Financials EUR USD Sales 2020 85 902 M 104 B 104 B Net income 2020 175 M 212 M 212 M Net cash 2020 3 208 M 3 898 M 3 898 M P/E ratio 2020 17,8x Yield 2020 - Capitalization 19 794 M 23 932 M 24 054 M EV / Sales 2020 0,19x EV / Sales 2021 0,15x Nbr of Employees 191 752 Free-Float - Chart STELLANTIS N.V. Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus BUY Number of Analysts 3 Average target price 22,58 $ Last Close Price 16,84 $ Spread / Highest target 50,6% Spread / Average Target 34,1% Spread / Lowest Target 14,8% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Name Title Michael Mark Manley Chief Executive Officer & Executive Director John Jacob Philip Elkann Chairman Mark Stewart Chief Operating Officer-North America Antonio Filosa Chief Operating Officer-Latin America Pietro Gorlier COO-Europe, Middle East & Africa