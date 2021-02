Tata Steel : Newspaper Advertisement – Record Date

February 11, 2021

The Secretary, Listing Department BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,

Mumbai - 400 001. Maharashtra, India.

The Manager, Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra, Mumbai - 400 051.

Maharashtra, India.

Scrip Code: 500470/890144

Symbol: TATASTEEL/TATASTLPP

Dear Madam, Sirs,

Newspaper advertisement - Record Date

This has reference to our letters dated February 9, 2021 in connection with the first and final call of the partly paid shares of the Company.

In this connection, please find enclosed herewith the advertisement for the intimation of Record Date published on February 11, 2021, in the following newspapers:

1. The Indian Express (English Language)

2. Loksatta (Marathi Language)

3. Navbharat Times (Hindi Language)

This is for your information and records.

Yours faithfully,

Tata Steel Limited

Parvatheesam Kanchinadham Company Secretary &

Chief Legal Officer (Corporate & Compliance)

Encl: As above

Registered Office Bombay House 24 Homi Mody Street Fort Mumbai 400 001 India

Tel 91 22 6665 8282 Fax 91 22 6665 7724 Website www.tatasteel.com

Corporate Identity Number L27100MH1907PLC000260

FIRE AT VERSOVA

Fire-fighters douse a blaze that broke out after a massive explosion at an LPG cylinder godown in Versova. Four people were injured. Express

KHAR RESIDENCE

Kangana to apply to BMC for regularisation, withdraw plea

EXPRESS NEWS SERVICE

MUMBAI, FEBRUARY 10

ACTOR KANGANA Ranaut sought towithdrawanappealagainstthe Dindoshi civil court order that had dismissed her plea against the 2018 Brihanmumbai MunicipalCorporation(BMC)no-tice over alleged irregularities at her Khar residential home. On Wednesday, Ranaut told the Bombay High Court through sen-ior counsel Birendra Saraf that she would instead file a regularisation application before the BMC in connection with the alleged irreg-ularities.

On February 2, Ranaut had sought from the High Court a fur-ther stay on the demolition, stat-

Kangana Ranaut

ing that the BMC's action against her was "vendetta" and sought time from the court to give infor-mation regarding her application for regularisation of the "illegal portion" of her premises. The court had then continued interim protection to Ranaut till further hearing.

On Wednesday, a single judge bench of Justice Prithviraj K Chavan permitted Ranaut towithdraw the appeal and said that no coercive action be taken by the civic body till the applica-tion of regularisation is consid-ered and decided. The court also saidthatfortwoweeksthereafter, Ranaut would be allowed file an to appeal in case of an adverse or-der on her regularisation applica-tion.

"The appellant (Ranaut) is permitted to apply for regularisa-tion before the BMC within a pe-riod of four weeks," the judge said, adding that the civic body shall decide the same expedi-tiously and in accordance with the law.

"In case of any adverse order against the appellant, no coercive action shall be taken two weeks thereafter by the BMC to enable

the appellant to file appeal," the HC said.

The Dindoshi civil court on December 22, 2020 had dis-missed a notice of motion filed by Ranaut against a 2018 BMC notice for alleged violation and irregu-larities at her Khar home.

Ranaut, through her lawyers, had approached the civil court in January 2019, challenging the no-tice and seeking orders to restrain the BMC from taking any coercive step. The court had then ordered both parties to maintain the sta-tus quo. On December 22, while dismissing her plea, the court ex-tendedinterimprotectionagainst coercive action for another six weeks to enable her to file an ap-peal before the High Court, which the actor did last month.

Four booked for manhandling traffic cop

Mumbai: Mumbai Police's Crime Branch arrested 10 Nepali nation-als for allegedly obtaining Aadhaar cards using forged doc-uments. Last week, two persons, who were part of a company that was contracted by a large public sector bank to issue Aadhaar cards, were arrested. The duo, Vinod Chavan and Umesh Chaudhary, forged documents for those who did not have the nec-essary papers to get Aadhaar cards. The duo would produce forgeddocumentsandcharge Rs 5,000-7,000 to obtain Aadhaar cards. "Ten Nepali nationals with passports had procured Aadhaar cards illegally. They were ar-rested," said DCP (Crime Branch) Akbar Pathan.

10 Nepali nationals held for obtaining Aadhaar illegally

Several banks and post offices areallowedtoissueAadhaarcards bytheUIDAI,andsomebanksout-source the work to other compa-nies. Here, the duo were employ-ees of FIA Technology Services Pvt Ltd. Police are probing if there was anynegligenceonthebank's part that led to the duo issuing Aadhaar cards using forged doc-uments. ENS

Man 'caught with drugs' gets bail as police fail to submit chemical report

SADAF MODAK

MUMBAI, FEBRUARY 10

A SPECIAL court in Thane granted bail to a man who was allegedly caught with a banned drug, as po-lice failed to submit a chemical analyser's report of the seized substance. The court rapped po-lice and stated it had "forgotten to deal with the investigation seri-ously".

"It is very important to note the investigating agency, while dealing with such serious of-fences, have forgotten to deal with the investigation seriously. It appears they have lost sight of the problem of drug addicts, (which) is international and the mafia is working throughout the world. It is a crime against the so-ciety and it has to be dealt with iron hands. Use of drugs by young people across the globe has in-creased," the court said.

The accused, Virendra Poojari, was arrested by Koparkhairane

Porn movies racket: Another in police net

EXPRESS NEWS SERVICE

MUMBAI, FEBRUARY 10

MUMBAI POLICE'S crime branch, which is investi-gating the case of porn movies' production, on Wednesday arrested another person from Surat, taking the total number of arrests to nine.

Police said the accused, identified as Tanvir Hashmi alias Tan (40), directed some porn movies and sold them to a few OTT platforms that were in-volved in showing porn and semi-porn films, an officer said. Some of these movies were also shot in Surat, the officer added. Prior to this, eight persons, including small-time actress Gehna Vasisht, were arrested by the crime branch in this case. Police on Friday raided a bungalow in Madh where a porn film was allegedly being shot and arrested five per-sons, including two male actors, a photographer, a cameraman and a director.

Broadcasting porn is illegal in India. Police added that some women are forced to act in these films as they feature as regular web series. Some of these movies were also sent to a production house in the UK where they were uploaded.

BIHAR COMBINED ENTRANCE COMPETITIVE EXAMINATION BOARD

I.A.S. Association Building, Near Patna Airport, Patna-14.

Adv. No.- BCECEB(UGMAC)-2020/22 Date 10.02.2021

Notice for BAMS / BHMS / BUMS Counselling

NEET(UG)-2020 qualified candidates and all concerned institutions are hereby informed that fresh Registration and submission of Online Application forms are invited from such qualified, eligible & interested NEET(UG)-2020 candidates for appearing in Under Graduate Medical Admission Counselling (UGMAC)-2020 in order to select candidates for admission to the first year UG Medical courses (BAMS / BHMS / BUMS) in Govt. / Private Ayurvedic / Homeopathy / Tibbi colleges based on the Merit list/ Rank List of NEET(UG)-2020 conducted by the National Testing Agency (NTA). The details of programme/ process has been uploaded on the Board's website : bceceboard.bihar.gov.in vide Adv. No.BCECEB(UGMAC)-2020/21 Dated 10.02.2021. Online Registration and submission of the online Application Form will start from 12.02.2021.

Those candidates who have successfully / duly filled their Online Application Form of UGMAC-2020 for admission in MBBS, BDS and B.V.Sc. & A.H. Course and are desirous to participate in this counselling have to do fresh registration and submit the Online Application Form completely.

EXPRESS NEWS SERVICE

MUMBAI, FEBRUARY 10

The court rapped police and stated that the investigating agency had 'forgotten to deal with the investigation seriously'. It said the prosecution had not even placed on record the results of the field test and a reference to methamphetamine in the panchnama is not sufficient to keep the man behind bars

police in Navi Mumbai in October last year along with another man, Mithun Poojari. Police claimed a search led them to packets con-taining a white powder, which was established to be metham-phetamine after a field test. Policeclaimed a "huge quantity" - 94 grams, worth up to Rs 4.7 lakh - of the powder was seized from both men. Samples of the pow-der were sent to a forensic lab to confirm the field test's findings. The accused in their bail plea said a chargesheet filed against themdid not include the forensic re-port, and therefore the prosecu-tion's case remains inconclusive about whether the powder was a banned drug.

Thecourtsaidtheprosecution had not even placed on record the results of the field test and a refer-ence to methamphetamine in the panchnama is not sufficient to keep the man behind bars.

"In absence of any field test re-port or CA (chemical analysers) report of suspected substance, (it) definitely causes prejudice to the prosecution and more probably to the accused. This is also one of the reasons for delay in trial," the court said while allowing bail to the accused on a surety of Rs 2 lakh.

GOVT. OF BIHAR

The concerned candidates are requested to download the details and go through it and complete the process accordingly as per the details of above advertisement for attending the (BAMS / BHMS / BUMS) counselling.

Controller of Examination

THE MARINE Drive police have booked four persons for allegedly manhandling a traffic police con-stable after he clamped their ve-hicles for parking in a no-parking zone.Theincidenthappeneddur-ing a drive the traffic authorities have launched against illegal parking.

At F-road in Marine Drive on February 4, traffic authorities clamped the wheels of vehicles parked illegally. "Around 15 vehi-cles were clamped. While mostowners paid the fine and left with their vehicles, as the owners of four vehicles did not show up, the traffic officials left for their Colaba division office," said an official.

Two hours later, the constable was contacted by the owners af-ter which he went to the spot. However, the owners, who are also residents of F-road, started arguing with the constable. "The four then manhandled him and stopped him from leaving after which he contacted the control room," said an official. The con-stable then lodged a complaint at Marine Drive police station.

The police said the four have

AûdOXVff IZÔYQie¹f d½fV½fd½fôf»f¹f

(ÀfaÀfQ IZY Ad²fd³f¹f¸f IZY õXfSXf À±ffd´f°f)

Central University of Odisha

(Established under the Central University Act, 2009) PO: NAD, Sunabeda, Dist.: Koraput, Odisha, Pin- 763004.

Advertisement No: 01/2021 Employment Notification for Non-Teaching Positions

Ref: Cuo/Admn./Rect.NT/82 Date: 02.02.2021

Applications are invited in the prescribed Application Format from eligible Indian citizens for filling in following Non-Teaching positions (Group-A) on Director Recruitment/Deputation in Central University of Odisha.

1. Deputy Registrar (Director Recruitment) 2. Deputy Librarian (Direct Recruitment) 3. Internal Audit Officer (Deputation)

Candidate are required to send their applications with all testimonials by Speed Post or Registered Post to reach The Registrar, Central University of Odisha, PO: NAD, Sunabeda, Dist.: Koraput- 763004 on or before 24.02.2021.

For further details please log on to our website www.cuo.ac.in

Any addendum / corrigendum and further information shall be posted only on the University of Website.

davp 21317/11/0013/2021

Sd/- REGISTRAR

been booked under IPC sections 353 (assault or criminal force to deter public servant from dis-charge of his duty), 341 (wrongful restrain), 427 (mischief causing damage to the amount of fifty ru-pees),506(criminalintimidation) and 34 (common intention).

Senior police inspector Vishwanath Kolekar of Marine Drive police station said, "We reg-istered the case on the basis of the constable's statement. We are in-vestigating the matter."

In yet another instance at RTO road in Tardeo, the residents of Jariwalabuildinghadaconfronta-tion with policemen whoclamped their vehicles parked on the road. Naresh Khedekar, a res-ident, said, "This building is more than 100 years old and vehicles are being parked on this road since people started staying here. Nobody has ever come and fined us. Suddenly some traffic police-men show up and clamp our ve-hicles. We should have been no-tified beforehand that parking here is no more allowed."

DCP (traffic headquarters) Nandkumar Thakur said, "Parking on any road in Mumbai is illegal unlessthere is special permission from the traffic de-partment or the BMC .

Registered Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street,

Fort, Mumbai - 400 001, India

Tel.: +91 22 6665 8282

Email:cosec@tatasteel.comWebsite: www.tatasteel.com

CIN: L27100MH1907PLC000260

NOTICE OF RECORD DATE

The Board of Directors of the Company ('the Board') at its meeting held on February 9, 2021, has approved making of the first and final call of ₹461/- (comprising `7.496 towards face value and `453.504 towards securities premium) per partly paid-up equity share ("the Call"), on 7,76,36,788 outstanding partly paid-up equity shares of face value `10 each, issued by the Company on a rights basis, pursuant to its Letter of Offer dated January 22, 2018.

The Board has fixed Friday, February 19, 2021, as the record date for the purpose of determining the holders of partly paid-up equity shares to whom the Call notice will be sent. The intimation of the said Record date has also been disseminated to BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited i.e. the stock exchanges where the equity shares of the Company are listed.

Further details in relation to the Call, will be included in the Call notice which will be dispatched in due course.

This notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

February 10, 2021 Mumbai

Tata Steel Limited

Sd/-

Parvatheesam Kanchinadham

Company Secretary &

Chief Legal Officer (Corporate & Compliance)

A±FÀÊ FØFF

´FZMÑûÕX-dOXÓFZÕ¨FF ·FOXIYF

ÀFZ³ÀFZ¢ÀF d³FµMXe OFGÕXSX/" °FZÕ / $ vrtqz.tz rvrqw.vq xs.yu wr.tz -rz.wz -s.yq -q.qt +q.uz% ÀMZM ¶FhIZ ¨FF ¦FÈWI ªFÊ d½F°FS¯FF°F

QWF ¸FdW³¹FFa°F ´FZMÑûÕ ry ÷ ´F¹FFa³Fe, °FS dOÓFZÕ rv.uu ÷ ´F¹FFa³Fe ¸FWF¦F

ÕûI ÀFØFF ½¹FF´FFS ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : °FZÕ d½F´F¯F³F Ia´F³¹FFa³Fe ¶Fb²F½FFSe ÀFÕ¦F QbÀFº¹FF dQ½F¾Fe IZ ÕZ»¹FF QS½FFPe³FZ, ´FZMÑûÕ-dOÓFZÕ Ba²F³FF¨¹FF dI ¸F°Fe³FZ ¸Fba¶FBÊ°F A³FbIi ¸FZ ´Fid°F dÕMS zu ÷ ´F¹FZ rs ´F`ÀFZ AFd¯F yu ÷ ´F¹FZ wt ´F`ÀFZ AÀFF d½FIi ¸Fe À°FS ¦FFNÕF. IZÔ Qi AFd¯F SFª¹FF¨FF I SF¨FF ¸FûNF·FFSAÀFÕZ»¹FF¹FFBa²F³FF¨¹FF dI¸F°Fe,ISû³FFIFTF´FFÀFc³Fd³FSa°FS ½FFP°F AÀFc³F, ¦F°F ½F¿FFÊ°FeÕ ¸FF¨Fʨ¹FF ¸F²¹FF´FFÀFc³F ´FZMÑûÕ ´Fid°F dÕMS ry.qr ÷ ´F¹FFa³Fe °FS dOÓFZÕ rv.uu ÷ ´F¹FFa³Fe ¸FWF¦FÕZ AFWZ.

ÀFF½FʪFd³FI ÃFZÂFF°FeÕ °FZÕ Ia ´F³¹FFa³Fe ´FiÀFÈ°F IZ ÕZ»¹FF Ad²FÀFc¨F³FZ³FbÀFFS, ¶Fb²F½FFSe ´FZMÑûÕ¨Fe dIa ¸F°F ´Fid°F dÕMS tq ´F`¾FFa³Fe ½FFPÕe, °FS dOÓFZÕ dÕMS¸FF¦FZ sv ´F`¾FFa³Fe ¸FWF¦FÕZ. ¸Fa¦FT½FFSeWe ´FZMÑûÕ-dOÓFZÕ¨¹FFdI¸F°FedÕMS¸FF¦FZ´Fi°¹FZIe tv ´F`¾FFa³Fe ½FFP d½F»¹FF ¦FZ»¹FF AFWZ °F. d½FôF¸FF³F sqsr ÀFFÕF°F¨F ¹FF Ba²F³FF¨¹FF dI ¸F°Fe A³FbIi ¸FZ °Fe³F ÷ ´F¹FZ yz ´F`ÀFZ AFd¯F °Fe³F ÷ ´F¹FZ yw ´F`ÀFZ A¾FF ½FFP»¹FF AFWZ°F.

¸FWFSFáÑF°FeÕ ¶FWb°FFa¾F dªF»ÁëFa°F ¶Fb²F½FFSe ´FZMÑûÕ zv ÷ ´F¹FFa¨¹FF §FSF°F ´FûW û¨F»FZ AFWZ . dO ÓFZÕ ¨¹FF dI ¸F°Fe³FZWe dÕMS¸FF¦FZ yv ÷ ´F¹FFaa¨¹FF §FSF°FeÕ ÀFF½FÊI FdÕI C©FFaI

°FZÕF¨¹FF ·FO¢¹FF¸FF¦FeÕX A±FÊIYFSXˉF

● AFa°FSSFáeÑ ¹F À°FSF½FS Jd³FªF °FÕZ F¨¹FFdI¸F°Fe½F¿F·ÊFSF³F°aFS ´F³bWF´Fdi°Fd´F´aFwrOFÕG S½FS ¦F»Z ¹FF AFWZ°F.

● ´FZMÑûÕ-dOÓFZÕ¨¹FFd½FIie dI ¸F°Fe°F SFª¹F ½F IÔZ QFi ¨¹FF I SF¨a FF ·FFS A³FIb i ¸FZ wr MæZ ½F vw M¢¢ëF¨a FF AFWZ.

● ½FÀ°Fc ½F ÀF½Z FF I SF°F³c F ½F¦FTˉ¹FF°F AFÕZ»¹FFB²a F³FF½FS,SFª¹FF¨a ¹FF ¸F»c ¹F½Fd²F°Ê F I S (½WGM), C´FI S, ¸FFÕ½FFW°FIc ¾F»b I ½FÀ±FFd³FI

³FûÔQd½FÕF AFWZ. ÀF´MZÔ¶FS sqry ³Fa°FS¨FF WF ´FZMÑûÕ-dOÓFZÕ¨¹FF dI ¸F°FeÔ¨FF C©FFaI e À°FS AFWZ. SFª¹FF°F ´FS·F¯Fe¸F²¹FZ ´FZMÑûÕ ÀF½FFÊd²FI zw.vy ÷ ´F¹FZ QSF³FZ, °FS dOÓFZÕ yv.xs ÷ ´F¹FZ QSF³FZ ¶Fb²F½FFSe d½FI ÕZ ¦FZÕZ. °¹FF JFÕûJFÕ ³FFaQZO¸F²¹FZ

kAGÀFZM AÕûIZ MS Ra Ol ½FZ¦FF³FZ ½FFP¯FFSe ¸¹Fb¨¹FbAÕ Ra O ½F¦FʽFFSe

ÕûI ÀFØFF ½¹FF´FFS ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : Qû³F ½F¿FF˨¹FF A»´FF½F²Fe°F °F¶¶FÕrqWªFFSIûMeÔ¨Fe¸FFÕ¸FØFF ªF¸FF I S¯FFSe kAGÀFZM AÕûIZ MS Ra Ol We AÕeI O¨Fe ¸¹Fb¨¹FbAÕ Ra O CôFû¦FF°FeÕ ÀF½FFÊd²FI ½FZ¦FF³FZ ½FFP¯FFSe ½F¦FʽFFSe ¶F³FÕe AFWZ.

¸FcT ø ´FF°F Ra OÐÀF AFGR Ra O ²FFM¯Fe¨Fe ¹FF ¹FûªF³FZ°Fc³F, ÀF¸F·FF¦F (Bd¢½FMe), SûJZ (OZM) °FÀFZ¨F ÀFû³¹FF¾Fe ÀFa»F¦³F BÊMeER AFd¯F ¦Fû»O Ra OÐÀF¸F²¹FZ ÀFa°FbdÕ°F À½Fø ´FF°F ¦Fba°F½F¯FcI IZ Õe ªFF°FZ. ¹Fû¦¹F ÀF¸F¹Fe, ¹Fû¦¹F °¹FF ¸FFÕ¸FØFF ½F¦FFÊ°F ¹Fû¦¹F ´Fi¸FF¯FF°F ¦Fba°F½F¯FbI e¨FZ d½F·FFªF³FF¨¹FF d³F²Fe ½¹F½FÀ±FF´FI F¨¹FF I ü¾F»¹FF½FS ¹FF Ra OF¨Fe I F¸Fd¦FSe NS°FZ.

RZ ¶Fib½FFSe sqrz ¸F²¹FZ ¹FF ½F¦FʽFFSe°FeÕRaOF¨FeEIc¯F¸FFÕ¸FØFF (E¹FcE¸F) ry I ûMe ÷ ´F¹FFa¨¹FF §FSF°F Wû°Fe. tr dOÀFZa¶FS sqsq ´F¹FË°F °Fe ½FFPc³F rq,qqq I ûMe ÷ ´F¹FFa½FS ´FûWû¨FÕe AFWZ. OF¹F³FGd¸FI AGÀFZM AÕûIZ ¾F³F °FؽFF¨FZ ´FFÕ³F I S¯FFº¹FF ¹FF Ra OF°Fc³F, ÀF¸F·FF¦FÀFaÕ ¦³F (Bd¢½FMe) ¦Fba°F½F¯FcI We ¾Fc³¹F °FZ rqq M¢IZ ´Fi¸FF¯FF°F IZ Õe ªFFD ¾FI °FZ. ¹FF ½F¦FʽFFSe°FeÕ ÀF½FFÊ°F ¸FûNF RaOAÀFÕZ»¹FFAF¹FÀFeAF¹FÀFeAF¹F ´FibOZd³¾F¹FÕ AGÀFZM AÕûIZ MS Ra OF³FZ ¶FFªFFS °FZªFe°F ÀF¸F·FF¦FÀFaÕ¦³F

¦Fba°F½F¯FcI M´´¹FFM´´¹FF³FZ I ¸Fe I Se°F AF¯FÕZ AFWZ. ªFÀFZ ¦FZ»¹FF ½F¿FeÊ I Sû³FF¨¹FF ´FiFQb·FFʽFFAF²Fe ¶FFªFFS ÀFF½FÊI FdÕI C©FFaI F½FS Wû°FF °FZ½WF ¹FF Ra OFa¨FF Bd¢½FMe §FMI tw M¢IZ Wû°FF. ¸FF¨FʸF²FeÕ ¶FFªFFSF°FeÕ °Fe½Fi §FÀFS¯Fe¨¹FF ÓFTFa´FFÀFc³F °¹FF¸FbTZ ¶F¨FF½F ¾F¢¹F ¶F³FÕF. °¹FF CÕM ¶FFªFFSF³FZ CÕMRZ S ÀFF²Fc³F ³F½¹FF C©FFaI Fa¨¹FF dQ¾FZ³FZ QüO ÀFbø IZ»¹FF½FS Ra OF°FeÕ Bd¢½FM e ¦Fba°F½F¯FcI ´Fb³WF uu.w M¢¢¹FFa½FS ¦FZÕe.

¦Fd°F¸FF³F RZ SÀFa°FbÕ³FF¸FbTZ AF¹FÀFeAF¹FÀFeAF¹F ´Fib.¨¹FF ¹FF Ra OF¨Fe ´FS°FF½FF I F¸Fd¦FSeWe ¨FFa¦FÕe AFWZ. Qû³F ½F¿FFË°F ¹FF Ra OF³FZ rs.x M¢IZ ´FS°FF½FF dQÕF AFWZ, °FS ¹FF Ra O ½F¦FʽFFSe¨FF ´FS°FF½FF rq.y M¢IZ

AÀFF AFWZ. ªFûJe¸FÀFa°FbdÕ°F ¨FFa¦FÕF ´FS°FF½FF W½FF AÀF¯FFº¹FF ¦Fba°F½F¯FcI QFSFaÀFFNe d½F¾FZ¿F°F: ¶FFªFFS AdÀ±FS°FZ¨¹FF I FTF°F WF EI CØF¸F ¦Fba°F½F¯FcI ´F¹FFʹF NSmÕ.

¸F²¹F Sm»½FZ

d½Fd½F²F I F¸FZ

d³Fd½FQF Fc¨F³FF IiY. : Fe¶Fe/ Fe/syz/ Fe dQ³FFaIY : qv.qs.sqsr.

Fd¯F ´Fe/ XeOXe FSX/rq/ FFBXMÐXÀF/sqsr.

½FdSâ d½F·FF¦Fe¹F ½FFd¯Fª¹F ½¹F½FÀ±FF´FI , FeEÀFE¸FMe ¸Fba¶FBÊ, ¸F²¹F Sm»½FZ WZ ·FFS°FF¨¹FF SFáÑ´F°FeaÀFFNe Fd¯F °¹FFa¨¹FF½F°Fe³FZ FeEÀFE¸FMe, ·FF¹F£FTF, ´FSm»F, QFQS, E»FMeMe, ¸Fb»FabO, ·FFaOb´F Fd¯F F¯û ¹FZ±û EI ½F¿FFÊÀFFNe AG´F F²FFdS°F BÊ-¶FFBI FZ½FF Fd¯F Fe³F ½F¿FFËÀFFNe FeEÀFE¸FMe Fd¯F E»FMeMe ¹FZ±û AG´F F²FFdS°F ¶FÀF FZ½FZÀFFNe BÊ-d³Fd½FQF ¸FF¦F½Fe°F FWZ°F.

A³Fb. IiY.

À±FF³FIY

r ÀFeEÀFE¸FMe BÊ-¶FFBI ÀFZ½FF

s ÀFeEÀFE¸FMe BÊ-¶FFBI ÀFZ½FF SXF£Fe½F ¸Fc»¹F ´Fe. E. ¨Fü. ¸Fe. AG´F ÷Y.¸F²¹FZ AF²FFdS°F s,uz,uyq AG´FAF²FFdS°Ft,qq,qqq

t E»FMeMe AG´F AF²FFdS°F BÊ-¶FFBI t,qq,qqq ÀFZ½FF

u ·FF¹F£FTF AG´F AF²FFdS°F BÊ-¶FFBI s,qv,utv ÀFZ½FF

v ´FSm»F AG´F AF²FFdS°F BÊ-¶FFBI ÀFZ½FF s,rq,twv

w QFQS AG´F AF²FFdS°F BÊ-¶FFBI u,xv,qqq ÀFZ½FF

x E»FMeMe AG´F AF²FFdS°F BÊ-¶FFBI t,zw,qqq ÀFZ½FF

y ¸Fb»FabO AG´F AF²FFdS°F BÊ-¶FFBI xt,zvx ÀFZ½FF

z ·FFaOb´F AG´F AF²FFdS°F BÊ-¶FFBI r,wx,wtv ÀFZ½FF

rq NF¯û AG´F AF²FFdS°F BÊ-¶FFBI ÀFZ½FF w,qr,zsq

ÃûÂFRYTBXSXNZX

¸F²¹FZ wt

rq,qqqrqq ¨Fü.Rc. rqq ¨Fü.Rc. rsv rsy rsq rqq uv

sv,qqq s,qqq sv,qqq s,qqq

rq,qqq rq,qqq rq,qqq rq,qqq

rq,qqq svq

rqs rq,qqq d³Fd½FQFVFb»IY IYF»FF½F²Fe r,qqqr,qqq r,qqq r,qqq r,qqq vqq

rvs sv,qqq s,qqq

IaYÂFFMX

r ½F¿FÊ

t ½F¿ûÊ

t ½F¿ûÊ

r ½F¿FÊ

r ½F¿FÊ

r ½F¿FÊ

r ½F¿FÊ

r ½F¿FÊ

r ½F¿FÊ

r ½F¿FÊ

³Fb. IiY. r FZ t, FFSXe YSX¯¹FF°F F»FZ»Fe d³Fd½FQF qv.qt.sqsr XûªFe b´FFSXe rv.tq FF. www.ireps. ov.in FF FaIZY°FÀ±FTF½FSX X§FOX¯¹FF°F FZBÊX»F Fd¯F ³Fb. IiY. u FZ rq, ªFFSe S¯¹FF°F F»FZ»Fe d³Fd½FQF qy.qt.sqsr ûªFe b´FFSe rv.tq ½FF. www.ireps.gov.in ¹FF FaIZ °FÀ±FTF½FS C§FO¯¹FF°F ¹FZBÊ F.

BÊ-d³Fd½FQZ¨¹FF FaQ·FFÊ°F B FFSF ¢I ¸F Z½F (B NZ) Fd¯F d³Fd½FQF F¦FQ´FÂFF¨FZ Fb»I (ÀFeMeOe) FF ·FS¯FFIZ½FT³FZM¶FhdIa¦FdIa½FF´FZ-¸FZÔM¦FZM½FZõFSmÀ½FeIFS¯¹FF°F¹FZBÊF.BFFSF ¢I¸F Z½FdIa½FFd³Fd½FQF F¦FQ´FÂFF¨¹FF Fb»I F¨FF ·FS¯FF S¯¹FFÀFFNe ³¹F FZ¯F°¹FFWe ´Fð°Fe³FZ S¯¹FFÀF F»¹FFÀF ´FiÀ°FF½F FF¶FO°Fû¶F ³FFI FS¯¹FF°F ¹FZ°Fe»F.

d½F¿F¹FFadI°Fd³Fd½FQZ¨¹FF FaQ·FFÊ°FªFûO´FÂF/ Fbdð´FÂFI,½FZTZ¨FFd½FÀ°FFS,À´FáeIS¯FB°¹FFQeªFS ÀF»¹FFÀF FZ IZ ½FT ÀFaIZ °FÀ±FTF½FS ´F»FûO S¯¹FF°F ¹FZBÊ F. ¶Fû»FeQFSFa³Fe d²FI ³F½Fe³F ¸FFdW°FeÀFFNe ÀFaIZ °FÀ±FTF»FF d³F¹Fd¸F°F´F¯û ·ûM FF½Fe.

û¯F°FZWe FS¯F ³F QZ°FF F¸F ´Fc¯FÊ dIa½FF AaVF°F: À½FeIFS¯¹FF¨FZ dIa½FF d³Fd½FQF ´Fc¯FÊ dIa½FF AaVF°F: ³FFI FS¯¹FF¨FZ d²FI FS m»½FZ F£Fc³F Z½F°F FWZ°F. FVF°FÊ ´FiÀ°FF½F FF¶FO°Fû¶F ³FFI FS¯¹FF°F ¹FZ°Fe»F.

Sm»½FZ ¸FQ°F½FFdW³Fe rtz

I SF¨FF Ad°FdS¢°F ¶FûªFF.

● A±FÊÀFaI »´FF³FZ ´FZMÑûÕ-dOÓFZÕ½FS A³FIb i ¸FZ r.u ÷ ´F¹FZ AFdˉF r.y ÷ ´F¹FZ ´Fdi °FdÕMS C°´FFQ³F ¾F»b I I ´FF°F IZ Õe AÀFÕe °FSe A³FIb i ¸FZ s.v ÷ ´F¹FZ ½F ¨FFS ÷ ´F¹FZ ³F½Fe³F IÈ ¿Fe Ad²F·FFS AFˉFÕF AFWZ.

● ´FZMÑûÕ-dOÓFZÕ½FSeÕ I S·FFS I ¸Fe I Sˉ¹FF¨FF IÔZ Qi ÀFSI FS¨FF IûˉF°FFWe d½F¨FFS ³FÀF»¹FF¨FZ IÔZ Qei ¹F °FÕZ ¸FÂa ¹FFIa Oc³F ³FIb °FZ¨F À´FáeI SˉF.

´FZMÑûÕ-dOÓFZÕ¨¹FF ´Fid°F dÕMS dI ¸F°Fe

´FF¨F ÕFJ I ûMeÔ¨FF M´´FF

Q¾FI ·FSF°F

´FF¨F ´FMe³FZ ½FFP

»FûI ÀFØFF ½¹FF´FFS ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : QZ¾FF°Fe»F ÀF½FFÊ°F ¸FûNëF ÀMZM ¶FhIZ ³FZ ¦FÈWI ªFÊ d½F°FS¯FF¨FF ´FF¨F »FFJI ûMe ÷ ´F¹FFa¨FF M´´FF Aû»FFaO»FF AFWZ.

¶FhIZ¨FF À±FF½FS ¸FF»F¸FØFF ½F ¦FÈWI ªFÊ ½¹F½FÀFF¹F ¦FZ»¹FF Q¾FI ·FSF°F ´FF¨F ´FMe³FZ ½FFP»FF AFWZ. ¶FhIZ ¨FZ ¦FÈWI ªFÊ d½F°FS¯F sqrr ¸F²¹FZ yz,qqq I ûMe ÷ ´F¹FZ Wû°FZ.

AôF¹FF½F°F °FÀFZ¨F ªF»FQ °FaÂFÄFF³FF¨¹FF ¸FF²¹F¸FF°Fc³F I ªFÊQFSFa³FF ½¹Fd¢°F¦F°FA±FÊÀFFWF¹¹FÀFZ½FFQZ¯¹FF½FS ¶FhIZ³FZ ·FS dQ»¹FF¨FF WF ´FdS¯FF¸F AÀF»¹FF¨FZ ÀMZM ¶FhIZ ¨FZ A²¹FÃF dQ³FZ¾F JFSF ¹FFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ. ÀFa´Fc¯FÊ °FaÂFÀ³FZWe ¹FaÂF¯FZõFSm ¦FiFWI FaÀFFNe §FS´Fû¨F

ªFF³FZ½FFSe°F k¦Fû»O BÊMeER l ¦Fba°F½F¯FbI e°F uv MæZ ½FFP

¦FÈWI ªFÊ d½F°FS¯F ÀFbd½F²FF Ad²FI ¶FTI M I S¯¹FF¨FF ¸FF³FÀF ¹FFd³Fd¸FØFF³FZ JFSF ¹FFa³Fe ½¹F¢°F IZ »FF. ¹FFõFSm ¶FhIZ ³FZ sqsu ´F¹FË°F ÀFF°F »FFJ I ûMe ÷ ´F¹FFa¨FZ ¦FÈWI ªFÊ d½F°FS¯FF¨FZ »FùF SFJ»FZ AÀF»¹FF¨FZWe °FZ ¸W¯FF»FZ.

¦FÈWI ªFÊ d½F°FS¯FF°F ÀMZM ¶FhIZ ¨FF ÀF½FFÊd²FI tu M¢IZ dWÀÀFF AFWZ. ¶FhIZ ³FZ sqqu ¸F²¹FZ ¹FF ÃFZÂFF°F d¾FSI F½F IZ »FF. ´FdW»¹FF ½F¿FFÊ°F ¶FhIZ ³FZ rx,qqq I ûMe ÷ ´F¹FFa¨FZ I ªFÊ d½F°FS¯F IZ »FZ.

´FeMeAF¹F,³F½FedQ»»Fe

A³FbIi ¸FZ zw ÷ ´F¹FZ rt ´F`ÀFZ AFd¯F yv ¦FZ»¹FF ½F¿FÊ·FSF°F d½FIi ¸Fe M´´¹FF»FF

÷ ´F¹FZ tq ´F`ÀFZ A¾FF Wû°¹FF. QS½FFPe¨Fe°Fe½Fi°FF½Fd³FSa°FS°FF´FFW°FF ´FZMÑûÕ¨Fe dIa ¸F°F ¨FFÕc ¸FdW³¹FF°F¨F ¾Fa·FSe ¦FFN¯FZ A½F§FO dQÀFc³F ¹FZ°F ³FFWe.

kBadO¹FF AFGMû ¾Fûl¨FZ QbÀFSm ´F½FÊ

´FûWû¨F»FZ»¹FF ¸FF`»¹F½FF³F ²FF°Fc¨FF QS´Fi½FFÀF ¨FF»Fc ½F¿FFÊ°FWe ½FZ¦F½FF³F AÀFZ»F, ¹FF AF¾FZ½FS ¦Fba°F½F¯FcI QFSFa³Fe ÀFû³FZ ÀFa»F¦³F ¦Fba°F½F¯FcI ´F¹FFʹF - ¦Fû»O BÊMeER ¸¹Fb¨¹FbAÕ Ra OFa¸F²¹FZ ½F¿FFÊSa·Fe ¦Fba°F½F¯FcI ·FSe½F À½Fø ´FF°F ½FFPd½FÕe AFWZ.

ªFF³FZ½FFSe sqsr ¸F²¹FZ ¦Fû»O BÊMeER¸F²Fe»F d³F²FeAû§F ¸FFdÀFI °Fb»F³FZ°F uv M¢¢¹FFa³Fe ÓFZ´FF½F°F wsv I ûMe ÷ ´F¹FZ ÓFF»FF AFWZ.

ªFF³FZ½FFSe¨¹FF °Fb»F³FZ°F dOÀFZÔ¶FS

CôFF´FFÀFc³F ¸Fba¶FBÊ°F sqsq ¸F²¹FZ ¦Fû»O BÊMeER ¸F²Fe»F

¸Fba¶FBÊ : I Sû³FF MFTZ¶FaQe´F¾¨FF°F CôFû¦F²FaôFF¨Fe ¨FFIZ WTcWTc ´Fc½FÊ´FQF½FS ¹FZ°F AÀF°FF³FF, ¸Fba¶FBÊ°FeÕ ³FZÀI û ´FiQ¾FʳF ÀFaIb ÕF°FeÕ ¦FªF¶FªFWe ½FFPc ÕF¦FÕe AFWZ. ¾FbIi ½FFS, rs RZ¶Fib½FFSe´FFÀFc³F¹FFdNIF¯FekBadO¹FF AFGMû ¾Fûl¨FZ QbÀFSm ´F½FÊ AF¹FûdªF¯¹FF°F AFÕZ AFWZ.

¦Fba°F½F¯FcI I ¸Fe, utr I ûMe ÷ ´F¹FZ Wû°Fe. °FS AF²Fe¨¹FF ¸FdW³¹FF°F, ³Fû½WZÔ¶FS¸F²¹FZ ¹FF ´F¹FFʹFF°Fc³F ¦Fba°F½F¯FcI QFSFa³Fe rur I ûMe ÷ ´F¹FZ I FPc³F §FZ°F»FZ Wû°FZ.

¦Fû»O Ra OFa¨Fe ¸FF»F¸FØFF ªFF³FZ½FFSesqsr ¸F²¹FZ ss M¢¢¹FFa³Fe ½FFPc³F ru,uyr I ûMe ÷ ´F¹FZ ÓFF»Fe AFWZ. ½F¿FÊ sqsq AJZS¨¹FF ¸FdW³¹FF°F °Fe ru,rxu I ûMe ÷ ´F¹FZ Wû°Fe, AÀFZ kAÀFûdÀFE¾F³F AFGR ¸¹Fb¨¹FbA»F Ra OÐÀF B³F BadO¹FFl³FZ ¸WM»FZ AFWZ.

½F¿FÊ sqsq ¸F²¹FZ ¸FF¨FÊ °FZ ³Fû½WZÔ¶FSQS¸¹FF³F ¦Fû»O BÊMeER ¸F²¹FZ w,wvx I ûMe ÷ ´F¹FZ ·FS ´FO»Fe AFWZ. AF²Fe¨¹FF ½F¿FFÊ°Fe»F ¹FF¨F I F»FF½F²Fe °Fb»F³FZ°F °¹FF°F A½F§Fe rw IûMe ÷ ´F¹FFa¨Fe ½FFP ÓFF»Fe AFWZ. °FS ªFF³FZ½FFSe sqrz °FZ ªFF³FZ½FFSe sqsr QS¸¹FF³F ¦Fû»O BÊMeER ¸F²¹FZ uy,rvy I ûMe ÷ ´F¹FZ ½FFP»FZ AFWZ°F.

d³F¸FFÊ°û, ÀFbMZ §FMI ½F AG¢ÀFZÀFSeªF, AF¹FMe ½F ¸Fûd¶FdÕMe ÀFû»¹Fb¾F³F ½F ÀFa¶Fad²F°F C°´FFQ³FFa°FeÕ rqq Wc³F Ad²FI Ia´F³¹FF¹FFd³Fd¸FØFF³FZEIF L°FFJFÕe ¹FZ°F AFWZ°F. MFMF ¸FûMÀFÊ, ªFZEÕAFS, ¸FdÀFÊdOÓF, Mû¹FûMF, AF¹F¾FS, ¸F`³Fe ÀF¸FcW, ªFe´F BadO¹FF, Sm³FFG, ¸FdWaQi AhO ¸FÎWQi ½F °F°ÀF¸F AûBÊE¸F ½F AG¢ÀFZÀFSeªF¨¹FF ³FF¸F¸FbQiFa¨FF ÀFW·FF¦F AÀFÕZÕZ WZ ´FiQ¾FʳF I FS´FiZ¸FeÔ´FFÀFc³F, ¦FGSmªF-½FIÊ ¾FFG´ÀF¨FZ ¸FFÕI , ¸Fd»M ¶FihO ÀFd½WÊÀF ÀMZ ¾F³ÀF¨FZ ¨FFÕI ¹FFa¨¹FFÀFFNe ³F½Fe³F A³Fb·Fc°Fe NSmÕ, AÀFF AF¹FûªFI Fa¨FF d½FäFFÀF AFWZ.

´FFSa´FdSI AFd¯F d½FôFb°F ½FFW³F kR û³F´FlZ ¨Fe AdG ¢ÀFÀF ¶FIh Z ÀFû¶F°F ·FF¦FeQFSe U¸FFÊ U ¸Fb£¹F I F¹FFÊ»F¹FF°Fe»F A³¹F ÀFUÊ

¸Fba¶FBÊ : dOdþM»F QZ¹FI ¸Fa¨F kR û³F´FZl³FZ ·FFS°FF°Fe»F JFÀF¦Fe ÃFZÂFF°FeÕ d°FÀFSe ¸FûNe ¶FhI AÀF»FZ»¹FF AGGd¢ÀFÀF ¶FhIZ ÀFû¶F°F ¹Fc´FeAF¹F ¸F»Me-¶FhI ¸FFGOZ»FUS ·FF¦FeQFSe¨Fe ÀFû¸F½FFSe §Fû¿F¯FF IZ »Fe. ª¹FF¸FbTZ R û³F´FZ²FFSI Fa³FF AGGd¢ÀFÀF ¶FhIZ ¨¹FF ´Fi¯FFÕeÀFû¶F°F EI F´FZÃFF þFÀ°F ¹Fc´FeAF¹F AF¹FOe °F¹FFS I S¯¹FF¨FF AFd¯F UF´FS¯¹FF¨FF ´F¹FFʹF d¸FTZ»F. AGGd¢ÀFÀF ¶FhIZ ÀFû¶F°F¨Fe We ·FF¦FeQFSe s.wv I ûMeÔ´FZÃFF þFÀ°F ³FûÔQ¯FeIÈ °F R û³F´FZ ½FF´FSI °¹FF˳FF þ»FQ AFd¯F ÀFbSdÃF°F QZ¹FI ½¹F½FWFS I S¯¹FFÀF ÀFÃF¸F I SZ»F.

WûOa F¨FZ Q¨b FFI eÀa FFNe NF¯¹FF°F kd¶F¦FdU¦a Fl QFÕ³F

I Sû³FF AFªFFSÀFF±Fe°F J¶FSQFSe ¸W¯Fc³F ÀFbSdÃF°F Aa°FS ½F A³¹F ÀF½FÊ d³F¹F¸FFa¨FZ ´FFÕ³F I Se°F ¹FF ´FiQ¾FʳFFÀFFNe Sd½F½FFS, ru RZ ¶Fib½FFSe´F¹FË°F ´Fi½FZ¾F ÀF½FFËÀFFNe JbÕF AÀFZÕ. I ûdS¹FF, BdªF´°F ¸FûSûæ û°Fc³FWe ´FiQ¾FʳFF°F ÀFW·FF¦F A´FZdÃF°F AFWZ.

¸Fba¶FBÊ : ÀFe¶Fe tvq ÀFW ¸F²¹F¸F AFI FSF¨¹FF ¸FûMSÀFF¹FI »F ÃFZÂFF°F Q¸FQFS þF¦Fd°FI ´FQFÊ´F¯F I Z»¹FF³Fa°FS WûOa F ¸FûMSÀFF¹FI »F AOh ÀI Mc S Bda O¹FF ´FiF. d»F. I a´F³Fe³FZ NF¯FZ ¹FZ±FZ C©F ßF¯Z Fe°FeÕQ¨b FFIe½¹FUÀFF¹FFVFeÀF¶a Fda²F°F kWûaOF d¶F¦FdUa¦Fl¨FZ CQЧFFM³F ³FbI °FZ¨F I S¯¹FF°F AF»FZ. ¹FF ´FiÀFa¦Fe Ia ´F³Fe¨¹FF dUIieAFd¯FdU´F¯F³FdU·FF¦FF¨FZ´Fi¸FbJ ¹FQdUaQSdÀFa¦F¦Fb»FZdS¹FF¹FFa³Fe¹FF³F½¹FF

Ad·F»FZ£F °FFS£û¨Fe ÀFc¨F³FF

Ia ´F³Fe¨¹FF ÀFa¨FF»FI ¸FaOTF³FZ (kk¸FaOTll) °¹FFa¨¹FF qz RZ ¶Fib½FFSe, sqsr SûªFe §û¯¹FF°F AF»FZ»¹FF ÀF·û°F dQ³FFadI °F ss ªFF³FZ½FFSe, sqry °¹FFa¨¹FF ´FiÀ°FF½F ´FÂFF¨¹FF A³FbÀFFS, W¢I Fa¨¹FF AF²FFSF½FS Ia ´F³FeõFSF d³F¦FÊd¸F°F IZ »FZ»¹FF, ´Fi°¹FZI e ÷ . rq QdVFÊ°F ¸Fc»¹FF¨¹FF x,xw,tw,xyy AQØF ·FF¦FVF: ·FS¯FF IZ »FZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FFa½FSe»F, ´Fid°F ·FF¦FVF: ·FS¯FF IZ »FZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FF¨¹FF A³FbÀFFS (kkI FG»Fll) ÷ . uwr/-¨¹FF (QdVFÊ°F ¸Fc»¹FF¨¹FF A³FbÀFFS ÷ . x.uzw AFd¯F dÀF¢¹FbdSMe ´Fied¸F¹F¸F¨¹FF A³FbÀFFS ÷ . uvt.vqu ÀF¸FFd½Fá) ´FiF±Fd¸FI ½F Aad°F¸F I FG»F °F¹FFS I S¯¹FFI dS°FF ¸FF³¹F°FF dQ»Fe AFWZ.

¸FaOTF³FZ ·FF¦FVF: ·FS¯FF IZ »FZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FFa¨FZ ·FF¦F²FFSI , ª¹FFa³FF I FG»F ³FûMeÀF ´FFNd½F¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ, d³FdV¨F°F I S¯¹FF¨¹FF WZ°Fb´Fie°¹F±FÊ Ad·F»FZ£F °FFSe£F ¸W¯Fc³F VFbIi ½FFS, rz RZ ¶Fib½FFSe, sqsr d³FdV¨F°F IZ »Fe AFWZ. C¢°F °FFS£û¶FF¶F°F ¸FFdW°Fe ¶FeEÀFBÊ d»Fd¸FMZO ½F ³FGVF³F»F ÀMFGI E¢ÀF¨FZÔªF AFGR BadO¹FF d»Fd¸FMZO ¸W¯FªFZ¨F ÀMFGI E¢ÀF¨FZÔªFI OZÀFbðF, ªFZ±û Ia ´F³Fe¨FZ ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦F ÀFcd¨F¶Fð AFWZ°F, ´FiÀFFdS°F I S¯¹FF°F AF»Fe AFWZ.

I FG»F ÀFa¶Fad²F°F Ad²FI °F´FdVF»FF¨FF I FG»F ³FûMeÀF¸F²¹FZ, ªFe ¹F±FF½FI FVF ´FFNd½F¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ, ÀF¸FF½FZVF I S¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ.

We ÀFc¨F³FF ¹FFõFSF Ia ´F³FeªF (¸FG³FZªF¸FZÔM AG¯O AGOd¸Fd³FÀMZÑVF³F) ÷ »ÀF, sqru ¨¹FF ÷ »F rq(r) ¹FFÀFW ½FF¨F»FZ»¹FF Ia ´F³FeªF AG¢M, sqrt ¨¹FF ÀFZ¢VF³F zr, °FÀFZ¨F dÀF¢¹FbdSMeªF AG¯O E¢ÀF¨FZÔªF ¶FûOÊ AFGR BadO¹FF (d»FdÀMa¦F AFGd¶»F¦FZVF³ÀF AG¯O dOÀ¢»FûªFS dS¢½FF¹FS¸FZÔMÐÀF) Sm¦¹Fb»FZVF³ÀF, sqrv ¨¹FF Sm¦¹Fb»FZVF³F us¨¹FF A³FbÀFFS QZ¯¹FF°F AF»Fe AFWZ.

MXFMXF ÀMXe»F d»Fd¸FMZXOX

À½FFÃFSe/- ´F½FFʱFeÀF¸F IYFa¨Fe³FF²F¸F

rq RZ ¶Fib½FFSe, sqsr ¸Fba¶FBÊ

Ia ´F³Fe ÀFd¨F½F ½F

¸Fb£¹F d½Fd²F Ad²FI FSe (I FG´FûÊSmM AG¯O I FG¸´»FFE³ÀF)

QF»F³FF¨¹FF ¸FF²¹F¸FF°Fc³F WûaOF¨¹FF ¸FûMSÀFF¹FI »ÀF NF¯¹FF°Fe»F ¦FFi WI F´a F¹F°aÊ F ´FûWû¨FU¯¹FF¨FZ Ia ´F³Fe¨FZ Cdïá AÀF»¹FF¨FZ ÀFFad¦F°FÕZ. AFd±FÊI U¿FFAÊ JSZ ´F¹F°aÊ F WûOa F d¶F¦FdU¦a F QF»F³FF¨a Fe ÀFa£¹FF QZVF·FSF°F vq ´F¹FË°F ³FZ¯¹FF¨FZ Cdïá AÀF»¹FF¨FZ °¹FF³a Fe ÀFFda ¦F°FÕZ.

kE»FAF¹FÀFelÀF¸F·FF¦Fd½FIie°F d½F¸FF²FFSIFa³FFrqM¢IZ dWÀÀFFSFJe½F

»FûI ÀFØFF ½¹FF´FFS ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : ·FFS°Fe¹F AF¹Fbd½FʸFF ¸FWF¸FaOTF¨¹FF (E»FAF¹FÀFe) dU¸FF²FFSI FaÀFFNe AF¦FF¸Fe ÀFFUÊþd³FI dUIie°FIFWedWÀÀFFSFJc³FNZU¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AÀF»¹FF¨Fe ¸FFdW°Fe d³F¦FbË°FU¯FcI AFd¯F ÀFFUÊþd³FI ¸FF»F¸FØFF ½¹FUÀ±FF´F³F ¸FaÂFF»F¹FF¨FZ ÀFd¨FU °FbdW³F I Fa°F ´FFaOZ ¹FFa³Fe dQ»Fe.

E»FAF¹FÀFe¨¹FF ÀFFUÊþd³FI ÀF¸F·FF¦FdUIie°Fe»FrqMæZ dWÀÀFF dU¸FF²FFSI FaÀFFNe SFJeU AÀFZ»F, AÀFZ ´FFaOZ ¹FFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ. E»FAF¹FÀFe¨¹FF dU¸FF²FFSIFa³FFÀF¸F·FF¦FdUIie°FdUVFZ¿F AFSÃF¯F QZ¯¹FF¨¹FF QÈáe³FZ ½¹FUÀFF¹FF¨FZ

dþAûdþ°F¨FZ ÀF¨a FF»FI d³FQZʾFFaI F°F ÀFÕ¦F QbÀFSe §FÀFS¯F

SFþ³F ¸FPZ IZ S

¸Fba¶FBÊ : dþAûdþ°F R F¹F³FFd³VF¹F»F ÀFd½WÊÀFZÀF³FZ SFþ³F ¸FPZ IZ S ¹FF¨a Fe ÀU°FÂa F ÀFa¨FF»FI ¸W¯Fc³F

³FZ¸F¯FcI IZ »Fe AFWZ. rzxv ¨¹FF °FbI Oe°Fe»F ·FFS°Fe¹F ´Fû»FeÀF ÀFZUF (AF¹F´FeEÀF)Ad²FIFSe¸W¯Fc³F°¹FFa³Fe tx U¿FZÊ IZ ST SFª¹F ´Fû»FeÀF AFd¯F ·FFS°F ÀFSI FS¨¹FF ´Fid°Fd³F¹Fb¢°FeUS A³FZI ¸FWØUF¨¹FF þ¶FF¶FQFº¹FF ´FFS ´FFO»¹FF AFWZ°F. d¶FMÐÀF d´F»FF³Fe¨FZ ´FQUe²FS ¸FZPZI S ¹FFa³Fe SFáÑ´F°FeÔ¨FZ ´Fû»FeÀF ´FQI d¸FT½F»FZ AFWZ.

WWW.LOKSATTA.COM rr

¸F¶ab FB,Ê ¦F÷b ½FFS, rr RZ ¶F½bi FFSe sqsr ★

ÀFa¶Fad²F°F §FMI ¸W¯Fc³F AFSÃF¯F QZ¯¹FFÀFFNe E»FAF¹FÀFe I F¹FôFF°F °FS°FbQe ÀF¸FFdUá IZ »¹FF AÀFc³F E»FAF¹FÀFe I F¹FôFF°F AFUV¹FI ¶FQ»F ´FiFÀ°FFdU°F IZ »¹FF¨FZ °¹FFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ. WZ dU²FZ¹FI ÀFaÀFQZ¨¹FF ¨FF»Fc A±FÊÀFaI »´Fe¹F ÀFÂFF°F ¸FaþcS I S¯¹FF¨FF ÀFSI FS¨FF ´Fi¹F°³F AÀF»¹FF¨FZ °FZ ¸W¯FF»FZ.

ÀFSI FS¨¹FF d³F¦FbË°FU¯FcI ²FûS¯FFa¨Fe °¹FFa³Fe dUÀ°FÈ°F´F¯FZ ¸FFdW°Fe dQ»Fe.

»FûI ÀFØFF ½¹FF´FFS ´Fid°Fd³F²Fe

¸F¶ab FBÊ: ·FFOa ½F»Fe ¶FFªFFSF°Fe»F d³FQ¾ÊZ FFIa §FÀFS¯F ¶Fb²F½FFSe ÀF»F¦F QbÀFº¹FF dQ½F¾FeWe I F¹F¸F SFdW»Fe. ½FS¨¹FF M´´¹FF½FSe»F ÀF¸F·FF¦FFa¨¹FF d½FIi e¨¹FF ¦Fba°F½F¯FcI QFSFa¨¹FF ²FûS¯FF³FZ ÀFZ³ÀFZ¢ÀF, d³FµMe °¹FFa¨¹FF d½FIi¸Fe C©FFaIe ´FF°FTe´FFÀF³c F AF¯FJe QSc ¦F»Z F.Z

AFN½FOëF°Fe»F d°FÀFº¹FF ½¹F½FWFSFQS¸¹FF³F ¸Fba¶FBÊ d³FQZʾFFaI Fa°F °F¶¶FÕ www Aa¾FFa¨FZ WZÕI F½FZ dQ½FÀF·FSF°F dQÀFc³F AFÕZ. ÀFÂFAJZS ¸FFÂF rz.wz Aa¾F §FÀFS¯FeÀFW °Fû

ÀFFUÊþd³FI ÃFZÂFF°Fe»F I û¯F°FFWe CôFû¦F ¶FaQ I S¯¹FF¨FZ d³F¹Fûþ³F ³FÀFc³F ÀFSI FS ²FûS¯FF°¸FI dUIieIS°F³FFWe°Fû´F¹FË°F ÀFSÀFIMÀFSIFS¨FF·FFaOU»FedWÀÀFF vr Mæ ëFa´FZÃFF I ¸Fe I S¯¹FF¨FF dU¨FFS ³FÀFc³F ´Fi°¹FZI d³F¦FbË°FU¯FbI e¨FF ÀU°FaÂF d³F¯FʹF Wû°Fû. A³FZI ´FiI S¯FFa°F vr Mæ ëFa´FZÃFF I ¸Fe ·FF¦F·FFaOU»F I ¸Fe IS¯¹FF¨FFdU¨FFS³FÀF°FF³FFWeWû°Fû. ÀF²¹FF vr Mæ ëFa´FZÃFF ·FF¦F·FFaOU»F I ¸Fe I S¯¹FF¨FF dU¨FFS ³FÀFc³F °FZ»F AFd¯F ³F`ÀFd¦FÊI UF¹Fc ÃFZÂFF°F ¹FF U¿FeÊ Ad²FI ¸Fû¢¹FF¨¹FF ÀF¸Fþ»¹FF ¦FZ»FZ»¹FF dUIi e¨FZ I F¸F ´Fc¯FÊ Wû¯FFS ³FÀF»FZ °FSe ¹FF ÃFÂZ FF°F ¸FWØUF¨¹FF ÀF²b FFS¯FF I S¯¹FFI OZ I »F SFWe»F, AÀFZ °FZ ¸W¯FF»FZ.

vr,tqz.tz ½FS ¶FaQ ÓFF»FF. °FS s.yq A¾a F §FÀFS¯Fe³FZ d³FµMe rv,rqw.vq ´F¹F°Ë F dÀ±FSF½F»FF.

ÀFZ³ÀFZ¢ÀF¸F²¹FZ E¨FOeER ÀFe ¶FhI ÀF½FFÊd²FI , r.xx M¢¢¹FFa³Fe §FÀFS»FF. EASMZ»F, AdG ¢ÀFÀF ¶FIh , AûE³FªFeÀFe, ÀMZM ¶FhI ¹FFa¨FZWe ¸Fc»¹F I ¸Fe ÓFF»FZ. MeÀFeEÀF, dS»FF¹F³ÀF BOa ÀMeÑ ªF¸F²¹FZ ½FFP °FÀFZ¨F¶FeEÀFBÊd¸FOIG´F½FÀ¸FFG»FIG´F d³FQ¾ÊZ FFIa F°FWe ´FFD ¯F M¢¢¹FF´F¹F°Ë F ½FFP dQÀF³c F AFÕe.

k¸FWF¶FhIZ lI Oc³F yw ½¹FF ½¹FUÀFF¹FFSa·FdQ³Fe

°FaÂFÄFF³FF²FFdS°F ÀFZ½FFa¨FZ A³FF½FS¯F

´F¯b FZ: ÀFF½FʪFd³FI ÃFZÂFF°FeÕ ¶FhI AFGR ¸FWFSFáÑ A±FFÊ°F ¸FWF¶FhIZ ¨FZ ¸Fb£¹FF»F¹F AÀF»FZ»¹FF »FûI ¸Fa¦F»F »FFG³ÀF ¹FZ±FZ ¶FhIZ¨¹FFyw½¹FUÀFF¹F´FiFSa·FdQ³Fey RZ ¶Fib½FFSeÕF, °FaÂFÄFF³FFUS AF²FFdS°F A³FZI ÀFZUF ¶FhIZ ³FZ ÀFbø I Z»¹FF. ¶FhI Z¨FZ ½¹FUÀ±FF´FIe¹FÀFa¨FF»FI U¸Fb£¹F I F¹FÊI FSe Ad²FI FSe E. EÀF. SFþeU, I F¹FIÊ FSe ÀF¨a FF»FI W¸Z F°a F M¸MF, dSÓF½WÊ ¶FhIZ ¨FZ ³FF¸Fd³FQÊZdVF°F ÀFa¨FF»FI E¸F. IZ .

ÀFS½¹FUÀ±FF´FI UI¸FʨFFSeU¦FÊÀFQS I F¹FÊIi ¸FFÀF C´FdÀ±F°F Wû°FZ. I F¹FÊIi ¸FF°FI ûd½FO-rz ÀFa¶Fad²F°F ÀFbSdÃF°F Aa°FSFÀFW ÀFUÊ d³F¹F¸FFa¨FZ ´FF»F³F I S¯¹FF°F AF»FZ.

¶FhIZ ³FZ yw ½¹FF ½¹FUÀFF¹F ´FiFSa·F dQ³FF¨FZ Aüd¨F°¹F ÀFF²Fc³F, ÀFcøF, »F§Fc U ¸F²¹F¸F CôFû¦FFaÀFFNe dOdþM»F I þÊ dU°FS¯F ÀFZUF, Aa°F¦FÊ°F I þÊ þûJe¸F ¸Fc»¹FFaI³FFÀFFNe EIeIÈ°F þûJe¸F ½¹FUÀ±FF´F³F ÀFaIZ°FÀ±FT - kAF¹FI FG³Fl, ¨FG³FZ»F dUØF ÀFFWF¹¹F ÀFZUF, AFG³F»FFB³F JF°FZ C§FO¯¹FFÀFFNe ÀFUZ F, ¦FFi WI ÀFUZ F IÔZ ý,Zi VFWSe ½¹FUÀFF¹F ´Fid°Fd³F²Fe, ¦FiFWI Fa¨¹FF AFG³F»FFB³F

´Fid°FÀFFQF¨FF A·¹FFÀF, LûMëF ¦FiFWIFa¨¹FF¦FMdU¸FF¹Fûþ³FFa³FFdUØF ÀFFWF¹¹F I S¯¹FFÀFFNe ¸FbQ°Fe I þFʨFe ¹Fûþ³FF, °UdS°F »FFGI S ÀFbdU²FF B°¹FFQe ÀFZUFa¨FF ÀF¸FFUZVF AFWZ.

¹FF´FiÀFa¦Fe¶Fû»F°FF³FFE.EÀF.SFþeU ¸W¯FF»FZ, A±Fʽ¹FUÀ±FF Bd°FWFÀFF°Fe»F ÀFUF°Ê F I Ne¯F I FTF°F³c F þF°F AÀF°FF³FF AFd¯F ¶FhdI a¦F CôFû¦FF¨Fe UFP ´FF¨F °FZ ÀFWF MæZ AÀF°FF³FF ¶FhI AFGR ¸FWFSFáѨFF ½¹FUÀFF¹F rq °FZ rs MæZ QSF³FZ UFPFUF, WZ d³Fd¾¨F°F¨F I ü°FbI FÀ´FQ AFWZ.

»FÀFeI S¯F ¸FûdW¸FZÀFFNe k¦FûQSmªFlI Oc³F AF°¸Fd³F·FÊS C´FF¹F

ÕûI ÀFØFF ½¹FF´FFS ´Fid°Fd³F²Fe

¸F¶ab FBÊ : QZVFF°F ÀFbø AÀF»FZ»¹FF I ûdUO »FÀFeI S¯F ¸FûdW¸FZ¸F²¹FZ Ad°FVF¹F ÀFaUZQ³FVFe»F »FÀF Ib´¹FF ¹Fû¦¹F °FF´F¸FF³FF°F ÀFbSdÃF°F´F¯FZ ÀFFNdU»¹FF þF½¹FF°F, ¹FFI dS°FF ´F¦i F°F QVZ FF°F¨F ¾F¢¹F AÀF»FZ»Fe ¾Fe°FI S¯F ´Fi¯FFÕe (¸FZdOI »F SZdRi þSZVF³F) ¦FûQSZþ ÀF¸FcWF°FeÕ k¦FûQSZþ AhO ¶FFGBÀFl ¹FF I a´F³FeI Oc³F ´FbSdU»Fe þF¯FFS AFWZ.

»FÀFeI S¯F ¸FûdW¸FZ°FeÕ VFe°FÀFFJTe ¸FªF¶Fc°F I S¯¹FFÀFFNeI a´F³Fe³FZ A°¹FF²Fbd³FI ½F Ad°FVF¹F I ¸Fe °FF´F¸FF³FF¨FZ (A»MÑF-»Fû) Ri eÓFÀFÊ AF¯F»FZ AFWZ°F. ª¹FF¨FF ½FF´FS C¯FZ yq AaVF ÀFZd»ÀF¹FÀF B°FIZ d³F¸³F °FF´F¸FF³F AF½F¾¹FI AÀFÕZÕe þeUSÃFI Aü¿F²FZ AFd¯F Ad°F ¸FWØUF¨¹FF »F¾Fe NZ½F¯¹FFÀFFNe WûBÊÕ. ¹FF Ri eÓFS¨Fe ÀF²¹FF¨FeC°´FFQ³FÃF¸F°FFU¿FÊFIFNers WþFS EI I B°FI e AFWZ. UFP°Fe QZ¾FFa°F¦FÊ°F ½F þF¦Fd°FI ¸FF¦F¯Fe ´Fc¯FÊ IS¯¹FFÀFFNeWZC°´FFQ³FU¿FÊFIFNetq WþFS EI I F´a F¹F°aÊ F UFPU¯¹FF¨¹FF QáÈ e³FZ ´Fi¹F°³F ÀFbø AFWZ, A¾Fe ¸FFdW°Fe

¦FûQSZþ AhO ¶FFGBÀF ¸FG³¹FbR G¢¨FdSa¦F I a´F³Fe d»Fd¸FMZO¨FZ A²¹FÃF ½F ½¹FUÀ±FF´FI e¹F ÀFa¨FF»FI þ¸FVFZQ ¦FûQSZþ ¹FFa³Fe dQÕe.

ÕÀFe¨a ¹FF kOF¹F»¹FEc Ma lÀFFNe C¯FZ sq AaVF ÀFZd»ÀF¹FÀF¨FZ °F´F¸FF³F SFJ¯FFSZ U`ôFI e¹F Ri eÓFÀFÊ AFd¯F AJZS¨¹FF M´´¹FF´F¹FË°F »FÀFe ³FZ¯¹FFÀFFNe »FF¦F¯FFSZ kAFBÀF ´FGI l WZQZJe»F I a´F³Fe°FR ÊZ °F`³FF°FIS¯¹FF°F¹FZ°FAFWZ°F.dUdVFá M´´¹FF´F»FeI OZ °F´F¸FF³FF°F ¨FP-C°FFS ÓFF»¹FFÀF ¹FF »F¾FeÔ¨FZ ³FbI ÀFF³F Wû¯¹FF¨Fe VF¢¹F°FF AÀF°FZ,

