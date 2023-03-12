Jefferies CEO Rich Handler On Svb's Fallout Says Co Is Working Actively To Find Practical Solutions To Get Depositors Advances On Receivables

March 12 (Reuters) - Jefferies Financial Group Inc
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* JEFFERIES CEO RICH HANDLER ON SVB'S FALLOUT SAYS BEST
SOLUTION
WOULD BE A MERGER OCCURRING BUT MORE IS NEEDED - BLOG
* JEFFERIES CEO RICH HANDLER ON SVB'S FALLOUT SAYS IT
APPEARS
REALISTIC THAT ANY IMPAIRMENT OF THE DEPOSITS SHOULD BE FAIRLY
MODEST - BLOG
* JEFFERIES CEO RICH HANDLER ON SVB'S FALLOUT SAYS THIS
EVENT IN
AND OF ITSELF SHOULD NOT CAUSE A SYSTEMIC CRISIS- BLOG
* JEFFERIES CEO RICH HANDLER ON SVB'S FALLOUT SAYS JEFFERIES
IS
WORKING ACTIVELY TO FIND PRACTICAL SOLUTIONS TO GET DEPOSITORS
ADVANCES ON RECEIVABLES
* JEFFERIES CEO RICH HANDLER SAYS SVB'S FALLOUT ON HEELS OF
SILVERGATE BANK HAS HEIGHTENED VULNERABILITIES AND COULD WITNESS
ANOTHER HANDFUL OF THESE IN NEXT HOURS OR DAYS
* JEFFERIES CEO RICH HANDLER SAYS BEST WAY TO RESTORE ORDER
IS FOR
U.S. BANK REGULATORY CONSORTIUM TO CONFIRM BEFORE TOMORROW
MORNING LIQUIDITY STRENGTH OF VARIOUS BANKS
Source text :https://jefferies.com/Letters/ltr/1647/03122023
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