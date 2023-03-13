Advanced search
Log in
Log in
Or log in with
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Sign up
Email Registration
Or log in with
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Homepage
  2. Equities
  3. United States
  4. Nasdaq
  5. SVB Financial Group
  6. News
  7. Summary
    SIVB   US78486Q1013

SVB FINANCIAL GROUP

(SIVB)
  Report
Delayed Nasdaq  -  04:00:00 2023-03-09 pm EST
106.04 USD   -60.41%
03:23aSezzle Confirms Minimal Exposure to Silicon Valley Bank
MT
03:16aNews Highlights: Top Global Markets News of the Day
DJ
03:10aCollapse of US Commercial Bank Triggers Japanese Stock Selloff; Mitsubishi Motors Earmarks up to 1.8 Trillion Yen for Vehicle Electrification
MT
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisionsFunds 
SummaryMost relevantAll NewsAnalyst Reco.Other languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector newsMarketScreener Strategies

HSBC Acquires Silicon Valley Bank Uk

03/13/2023 | 03:17am EDT
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

March 13 (Reuters) - HSBC Holdings PLC:

* HSBC HOLDINGS PLC - HSBC ACQUIRES SILICON VALLEY BANK UK

* HSBC HOLDINGS PLC - HSBC ACQUIRES SILICON VALLEY BANK UK

* HSBC - HSBC ACQUIRES SILICON VALLEY BANK UK LIMITED

* HSBC - UK RING-FENCED SUBSIDIARY, HSBC UK BANK PLC, IS ACQUIRING SILICON VALLEY BANK UK LIMITED (SVB UK) FOR £1

* HSBC - ASSETS AND LIABILITIES OF PARENT COMPANIES OF SVB UK ARE EXCLUDED FROM TRANSACTION

* HSBC - TRANSACTION COMPLETES IMMEDIATELY. ACQUISITION WILL BE FUNDED FROM EXISTING RESOURCES

* HSBC - AS AT 10 MARCH 2023, SVB UK HAD LOANS OF AROUND £5.5BN AND DEPOSITS OF AROUND £6.7BN

* HSBC - FINAL CALCULATION OF GAIN ARISING FROM ACQUISITION WILL BE PROVIDED IN DUE COURSE Source text for Eikon: Further company coverage:


© Reuters 2023
All news about SVB FINANCIAL GROUP
03:23aSezzle Confirms Minimal Exposure to Silicon Valley Bank
MT
03:16aNews Highlights: Top Global Markets News of the Day
DJ
03:10aCollapse of US Commercial Bank Triggers Japanese Stock Selloff; Mitsubishi Motors Earma..
MT
03:08aDubber Evaluates Exposure to Silicon Valley Bank
MT
03:05aHSBC says it has acquired Silicon Valley Bank UK
RE
03:04aBank of England says no other banks affected by SVB collapse
RE
02:58aFTSE 100 called down; SVB collapse fallout
AN
02:54aEverest Medicines Expects No Material Adverse Effects From Silicon Valley Bank Exposure..
MT
02:48aAnalysis-As banks break, markets hear the sound of peaking rates
RE
02:38aJapan's Nikkei drops as SVB collapse weighs on bank stocks; autos slump
RE
More news
Analyst Recommendations on SVB FINANCIAL GROUP
More recommendations
Financials (USD)
Sales 2023 5 595 M - -
Net income 2023 -29,2 M - -
Net Debt 2023 - - -
P/E ratio 2023 23,2x
Yield 2023 -
Capitalization 6 279 M 6 279 M -
Capi. / Sales 2023 1,12x
Capi. / Sales 2024 1,01x
Nbr of Employees 8 553
Free-Float 98,7%
Chart SVB FINANCIAL GROUP
Duration : Period :
SVB Financial Group Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends SVB FINANCIAL GROUP
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishBearishBearish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus HOLD
Number of Analysts 17
Last Close Price 106,04 $
Average target price 248,03 $
Spread / Average Target 134%
EPS Revisions
Managers and Directors
Gregory W. Becker President, Chief Executive Officer & Director
Daniel J. Beck Chief Financial Officer
Beverly Kay Matthews Chairman
Mark Rohrwasser Chief Information Officer
Philip C. Cox Chief Operating Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
SVB FINANCIAL GROUP0.00%6 279
JPMORGAN CHASE & CO.-2.80%393 379
BANK OF AMERICA CORPORATION-8.61%242 138
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED1.00%213 913
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION0.00%157 760
WELLS FARGO & COMPANY-0.39%156 914