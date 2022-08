Technip Energies N : Déclaration détaillée TEN rachat actions 8 août au 12 août 2022 08/16/2022 | 07:14am EDT Send by mail :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 2022-08-08 NL0014559478 20000 12.017685 XPAR Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 2022-08-09 NL0014559478 20000 12.194626 XPAR Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 2022-08-10 NL0014559478 20000 12.206179 XPAR Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 2022-08-11 NL0014559478 20000 12.400297 XPAR Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 2022-08-12 NL0014559478 20000 12.476356 XPAR TOTAL 100000 12.259029 Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:00:26Z NL0014559478 12.015000 EUR 400 XPAR OD_70100BM-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:00:26Z NL0014559478 12.015000 EUR 38 XPAR OD_70100BN-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:00:26Z NL0014559478 12.015000 EUR 852 XPAR OD_70100BN-02 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:09:00Z NL0014559478 12.090000 EUR 32 XPAR OD_70129s8-01 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:09:00Z NL0014559478 12.090000 EUR 1279 XPAR OD_70129s9-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:09:00Z NL0014559478 12.095000 EUR 258 XPAR OD_70129s7-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:09:58Z NL0014559478 12.075000 EUR 49 XPAR OD_7012P2W-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:09:58Z NL0014559478 12.075000 EUR 60 XPAR OD_7012P2X-01 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:15:55Z NL0014559478 12.100000 EUR 465 XPAR OD_7013tpk-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:15:55Z NL0014559478 12.100000 EUR 226 XPAR OD_7013tpn-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:16:48Z NL0014559478 12.055000 EUR 222 XPAR OD_70147dN-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:17:17Z NL0014559478 12.030000 EUR 125 XPAR OD_7014FA4-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:18:12Z NL0014559478 12.020000 EUR 94 XPAR OD_7014TW4-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:19:25Z NL0014559478 12.015000 EUR 51 XPAR OD_7014meb-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:19:25Z NL0014559478 12.015000 EUR 88 XPAR OD_7014mem-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:24:36Z NL0014559478 12.025000 EUR 542 XPAR OD_70165N6-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:27:19Z NL0014559478 12.005000 EUR 233 XPAR OD_7016lyF-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:27:46Z NL0014559478 11.990000 EUR 102 XPAR OD_7016su4-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:31:47Z NL0014559478 12.000000 EUR 118 XPAR OD_7017tVO-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:32:31Z NL0014559478 11.990000 EUR 87 XPAR OD_701855Q-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:38:17Z NL0014559478 11.970000 EUR 266 XPAR OD_7019X8J-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:40:20Z NL0014559478 11.910000 EUR 100 XPAR OD_701A2zK-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:51:41Z NL0014559478 11.915000 EUR 237 XPAR OD_701Cu8t-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:51:41Z NL0014559478 11.915000 EUR 90 XPAR OD_701Cu8u-01 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:51:41Z NL0014559478 11.915000 EUR 65 XPAR OD_701Cu8v-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:56:48Z NL0014559478 11.890000 EUR 85 XPAR OD_701EC1O-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T07:56:48Z NL0014559478 11.890000 EUR 136 XPAR OD_701EC1P-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T08:00:21Z NL0014559478 11.915000 EUR 122 XPAR OD_701F5Q4-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T08:14:02Z NL0014559478 11.940000 EUR 399 XPAR OD_701IX5b-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T08:16:10Z NL0014559478 11.920000 EUR 118 XPAR OD_701J4M4-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T08:33:24Z NL0014559478 11.935000 EUR 364 XPAR OD_701NPVH-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T08:33:24Z NL0014559478 11.955000 EUR 23 XPAR OD_701NPFs-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T08:33:24Z NL0014559478 11.955000 EUR 132 XPAR OD_701NPFt-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T08:47:01Z NL0014559478 11.920000 EUR 358 XPAR OD_701Qq2a-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T08:47:01Z NL0014559478 11.925000 EUR 142 XPAR OD_701Qq2S-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T08:48:51Z NL0014559478 11.905000 EUR 88 XPAR OD_701RISB-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T08:57:00Z NL0014559478 11.885000 EUR 93 XPAR OD_701TLdG-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T09:04:41Z NL0014559478 11.910000 EUR 347 XPAR OD_701VHZh-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T09:18:41Z NL0014559478 11.955000 EUR 408 XPAR OD_701Yo9A-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T09:20:37Z NL0014559478 11.895000 EUR 90 XPAR OD_701ZIFV-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T09:28:36Z NL0014559478 11.895000 EUR 213 XPAR OD_701bIve-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T09:44:29Z NL0014559478 11.950000 EUR 48 XPAR OD_701fItX-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T09:49:33Z NL0014559478 11.975000 EUR 19 XPAR OD_701gZtf-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T09:49:33Z NL0014559478 11.975000 EUR 140 XPAR OD_701gZtg-01 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T09:53:25Z NL0014559478 11.970000 EUR 104 XPAR OD_701hYEM-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T09:53:36Z NL0014559478 11.960000 EUR 327 XPAR OD_701hbFw-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T09:58:20Z NL0014559478 11.950000 EUR 83 XPAR OD_701in16-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-08-08T10:04:11Z NL0014559478 11.935000 EUR 153 XPAR OD_701kGRi-00 MAR Art.5 §2(c) Technip Energies 724500FLODI49NSCIP70 Kepler Cheuvreux SA Technip Energies NV, société ayant son siège social à Amsterdam, aux Pays-Bas (chambre de commerce néerlandaise numéro 76122654), et son principal centre d'activité au 2126 boulevard de la Défense, CS 10266, 92741 Nanterre Cedex, France (RCS Nanterre 879 464 584)

