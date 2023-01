Financials EUR USD Sales 2022 4 567 M 4 949 M 4 949 M Net income 2022 440 M 477 M 477 M Net Debt 2022 1 598 M 1 732 M 1 732 M P/E ratio 2022 33,1x Yield 2022 1,13% Capitalization 14 676 M 15 904 M 15 904 M EV / Sales 2022 3,56x EV / Sales 2023 3,30x Nbr of Employees 11 627 Free-Float 95,0% Chart SYMRISE AG Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends SYMRISE AG Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Neutral Neutral Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 22 Last Close Price 105,00 € Average target price 115,15 € Spread / Average Target 9,66% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Heinz-JŘrgen Bertram Chief Executive Officer Olaf Klinger Chief Financial Officer Michael K÷nig Chairman-Supervisory Board Jakob Ley Member-Supervisory Board Andre Kirchhoff Member-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) SYMRISE AG 3.30% 15 904 ECOLAB INC. 5.03% 43 545 SIKA AG 15.16% 42 606 GIVAUDAN SA 4.34% 29 613 ALBEMARLE CORPORATION 14.59% 29 111 EMS-CHEMIE HOLDING AG 5.91% 16 837