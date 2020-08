Techstep ASA: Resultater Q2 og H1 2020

21.08.2020 07:00

Hovedpunkter fra kvartalet: · Operasjonelle fremskritt og sterkere resultater · Driftsinntekter var 238 millioner kroner, ned fra 270 millioner kroner i andre kvartal 2019 · Bruttofortjeneste var 78 millioner kroner, opp fra 69 millioner kroner i fjor · Justert EBITDA var 17 millioner kroner, opp fra 6 millioner kroner i fjor · ARR («årlige gjentakende inntekter») utgjorde 37 millioner kroner fra 210 000 sluttbrukere ved utgangen av kvartalet · Inngått tre nye «Flow»-kontrakter med estimert totalverdi på 27 millioner kroner · Lanserte Origo i ny versjon mot slutten av kvartalet med støtte for partnere og geografisk ekspansjon · Bedrede markedsutsikter etter en periode med fall i etterspørselen som følge av Covid-19 · Akselerasjon av «det digitale skiftet», styrket de grunnleggende markedsforholdene mobilitetsmarkedet på lang sikt «Den pågående pandemien har tvunget oss til å endre måten vi beveger oss, sosialiserer og jobber. I Techstep var vi raske med å iverksette tiltak for å tilpasse oss situasjonen. Samtidig har vi gjennom kvartalet opprettholdt drift og kundeservice som normalt. Dette ligger i kjernen av Techstep, og gjør at vi og våre kunder kan la ansatte gjøre jobben sin på tvers av mobile enheter og lokasjoner med en høy grad av sikkerhet og stabilitet», kommenterer CEO Jens Haviken. Techstep hadde operasjonelle fremskritt og sterkere resultater i andre kvartal og første halvår 2020. Utrullingen av Flow, Techstep sin løsning for Managed Mobility Services, først i Norge og nå Sverige, er en milepæl for selskapet. Dette er et resultat av flere års arbeid med å bygge Techstep gjennom både oppkjøp og organisk vekst, samt utvikling av kundetilbudet med spesielt fokus på egen programvare. «Vi observerer økt pågang og salgsmuligheter når vi nå går inn i andre halvår av 2020. Vi fokuserer på salg av Flow, tjenester og løsninger, effektiv drift og videre investering og utvikling av egen programvare. I tillegg fortsetter vi å utforske strukturelle muligheter for å styrke vår nordiske posisjon» Materiale: Rapport og presentasjon for 2. kvartal og første halvår 2020 er vedlagt. Presentasjon og audiocast: På grunn av COVID-19-situasjonen og regjeringens anbefaling om å begrense fysiske møter, vil presentasjonen kun bli holdt som en audiocast med lysbildefremvisning. Presentasjonen vil bli gitt på engelsk av CEO Jens Haviken og CFO Marius Drefvelin i dag klokken 10:00 CEST. Link til presentasjonen for Q2 og første halvår 2020: https://techstep.zoom.us/webinar/register/WN_d-i3TLpvSyKgAuA6KyTAaw For ytterligere informasjon: Jens Haviken, CEO, Techstep ASA: +47 930 90 070 Marius Drefvelin, CFO, Techstep ASA: +47 958 95 690 Om Techstep ASA Techstep er bygget for å bli en ledende leverandør av Managed Mobility Services i Norden. Techstep's programvare-baserte Managed Mobility tilbud gjør det mulig for virksomheter å la deres ansatte gjøre jobben sin på tvers av mobile enheter og lokasjoner med en høy grad av sikkerhet og driftsstabilitet. Techstep har 210 ansatte basert i Norge og Sverige, som betjener nær 4.000 kunder og 210.000 abonnerende sluttbrukere på tvers av ulike næringer i privat og offentlig sektor. Selskapet er notert på Oslo Børs. For mer informasjon, vennligst besøk www.techstepasa.no