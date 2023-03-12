Muddy Waters' Carson Block Says Government Should Not Bail Out Uninsured Deposits At Silicon Valley Bank

March 12 (Reuters) -
* MUDDY WATERS CARSON BLOCK SAYS GOVERNMENT SHOULD NOT BAIL
OUT
THE UNINSURED DEPOSITS AT SILICON VALLEY BANK
* MUDDY WATERS' CARSON BLOCK ON SVB FALLOUT SAYS GOVERNMENT
SHOULD
ACT TO PROTECT REGIONAL BANKS FROM RUNS, SUCH AS BY BUYING OR
LENDING AGAINST LONG DURATION BONDS AT PAR
* MUDDY WATERS' CARSON BLOCK SAYS SVB WAS CLEARLY NEGLIGENT
IN
MANAGING ITS BALANCE SHEET
* MUDDY WATERS' CARSON BLOCK SAYS BAILING OUT UNINSURED
DEPOSITORS
AT SVB, INFANTILIZES MARKETS BY SENDING MESSAGE THAT SUCH RISK
MANAGEMENT IS ANACHRONISTIC
* MUDDY WATERS' CARSON BLOCK SAYS SVB FAILED ALSO DUE TO THE
CULTURAL INSULARITY OF THE VENTURE-BACKED WORLD
Source text: https://bit.ly/3JyM64Z
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