafood Um mercado em forte mutação O crescimento do volume de negócios da BU (+26,6%) é essencialmente impulsionado pela integração, em meados de 2018, da empresa Express Marée. Munido com esta aquisição, o Grupo propõe agora aos seus clientes e parceiros uma cobertura completa do território francês. Mas a rarefação progressiva dos recursos piscatórios e as alterações da GMS têm um forte impacto neste setor. A racionalização do dispositivo de recolha será completada pela construção, iniciada no fim de 2019, em Lorient, de uma nova unidade que irá congregar todas as atividades da STEF e da Express Marée na Bretanha. 24 Itália Boa dinâmica das atividades tradicionais O aumento do volume de negócios foi particularmente notável relativamente às atividades de transporte e de logística de produtos frescos com os nossos clientes históricos. Após a abertura de uma plataforma de transporte em 2018, a unidade de Bolonha concluiu o seu dispositivo de 120.000 m3 dedicados às atividades logísticas. A aquisição de terreno a norte de Milão irá também permitir desenvolver a nossa atividade nesta região, que é um dos principais polos de consumo em Itália. Para consolidar os nossos desempenhos no segmento dos produtos ultracongelados, os esforços concentraram-se na transformação das atividades da empresa Marconi, adquirida em 2018. A evolução dos sistemas de informação , bem como de necessários investimentos imobiliários, permitiram colocar as unidades de Fidenza e de Ascoli ao nível das normas do Grupo. Unidades abertas em 2019 Ampliação de mais de 9600 m 2 da STEF Bolonha com duas células em frio positivo de 7000 m2 com 12,5 m de altura e mais de 1700 m2 de mezzanines. Nova plataforma Seafood com mais de 5000 m 2 em Tivoli (Roma). Aumento do volume de negócios 25 Espanha Crescimento orgânico e reforço das posições Todas as atividades melhoraram em termos de desempenho em 2019. O volume de negócios aumentou +6,3%. Este crescimento, exclusivamente orgânico, é nomeadamente impulsionado pelas atividades de grupagem tanto no mercado doméstico como internacional. O transporte ampliou a sua oferta sobre os fluxos internacionais. O aumento da frequência de entrega em todos os países-alvo contribuiu para consolidar a nossa posição junto dos industriais espanhóis do setor agroalimentar. A logística de massificação manteve um bom nível de serviço. As atividades de GMS, que foram confrontadas com as evoluções das marcas de distribuição, deram prioridade à continuação do desempenho. O acompanhamento do desenvolvimento dado aos nossos principais clientes no país permitiu que o volume de negócios da RHD aumentasse fortemente. Aumento do volume de negócios 26 Portugal A consolidação da rede colhe os seus frutos A aceleração do crescimento no país, dinamizada por um forte desenvolvimento comercial e uma rede densa, permitiu registar um aumento de +15,8% do volume de negócios. É o resultado do desenvolvimento de uma rede nacional eficiente e única iniciada há dois anos. Em 2019, também reforçámos o nosso dispositivo imobiliário com a construção de uma nova plataforma de transporte a norte de Lisboa e uma extensão em frio negativo no Porto, que eleva a sua capacidade total para 18.000 paletes. Construções efetuadas em 2019 Criação de duas novas câmaras negativas no Porto, elevando assim a capacidade desta unidade para 100.000 m 3 . Aumento do volume de negócios 27 Países Baixos Aceleração da integração Durante o primeiro semestre, a STEF assumiu o controlo da empresa neerlandesa Netko, agora denominada STEF Raalte, que se tornou na terceira unidade neerlandesa do Grupo. A implementação dos sistemas de informação e das atividades é agora efetiva relativamente às três unidades (Bodegraven, Eindhoven e Raalte). Este avanço permite um controlo coordenado dos fluxos, que ficam ligados a uma mesma rede de transporte. Foi efetuada uma ampliação da unidade de Eindhoven para fazer face aos novos fluxos gerados por estas transformações. Unidade aberta em 2019 Extensão do cais de transporte na unidade de Eindhoven. Aumento do volume de negócios 28 Bélgica Criação de uma rede nacional de distribuição A STEF está sobretudo presente na Bélgica em dois tipos de atividades: a grupagem nacional e internacional de produtos frescos e ultracongelados;

a logística de massificação para os industriais dos produtos frescos. As ações levadas a cabo em 2019 permitiram melhorar significativamente os resultados. Além disso, as equipas trabalharam na elaboração de uma rede nacional de distribuição. A implementação de uma parceria com uma empresa subcontratada de transporte em Liège constitui uma primeira etapa marcante. Aumento do volume de negócios Fluxos europeus: o crescimento prossegue Dirigida a partir do nosso escritório sediado em Estrasburgo, esta atividade continua a apresentar uma forte dinâmica de progressão no seu principal eixo histórico: os fluxos Norte/Sul. Em 2019, o Grupo confortou os seus parceiros com transportadores europeus, o que lhe permitiu adaptar-se à rarefação dos meios de transporte, muito acentuado na Europa. 29 Suíça Nova dinâmica Em 2019, o Grupo entrou numa nova dinâmica, evidenciada pela transformação da sua organização de transporte e por uma equipa de gestão renovada. Um novo armazém foi assim colocado em funcionamento perto de Friburgo, às portas da Suíça alemã: permite consolidar as nossas ligações com a grande distribuição e desenvolver as nossas atividades com importantes intervenientes nacionais do setor agroalimentar. A atividade de Produtos Frescos teve um início de sucesso no 1.º semestre de 2019 na nova implantação logística de Kölliken. O Grupo também alterou a sua organização de transporte celebrando uma parceria com um interveniente local. Unidade aberta em 2019 Novo armazém de 4400 m 2 e 27.000 m 3 em frio positivo e negativo em Givisiez (Friburgo). Aumento do volume de negócios 30 Divisões especializadas IMMOSTEF Continuar a investir para preparar o futuro O polo imobiliário está ao serviço do desempenho operacional e económico do Grupo. É por isso que, desde a origem, privilegiamos a detenção a título próprio da nossa carteira imobiliária: trata-se de um trunfo importante para concretizar a nossa estratégia a médio e longo prazo. Em 2019, a estruturação, a harmonização dos processos e o reforço da especialização das equipas dedicadas à função do imobiliário no diversos países prosseguiram. Unidades cada vez mais eficientes, harmoniosas e positivas no plano ambiental O papel da STEF é garantir o frio e segurança alimentar dos produtos que lhe são entregues. Os edifícios, os equipamentos e os sistemas de segurança são, portanto, objeto da maior vigilância e de melhorias contínuas. Objetivo: manter a nossa promessa comercial e otimizar os custos. projetos imobiliários novos projetos realizados em 2019 imobiliários a decorrer Novas superfícies Novas superfícies 39.000 m2 80.000 m2 Volumes adicionais Volumes adicionais 240.000 m3 513.000 m3 31 Divisões especializadas STEF IT Proceder à transformação digital A STEF Information et Technologies gere e desenvolve ferramentas informáticas e digitais em que o Grupo se apoia para acompanhar os seus clientes e melhorar a produtividade das suas atividades. Em 2019, a STEF IT continuou a desenvolver novas gerações de ferramentas para otimizar as atividades do Grupo e implementou soluções inovadoras para reforçar a competitividade das suas ofertas. A transformação digital é um assunto de todos Em 2019, o Grupo lançou o seu roteiro digital. Impulsionada pelas direções operacionais, é objeto de um acompanhamento pela STEF IT, que supervisiona a coerência geral dos projetos e a sua otimização. Esta abordagem inscreve-se na dupla dinâmica adotada para a iniciativa de inovação do Grupo: uma direção de inovação que impulsiona, controla e coordena, e as inovações que vêm do terreno que é necessário identificar, testar e tornar abrangentes. Um só objetivo: melhorar a satisfação do cliente A iniciativa de inovação do Grupo está organizada em torno de objetivos plenamente orientados para a melhoria do serviço prestado aos clientes. Novo portal, rastreabilidade e "tracking end to end", desmaterialização dos documentos, soluções chave- na-mão adaptadas a cada categoria de clientes supervisionando a segurança dos seus dados. Em 2019, o nosso património de aplicações informáticas também evoluiu e foi reforçado para ganhar em termos de eficácia e agilidade. 32 A La Méridionale mantém o seu rumo Um desempenho comercial alterado por um fim de ano difícil O ano de 2019 inscreveu-se no âmbito de uma delegação de serviço público (DSP) que ficou concluída a 30 de setembro de 2019. A atividade da La Méridionale sofreu um grande impacto com a perda do serviço dos portos de Bastia e de Ajaccio a partir de 1 de outubro de 2019. Apesar disso, o período estival foi satisfatório: em termos de mercadorias, o volume transportado esteve em claro aumento relativamente a 2018; a atividade de passageiros marcou passo face à concorrência do transporte aéreo e de um início de época turística menos fulgurante. Preparar-se para apostar no futuro Apesar destes imprevistos, a La Méridionale beneficiou com o ano de 2019 para reforçar os seus meios de ação. A empresa dispõe agora do seu próprio sistema de reservas e adquiriu um novo navio, o LIVERPOOL SEAWAYS. Atividades marítimas Há 40 anos, a La Méridionale assegura o transporte marítimo de passageiros e de mercadorias entre Marselha e a Córsega com três navios "ro-ro" mistos: PIANA, KALLISTE e GIROLATA. Sempre pioneira na proteção do ambiente Desde 2016, a La Méridionale equipou os seus navios com uma ligação elétrica no sentido de limitar as emissões poluentes e sonoras quando se encontram atracados. Também dotou o PIANA de filtros de partículas para eliminar os resíduos de enxofre e de partículas finas e ultrafinas para o mar. Os resultados são espetaculares. Ponto da situação sobre os DSP De fevereiro a dezembro de 2020, a La Méridionale irá assegurar o serviço de Porto Vecchio e de Propriano. A empresa respondeu, aliás, juntamente com o seu parceiro histórico, ao concurso para a delegação de serviço público de sete ano a partir de 1 de janeiro de 2021. 33 34 Responsabilidade social da empresa 35 Responsabilidade social da empresa RSE, mais do que nunca no centro da nossa estratégia O nosso desafio? Preparar o futuro! A RSE faz parte do ADN do Grupo. A STEF fez dela uma alavanca de desempenho: os seus compromissos têm uma relação direta com as suas atividades, o seu modelo de negócios, os seus valores e as expetativas das partes interessadas. Levada até ao mais alto nível da empresa, a RSE está no centro do nosso desenvolvimento estratégico. 36 Responsabilidade social da empresa Os nossos cinco desafios principais CAPITAL HUMANO SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO SEGURANÇA SANITÁRIA CLIMA QUALIDADE DO AR Diálogo com as partes interessadas Para melhor compreender as expetativas das nossas diversas partes interessadas, dialogamos com cada uma delas: colaboradores, clientes, fornecedores, entidades públicas, organizações profissionais, comunidades locais, cidadãos, associações, parceiros para o emprego, escolas e universidades… O nosso objetivo: encontrar coletivamente as melhores respostas e avançar em conjunto! Em 2019, o diálogo prosseguiu e abrangeu os três principais temas: a segurança sanitária, o ambiente e a vertente social. Estes elementos foram integrados este ano na cartografia dos nossos cinco grandes desafios de RSE e foram criados dois novos indicadores para a França. Referenciais e certificações No sentido de aperfeiçoar os desafios e os impactos de RSE provocados pelas suas atividades, tanto atuais como futuros, o Grupo apoia-se nas normas ISO 26000 e ISO 14 001, bem como no referencial de RSE de logística elaborado pela Direção Geral das Infraestruturas de Transporte e do Mar (DGITM). As informações relativas aos impactos sociais e ambientais das atividades do Grupo são publicadas em conformidade com as obrigações do artigo 225 da lei Grenelle 2 e do artigo R.225-105-1 do Código Comercial.

R.225-105-1 do Código Comercial. Todas as informações identificadas com um foram verificadas com um nível de garantia razoável pelo organismo terceiro independente (1) . Pelo 3.º ano consecutivo, a STEF recebeu o Gold EcoVadis de nível avançado pela plataforma de avaliação independente EcoVadis pela sua política de RSE. uma satisfação e uma incitação a progredir ainda mais! A STEF venceu o prémio do público da noite da RSE pelo seu envolvimento em matéria de responsabilidade social e educativa. O nível de garantia razoável, simbolizado pelo logótipo , corresponde a uma iniciativa voluntária do Grupo STEF e baseia-se em trabalhos mais aprofundados por parte de um Organismo Terceiro Independente (OTI) do que os que são desenvolvidos no âmbito de uma garantia moderada. 37 Os nossos compromissos sociais O desempenho e a qualidade dos nossos serviços assentam nas nossas equipas: formar e fazer evoluir cada pessoa na sua carreira, garantir a sua segurança, a sua saúde e o seu desenvolvimento no trabalho são para nós grandes desafios. Porque a natureza das nossas profissões e a densidade da nossa rede territorial nos permite atuar concretamente junto dos jovens e, de uma maneira geral, das populações em situação de fragilidade, a STEF apoia ativamente a criação de postos de trabalho que favoreçam a dinâmica económica das regiões onde está presente. 38 Os nossos compromissos sociais Recrutar, formar… e cultivar a vontade de aprender Quaisquer que sejam os seus percursos ou profissões, a STEF faz com que os seus colaboradores evoluam. A nossa missão: acompanhar as transformações profissionais e permitir que os nossos colaboradores evoluam para melhor servirem os nossos clientes. Publicado em… Publicado na… L'Usine Forbes France Nouvelle A STEF faz parte das 20 empresas A STEF está entre que implementam "estratégias inovadoras de recursos humanos" os 25 maiores para "atrair os novos talentos". recrutadores Uma classificação do de França. Instituto Choiseul. 1000 novos postos de trabalho criados em 2019 (dos quais 600 em França) Atrair os talentos O Grupo recruta um conjunto de talentos muito diversificado: preparadores de encomendas, motoristas, gestores de proximidade, técnicos de manutenção, representantes comerciais, especialistas de IT… e jovens licenciados através do nosso "Graduate Program". Este impulso de recrutamento é apoiado por uma marca de empregador com uma assinatura forte e vinculante: "Construa o seu futuro no coração do mundo alimentar". O Grupo também desenvolveu um ambicioso programa de relações escolares denominado "Programa de Embaixadores", que leva os trabalhadores do Grupo - os nossos "Talent spotters" - a intervir nas escolas e nas universidades. Eles encarnam, com paixão e entusiasmo, os valores e as atividades do Grupo, partilham-nos com os alunos e atraem os talentos do futuro. 39 Os nossos compromissos sociais 70% dos cargos de gestão são assegurados por promoção interna Fazer evoluir todos os colaboradores Através da Universidade STEF, o Grupo desenvolve programas específicos para postos de trabalho muito desafiadores. Para tal, apoiamo- nos no IMF (Instituto das Profissões do Frio), o nosso organismo de formação interno (certificado pela Bureau Véritas desde 2017). Para formar os nossos colaboradores nas profissões de hoje e do futuro, desenvolvemos percursos personalizáveis que combinam a vertente presencial e digital. Depois do comércio, através do "Sales Campus", são as profissões da manutenção que abrangemos no "Tech Campus". Para além das ofertas já existentes nas nossas principais atividades profissionais, temos a ambição de que cada colaborador siga o seu próprio percurso de desenvolvimento. 140 220.000 formadores internos no seio horas de formação do nosso organismo dedicado ministradas Mais de 70% do capital detido pela administração e pelos colaboradores: um modelo precursor e único no setor. Criado em 1993, o plano de poupança STEF permite que os colaboradores beneficiem do valor acrescentado que ajudam a criar, em França e na Europa. Atualmente, cerca de dois em cada três colaboradores são acionistas do Grupo através do fundo comum de investimento na empresa (FCPE), tendo em conta todas as categorias sócio- profissionais e todos os países. A participação acionista dos trabalhadores é uma ferramenta federadora com grande força e uma verdadeira alavanca de desempenho económico para os clientes do Grupo. A STEF recebeu o troféu de prata em formação e profissões para os primeiros módulos da sua universidade de empresa. 462 pessoas com contratos de aprendizagem e de profissionalização em França 40 Os nossos compromissos sociais Garantir a segurança e a qualidade de vida no trabalho Melhorar constantemente a segurança e a qualidade de vida no trabalho dos nossos 19.000 colaboradores são os nossos desafios prioritários. Neste caso em particular, o Grupo leva a cabo uma política ambiciosa implementada em cada um dos seus países. Saúde e segurança Estruturado por objetivos, o nosso roteiro SST envolve os nossos colaboradores, entre outros, em torno de questões sobre a integração ou a formação, a definição da nova gama de vestuário de trabalho... Para fazer evoluir os comportamentos e integrar da melhor forma a iniciativa preventiva no dia-a-dia, a participação de todos é indispensável: a começar pela dos diretores, que desempenham um papel fundamental para promover a "cultura de segurança" e criar iniciativas colaborativas com as nossas equipas. Mais de 300 colaboradores associados ao estudo concebido para prevenir as perturbações musculoesqueléticas.

As Perturbações Musculoesqueléticas são multifatoriais. As soluções organizacionais e coletivas devem assim predominar sobre as soluções estritamente individuais e técnicas. O estudo que terá início em 2020 junto de três filiais representativas das atividades do Grupo irá permitir identificar as limitações dos postos de maior risco (Perturbações Musculoesqueléticas e acidentes) associados ao manuseamento e melhorar os ambientes de trabalho, em consequência: processos, ferramentas, equipamentos, modo de gestão, infraestruturas… 41 Os nossos compromissos sociais Muito técnica, a nova gama de vestuário de trabalho implementada na Europa.

Criada e testada a nível interno, vai das camadas de "primeira pele" às camadas exteriores para se adaptar às diferentes temperaturas e atividades da STEF. Foi criado vestuário específico para as atividades como os produtos ultracongelados e do mar. Qualidade de Vida no Trabalho A iniciativa de QVT do Grupo organiza- se em torno de quatro temas: uma melhor articulação entre a vida profissional e a vida privada, o desenvolvimento de iniciativas colaborativas, a promoção de boas práticas de higiene de vida, bem como a escuta e o acompanhamento dos nossos colaboradores. STEF Heroes: 3000 colaboradores envolvidos através da Europa.

Entusiasmo, respeito, rigor, espírito de equipa: estes são os valores promovidos através da nossa aplicação desportiva que incita os colaboradores a praticar uma atividade física.

E com sucesso, pois 30% dos participantes passaram a fazê-lo frequentemente! Depois da STEF Run em 2017 e da STEF Move em 2018, que mobilizou 2000 colaboradores nos nossos sete países, em 2019 o Grupo lançou a STEF Heroes. Mais completa, esta nova aplicação desportiva reuniu este ano 3000 colaboradores em torno do desporto, do desempenho e da solidariedade. De facto, o Grupo transforma os pontos ganhos durante as competições em donativos para associações de caridade. Entre os pontos altos do ano: o equipamento de próteses de corrida de duas jovens atletas com deficiência através da associação "Lames de joie". Campus da Parentalidade: apoio escolar para crianças e coaching parental.

Desde 2018, a STEF propõe uma subscrição gratuita numa plataforma de apoio escolar online. Atualmente, 2735 filhos de colaboradores

estão inscritos. Orgulhosos do sucesso obtido, ampliámos a nossa oferta de serviços: coaching parental (parentalidade positiva, desenvolvimento da criança), oficinas de orientação relativamente ao novo nível "Bac"… Também serão testadas oficinas no âmbito de

diversas temáticas.

Desde 2018, a STEF propõe uma subscrição gratuita numa plataforma de apoio escolar online. Atualmente, 2735 filhos de colaboradores estão inscritos. Orgulhosos do sucesso obtido, ampliámos a nossa oferta de serviços: coaching parental (parentalidade positiva, desenvolvimento da criança), oficinas de orientação relativamente ao novo nível "Bac"… Também serão testadas oficinas no âmbito de diversas temáticas. A teleconsulta médica: 300 inscritos em 15 dias. O trabalhador, o seu cônjuge e os filhos também terão gratuitamente acesso a médicos de clínica geral ou especialistas. Implementado durante o ano de 2019 a título experimental, este dispositivo será implementado nas filiais voluntárias em 2020. "JUNTE-SE À AVENTURA DA STEF HEROES" Na STEF, desporto rima com o bem-estar na empresa! A 10 de abril de 2019, na Assembleia Nacional, o Grupo recebeu o Prémio para Empresas por ocasião dos troféus do desporto e de gestão de 2019 pelo seu programa colaborativo STEF Heroes. 42 Os nossos compromissos sociais Favorecer a diversidade e a igualdade de oportunidades Favorecer uma cultura de empresa que respeita todas as diversidades, visíveis e invisíveis, consiste acima de tudo em construir um ambiente de trabalho no seio do qual todos os colaboradores têm o seu lugar e a oportunidade de evoluírem. A igualdade profissional entre homens / mulheres, a integração dos trabalhadores com deficiência e a inserção profissional dos jovens são três desafios sobre os quais implementamos políticas voluntaristas. Igualdade entre homens / mulheres: rumo a uma cultura da gestão inclusiva O setor dos transportes é historicamente mais masculino. Na STEF, trabalhamos para abrir mais amplamente as nossas atividades às mulheres e para favorecer a diversidade, nomeadamente nas profissões de agente de cais e de motorista. Prosseguimos os nossos compromissos com a implementação A STEF reconhecida como "Diversity Leader 2020" pelo Financial Times do índice de igualdade profissional entre H/M em França e os planos de ação associados. O nosso projeto em prol da igualdade profissional será transmitido a todas as entidades do Grupo na Europa. No programa para os próximos três anos: diagnóstico e sensibilização para suscitar a consciencialização e fomentar as mudanças de comportamento, implementação de ferramentas "ad hoc" de sensibilização, de coaching, bem como o desenvolvimento do programa "Talentos no feminino / Ladies first". O Financial Times entregou o título de "Diversity Leader 2020" ao Grupo, no âmbito da sua nova classificação europeia anual sobre a diversidade e a inclusão na empresa. 43 Os nossos compromissos sociais Missão de deficiência: recrutamento, integração e gestão da carreira… ações ambiciosas e resultados concretos A taxa de emprego das pessoas com deficiência no seio do Grupo, que é agora de 4,5%, confirma o sucesso da iniciativa levada a cabo há mais de doze anos pela nossa "Missão pela Deficiência". Todos os dias, mais de 800 trabalhadores com deficiência mostram que podem exercer as mesmas atividades profissionais que os outros colaboradores: 1/3 são agentes de cais, 1/3 condutores e 1/3 são mobilizados para outras funções. Ainda este ano, diversas iniciativas confirmam o compromisso da STEF e a sua vontade de mostrar que a deficiência e o desempenho são compatíveis: a começar pela aquisição da empresa adaptada Dyad na área do acondicionamento. Novo acordo no âmbito da deficiência assinado por unanimidade pelos parceiros sociais: este acordo permite que o Grupo tire proveito da experiência destes últimos dez anos e assuma compromissos ainda mais ambiciosos em termos de acompanhamento e de integração. Estes serão acompanhados por uma política de aquisições responsáveis reforçada junto dos ESAT (estabelecimentos e serviços de auxílio através do trabalho) e das EA (empresas adaptadas). Operação DuoDay: uma iniciativa enriquecedora e humanamente apaixonante. O princípio é simples: durante um dia, uma pessoa com deficiência trabalha em conjunto com um profissional da STEF com o intuito de mergulhar no seu dia-a-dia. A 26 de abril, vinte unidades deram início a essa experiência. Stanislas Lemor, Presidente-Diretor Geral da STEF, passou um dia em conjunto com Didier Roche, empresário cofundador dos restaurantes "Dans le noir", que tem deficiência visual, mas que é

um visionário. A STEF participou na gala Assinatura do H'up para empresários: manifesto para a parabéns aos cinco inclusão das pessoas vencedores dos troféus com deficiência na H'up para empresários que vida económica: foram homenageados pelo a 13 de novembro seu percurso empresarial de 2019, Stanislas extraordinário. Na STEF, Lemor, o nosso PDG, apoiamos os empresários assinou uma carta com com deficiência e saudamos dez compromissos o seu dinamismo, operacionais criatividade juntamente com e determinação! outros cem PDG de grandes Grupos. 4,5% Taxa de emprego de pessoas com deficiência no Grupo ORGULHOSOS DAS NOSSAS DIFERENÇAS.VALIOSOS GRAÇAS AOS NOSSOSTALENTOS. 44 Os nossos compromissos sociais Acompanhar os jovens para o emprego: uma questão de responsabilidade educativa para a empresa Os jovens representam o capital do futuro. O Grupo entende, assim, fazer parte do esforço coletivo para melhorar o seu futuro em todos os países onde está implantado. Empenhado desde 2016 em prol da inserção profissional dos jovens, multiplicamos as iniciativas tanto no Grupo como no terreno. Fazer descobrir, acolher e acompanhar... O nosso objetivo é simultaneamente dar-lhes a conhecer o universo da empresa e a nossas várias profissões, algumas das quais são grandes recrutadoras, mas também dar-lhes as chaves do sucesso para poderem aceder à vida profissional. Assim, todos os anos, todas as entidades do Grupo participam em diversas operações, como a semana europeia da inserção profissional dos jovens, organizam visitas às unidades, oficinas dedicadas aos CV, bem como simulações de reuniões de recrutamento. Este ano, mais de 400 jovens foram deste modo acolhidos na Europa e em França para descobrirem as nossas atividades, conhecer os nossos colaboradores ou conseguir um estágio ou uma formação em alternância. 45 Os nossos compromissos sociais Responsabilidade educativa: uma iniciativa social mais próxima do terreno Em 2019, no âmbito da parceria com a FACE (Fondation Agir Contre l'Exclusion) em França, adotamos um programa específico a doze setores de atividade em mutação suscetíveis de acolher os jovens afastados do emprego. A STEF o parceiro exclusivo desse programa na área do transporte e da logística. Colaboradores voluntários, empenhados e apaixonados são formados para intervir em colégios e liceus, tornando- se assim em embaixadores TEKNIK.

A sua missão? Dar a conhecer a diversidade e o dia-a-dia das atividades profissionais do Grupo, a sua dimensão simultaneamente humana e inovadora… E combater certas ideias pré- concebidas sobre um setor de atividade desconhecido do público jovem e da Educação Nacional, uma vez que o potencial de recrutamento é elevado. Orgulhosos da sua profissão, 45 colaboradores vão aos encontro dos alunos dos colégios e dos liceus. Objetivo: promover vocações! Há vários anos, a STEF propõe estágios práticos de três dias aos docentes e aos consultores de orientação. Desde 2019, os nossos colaboradores também regressam à escola na qualidade de embaixadores TEKNIK. Uma sessão em sala… E ferramentas lúdicas! Para fazer descobrir o setor dos transportes e da logística agroalimentar, os nossos embaixadores não hesitam em criar o evento: apresentação em "motion design", testemunhos em vídeo de colaboradores que apresentam o seu percurso e partilham a sua paixão… E o Cubtile: esta ferramenta em 3D permite viver uma experiência imersiva aos alunos e tem um grande sucesso. Criatividade e concurso de inovação - Por ocasião de sessões específicas, os alunos dos colégios e liceus reúnem-seem pequenos grupos em torno de um projeto sobre uma problemática à sua escolha. Questionário, maquete, apresentação… Os seus projetos são então apresentados por ocasião dos Desafios TEKNIK à escala do estabelecimento, académica e nacional! 46 Assinada pela STEF a nível nacional, esta carta transformou-se no PAQTE (Pacto com os bairros para todas as empresas). Foi transmitida a diversas unidades do Grupo, que assim se envolvem em torno de dois eixos prioritários: a educação e a orientação escolar: intervenções nas escolas, acolhimento e acompanhamento e tutorias de alunos de colégios, liceus e estudantes em geral;

o emprego, a inserção e a formação: relação com as estruturas locais

de emprego e inserção (missões locais, polo de emprego, instituições dedicadas ao emprego…). Uma abordagem mais próxima das necessidades Para abranger todas as categorias, dos jovens em dificuldade escolar aos "Bac + 4 / + 5", criámos há vários anos parcerias com associações dedicadas inserção profissional dos jovens: NQT (os nossos bairros possuem talentos), desporto na cidade e os EPIDE (estabelecimentos para a inserção

no mundo do trabalho), Tremplin Handicap. A dinâmica desencadeada graças a estas grandes parcerias permite em seguida efetivar outras colaborações frutuosas em termos de recrutamento com intervenientes locais. É o caso, por exemplo,

dos efeitos suscitados pela carta "Empresas e Bairros". Há mais de dez anos, a STEF apoia o emprego dos jovens com o Desporto na Cidade, através de patrocínios, de dias de portas abertas, de simulações de reuniões e de oficinas sobre o CV, de trabalhos de verão ou de contratos de alternância... Os nossos compromissos sociais A STEF parceira dos Restaurants du Cœur desde 2010: para além do apoio logístico, do mecenato de competências, das formações e dos estágios de inserção… Uma vez que se trata do interesse coletivo, não nos contentamos em dar apoio logístico ao longo de todo o ano (3500 toneladas de alimentos transportados em 2019). Desenvolvemos o mecenato de competências para reforçar o profissionalismo das equipas na gestão dos fluxos de transporte e de logística, bem como no âmbito da segurança sanitária. Damos-lhes também acesso a formações em direito social idênticas às que são ministradas no Grupo pelos nossos diretores de filial e complementadas por um módulo adaptado ao estatuto associativo dos Restaurants du Cœur (30 participantes em 2019). Paralelamente, propomos estágios profissionais aos beneficiários da ajuda alimentar no âmbito das oficinas de inserção. O novo acordo de parceria foi assinado a 30 de janeiro de 2020. 47 Os nossos compromissos ambientais Há mais de quinze anos, a STEF implementou uma política voluntarista para reduzir o impacto das suas atividades. Entre os nossos principais desafios, estão: as alterações climáticas, a qualidade do ar e a segurança sanitária. A nossa política ambiental Reduzir as emissões de gás com efeito

de estufa (CO 2 ) para garantir a continuidade do desempenho ambiental conferido aos nossos clientes.

de estufa (CO ) para garantir a continuidade do desempenho ambiental conferido aos nossos clientes. Explorar tecnologias alternativas e propor soluções orientadas para uma logística urbana harmoniosa. Controlar os consumos de água e de energia (ISO 50001) com plataformas que cumpram as exigências de HQE®. Reciclar e valorizar os resíduos.

Procurar compromissos por parte do polo Marítimo (ISO 14001). 48 Os nossos compromissos ambientais Combater as alterações climáticas Controlo dos consumos de energia, ordenamento dos armazéns, renovação do parque de veículos, colaboração com os construtores para limitar o respetivo consumo, otimização das viagens para entregas, formação dos colaboradores, mobilização das empresas subcontratadas, utilização de fluidos frigorígenos naturais… Acionamos todas as alavancas à nossa disposição no sentido de reduzir os nossos impactos e de dar continuidade ao desempenho ambiental conferido aos nossos clientes. Reduzir as emissões associadas ao consumo de hidrocarbonetos Para atingirmos os nossos objetivos, estamos empenhados numa renovação frequente dos nossos veículos, no sentido de dispor de uma frota que obedeça à norma Euro 6 (94% dos tratores e 66% dos transportadores). A catalogação das nossas empresas subcontratadas também está sujeita a critérios de RSE rigorosos: apenas serão escolhidos os prestadores de serviços que disponham de um parque que cumpra as exigências de qualidade ambiental mínimas, com recomendações cada vez mais rigorosas para as parcerias privilegiadas. Por último, determinadas agências de distribuição urbana recorreram a sistemas de frio criogénico a bordo que propõem a tripla vantagem de uma neutralidade em termos de carbono, zero emissões de poluentes e o facto de serem totalmente silenciosos. 49 Os nossos compromissos ambientais Desde 2018, integramos o consumo dos combustíveis em França (ou seja, 89% do consumo total do parque próprio) na nossa certificação ISO 50001, com um objetivo de redução do consumo de 1% por ano. Por último, generalizámos em toda a frota um sistema de acompanhamento dos consumos em tempo real e os nossos motoristas são formados no âmbito da ecocondução. Pegada ecológica do transporte do Grupo em gCO2 /t.km Evolução do gCO2 /t.km - base de 100 em 2015 102,15 100,00 99,42 100,58 102,24 Política de rotulagem Graças a estas ações, o Grupo obteve resultados significativos homologados pela renovação da certificação ISO 50001 e pela rotulagem ADEME "Objetivo de CO2 - transporte ecorresponsável". 2015 2016 2017 2018 2019 Pegada ecológica do transporte de França (parque próprio) em gCO2/km Evolução do gCO2 /km - base de 100 em 2015 97,79 100,00 98,59 99,64 98,53 2015 2016 2017 2018 2019 Resultados promissores para a "AlertgasoilTM" Este dispositivo mede em tempo real o consumo de cada veículo e Distribuição do parque de veículos por normas Euro % do parque Euro VI - Grupo - Parque próprio Veículos tratores Veículos transportadores visa reduzir os consumos através da ecocondução. Tecnologia conetada criada por uma "start-up", "AlertgasoilTM" foi implementada este ano em toda a frota de tratores 77,84 % 90,81 % 93,68 % 55,42 % 93,92 % do Grupo em França. 48,36 % 26,67 % 15,46 % 36,66 %65,98 % 2015 2016 2017 2018 2019 50 Os nossos compromissos ambientais Reduzir o nosso consumo de energia elétrica Desde 2014, implementámos um sistema de gestão da energia (SME) com a certificação ISO 50001 em todas as unidades francesas (ou seja, 71% do consumo total) com um objetivo de redução do consumo de 4% em três anos. As nossas outras unidades europeias também são alvo de acompanhamento e de auditorias rigorosas. Atualmente, 140 unidades possuem certificação. Onze unidades têm certificação a decorrer. Paralelamente, prosseguem as ações de formação para a comunidade energética (pontos de contacto de energia, gerentes…). Para ir mais longe A implementação da filial de energia do Grupo, Blue EnerFreeze, dedicada à produção de frio dos edifícios do Grupo (80% do consumo total), permitiu desenvolver um sistema de controlo inteligente das instalações, tendo em conta diversos parâmetros, como a temperatura exterior, as previsões de exploração e o historial de consumo. Consumo total de eletricidade em GWh Evolução do desempenho energético em kWh/tonelada passada para o cais (base de 100 em 2015 - Grupo) França Internacional La Méridionale kWh / tpap 517,8 526,2 486,90,5 479,40,4 477,73,3 4,8 5,2 114,4 115,9 119,8 148,7 161,0 100,00 96,32 92,97 90,94 89,82 372,0 363,0 354,7 364,3 360,0 2015 2016 2017 2018 2019 51 Os nossos compromissos ambientais Limitar as emissões associadas utilização de determinados fluidos frigorígenos (HFC) Para assegurar a produção de frio das suas plataformas e armazéns frigoríficos, privilegiamos os fluidos naturais (amoníaco ou dióxido de carbono), cujo PAG (potencial de aquecimento global) é 1000 a 4000 vezes mais baixo do que os HFC. Também são efetuadas experiências com novos fluidos (propano e HFO), com consequências menores sobre o efeito de estufa. Implementados de forma massiva, prosseguimos os nossos planos rigorosos de manutenção das instalações e dos equipamentos de deteção, aperfeiçoando o acompanhamento dos consumos. Os módulos de formação contínua do pessoal no âmbito do manuseamento dos fluidos frigorígenos são também implementados. Distribuição dos fluidos frigorígenos do Grupo % em tonelagem de carga por tipos de fluidos frigorígenos 0,21 % 0,37 % 32,14 % 28,52 % 26,85 % 0,02 % 0,83 % 0,02 % 0,43 % 0,01 % 0,02 % 13,27 % 14,20 % 13,29 % NH3 53,72 % 57,56 % 58,56 % CO2 R290 HCFC HFC HFO 201720182019 Reciclar os resíduos Mais de 80% das nossas unidades procedem à triagem e à reciclagem dos resíduos não perigosos, ou seja, uma taxa de reciclagem de 63,4% (23.472 toneladas). Os resíduos perigosos (em baixas quantidades) são objeto de uma eliminação sistemática num sistema homologado. Bolonha: uma unidade decididamente muito ecológica! Iluminação 100% LED, cobertura totalmente equipada com painéis fotovoltaicos cuja produção será totalmente utilizada para consumo próprio, a unidade de Bolonha ajuda o ambiente. Situada no coração de uma zona de produção e de consumo alimentar estratégico em Itália, esta nova unidade de 5000 m2 está idealmente instalada para otimizar os prazos de entrega e os consumos de energia. Foi concebida e construída pela IMMOSTEF Italia - filial italiana da empresa imobiliária do Grupo especializada no imobiliário sob temperatura controlada - seguindo o modelo próprio de todas as unidades do Grupo e concentrando os mais recentes avanços tecnológicos em termos de produção de frio, de isolamento e de poupança de energia. O recurso tecnologia fotovoltaica irá continuar em 2020 em várias unidades de Espanha, Portugal e Itália. Tratamento dos resíduos Distribuição dos resíduos por tipo (toneladas) 9 022 5 215 36 6 647 32 4 432 3 191 40 4 177 806 35 34 4 352 4 871 629 1 784 2 655 2 966 639 1 788 757 1 537 1 410 407 1 430 11 010 10 457 9 498 9 313 9 680 12 494 10 958 12 627 13 694 15 089 2015 2016 2017 2018 2019 Alimentar Vidro Madeira Metais Plásticos Cartão Não triado 52 Os nossos compromissos ambientais Preservar a qualidade do ar Dialogar com as coletividades locais e com os construtores A logística urbana é um assunto complexo: apela a soluções muito diferentes de uma cidade para outra, em função das expetativas dos representantes e do terreno. Com este espírito, as nossas equipas participam nos diversos grupos de trabalho criados pelas coletividades territoriais e pelas federações profissionais. Quanto às entregas de produtos alimentares sob temperatura controlada no centro da cidade, propomos vários tipos de veículos: triciclos de assistência elétrica em Rennes, Lille, Bordéus, Nantes, Estrasburgo com veículos de 7,5 t que circulam com gás natural para veículos (GNV) em Estrasburgo. Paralelamente, exploramos tecnologias alternativas para as entregas mesmo no centro histórico da cidade. É nomeadamente o caso de Montpellier, onde será testada em 2020-2021, no bairro de Antigone, uma solução com um veículo logístico autónomo. Além disso, as parcerias efetuadas com os construtores no âmbito das motorizações, da redução de peso dos veículos e dos equipamentos de frio instalados a bordo continuam em vigor. Implementamos os esquemas de distribuição e os meios técnicos que mais respeitam o ambiente. E, para antecipar as evoluções futuras (restrições de circulação, zonas de baixas emissões…), participamos em grupos de trabalho interprofissionais no âmbito de tecnologias inovadoras em matéria de transporte e de produção de frio, explorando também tecnologias alternativas que beneficiam de uma logística urbana harmoniosa. 53 Os nossos compromissos ambientais Fornecer soluções concretas Otimizamos incessantemente os percursos e a massificação dos nossos envios no sentido de limitar o número de veículos em circulação e de reduzir deste modo o congestionamento do tráfego, que tem um impacto direto na qualidade do ar. Os equipamentos criogénicos instalados em 70 dos nossos veículos que operam em três plataformas adaptadas da região de Auvergne- Rhône-Alpes contribuem para reduzir diversas emissões de poluentes (NOx, HC) e de partículas provenientes da combustão dos hidrocarbonetos. Indicador associado às emissões de poluentes (NOx, HC) e de partículas Evolução das emissões em t.km do Grupo mg.part/t.km g(Nox+HC)/t/km Rumo a uma logística urbana harmoniosa: e porque não utilizar droides? a esta pergunta que o programa-piloto lançado em Montpellier irá tentar dar resposta. Nada melhor do que uma experiência em condições reais. Em 2020, a STEF participa assim numa experiência de entrega por veículo logístico autónomo no centro da cidade de Montpellier. Dirigido pela Metrópole de Montpellier, a ADEME e o Estado, esta experiência foi constituída em parceria com a STEF, a La Poste e a Cara, o polo de competitividade especialista no transporte coletivo de passageiros e no transporte de mercadorias com droides concebidos pela "start- up" TwinswHeel, da região da Occitane. Objetivo: verificar no local a fiabilidade do serviço prestado, a inserção dos veículos logísticos autónomos nos fluxos de circulação e a aceitabilidade desse modo de entrega pelos peões e cidadãos antes da respetiva implementação nas zonas de baixa emissão (ZFE). Operados pela STEF e pela La Poste, estes pequenos veículos irão circular, numa primeira fase, acompanhados por um operador no bairro de 100,00 99,41 95,72 101,23 96,04 98,67 82,17 75,21 80,83 Antigone e no centro histórico de Montpellier. A TwinswHeel desenvolveu diversos tipos de droides: um modelo pequeno que pode transportar cargas até 40 kg e um maior capaz de transportar 500 kg. Estes modelos 100% elétricos deslocam-se circulando até 6 km/h em ambientes congestionados e podem atingir 12,5 km/h em locais desobstruídos. 2015 2016 2017 2018 2019 70 veículos equipados com a solução criogénica 54 Os nossos compromissos ambientais Garantir a saúde e a segurança dos consumidores Como parte implicada da cadeia de frio, a STEF tem a obrigação de garantir o respeito e a rastreabilidade dos produtos que lhe são confiados. Esta exigência traduz- se na implementação de meios técnicos, humanos e organizacionais instalados em cada unidade através de um plano de controlo sanitário. Formação em higiene e segurança sanitária Número de pessoas formadas e número de horas de formação em higiene e segurança alimentar do Grupo 13 016,3 14 103,4 15 054,9 4 495 4 747 4 980 2017 2018 2019 Medidas técnicas As instalações de produção de frio dos edifícios de armazenamento são dimensionadas no sentido de darem resposta a todas as limitações de exploração internas (temperatura de conservação das mercadorias, fluxos de entrada e de saída...) e externas (climatologia). Um programa rigoroso de manutenção preventiva assegura um controlo perfeito dos riscos. Para isso, este controlo é reforçado pela implementação de um plano de salvaguarda da produção de frio nas suas unidades para poder colmatar qualquer falha de alimentação de energia através da instalação de grupos de alimentação de emergência. Número de pessoas formadas Número de horas de formação Medidas organizacionais Os controlos de temperatura efetuados em todas as etapas do transporte e do armazenamento das mercadorias permitem garantir a continuidade da cadeia de frio. A supervisão contínua das temperaturas, associada a um dispositivo de alerta, permite garantir uma intervenção imediata do pessoal em caso de incidente. Um programa de auditorias internas garante a correta aplicação do plano de controlo sanitário de cada unidade e as regras em matéria de segurança sanitária dos alimentos são transmitidas aos fornecedores do Grupo. Meios humanos A STEF cultiva a especialização no frio e capitaliza a sua experiência, graças ao seu pessoal qualificado a todos os níveis da empresa. O programa de formação em segurança sanitária permite também assegurar a competência de todos os intervenientes da cadeia de frio, tanto a nível interno como externo. Em caso de incidente, o dispositivo de gestão da crise do Grupo tem como vocação gerir os acontecimentos do ponto de vista sanitário. 55 Elementos financeiros RESULTADOS CONSOLIDADOS (em M€) 2019 2018 VOLUME DE NEGÓCIOS 3.441,0 3.255,1 RESULTADO OPERACIONAL 162,9 137,2 RESULTADO LÍQUIDO (Quota do Grupo) 100,3 94,4 BALANÇO CONSOLIDADO (em M€) ATIVO 2019, (1) 2018, (2) Imobilizações corpóreas 1.447,8 1.250,1 Clientes 533,2 508,2 Outros ativos 564,5 545,0 TOTAL DO ATIVO 2.545,4 2.303,2 PASSIVO CAPITAIS PRÓPRIOS 760,7 695,0 Dívidas de fornecedores 477,4 446,8 Dívidas financeiras 885,6 731,3 Outros passivos 421,7 430,0 TOTAL DO PASSIVO 2.545,4 2.303,2 As contas a 31 de dezembro de 2019 são definidas aplicando a norma IFRS 16 segundo o método retrospetivo modificado (sem ajustamento do exercício anterior). Os ativos e passivos diferidos são doravante compensados por autoridade fiscal no balanço consolidado. Em consequência do balanço

consolidado a 31 de dezembro de 2018, indicado a título comparativo, foi modificado para ter em conta esta alteração na apresentação (para informações mais detalhadas, consultar a nota 12.3 do anexo nas demonstrações financeiras consolidadas). FLUXO DE TESOURARIA (em M€) 2019 2018 CASH FLOW DE EXPLORAÇÃO 265,1 234,6 INVESTIMENTOS LÍQUIDOS -159,4 -342,2 56 Publicação: Direção de Comunicação - Céline Audibert Conceção/Criação/Realização: Idéogramme Communication - Redação: Corine Delahaye Fotografias: Cyril Bruneau - Clan d'Oeil - Istock - Fototeca da STEF - La Méridionale. Promover a gestão Com Ecofolio, sustentável das florestas todos os papéis são reciclados. Para mais informações: www.pefc.org Sociedade Anónima com capital de 13.000.000 1 Sede Social: 93, Boulevard Malesherbes - 75008 Paris 999 990 005 RCS Paris www.stef.com Attachments Original document

Permalink Disclaimer STEF SA published this content on 24 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 August 2020 09:15:12 UTC 0 All news about STEF 05:16a STEF : L'Essentiel 2019 en portugais PU 08/20 STEF : L'Essentiel 2019 en espagnol PU 08/07 STEF : Risultati II trimestre 2020 PU 08/07 STEF : Q2 2020 turnover PU 06/25 STEF : Rapport Annuel 2019 en anglais PU 04/23 STEF : 1st quarter earnings CO 03/13 STEF : Presentation of full-year results 2019 PU 03/12 STEF : Press release annual results 2019 PU 01/31 Countries evacuating nationals from China virus areas RE 01/23 STEF : 4th quarter earnings CO Financials EUR USD Sales 2020 3 270 M 3 864 M 3 864 M Net income 2020 63,3 M 74,8 M 74,8 M Net Debt 2020 792 M 936 M 936 M P/E ratio 2020 13,5x Yield 2020 3,14% Capitalization 823 M 970 M 973 M EV / Sales 2020 0,49x EV / Sales 2021 0,46x Nbr of Employees 19 045 Free-Float 23,4% Chart STEF Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends STEF Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Neutral Bearish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus HOLD Number of Analysts 3 Average target price 75,87 € Last Close Price 66,60 € Spread / Highest target 15,6% Spread / Average Target 13,9% Spread / Lowest Target 11,1% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Stanislas Lemor Chairman & Chief Executive Officer Ludovic Laporte Group Chief Financial Officer Léon de Sahb Director-Information Systems & Purchasing Bernard Jolivet Vice Chairman Jean-Charles Fromage Director & Managing director Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) STEF -17.16% 970 OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 55.90% 23 144 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. 21.10% 14 921 LANDSTAR SYSTEM, INC. 16.59% 5 095 TFI INTERNATIONAL INC. 37.61% 4 244 SAIA, INC. 44.74% 3 488