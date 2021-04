MarketScreener Homepage > Equities > Bolsa de Valores de Sao Paulo > Sul América S.A. SULA11 BRSULACDAM12 SUL AMÉRICA S.A. (SULA11) Add to my list Report Report End-of-day quote Bolsa de Valores de Sao Paulo - 04/08 34.24 BRL -1.52% 05:24p SUL AMERICA S A : Detailed Final Voting Map - AGM PU 05:24p SUL AMERICA S A : Detailed Final Voting Map - EGM PU 03/30 SUL AMÉRICA S.A. : BONUS ISSUE: 60.45752 new shares for 1000 existing shares FA Summary Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions Summary Most relevant All News Other languages Press Releases Official Publications Sector news Sul America S A : Detailed Final Voting Map - AGM 04/08/2021 | 05:24pm EDT Send by mail :

National Registry of Corporate Taxpayers (CNPJ/ME) 29.978.814/0001-87 Number of Corporate Registry Identification (NIRE) 3330003299-1 Publicly-Held Company with Authorized Share Capital FINAL DETAILED MAP OF REMOTE BALLOT PAPERS Annual Shareholders' Meeting - March 29, 2021 NATIONAL COMMON PREFERRED ITEM 8 ITEM 8 ITEM 8 ITEM 8 ITEM 8 ITEM 8 ITEM 8 ITEM 8 ITEM 8 ITEM 8 ITEM 8 REGISTRY OF ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 Patrick Isabelle ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15 SHARES SHARES Carlos Infante Cátia Tokoro David Levy (*) Denizar Araújo Gabriel Portella Jorge Hilário Pierre Perrenoud Renato Russo Walter Longo TAXPAYERS Larragoiti Lamoignon 03759 303.427.720 50.521 APPROVE APPROVE APPROVE - APPROVE - - - - - - - - - - - - - - - - - - APPROVE - 71824 2.274.668 4.549.339 ABSTAIN APPROVE APPROVE - APPROVE - - - - - - - - - - - - - - - - - - APPROVE - 08868 6.804 13.608 APPROVE APPROVE APPROVE - APPROVE - - - - - - - - - - - - - - - - - - APPROVE - 02910 984.269 1.968.538 ABSTAIN APPROVE APPROVE - APPROVE - - - - - - - - - - - - - - - - - - APPROVE - 43880 2.058.486 4.116.975 APPROVE APPROVE APPROVE - APPROVE - - - - - - - - - - - - - - - - - - APPROVE - 60683 2.055.821 4.111.642 APPROVE APPROVE APPROVE - APPROVE - - - - - - - - - - - - - - - - - - APPROVE - 02910 1.214.140 2.428.280 APPROVE APPROVE APPROVE - APPROVE - - - - - - - - - - - - - - - - - - APPROVE - 00494 6.866.890 13.733.783 APPROVE APPROVE APPROVE - APPROVE - - - - - - - - - - - - - - - - - - APPROVE - 02858 5.423.131 10.846.262 APPROVE APPROVE APPROVE - APPROVE - - - - - - - - - - - - - - - - - - APPROVE - 76989 39.268 78.536 ABSTAIN APPROVE APPROVE - APPROVE - - - - - - - - - - - - - - - - - - APPROVE - 39332 204.855 409.710 APPROVE APPROVE APPROVE - REFUSE - - - - - - - - - - - - - - - - - - REFUSE - 28316 5.195 10.390 APPROVE APPROVE APPROVE - APPROVE - - - - - - - - - - - - - - - - - - REFUSE - 07018 6.090 12.180 APPROVE APPROVE APPROVE - REFUSE - - - - - - - - - - - - - - - - APPROVE - APPROVE YES 07264 213.724 427.448 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE YES YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% NO ABSTAIN ABSTAIN ABSTAIN ABSTAIN REFUSE NO 05449 42.484 84.968 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 05479 904.012 1.808.024 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE NO YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES REFUSE YES REFUSE YES REFUSE YES 05838 868.186 1.736.372 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 05838 968.778 1.937.556 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 05838 36.572 73.144 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN REFUSE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 05838 5.118 10.236 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 05839 51.755 103.510 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 05839 133.106 266.212 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 05839 258.624 517.248 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 05839 984.616 1.969.232 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 05839 2.719 5.438 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 05839 3.700 7.400 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 05839 200 400 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN ABSTAIN NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 05839 723.322 1.446.644 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 05839 39.360 78.720 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 05840 2.766 5.532 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 05840 396.957 793.914 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 05840 7.195 14.390 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 05840 277.669 555.338 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 05840 1.200.488 2.400.976 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 05840 37.744 75.488 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 05840 482.252 964.504 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 05870 1.486.500 2.973.000 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 05985 102.588 205.176 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 05986 57.270 114.540 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 05986 568.927 1.137.854 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 05986 1.063.419 2.126.838 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 05987 1.340 2.680 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE NO YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES REFUSE YES REFUSE YES REFUSE YES 05987 21.514 43.028 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN ABSTAIN NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 05987 193.149 386.298 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN REFUSE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 05987 52.061 104.122 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 05987 39.727 79.454 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 05987 58.887 117.774 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 05987 468.832 937.664 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 06046 2.262 4.524 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 06541 65.323 130.646 APPROVE APPROVE APPROVE YES REFUSE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 06943 1.187.499 2.374.998 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE YES YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES APPROVE YES APPROVE YES APPROVE NO 06943 48.649 97.298 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 07104 376.105 752.210 APPROVE APPROVE REFUSE ABSTAIN REFUSE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES 07140 8.066 16.132 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 07140 1.461 2.922 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 07140 51.703 103.406 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 07141 955 1.910 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 07141 43.503 87.006 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE NO YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES REFUSE YES REFUSE YES REFUSE YES 07191 262.023 524.046 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN REFUSE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 07191 26.864 53.728 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 07237 78.465 156.930 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 07345 176.646 353.292 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 07345 4.734 9.468 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 07418 5.195 10.390 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 07418 10.492 20.984 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 07418 452.542 905.084 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 07418 258.227 516.454 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 07496 1.881.464 3.762.928 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 07496 6.383 12.766 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 07506 578.952 1.157.904 ABSTAIN APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 07516 33.593 67.186 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 07521 78.346 156.692 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 07529 224.952 449.904 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 07536 43.409 86.818 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 07536 533.428 1.066.856 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 07622 882.654 1.765.308 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 07647 11.466 22.932 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 07820 9.074 18.148 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 07889 12.374 24.748 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 07940 83.860 167.720 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 07940 11.512 23.024 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 07942 54.533 109.066 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 07990 38.682 77.364 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 08275 25.758 51.516 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 08295 5.258.790 10.517.580 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 08336 200.511 401.022 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 08360 88.626 177.252 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 08387 57.442 114.884 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 08390 65.533 131.066 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 08434 447.405 894.810 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 08451 59.208 118.416 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 08579 111.676 223.352 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN REFUSE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 08621 401.265 802.530 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 08625 44.354 88.708 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 08646 98.416 196.832 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 08731 12.045 24.090 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 08857 223.941 447.882 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 09073 200.270 400.540 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 09089 128.129 256.258 APPROVE APPROVE APPROVE NO REFUSE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 09089 13.210 26.420 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 09145 2.832.090 5.664.180 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE NO YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES REFUSE YES REFUSE YES REFUSE YES 09163 228.736 457.472 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN REFUSE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 09299 308.950 617.900 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 09367 2.973 5.946 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 09441 378.215 756.430 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE YES YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% NO ABSTAIN ABSTAIN ABSTAIN ABSTAIN REFUSE NO 09470 14.938 29.876 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE NO YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES REFUSE YES REFUSE YES REFUSE YES 09559 100.702 201.404 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 09593 254.090 508.180 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 09606 458.033 916.066 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE YES YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% NO ABSTAIN ABSTAIN ABSTAIN ABSTAIN REFUSE NO 09620 32.150 64.300 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 09627 9.256 18.512 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 10419 14.481 28.962 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 10532 1.136.329 2.272.658 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 10539 3.530 7.060 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 10678 324.999 649.998 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 10762 9.979 19.958 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 10783 38.823 77.646 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE YES YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES APPROVE YES APPROVE YES APPROVE YES 10783 97.671 195.342 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE YES YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES APPROVE YES APPROVE YES APPROVE YES 10975 21.741 43.482 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 11026 14.161 28.322 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 11030 263.908 527.816 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 11083 175.953 351.906 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 11100 362.692 725.384 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO NO 3,00% 5,00% 6,00% 8,00% 9,00% 11,00% 12,00% 14,00% 15,00% 17,00% - ABSTAIN ABSTAIN NO ABSTAIN NO APPROVE ABSTAIN 11184 1.085.329 2.170.658 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 11311 167.705 335.410 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 11490 1.451 2.902 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN ABSTAIN ABSTAIN ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES APPROVE YES APPROVE YES APPROVE YES 11841 38.205 76.410 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 11906 35.794 71.588 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 12068 135.623 271.246 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 12094 61.121 122.242 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE NO YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES REFUSE YES REFUSE YES REFUSE YES 12219 76.145 152.290 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN ABSTAIN ABSTAIN ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES APPROVE YES APPROVE YES ABSTAIN YES 12436 3.501 7.002 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE NO YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES REFUSE YES REFUSE YES REFUSE YES 12525 11.992 23.984 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 12884 11.609 23.218 APPROVE REFUSE APPROVE ABSTAIN REFUSE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 13022 1.541 3.082 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 13201 39.783 79.566 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 13208 3.160 6.320 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 13296 22.579 45.158 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 13362 25.629 51.258 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 13429 20.327 40.654 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE NO YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% ABSTAIN ABSTAIN NO ABSTAIN NO APPROVE ABSTAIN 13442 10.981 21.962 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 13562 83.940 167.880 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 13665 272.247 544.494 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 13709 67.276 134.552 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 13725 18.191 36.382 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 13834 43.706 87.412 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 13834 64.694 129.388 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 13973 490.110 980.220 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 13981 46.281 92.562 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 14012 178.177 356.354 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 14027 75.847 151.694 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 14162 384.202 768.404 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 14220 37.100 74.200 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE YES YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% ABSTAIN ABSTAIN ABSTAIN ABSTAIN ABSTAIN ABSTAIN ABSTAIN 14258 45.744 91.488 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 14347 1.198.476 2.396.952 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 14541 29.785 59.570 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 14541 172.355 344.710 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 14581 131.519 263.038 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 14819 38.642 77.284 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE NO YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES REFUSE YES REFUSE YES REFUSE YES 14988 981.677 1.963.354 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE NO YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES REFUSE YES REFUSE YES REFUSE YES 15085 2.288 4.576 APPROVE APPROVE REFUSE ABSTAIN REFUSE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES 15189 36.171 72.342 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 15231 916 1.832 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 15272 31.223 62.446 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 15272 39.172 78.344 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 15559 17.038 34.076 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 15594 136.700 273.400 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 16816 268.935 537.870 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 16878 4.788 9.576 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 16947 2.559.032 5.118.064 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 16947 240.593 481.186 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 16990 60.647 121.294 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 17021 22.430 44.860 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 17036 1.460.625 2.921.250 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 17036 795.000 1.590.000 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 17858 11.994 23.988 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 17911 916 1.832 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN REFUSE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 17934 46.605 93.210 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE NO YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES REFUSE YES REFUSE YES REFUSE YES 18030 4.756 9.512 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 18214 8.249 16.498 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 18497 1.258 2.516 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 18497 1.121 2.242 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 18628 687.586 1.375.172 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 18830 14.400 28.800 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 19244 400 800 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 19260 3.267 6.534 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 19270 1.886 3.772 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 19449 1.663 3.326 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 19609 161.922 323.844 ABSTAIN APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 19655 81.879 163.758 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 19735 17.696 35.392 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 19800 11.630 23.260 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 19808 30.730 61.460 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 19822 159.348 318.696 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 19874 41.104 82.208 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 19874 19.319 38.638 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 19893 866.079 1.732.158 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 19910 4.177 8.354 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 19985 93.421 186.842 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 20196 401.027 802.054 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 20270 226.355 452.710 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE NO YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES REFUSE YES REFUSE YES REFUSE YES 20349 10.100 20.200 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 20397 13.000 26.000 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 20426 49.004 98.008 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 20447 1.871 3.742 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 20622 33.815 67.630 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 20796 41.277 82.554 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN REFUSE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 20849 942 1.884 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE NO YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES REFUSE YES REFUSE YES REFUSE YES 21166 942 1.884 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 21273 339.428 678.856 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 21679 26.546 53.092 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 21826 2.700 5.400 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE NO YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES REFUSE YES REFUSE YES REFUSE YES 21905 3.163 6.326 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 21962 64.770 129.540 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE NO YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES REFUSE YES REFUSE YES REFUSE YES 22157 267.492 534.984 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 22166 12.161 24.322 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 22321 224.946 449.892 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 22709 6.708 13.416 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 22875 12.934 25.868 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 22896 33.144 66.288 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 23002 18.849 37.698 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE NO 23060 26.087 52.174 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 23572 5.399 10.798 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE NO YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES REFUSE YES REFUSE YES REFUSE YES 23590 21.274 42.548 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 23590 15.711 31.422 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 23590 4.278 8.556 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 23794 160.107 320.214 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 23874 139.896 279.792 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 23952 4.482 8.964 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 24158 20.298 40.596 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 24579 565.513 1.131.026 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 24779 67.632 135.264 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 24897 12.836 25.672 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 24935 61.126 122.252 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 25048 713 1.426 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN ABSTAIN NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 26160 40.490 80.980 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE NO YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES REFUSE YES REFUSE YES REFUSE YES 26311 7.286 14.572 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 26565 19.079 38.158 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 26755 13.532 27.064 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 27084 9.933 19.866 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 27131 14.070 28.140 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 27703 48.698 97.396 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 27844 5.304 10.608 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 27866 80.048 160.096 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 27866 27.722 55.444 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 27866 11.844 23.688 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 27866 44.303 88.606 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 27866 799.828 1.599.656 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 27866 52.851 105.702 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 27866 475.184 950.368 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 27866 96.033 192.066 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 27877 0 0 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN REFUSE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 28072 4.604 9.208 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 28072 611 1.222 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 28072 20.732 41.464 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES APPROVE YES 28241 4.191 8.382 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 28328 3.494 6.988 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE NO YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES REFUSE YES REFUSE YES REFUSE YES 28360 202 404 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 28394 13.697 27.394 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 28700 190.383 380.766 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 28955 10.188 20.376 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE NO 28990 69.066 138.132 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 29054 34.724 69.448 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN ABSTAIN ABSTAIN ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES APPROVE YES APPROVE YES ABSTAIN YES 29085 3.973 7.946 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE NO YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES REFUSE YES REFUSE YES REFUSE YES 29264 713 1.426 APPROVE APPROVE APPROVE YES APPROVE NO YES 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% YES REFUSE YES REFUSE YES REFUSE YES 29322 3.364.982 6.729.964 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - YES ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 29394 119.869 239.738 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - NO ABSTAIN NO ABSTAIN NO REFUSE YES 30054 10.188 20.376 APPROVE APPROVE APPROVE NO APPROVE NO ABSTAIN - - - - - - - - - - - ABSTAIN ABSTAIN YES ABSTAIN YES REFUSE YES 30066 3.139 6.278 APPROVE APPROVE APPROVE ABSTAIN APPROVE NO ABSTAIN