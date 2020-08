Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S : Med 6 2020 - Halvårsrapport 2020 0 08/27/2020 | 09:13am EDT Send by mail :

SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2020 Fjerritslev, den 27. august 2020 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2020 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2020. Migatronic-koncernen stærkt påvirket af COVID-19 Koncernomsætning på 127,0 mio. kr. mod 172,6 mio. kr. sidste år - en tilbagegang på 26%

Resultat før skat på -8,0 mio. kr. mod 9,5 mio. kr. i 1. halvår 2019

-8,0 mio. kr. mod 9,5 mio. kr. i 1. halvår 2019 EBITDA på 4,1 mio. kr. mod 19,0 mio. kr. i 1. halvår 2019

Positivt cash flow fra driften på 21,0 mio. kr. mod 13,5 mio. kr. i 1. halvår 2019

Soliditetsgrad på 53,3%

Forventning om et fald i omsætningen for 2020 i niveauet 10 - 20%

Forventning om et underskud i resultatet før skat for 2020 i niveauet 3 - 8 mio. kr. Med venlig hilsen Svejsemaskinefabrikken MIGATRONIC A/S Frank Lorenz Niels Jørn Jakobsen Bestyrelsesformand Adm. direktør Eventuelle spørgsmål omkring meddelelsen kan rettes til: Adm. direktør Niels Jørn Jakobsen, telefon 96 500 600. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2020 Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S Side 1/14 Aggersundvej 33, DK-9690 Fjerritslev, Denmark Tel +45 96 500 600 info@migatronic.dk, www.migatronic.dk CVR-nr. 34 48 52 16 Hoved- og nøgletal for koncernen 1. halvår 1. halvår Året Hovedtal 2020 2019 2019 Nettoomsætning mio. kr. 127,0 172,6 334,7 Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) mio. kr. 4,1 19,0 34,5 Resultat af primær drift (EBIT) mio. kr. -6,4 9,4 14,7 Resultat af finansielle poster mio. kr. -1,6 0,0 -0,1 Resultat før skat (EBT) mio. kr. -8,0 9,5 14,7 Periodens resultat mio. kr. -7,9 6,8 10,1 Periodens totalindkomst mio. kr. -9,1 7,0 10,4 Aktiver i alt mio. kr. 255,8 251,3 259,9 Egenkapital mio. kr. 136,4 142,2 145,7 Pengestrøm fra driftsaktivitet mio. kr. 21,0 13,5 17,4 Pengestrøm fra investeringsaktivitet mio. kr. -8,7 -11,9 -26,4 Heraf investering i materielle aktiver mio. kr. -3,2 -9,5 -20,0 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet mio. kr. -9,6 -4,2 7,5 Periodens pengestrøm i alt mio. kr. 2,8 -2,6 -1,5 Antal medarbejdere 296 292 290 Personaleomkostninger pr. medarbejder tkr. 204,3 213,2 418,0 Omsætning pr. medarbejder tkr. 429,1 591,2 1.154,0 Nøgletal1 EBITDA-margin % 3,2 11,0 10,3 Overskudsgrad (EBIT-margin) % -5,0 5,5 4,4 Egenkapitalens forrentning (ROE) % -5,6 4,8 7,1 Afkast af investeret kapital (ROIC) % -3,6 5,9 8,9 Soliditetsgrad % 53,3 56,6 56,1 Likviditetsgrad 1,9 2,1 2,3 Indre værdi pr. 20 kr. aktie kr. 311,4 324,7 333,0 Børskurs noteret ultimo kr. 260,0 278,0 270,0 Resultat pr. 20 kr. aktie (EPS) kr. -18,1 15,5 23,1 Pris pr. overskudskrone (PE) kr. -14,4 17,9 11,7 Udbytte pr. 20 kr. aktie kr. 0,0 0,0 0,0 Payout ratio % 0,0 0,0 0,0 Cashflow pr. 20 kr. aktie kr. 47,9 30,7 39,8 Price/Cashflow kr. 5,4 9,0 6,8 1 Resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 Indtjening pr. aktie. Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger. Delårsrapporten er ikke revideret, og der er ikke foretaget review. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2020 Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S Side 2/14 Aggersundvej 33, DK-9690 Fjerritslev, Denmark Tel +45 96 500 600 info@migatronic.dk, www.migatronic.dk CVR-nr. 34 48 52 16 Ledelsesberetning for perioden 1. januar - 30. juni 2020 Koncernen realiserede en omsætning på 127,0 mio. kr. i 1. halvår 2020 mod 172,6 mio. kr. i samme periode i 2019. Det svarer til en tilbagegang på 26% i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen i 1. halvår 2020 er stærkt påvirket af COVID-19. I årets to første måneder indfriede Migatronic sine forventninger til omsætningsstigningen, men efter nedlukningen af både Danmark og langt størstedelen af eksportmarkederne oplevede Migatronic straks en markant tilbagegang i ordreindgangen, hvilket ledelsen vurderer har været en generel tendens i svejsemarkedet. Samlet set udgør tilbagegangen i omsætningen 40% i perioden marts til juni 2020. Migatronic har håndteret denne ekstraordinære situation ved at indgå i lønkompensationsordningen fra d. 18. marts med det mål for øje at fastholde vores dygtige medarbejdere. En tredjedel af medarbejderne har henholdsvis været hjemsendt og omfattet af lønkompensationsordningen, en tredjedel har arbejdet hjemmefra og endelig har den resterende tredjedel været fysisk på arbejde og holdt virksomheden Open for business ved at sørge for at få produceret og leveret de solgte varer og ydelser i perioden. Migatronic forventer at modtage samlet 6,9 mio. kr. i lønkompensation, hvoraf 5,0 mio. kr. er fra Danmark, mens de resterende 1,9 mio. kr. er fra europæiske salgsdatterselskaber. Herudover skønner Migatronic, at selskabet er berettiget til at modtage 1,8 mio. kr. i kompensation for faste omkostninger, som er indtægtsført i 1. halvår 2020. I takt med at samfundet og markederne genåbnede steg Migatronics aktivitet og ordrebeholdning frem mod 30. juni 2020. Derfor udtrådte Migatronic af lønkompensationsordningen i juni. Herefter blev der gennemført en mindre organisationstilpasning i funktionærstaben for at tilpasse selskabet til det aktuelle aktivitetsniveau, hvilket har medført en engangsomkostning i 1. halvår 2020 på 1,5 mio. kr. Tilbagegangen i 1. halvår har ramt bredt på alle Migatronics produkter og markeder men i forskellig grad. Det er gået hårdest ud over de avancerede kundetilpassede automatiseringsløsninger, som har realiseret en halvering af aktiviteten i 1. halvår. Der er fortsat stor interesse for produktet, men beslutningsprocessen hos kunderne er blevet markant forlænget. De øvrige tre produktområder manuelle svejseløsninger, mindre standardiserede svejseautomatiseringsløsninger samt serviceydelser har realiseret en samlet tilbagegang på 20% i 1. halvår, men i juni var efterspørgslen for disse produkter tilbage på niveau med 2019. Migatronic bliver 50 år til september, og har i den forbindelse lanceret en 50 års jubilæumskampagne, som markedet har taget godt imod. Omsætningstilbagegangen har været størst uden for Europa, mens nærmarkederne, der samtidig er Migatronics største, har været mindst påvirket. Resultat før skat (EBT) er -8,0 mio. kr. mod 9,5 mio. kr. i 1. halvår 2019. I umiddelbar tilknytning til nedlukningen sikrede Migatronic sig et stærkt likviditetsberedskab således, at Migatronic kunne stå en potentiel længerevarende og hård kriseperiode igennem. Migatronic har herudover gjort brug af relevante betalingsudsættelser i blandt andet moms og A- skat. Dette har sammen med faldet i debitorbindinger, som følge af den lavere aktivitet, bidraget positivt til udviklingen i periodens pengestrøm på trods af den negative udvikling i resultatet af primær drift. I 1. halvår er pengestrøm fra driften positiv med 21,0 mio. kr. mod 13,5 mio. kr. i 1. halvår 2019. I årsrapporten for 2019 er væsentlige risici udførligt beskrevet bl.a. i koncernregnskabets noter om regnskabsmæssige skøn og vurderinger (note 2) samt finansielle risici (note 22). Den beskrivelse er blevet vurderet i relation til COVID-19 og er fortsat fundet dækkende og retvisende. Læs nærmere om COVID-19s påvirkning på skøn og estimater i note 2. Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter periodens udløb. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2020 Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S Side 3/14 Aggersundvej 33, DK-9690 Fjerritslev, Denmark Tel +45 96 500 600 info@migatronic.dk, www.migatronic.dk CVR-nr. 34 48 52 16 Forventninger til 2020 D. 20. marts suspenderede Migatronic de hidtidige forventninger til 2020 på baggrund af de store usikkerheder, som COVID-19 frembragte. Usikkerheden er fortsat stor på det globale marked, men Migatronic forventer en betydelig fremgang i 2. halvår i forhold til 1. halvår. Den positive udvikling i slutningen af 1. halvår skaber grobund for en forsigtig optimisme og sammenholdt med en fornuftig ordrebeholdning forventer Migatronic, at omsætningen i 2. halvår vil være på niveau med 2. halvår 2019 indenfor produktområderne manuelle svejseløsninger, mindre standardiserede svejseautomatiseringsløsninger samt serviceydelser. Derimod ser det ud til, at Migatronics aktivitet indenfor avancerede kundetilpassede automatiseringsløsninger fortsat vil være under pres i resten af 2020, og at niveauet i 2. halvår vil være det samme som for 1. halvår. Det forventes ikke, at den tabte omsætning i de nedlukkede måneder i løbet af 1. halvår kan indhentes. Sammenlagt resulterer disse forventninger i, at Migatronic forventer en tilbagegang i omsætningen på 10 - 20% i 2020 i forhold til 2019. Den største usikkerhed består i, hvorvidt hastigheden i genetableringerne af økonomien på de markeder, hvor Migatronic er tilstede, fortsætter i den samme takt som hidtil. Migatronics omsætning fordeler sig med en tredjedel i Danmark og to tredjedele til eksport, hvorfor Migatronic er eksponeret overfor en langsommere genetablering og en manglende investeringslyst på de enkelte markeder. Migatronics aktivitet blev hårdt ramt af nedlukningerne. Det betyder, at en eventuel ny bølge af COVID-19, som vil medføre nye nedlukninger og restriktioner, vil have en direkte negativ indflydelse på Migatronics omsætning. Aktiviteten er ikke brancheafhængighed, hvilket anses som positivt i den nuværende situation på grund af risikospredning. I 2. halvår vil Migatronic fortsætte med at investere i fremtiden i form af produktudvikling og styrkelse af salgsdatterselskaberne i Europa for at øge indtjeningen i de kommende år. Migatronic forventer på den baggrund et mindre men dog positivt resultat i 2. halvår 2020 i intervallet 0 - 5 mio. kr. Samlet set giver det en forventning om, at resultatet før skat i 2020 vil udgøre et underskud i størrelsesordenen 3 - 8 mio. kr. Likviditetsberedskabet vurderes fortsat at være stærkt og fuldt ud dækkende til 2. halvår 2020. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2020 Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S Side 4/14 Aggersundvej 33, DK-9690 Fjerritslev, Denmark Tel +45 96 500 600 info@migatronic.dk, www.migatronic.dk CVR-nr. 34 48 52 16 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni 2020 for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S. Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og yderligere krav i årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrøm for perioden 1. januar til 30. juni 2020. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Fjerritslev, den 27. august 2020 Direktion: Niels Jørn Jakobsen Adm. direktør Bestyrelse: Frank Lorenz Anders Høiris Jørn K. Roed Formand Næstformand Gregers Johansen Vibeke Kappel Andersen Frank Justesen Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2020 Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S Side 5/14 Aggersundvej 33, DK-9690 Fjerritslev, Denmark Tel +45 96 500 600 info@migatronic.dk, www.migatronic.dk CVR-nr. 34 48 52 16 Resultatopgørelse for koncernen 1. halvår 1. halvår Året tkr. 2020 2019 2019 Nettoomsætning - note 3 127.028 172.630 334.678 Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling -1.498 3.700 5.014 Andre driftsindtægter 1.948 77 167 Indtægter i alt 127.478 176.407 339.859 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -52.563 -79.991 -150.850 Andre eksterne omkostninger -13.762 -15.091 -37.627 Personaleomkostninger -57.017 -62.261 -116.051 Andre driftsomkostninger -18 -18 -794 Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) 4.118 19.046 34.537 Af- og nedskrivninger på langfristede aktiver -10.527 -9.608 -19.791 Resultat af primær drift (EBIT) -6.409 9.438 14.746 Finansielle indtægter 220 720 1.487 Finansielle omkostninger -1.787 -687 -1.539 Resultat før skat (EBT) -7.976 9.471 14.694 Skat af periodens resultat 74 -2.684 -4.563 Periodens resultat -7.902 6.787 10.131 Resultat pr. aktie (EPS) a 20 kr. (beløb i kr.) -18,1 15,5 23,1 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) a 20 kr. (beløb i kr.) -18,1 15,5 23,1 Totalindkomstopgørelse for koncernen tkr. 1. halvår 1. halvår Året 2020 2019 2019 Periodens resultat -7.902 6.787 10.131 Anden totalindkomst Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder -362 -98 253 Valutakursregulering af lån anset som egenkapital -1.040 346 78 Skat af valutakursregulering af lån anset som egenkapital 229 -76 -17 Anden totalindkomst efter skat -1.173 172 314 Totalindkomst i alt -9.075 6.959 10.445 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2020 Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S Side 6/14 Aggersundvej 33, DK-9690 Fjerritslev, Denmark Tel +45 96 500 600 info@migatronic.dk, www.migatronic.dk CVR-nr. 34 48 52 16 Koncernbalance tkr. 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Produktudviklingsprojekter, færdiggjorte og under udførelse 26.758 24.214 23.030 Materielle aktiver Grunde og bygninger 51.173 51.952 45.561 Tekniske anlæg og maskiner 9.407 8.845 9.110 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 10.899 11.625 11.971 Leasingaktiver 16.688 12.884 12.623 88.167 85.306 79.265 Langfristede aktiver i alt 114.925 109.520 102.295 Kortfristede aktiver Varebeholdninger 66.698 66.494 68.301 Tilgodehavender 48.158 59.726 57.994 Kontraktaktiver 1.000 2.166 4.066 Selskabsskat 3.630 3.013 1.034 Værdipapirer 5.278 5.569 5.264 Likvide beholdninger 16.159 13.390 12.329 140.923 150.358 148.988 Aktiver i alt 255.848 259.878 251.283 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2020 Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S Side 7/14 Aggersundvej 33, DK-9690 Fjerritslev, Denmark Tel +45 96 500 600 info@migatronic.dk, www.migatronic.dk CVR-nr. 34 48 52 16 Koncernbalance tkr. 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 PASSIVER Egenkapital Aktiekapital 8.759 8.759 9.724 Reserve for egne aktier -239 0 -11.588 Reserve for valutakursreguleringer -1.492 -319 -461 Overført resultat 129.366 137.268 144.547 136.394 145.708 142.222 Langfristede forpligtelser Udskudt skat 15.837 16.286 13.923 Kreditinstitutter 15.962 16.971 12.417 Hensatte forpligtelser 2.634 2.852 3.033 Andre langfristede forpligtelser 0 3.493 0 Leasingforpligtelser 10.331 7.762 7.329 44.764 47.364 36.702 Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter 6.962 11.656 1.535 Leasingforpligtelser 6.439 5.186 5.333 Kontraktforpligtelser 481 2.508 1.860 Modtagne forudbetalinger fra kunder 512 0 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser 15.083 18.591 23.426 Selskabsskat 466 466 3.969 Hensatte forpligtelser 1.128 1.222 1.300 Anden gæld 43.068 26.626 34.936 74.690 66.806 72.359 Forpligtelser i alt 119.454 114.170 109.061 Passiver i alt 255.848 259.878 251.283 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2020 Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S Side 8/14 Aggersundvej 33, DK-9690 Fjerritslev, Denmark Tel +45 96 500 600 info@migatronic.dk, www.migatronic.dk CVR-nr. 34 48 52 16 Egenkapitalopgørelse for koncernen Reserve for Overkurs Reserve valuta- Egen- tkr. Aktie- ved emis- for egne kursre- Overført Foreslået kapital kapital sion aktier gulering resultat udbytte i alt Egenkapital 9.724 3.372 -11.588 -633 134.099 2.917 137.891 1. januar 2019 Totalindkomst i 2019: Periodens resultat 6.787 6.787 Overført til overført resultat -3.372 3.372 0 Poster der kan blive reklas- sificeret til resultat- opgørelsen: Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske -98 -98 enheder Valutakursreguleringer af 346 346 lån anset som egenkaptial Skat af valutakursregulering -76 -76 af lån anset som egenkapital Totalindkomst i alt 0 -3.372 0 172 10.159 0 6.959 Transaktioner med ejere i 2019: Køb af egne aktier 0 Udbetalt udbytte -2.917 -2.917 Udbetalt udbytte af egne 289 289 aktier Transaktioner med ejere i 0 0 0 0 289 -2.917 -2.628 alt Egenkapital 9.724 0 -11.588 -461 144.547 0 142.222 30. juni 2019 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2020 Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S Side 9/14 Aggersundvej 33, DK-9690 Fjerritslev, Denmark Tel +45 96 500 600 info@migatronic.dk, www.migatronic.dk CVR-nr. 34 48 52 16 Egenkapitalopgørelse for koncernen Reserve for Overkurs Reserve valuta- Egen- tkr. Aktie- ved emis- for egne kursre- Overført Foreslået kapital kapital sion aktier gulering resultat udbytte i alt Egenkapital 8.759 0 0 -319 137.268 0 145.708 1. januar 2020 Totalindkomst i 2020: Periodens resultat -7.902 -7.902 Overført til overført resultat 0 Poster der kan blive reklas- sificeret til resultat- opgørelsen: Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske -362 -362 enheder Valutakursreguleringer af -1.040 -1.040 lån anset som egenkaptial Skat af valutakursregulering 229 229 af lån anset som egenkapital Totalindkomst i alt 0 0 0 -1.173 -7.902 0 -9.075 Transaktioner med ejere i 2020: Køb af egne aktier -239 -239 Udbetalt udbytte 0 Udbetalt udbytte af egne 0 aktier Transaktioner med ejere i 0 0 -239 0 0 0 -239 alt Egenkapital 8.759 0 -239 -1.492 129.366 0 136.394 30. juni 2020 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2020 Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S Side 10/14 Aggersundvej 33, DK-9690 Fjerritslev, Denmark Tel +45 96 500 600 info@migatronic.dk, www.migatronic.dk CVR-nr. 34 48 52 16 Pengestrømsopgørelse for koncernen 1. halvår 1. halvår Året tkr. 2020 2019 2019 Resultat af primær drift -6.409 9.438 14.746 Betalte finansielle indtægter 220 288 1.487 Betalte finansielle omkostninger -556 -489 -1.093 Af- og nedskrivninger 10.527 9.608 19.791 Andre ikke-kontante driftsposter -168 -28 789 Valutakursregulering m.v. -2.036 124 -783 Pengestrøm før ændring i arbejdskapital og skat 1.578 18.941 33.966 Ændring i varebeholdninger -204 -8.420 -6.613 Ændring i tilgodehavender 12.734 -2.002 -1.834 Ændring i andre hensatte forpligtelser 200 95 -164 Ændring i kreditorer og anden gæld 7.414 5.414 -3.041 Ændring i arbejdskapital 20.144 -4.913 -11.652 Betalt selskabsskat -700 -562 -4.878 Pengestrøm fra driften 21.022 13.466 17.436 Køb af immaterielle aktiver -5.664 -2.464 -7.033 Køb af materielle aktiver -3.197 -9.534 -20.033 Salg af materielle aktiver 178 22 226 Køb/salg af værdipapirer (netto) 0 119 353 Pengestrøm fra investering -8.683 -11.857 -26.487 Betalt udbytte 0 -2.628 -2.628 Optagelse af langfristet gældsforpligtelse, kreditinstitutter 0 14.000 20.092 Afdrag på langfristet gældsforpligtelse, kreditinstitutter -1.007 -187 -1.105 Afdrag på leasingbetalinger -3.454 -2.996 -5.950 Kreditinstitutter -4.870 -12.393 -2.892 Pengestrøm fra finansiering -9.570 -4.204 7.517 Periodens pengestrøm 2.769 -2.595 -1.534 Likvider, primo 13.390 14.924 14.924 Kursregulering af likvider 0 0 0 Likvider, ultimo 16.159 12.329 13.390 Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene fra det offentliggjorte regnskabsmateriale. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2020 Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S Side 11/14 Aggersundvej 33, DK-9690 Fjerritslev, Denmark Tel +45 96 500 600 info@migatronic.dk, www.migatronic.dk CVR-nr. 34 48 52 16 Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er, bortset fra nedenstående, uændret i forhold til koncernregnskabet for 2019, hvortil der henvises. Koncernregnskabet for 2019 indeholder en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for alle sædvanlige forhold. I 2020 er der kommet hjælpepakker til for at afbøde negative økonomiske konsekvenser af COVID-19. Migatronic har indregnet følgende på baggrund af hjælpepakkerne: 1,8 mio. kr. i kompensation for faste omkostninger indregnet i Andre driftsindtægter

6,9 mio. kr. i lønkompensation indregnet i Personaleomkostninger

4,0 mio. kr. i kompensation for faste omkostninger samt lønkompensation, som Migatronic endnu ikke har modtaget, er indregnet i Tilgodehavender under kortfristede aktiver i balancen samt Ændring i tilgodehavender under arbejdskapital i pengestrømsopgørelsen

under kortfristede aktiver i balancen samt under arbejdskapital i pengestrømsopgørelsen Resultat af primær drift er påvirket positivt med i alt 8,8 mio. kr. Ændring af anvendt regnskabspraksis Migatronic har med virkning fra 1. januar 2020 implementeret følgende nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag: Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS om begrebsrammen for IFRS

Amendments to IFRS 3 om definition af en virksomhedssammenslutning

Amendments to IAS 1 and IAS 8 om definition af væsentlighed

Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7 om IBOR-reformen Migatronic har implementeret de standarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft i EU for 2020. Ingen af disse har påvirket indregning og måling i 2020 eller forventes at påvirke Migatronic. Note 2 Regnskabsmæssige skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsregnskaber kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af delårsrapporten som ved udarbejdelsen af koncernens årsrapport for 2019 for de poster, der ikke er påvirket af COVID-19. Verdenen befinder sig i en særlig og hidtil uset situation, der påkræver nye konkrete overvejelser på udvalgte regnskabsposter. Overordnet set forventer Migatronic ikke, at COVID-19 vil påvirke de langsigtede mål. Der er realiseret et drastisk fald i omsætningen i især de nedlukkede måneder, men aktiviteten har været stigende i takt med den gradvise genåbning, og det giver Migatronic en tro på, at aktiviteten er på vej mod niveauet før COVID-19. Dette er en forudsætning for de regnskabsmæssige skøn og estimater, som ledelsen har udført pr. 30. juni 2020. Migatronic har på sædvanlig vis forholdt sig konkret til hver enkelt debitorpost og risikovurderet disse. Langt størstedelen af Migatronics tilgodehavender i Europa er afdækket enten via debitorforsikringer eller remburs på enkelte større tilgodehavender. Migatronic har ikke fundet anledning til, at der skulle være et yderligere nedskrivningsbehov på den resterende del i relation til COVID-19. Desuden har Migatronic ikke realiseret nogle tab på denne baggrund i 1. halvår. I Asien har Migatronic derimod set en negativ udvikling i kundernes betalingsmønster. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2020 Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S Side 12/14 Aggersundvej 33, DK-9690 Fjerritslev, Denmark Tel +45 96 500 600 info@migatronic.dk, www.migatronic.dk CVR-nr. 34 48 52 16 En del af det må påregnes at være på grund af store nationale og lokale lock downs i Kina og Indien. Ud fra et konkret skøn er der hensat 0,7 mio. kr. til tab på debitorer vedrørende disse to markeder, men naturligvis forsøges tab begrænset via kontinuerlig opfølgning og inddrivelse. Migatronic har ikke haft leveringsproblemer i perioden, som kan relateres til leverandører, der har været ramt af lock down. Forsyningskæderne har været i orden. Det største fokus har været rettet mod den logistiske planlægning, da nogle lande har haft udfordringer med transporten. Migatronic er ikke bekendt med, at nogle leverandører ikke skulle klare situationen med COVID-19. Især de kritiske leverandør og komponenter følges tæt. Varebeholdningerne har på trods af nedgangen i aktiviteten lagt på et stabilt niveau i 1. halvår. Værdien er ultimo på niveau med primo i perioden. Dette skyldes, at Migatronic har haft succes med udskydelse af leveringer, og har på den baggrund ikke opbygget et ukurant lager, der har givet anledning til yderligere nedskrivninger. Migatronic har skønnet af de sædvanlige nedskrivningsprofiler fortsat er dækkende. Som tidligere beskrevet forventer Migatronic fortsat at kunne indfri de langsigtede vækstmål. Med baggrund heri er selskabets udviklingsprojekter blevet gennemgået og revurderet, hvilket ikke har givet anledning til nedskrivningsbehov. Note 3 Omsætning og segmentoplysninger Migatronic koncernen har alene ét forretningselement, idet alle produkter er relateret til svejsemaskiner og hertil beslægtede produkter og de gennemgår hovedsageligt den samme produktionsproces. Herudover har salgsenhederne samme type kundegrupper, og produkterne bliver endvidere distribueret af de samme kanaler. Koncernens indtægter og omkostninger og aktiver og forpligtelser er derfor ikke opdelt på forskellige driftssegmenter. Omsætningen vedrører salg af svejsemaskiner og beslægtede produkter/ydelser og fordeler sig således: tkr. 1. halvår 1. halvår Året 2020 2019 2019 Salg af svejsemaskiner og tilbehør 111.869 142.429 282.656 Salgsværdi af årets produktion på kontrakter 10.491 24.913 41.277 vedrørende svejseautomatiseringsløsninger Salg af serviceydelser 4.668 5.288 10.745 Omsætning i alt 127.028 172.630 334.678 Tidspunkt for indregning af omsætning: tkr. 1. halvår 1. halvår Året 2020 2019 2019 På et bestemt tidspunkt 111.869 142.429 282.656 Over tid 15.159 30.201 52.022 Omsætning i alt 127.028 172.630 334.678 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2020 Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S Side 13/14 Aggersundvej 33, DK-9690 Fjerritslev, Denmark Tel +45 96 500 600 info@migatronic.dk, www.migatronic.dk CVR-nr. 34 48 52 16 Omsætningen vedrører salg af svejsemaskiner og beslægtede produkter/ydelser og fordeler sig således: tkr. 1. halvår 1. halvår Året 2020 2019 2019 Danmark (hjemmemarked) 40.705 46.931 104.693 Tyskland 15.470 19.963 37.484 Øvrige Europa 61.839 79.257 150.280 Øvrige verden 9.014 26.479 42.221 Omsætning i alt 127.028 172.630 334.678 Ved præsentation af oplysninger vedrørende geografiske områder er oplysning om omsætningens fordeling på geografiske segmenter opgjort med udgangspunkt i kundernes geografiske placering. Ingen enkelte kunder udgør mere end 10% af den samlede omsætning. Note 4 Egne aktier Beholdningen af egne aktier udgjorde pr. 30. juni 2019 48.213 stk. Denne beholdning blev annulleret i forbindelse med en kapitalnedsættelse, der blev gennemført i juli 2019. I løbet af 1. halvår 2020 har Migatronic købt 876 stk. egne aktier til en samlet anskaffelsessum på 239 t.kr. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2020 Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S Side 14/14 Aggersundvej 33, DK-9690 Fjerritslev, Denmark Tel +45 96 500 600 info@migatronic.dk, www.migatronic.dk CVR-nr. 34 48 52 16 Attachments Original document

