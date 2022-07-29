Log in
Log in
E-mail
Password

Show password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Become a member for free
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
  1. Homepage
  2. Equities
  3. Italy
  4. Borsa Italiana
  5. Take Off S.p.A.
  6. News
  7. Summary
    TKO   IT0005467425

TAKE OFF S.P.A.

(TKO)
  Report
Delayed Borsa Italiana  -  03:50 2022-07-29 am EDT
4.000 EUR   +4.17%
03:55aTAKE OFF S P A : KT&PARTNERS “Ready to Push the Throttle”
PU
07/28India's SpiceJet says airplane aborted Mumbai takeoff due to caution alert
RE
07/25NORTH AMERICAN MORNING BRIEFING : Caution Likely -2-
DJ
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector newsMarketScreener Strategies

Take Off S p A : KT&PARTNERS “Ready to Push the Throttle”

07/29/2022 | 03:55am EDT
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

Take Off S.p.A.

Apparel

Ready to Push the Throttle

ADD | Fair Value: €8.37 (€8.37) | Current Price: €3.84 | Upside: +118%

€ Million

FY19A

FY20A

FY21A

FY22E

FY23E

FY24E

FY25E

Total Revenues

33.2

22.3

28.0

35.0

44.8

54.1

61.7

EBITDA

6.2

6.5

9.5

10.5

13.8

17.0

19.7

margin

18.7%

29.1%

34.0%

29.9%

30.8%

31.4%

32.0%

Net Profit

3.5

3.8

5.6

6.1

7.6

9.5

11.1

margin

10.7%

17.1%

20.1%

17.3%

17.1%

17.6%

18.0%

EPS

n.a.

n.a.

0.36

0.39

0.49

0.61

0.71

NFP

(4.7)

(0.1)

(12.1)

(10.7)

(14.6)

(21.0)

(29.1)

Source: Company data (2019-21), KT&Partners' elaboration (2021-25)

1H22 preliminary sales revenues below our estimates. On July 25th, 2022, TKO-ITannounced unaudited 1H22 sales revenues confirming business model effectiveness and double-digitgrowth path despite the uncertain macroeconomic scenario. The Company expect to close the first half of the year with €12.9mn of sales revenues, +12% YoY but 13% below our estimates. The business growth was mainly driven by Take Off which is expected to growth by 18.2% YoY reaching €10.2mn sales revenues (12.3% below our previous estimates) from €8.6mn in 1H21.On the other hand Overkids' sales revenues are forecasted to stood at €2.7mn (-6.9%YoY and -15.1%compared to our projections). The lower than expected results are mainly due to: i) new openings stores will start to generate revenues only by 2H22; and ii) several adverse macroeconomic events (for instance rising inflation) that have not encouraged customers' consumption.

1H22 Preliminary Sales vs KT&Partners' estimates

€ Millions

1H21A

1H22A

YoY %

1H22E

A vs E %

Preliminary

Take Off

8.6

10.2

18.2%

11.6

-12.3%

OverKids

2.9

2.7

-6.9%

3.2

-15.1%

Sales Revenues

11.5

12.9

11.9%

14.8

-12.9%

Source: Company data, KT&Partners' elaboration

Business Development Update. According to TKO-IT's announcement since the beginning of 2022 there have been signed 31 agreements for new stores and 4 store closures. Take Offs' BU signed agreements for 16 new stores (13 DOS and 3 TPOS) and closed one DOS. On the other hand, Overkids signed agreements for 15 new TPOS stores. More specifically, 11 of the 16 new Take Off brand openings are based in Northern Italy, pursuing the sales network expansion plan announced in the IPO. Finally, it is worth noting that only 11 out of 31 new stores are already operating, while the remaining will be opened by 4Q22.

Estimates and valuation under review for potential update. On April 7th, 2022, we revised our estimates following the FY21 financial results. Total revenues were expected to grow at a CAGR21-24of 24.6% amounting to €54.1mn in 2024. We estimated EBITDA to grow at a slower pace than total revenues (+21.4% CAGR21-24)as a result of rising energy prices, transportation costs and the global shortage of materials, reaching €17mn in FY24. Finally, we foresaw FY22 net cash position of €10.7mn, reaching €21mn in FY24 thanks to the TKO-IT'shigh cash generation power. Given 1H22 underperformance in a challenging environment, we put our estimates under review for a potential update after the publication of the 1H22 financial results and management conference call. On the back of our current projections, we still see a BUY recommendation with a relevant upside on the current market price.

Relative Performance Chart since YTD

Volume

Take Off SpA

FTSE Ita lia Growth

30

20

10

0

-11.62

-10

2, 000, 000

-20

-17.44

-30

0

Jan-22

Feb -22

Mar-22

Apr -22

May-22

Jun -22

Jul -22

Research Update

July 29, 2022 - 7.00 h

Equity Research Team

connect@ktepartners.com

Mauro IACCINO miaccino@ktepartners.com+39 316 643804

Federica FIORENZA ffiorenza@ktepartners.com+39 340 5372563

Gabriele TRAPANI gtrapani@ktepartners.com+39 366 7703290

Market Data

Main Shareholders

Summit S.p.A.

64.15%

Aldo Piccarreta

5.53%

Giorgia Lamberti Zanardi

1.84%

Mkt Cap (€ mn)

60.0

EV (€ mn)

47.9

Shares out.

15.6

Free Float

28.5%

Market multiples

2021A

2022E

2023E

EV/EBITDA

Take Off SpA

5.0x

4.6x

3.5x

Comps Median

14.0x

12.6x

11.4x

Take Off SpA vs Median

-64%

-64%

-70%

P/E

Take Off SpA

10.6x

9.9x

7.9x

Comps Median

18.2x

18.6x

16.2x

Take Off SpA vs Median

-42%

-47%

-51%

Stock Data

52 Wk High (€)

5.64

52 Wk Low (€)

3.19

Avg. Daily Trading 90d

26,458

Price Change 1w (%)

3.50

Price Change 1m (%)

7.87

Price Change YTD (%)

-11.72

Via della Posta, 10 - Piazza Affari, 20123 Milan- Italy Tel: +39.02.83424007 Fax: +39.02.83424011 segreteria@ktepartners.com

Take Off S.p.A.

Price: €3.84| Fair Value: €8.37

Key Figures - Take Off S.p.A.

Current price (€)

Fair Value (€)

Sector

Free Float (%)

3.84

8.37

Apparel

28.5%

Per Share Data

2019A

2020A

2021A

2022E

2023E

2024E

2025E

Total shares outstanding (mn)

n.m.

n.m.

15.62

15.62

15.62

15.62

15.62

EPS

n.m.

n.m.

0.36

0.39

0.49

0.61

0.71

Dividend per share (ord)

n.a.

n.m.

0.18

0.10

0.12

0.15

0.18

Dividend pay out ratio (%)

28%

178%

50%

25%

25%

25%

25%

Profit and Loss (EUR million)

2019A

2020A

2021A

2022E

2023E

2024E

2025E

Total Revenues

33.2

22.3

28.0

35.0

44.8

54.1

61.7

EBITDA

6.2

6.5

9.5

10.5

13.8

17.0

19.7

EBIT

4.6

5.0

7.7

8.0

10.7

13.4

15.6

EBT

5.1

5.0

7.2

8.5

10.8

13.4

15.7

Taxes

(1.5)

(1.2)

(1.6)

(2.5)

(3.1)

(3.9)

(4.5)

Tax rate

30%

23%

22%

29%

29%

29%

29%

Net Income

3.5

3.8

5.6

6.1

7.6

9.5

11.1

Balance Sheet (EUR million)

2019A

2020A

2021A

2022E

2023E

2024E

2025E

Total fixed assets

9.9

10.2

8.5

11.9

14.1

15.1

15.0

Net Working Capital (NWC)

(1.3)

2.2

4.0

5.7

6.2

7.0

8.5

Provisions

(0.5)

(0.7)

(1.0)

(1.4)

(1.9)

(2.5)

(3.2)

Total Net capital employed

8.1

11.7

11.5

16.2

18.5

19.7

20.3

Net financial position/(Cash)

(4.7)

(0.1)

(12.1)

(10.7)

(14.6)

(21.0)

(29.1)

Total Shareholder's Equity

12.8

11.8

23.7

26.9

33.0

40.7

49.4

Cash Flow (EUR million)

2019A

2020A

2021A

2022E

2023E

2024E

2025E

Net operating cash flow

n.a.

5.3

8.0

8.1

10.7

13.1

15.2

Change in NWC

n.a.

(3.5)

(1.9)

(1.6)

(0.6)

(0.8)

(1.5)

Capital expenditure

n.a.

(0.7)

(1.3)

(1.5)

(1.5)

(1.5)

(1.5)

Other cash items/Uses of funds

n.a.

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Free cash flow

n.a.

1.3

5.1

5.4

9.1

11.4

12.9

Enterprise Value (EUR million)

2019A

2020A

2021A

2022E

2023E

2024E

2025E

Market Cap

n.m.

n.m.

68.0

60.0

60.0

60.0

60.0

Minorities

-

-

-

-

-

-

-

Net financial position/(Cash)

(4.7)

(0.1)

(12.1)

(10.7)

(14.6)

(21.0)

(29.1)

Enterprise value

n.m.

n.m.

55.8

49.3

45.4

39.0

30.9

Ratios (%)

2019A

2020A

2021A

2022E

2023E

2024E

2025E

EBITDA margin

18.7%

29.1%

34.0%

29.9%

30.8%

31.4%

32.0%

EBIT margin

13.9%

22.5%

27.5%

22.9%

24.0%

24.7%

25.2%

Gearing - Debt/equity

-36.8%

-1.2%

-51.3%

-39.8%

-44.1%

-51.6%

-58.9%

Interest cover on EBIT

-9.7%

0.8%

6.4%

-0.2%

-0.3%

-0.4%

-0.6%

NFP/EBITDA

-0.76x

-0.02x

-1.27x

-1.02x

-1.05x

-1.23x

-1.47x

ROCE

57.0%

43.0%

66.7%

49.6%

58.1%

68.0%

76.6%

ROE

27.6%

32.2%

23.8%

22.6%

23.1%

23.4%

22.5%

EV/Sales

1.44x

2.14x

1.71x

1.37x

1.07x

0.88x

0.78x

EV/EBITDA

7.70x

7.37x

5.03x

4.58x

3.47x

2.81x

2.43x

P/E

16.95x

15.73x

10.64x

9.89x

7.85x

6.30x

5.39x

Free cash flow yield

n.m.

2.7%

10.7%

11.4%

19.1%

23.9%

27.0%

Growth Rates (%)

2019A

2020A

2021A

2022E

2023E

2024E

2025E

Sales

n.a.

-32.7%

25.3%

25.2%

27.7%

20.9%

14.0%

EBITDA

n.a.

4.4%

46.5%

9.9%

32.0%

23.2%

15.9%

EBIT

n.a.

8.8%

52.9%

4.5%

33.6%

24.5%

16.5%

Net Income

n.a.

7.8%

47.8%

7.6%

25.9%

24.7%

16.7%

Source: Company data, KT&Partners' elaboration

July 29, 2022 2

Take Off S.p.A.

Price: €3.84| Fair Value: €8.37

Key charts

Total Revenues and Opening Shop (€mn, #)

Profitability Evolution (€mn, %)

Source: Company data, KT&Partners' elaborationSource: Company data, KT&Partners' elaboration

Take Off Total Revenues and Opening Shop (€mn, #)

OverKids Total Revenues and Opening Shop (€mn, #)

Source: Company data, KT&Partners' elaborationSource: Company data, KT&Partners' elaboration

Trade Working Capital (€mn, %)

NFP and Change in Total Shareholders' Equity (€mn, x)

Source: Company data, KT&Partners' elaboration

Source: Company data, KT&Partners' elaboration

July 29, 2022 3

Take Off S.p.A.

Price: €3.84| Fair Value: €8.37

Overview

Company description

The Group is active in the Italian retail fashion market - through a network of 170 stores - offering families a complete product portfolio from adult off-price apparel - through its brand Take Off - to childrenswear - through its proprietary brand OverKids. As for Take Off, the Group has developed an innovative business model based on: i) a balanced mix of proprietary and third-party brands; ii) a network of 46 fashion outlet boutiques (of which 39 are directly operated) and stock reshuffling among stores to reduce unsold products to almost zero; and

  1. an innovative discount pricing system based on the "divided by" paradigm (from ÷2 to ÷10). OverKids' network covers most of the Italian territory through 124 affiliated stores, offering full-price products. The Group is now planning to expand its retail network both by entering new Italian regions and increasing penetration in already covered markets.

TKO-IT went listed on Euronext Growth Milan (EGM) on November 23rd, 2021, with an IPO market capitalization of €67.7mn and ca. €11.2mn of capital raised (adjusted for IPO's costs). The Management announced that IPO proceeds would be employed to speed up the retail network development by opening ca. 40 Take Off's stores within 2024 - ca. 70% as DOS - and ca. 90 Over's TPOS. Take Off is also considering accelerating its development by acquiring already existing small non-performing retail networks and convert them into Take Off stores. The network development is expected to boost the Group's revenues, profitability, and awareness.

Investment case

  • Take Off's innovative business model based on fashion outlet boutiques. Take Off has developed an innovative business model introducing the fashion outlet boutiques, offering a high-levelcustomer experience within refined stores with personal sales assistance and innovative discount pricing system, capturing a wide customer base.
  • An extended and capillary retail network with high profitability and low risk. The Group leverages on one of the largest retail networks operating through 170 stores, covering most of the Italian regions through Over's network and with a capillary presence in the center-southernregions with Take Off's network. Furthermore, the Group - according to the management - bears low financial risk associated with network development as: i) investments needed to open new Take Off stores are limited to €300k of inventory (lower for OverKids) and €150k of set-upcosts (and ca. €5-20kfor TPOS); ii) costs for the eventual closure of non-performingstores are limited to ca. €100k for DOS - including both non-recoverable set-upinvestments and closure costs - and basically zero for TPOS.
  • High profitability granted by stock rotations through the network. Take Off's model is a clear example of circular economy, as the retail network allows efficient stock management. Indeed, unsold products from each season (11% on average) are reshuffled to other stores to maximize profits and mean inventory destruction or depreciation is near to zero. As result, the Company reported FY21 EBITDA margin of 36.1% (calculated on sales revenues), i.e., a FY21E EBITDA of €9.5mn (+46.4% YoY).
  • Positioned on strongly resilient markets. The Group operates in two segments - the off- price fashion market for adults and the childrenswear market - which have proved to be strongly resilient during market downturns.

Recent developments

  • Warrant Take Off 2022-2024. the Group will assign warrants with a ratio of 1 warrant for each share (for a total of 15,620,000 warrants) to each shareholder at FY21 Financial
    Statement approval by the shareholders' meeting. The warrant could be converted into new shares (exercise period in November of each year between 2022-24) with a ratio of four warrants per share at a strike price of: i) +30% on IPO price in the first window; ii) in the second window at a strike price of +15% with respect to first window strike price; iii) in the third window at a strike price of +15% on the second window strike price.

July 29, 2022 4

Take Off S.p.A.

Price: €3.84| Fair Value: €8.37

DISCLAIMER

THIS DOCUMENT WAS PREPARED BY MAURO IACCINO - SENIOR ANALYST - AND FEDERICA

FIORENZA - SENIOR ANALYST - AND GABRIELE TRAPANI - JUNIOR ANALYST - ON BEHALF OF

KT&PARTNERS S.R.L., WITH REGISTERED OFFICE AT VIA DELLA POSTA 10, MILAN, ITALY,

MILAN COMPANY REGISTER NO. 1926922, SPECIALIZING IN FINANCIAL RESEARCH AND

ANALYSIS (HEREINAFTER, "KT&PARTNERS").

NO OTHER PEOPLE OR COMPANY CONTRIBUTED TO THE RESEARCH. NEITHER THE MEMBERS

OF THE RESEARCH TEAM, NOR ANY PERSON CLOSELY ASSOCIATED WITH THEM HAVE ANY

RELATIONSHIPS OR ARE INVOLVED IN CIRCUMSTANCES THAT MAY REASONABLY BE

EXPECTED TO IMPAIR THE OBJECTIVITY OF THE RESEARCH, INCLUDING INTERESTS OR

CONFLICTS OF INTEREST, ON THEIR PART OR ON THE PART OF ANY NATURAL OR LEGAL

PERSON WORKING FOR THEM, WHO WAS INVOLVED IN PRODUCING THE RESEARCH.

FOR THIS PURPOSE, THE MEMBERS OF THE RESEARCH TEAM CERTIFY THAT: (I) THEY HAVE

NOT RECEIVED AND WILL NOT RECEIVE ANY DIRECT OR INDIRECT COMPENSATION IN

EXCHANGE FOR ANY VIEWS EXPRESSED IN THE RESEARCH; (II) THEY DO NOT OWN ANY

SECURITIES AND/OR ANY OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS ISSUED BY THE COMPANY OR ANY

FINANCIAL INSTRUMENT WHICH THE PRICE DEPENDS ON, OR IS LINKED TO ANY SECURITIES

AND/OR ANY FINANCIAL INSTRUMENTS ISSUED BY THE COMPANY; (III) NEITHER THE

ANALYSTS NOR ANY MEMBER OF THE ANALYST'S HOUSEHOLD SERVE AS AN OFFICER,

DIRECTOR OR ADVISORY BOARD MEMBER OF THE COMPANY.

KT&PARTNERS HAS IN PLACE AN EQUITY RESEARCH POLICY, IN ORDER TO RULE RESEARCH

SERVICES IN COMPLIANCE WITH PARLIAMENT REGULATION (EU) NO.596/2014 AND

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) NO. 958/2016 ON MARKET ABUSE. IN THIS

POLICY, THERE ARE ALSO DESCRIBED THE ORGANIZATIONAL MECHANISMS ADOPTED BY

KT&PARTNERS TO PREVENT AND PROFESSIONALLY MANAGE CONFLICTS OF INTEREST THAT

MAY BE ARISE DURING THE PERFORMANCE OF THE RESEARCH. IN ANY CASE, CHINESE WALLS

AND OTHER INFORMATION BARRIERS ARE IN PLACE TO AVOID THE EXCHANGE OF

CONFIDENTIAL INFORMATION BETWEEN THE EQUITY RESEARCH DEPARTMENT AND OTHER

SERVICES AREAS.

KT&PARTNERS PREPARED THIS DOCUMENT ON BEHALF OF TAKE OFF S.P.A. ACCORDING TO

AN AGREEMENT ENTERED WITH THE SAME AND ON THE BASIS OF THE DATA AND PUBLIC

INFORMATION PROVIDED BY THE SAME OR DERIVED FROM SOURCES DEEMED SERIOUS AND

RELIABLE ON THE FINANCIAL MARKET BUT WHOSE ABSOLUTE TRUSTWORTHINESS,

COMPLETENESS, AND ACCURACY CANNOT BE GUARANTEED. THE FEES AGREED FOR THIS

RESEARCH DO NOT DEPEND ON THE RESULTS OF THE RESEARCH.

KT&PARTNERS RELEASED TAKE OFF EQUITY RESEARCH UPDATE ON 04/07/2022 WITH A FAIR

VALUE OF €8.37PS.

THIS DOCUMENT IS A SOURCE OF INFORMATION ONLY, AND IS NOT PART OF, AND IN NO

WAY MUST BE CONSIDERED AN OFFER TO SELL, SUBSCRIBE OR TRADE, OR A SOLICITATION

TO PURCHASE, SUBSCRIBE OR TRADE, FINANCIAL INSTRUMENTS/PRODUCTS, OR IN GENERAL

TO INVEST, NOR MUST IT BE CONSIDERED ANY FORM OF CONSULTING FOR AN INVESTMENT

IN FINANCIAL INSTRUMENTS.

THE INFORMATION PROVIDED IN THIS DOCUMENT MUST NOT BE UNDERSTOOD AS A

REQUEST OR SUGGESTION TO CONDUCT OR CARRY OUT A SPECIFIC TRANSACTION.

EACH INVESTOR MUST FORM HIS/HER OWN OPINION BASED EXCLUSIVELY ON HIS/HER

ASSESSMENT OF THE ADVISABILITY OF INVESTING. ANY INVESTMENT DECISION MADE ON

THE BASIS OF THE INFORMATION AND ANALYSES IN THIS DOCUMENT IS THE EXCLUSIVE

RESPONSIBILITY OF THE RECIPIENTS OF THIS DOCUMENT, WHO MUST CONSIDER THIS

July 29, 2022 5

Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.

Disclaimer

Take Off S.p.A. published this content on 29 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 July 2022 07:54:10 UTC.


© Publicnow 2022
All news about TAKE OFF S.P.A.
03:55aTAKE OFF S P A : KT&PARTNERS “Ready to Push the Throttle”
PU
07/28India's SpiceJet says airplane aborted Mumbai takeoff due to caution alert
RE
07/25NORTH AMERICAN MORNING BRIEFING : Caution Likely -2-
DJ
07/22EHang Holdings Says Its Autonomous Aerial Vehicle Completed Demo Flight Tour in Japan
MT
07/22Hanwha Aerospace to Develop Electric Vertical Take-off Aircraft with Britain's Vertical..
MT
07/22Luton Airport runway meltdown shows airports vulnerable to climate change
RE
07/21Lilium Taps Diehl Aviation to Develop eVTOL Jet Cabin
MT
07/21Analysis-Supply chain snags threaten to slow air industry take-off
RE
07/20Lilium, Helity Copter Airlines to Develop eVTOL Network in Spain
MT
07/20UK's BAE Systems Signs Deals For Electric Defense Aircraft JV
MT
More news
Financials
Sales 2021 27,1 M 27,5 M 27,5 M
Net income 2021 4,70 M 4,78 M 4,78 M
Net cash 2021 13,8 M 14,0 M 14,0 M
P/E ratio 2021 -
Yield 2021 -
Capitalization 60,0 M 61,0 M 61,0 M
EV / Sales 2021 1,71x
EV / Sales 2022 1,39x
Nbr of Employees -
Free-Float -
Chart TAKE OFF S.P.A.
Duration : Period :
Take Off S.p.A. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends TAKE OFF S.P.A.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralNeutralNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 2
Last Close Price 3,84 €
Average target price 8,20 €
Spread / Average Target 114%
Managers and Directors
Aldo Piccarreta Chairman & Chief Executive Officer
Valentino Fabbian Independent Director
Fulvio Conti Independent Director
Giorgia Lamberti Zanardi Chief Executive Officer & Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
TAKE OFF S.P.A.-11.62%61
INDITEX-17.28%74 640
KERING-21.33%69 374
FAST RETAILING CO., LTD.20.32%59 955
ROSS STORES, INC.-29.76%28 484
HENNES & MAURITZ AB-28.49%20 568