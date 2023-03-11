Circle Says USDC Liquidity Operations Will Resume As Normal When Banks Open On Monday- Blog

March 11 (Reuters) -
* CIRCLE SAYS $3.3BN OF USDC’S CASH RESERVES REMAIN WITH
SVB.; AS
OF THURSDAY, CO HAD INITIATED TRANSFERS OF THESE FUNDS TO OTHER
BANKING PARTNERS- BLOG
* CIRCLE SAYS USDC HAS 0 EXPOSURE TO SILVERGATE; CO
TRANSFERRED
OUT LIMITED RESERVES TO SUPPORT TRANSACTION SETTLEMENT PRIOR TO
BANK CLOSURE- TWEET
* CIRCLE SAYS IN CASE SVB MAY NOT RETURN 100% CIRCLE WILL
COVER
ANY SHORTFALL USING CORPORATE RESOURCES, INVOLVING EXTERNAL
CAPITAL IF NECESSARY- TWEET
* CIRCLE SAYS USDC LIQUIDITY OPERATIONS WILL RESUME AS
NORMAL WHEN
BANKS OPEN ON MONDAY MORNING IN THE UNITED STATES- BLOG
Source text [http://bit.ly/3FgkbnZ]
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