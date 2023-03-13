March 13 (Reuters) - HSBC Holdings PLC:
* HSBC HOLDINGS PLC - HSBC ACQUIRES SILICON VALLEY BANK UK
* HSBC HOLDINGS PLC - HSBC ACQUIRES SILICON VALLEY BANK UK
* HSBC - HSBC ACQUIRES SILICON VALLEY BANK UK LIMITED
* HSBC - UK RING-FENCED SUBSIDIARY, HSBC UK BANK PLC, IS
ACQUIRING
SILICON VALLEY BANK UK LIMITED (SVB UK) FOR £1
* HSBC - ASSETS AND LIABILITIES OF PARENT COMPANIES OF SVB
UK ARE
EXCLUDED FROM TRANSACTION
* HSBC - TRANSACTION COMPLETES IMMEDIATELY. ACQUISITION WILL
BE
FUNDED FROM EXISTING RESOURCES
* HSBC - AS AT 10 MARCH 2023, SVB UK HAD LOANS OF AROUND
£5.5BN
AND DEPOSITS OF AROUND £6.7BN
* HSBC - FINAL CALCULATION OF GAIN ARISING FROM ACQUISITION
WILL
BE PROVIDED IN DUE COURSE
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