Telekom Austria : Fact Sheet XLSX (0.21 MB) 04/27/2021 | 01:41pm EDT Send by mail :

Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Content A1 Telekom Austria Group Fact Sheet Content Page No. Information 2 Results by Segments 3 Consolidated P&L 4 Share Information 4 Net Debt 4 Profit & Loss Details 5 Segment Austria 6-7 Segment Bulgaria 8 Segment Croatia 9 Segment Belarus 10 Segment Slovenia 11 Segment Serbia 12 Segment North Macedonia 13 Rounding differences can lead to minor deviations from published figures. All figures in the analyst fact sheet are provided on a reported basis. Notes: n.m. - not meaningful, used for changes >300% and for percentage changes which are not meaningful n.a. - not applicable n.a. &G &"Trebuchet MS,Standard"&10A1 Telekom Austria Group &"Trebuchet MS,Fett"&10&KEF4E23&P Info (1) O Back to Content sheet A1 Telekom Austria Group Fact Sheet Information - IFRS 15 As of 1 January 2018, A1 Telekom Austria Group initially applied IFRS 15, electing the modified retrospective approach for the initial application in accordance with the transition guidance. The revenue recognition accounting standard under IFRS 15 requires accounting for the life cycle value of contracts by allocating the total revenues from a contract to the different deliverables of the contract based on their relative fair values. Information - IFRS 16 As of January 1, 2019, A1 Telekom Austria Group initially applied IFRS 16 ("Leases"), which replaces the former leasing standard IAS 17 as well as its respective interpretations. A1 Telekom Austria Group elected the modified retrospective approach for the initial application in accordance with the transition guidance. Accordingly, the information presented for 2018 has not been restated but comparative figures for 2018 are presented based on IFRS 16 with sufficient accuracy ('IFRS 16 based'). n.a. &G &"Trebuchet MS,Standard"&10A1 Telekom Austria Group &"Trebuchet MS,Fett"&10&KEF4E23&P Results by Segments Operating Results by Segments Revenues Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Segment Austria 652.4 648.8 1,301.2 652.5 1,953.7 683.8 2,637.5 646.8 658.5 1,305.3 657.7 1,963.0 685.2 2,648.1 647.5 635.9 1,283.4 657.1 1,940.5 681.6 2,622.1 657.4 1.5% Segment Bulgaria 107.0 111.0 218.0 109.2 327.1 118.0 445.1 111.1 115.4 226.5 122.0 348.5 137.7 486.2 127.6 121.5 249.0 127.9 376.9 136.9 513.8 132.2 3.6% Segment Croatia 99.5 106.2 205.8 114.5 320.3 109.6 429.9 102.1 106.5 208.6 114.9 323.5 109.3 432.8 101.2 99.3 200.4 111.8 312.2 115.8 428.1 105.9 4.7% Segment Belarus 88.4 98.0 186.4 104.3 290.7 100.3 390.9 93.8 105.2 198.9 113.2 312.1 114.0 426.1 109.6 98.3 207.9 99.0 306.9 95.7 402.6 92.4 -15.6% Segment Slovenia 48.8 50.8 99.6 52.3 151.8 56.3 208.2 51.2 51.5 102.6 52.5 155.2 54.2 209.4 48.6 50.8 99.4 52.7 152.1 52.9 205.0 51.4 5.7% Segment Serbia 60.4 63.7 124.1 68.4 192.4 66.3 258.7 65.1 68.9 134.0 73.9 207.9 75.9 283.8 68.6 68.1 136.7 73.7 210.4 75.7 286.2 70.7 3.0% Segment North Macedonia 28.0 29.6 57.6 30.2 87.8 31.2 119.0 30.4 29.3 59.6 31.8 91.5 31.3 122.8 29.6 28.3 57.9 31.0 88.9 33.0 121.9 31.5 6.2% Corporate, Others & Elimination -11.5 -13.7 -25.2 -16.5 -41.7 -12.2 -53.9 -10.9 -12.6 -23.5 -13.4 -36.9 -7.2 -44.1 -6.7 -6.4 -13.1 -11.1 -24.2 -6.1 -30.3 -6.0 10.4% Revenues 1,073.1 1,094.3 2,167.4 1,114.8 3,282.2 1,153.2 4,435.4 1,089.5 1,122.6 2,212.1 1,152.7 3,364.8 1,200.4 4,565.2 1,126.0 1,095.7 2,221.7 1,142.1 3,363.8 1,185.6 4,549.4 1,135.5 0.8% thereof Other Operating Income Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Segment Austria 13.1 14.7 27.9 12.7 40.6 13.2 53.8 14.2 19.8 33.9 11.2 45.2 14.0 59.2 11.2 10.9 22.1 13.1 35.2 13.5 48.7 11.2 -0.5% Segment Bulgaria 1.6 2.5 4.1 1.6 5.7 2.0 7.6 1.6 1.3 2.9 1.1 4.0 4.3 8.3 0.8 1.4 2.2 1.1 3.3 1.2 4.5 1.2 50.4% Segment Croatia 1.4 1.4 2.8 1.6 4.4 1.6 6.0 1.4 1.9 3.3 1.5 4.8 1.3 6.1 1.1 1.2 2.3 1.1 3.4 6.9 10.2 1.1 -0.2% Segment Belarus 3.4 6.6 9.9 5.7 15.6 2.5 18.1 2.6 4.8 7.4 4.4 11.8 3.0 14.8 2.9 4.4 7.3 4.1 11.4 1.9 13.3 2.3 -20.3% Segment Slovenia 1.1 1.2 2.3 1.1 3.4 2.3 5.7 0.9 0.8 1.6 0.9 2.5 0.9 3.4 0.9 0.8 1.7 1.1 2.8 1.0 3.8 1.1 22.2% Segment Serbia 1.1 1.0 2.1 0.8 2.9 0.0 3.0 0.9 0.6 1.4 0.9 2.3 1.0 3.3 0.9 0.8 1.7 0.8 2.5 3.6 6.1 1.0 8.9% Segment North Macedonia 0.2 0.4 0.6 0.2 0.8 0.6 1.4 0.8 0.2 0.9 0.3 1.2 0.3 1.5 0.1 0.2 0.3 0.1 0.4 0.2 0.6 0.4 189.8% Corporate, Others & Elimination -1.0 -1.5 -2.5 -0.4 -2.9 -0.8 -3.7 -0.8 -0.1 -0.9 0.1 -0.7 -0.1 -0.8 0.3 -0.1 0.1 -2.0 -1.9 0.3 -1.6 -0.4 n.m. Other Operating Income 20.9 26.3 47.2 23.3 70.5 21.5 91.9 21.5 29.1 50.6 20.4 71.1 24.8 95.8 18.2 19.5 37.6 19.4 57.0 28.5 85.5 17.8 -2.3% EBITDA Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Segment Austria 255.2 247.0 502.2 259.5 761.7 213.6 975.3 226.0 236.3 462.3 251.9 714.2 207.1 921.3 223.4 233.3 456.7 264.9 721.6 215.1 936.7 228.9 2.5% Segment Bulgaria 36.4 41.2 77.6 43.8 121.4 38.1 159.5 42.8 45.1 87.9 49.8 137.7 41.7 179.4 45.9 48.1 94.0 52.1 146.1 46.3 192.4 55.6 21.2% Segment Croatia 29.8 32.6 62.4 45.8 108.2 24.6 132.8 31.7 34.9 66.6 49.3 115.9 29.2 145.1 33.3 33.8 67.1 44.1 111.2 32.1 143.4 35.7 7.1% Segment Belarus 41.9 48.7 90.6 46.6 137.2 40.5 177.7 42.6 47.8 90.4 50.8 141.2 49.8 190.9 47.5 45.2 92.6 43.9 136.5 36.4 172.8 42.0 -11.4% Segment Slovenia 12.2 12.3 24.5 14.8 39.3 14.8 54.1 13.9 14.5 28.4 15.5 43.9 15.2 59.0 13.8 14.1 27.9 16.5 44.4 14.3 58.7 14.7 6.3% Segment Serbia 17.1 19.6 36.7 20.9 57.6 12.6 70.2 19.0 20.4 39.4 24.4 63.8 19.7 83.4 20.4 20.7 41.1 22.8 63.9 23.8 87.6 23.5 15.4% Segment North Macedonia 8.5 11.6 20.1 10.9 31.0 9.6 40.6 11.1 10.9 22.0 11.4 33.4 9.8 43.2 10.6 10.2 20.8 11.0 31.8 10.7 42.5 10.9 3.2% Corporate, Others & Elimination -13.3 -15.6 -28.8 -12.7 -41.6 -19.7 -61.3 -13.0 -17.8 -30.8 -14.0 -44.8 -17.0 -61.8 -14.3 -15.3 -29.6 -13.6 -43.2 -14.1 -57.3 -13.2 7.9% EBITDA 387.8 397.5 785.3 429.6 1,214.9 334.1 1,548.9 374.1 392.1 766.2 439.0 1,205.2 355.5 1,560.6 380.6 390.1 770.7 441.6 1,212.3 364.5 1,576.8 398.3 4.7% EBITDA after leases Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Segment Austria 237.3 229.0 466.3 241.5 707.8 195.6 903.5 206.2 216.3 422.5 231.9 654.5 186.7 841.1 203.4 213.1 416.4 244.9 661.3 194.8 856.1 209.2 2.9% Segment Bulgaria 30.4 35.3 65.7 37.8 103.5 32.0 135.5 36.2 38.4 74.7 43.1 117.7 35.0 152.8 39.0 41.2 80.2 45.4 125.6 39.5 165.1 48.8 25.0% Segment Croatia 26.0 28.7 54.7 41.9 96.5 20.6 117.1 27.8 31.0 58.8 45.4 104.2 25.4 129.6 29.6 30.0 59.6 40.3 99.9 28.4 128.4 32.0 8.1% Segment Belarus 39.0 45.6 84.6 43.5 128.2 37.4 165.6 39.1 43.9 83.0 46.8 129.8 45.9 175.7 43.8 41.7 85.4 40.8 126.3 33.5 159.8 39.2 -10.5% Segment Slovenia 9.1 9.4 18.5 11.1 29.6 10.6 40.1 9.7 10.1 19.8 11.1 30.9 10.7 41.6 9.3 9.6 18.9 11.9 30.8 9.6 40.5 10.0 7.0% Segment Serbia 13.3 15.9 29.2 17.2 46.3 9.0 55.3 15.0 16.4 31.4 20.3 51.7 15.5 67.3 16.2 16.4 32.6 18.4 51.1 19.2 70.3 19.4 19.8% Segment North Macedonia 7.2 10.3 17.4 9.6 27.0 8.3 35.3 9.5 9.3 18.8 9.8 28.6 8.1 36.7 9.0 8.6 17.6 9.4 27.0 9.1 36.1 9.4 4.8% Corporate, Others & Elimination -13.3 -15.6 -28.9 -12.8 -41.7 -19.8 -61.5 -13.0 -17.9 -30.9 -14.0 -44.9 -17.1 -62.1 -14.4 -15.4 -29.8 -13.7 -43.5 -14.3 -57.8 -15.4 -6.8% EBITDA 348.9 358.6 707.5 389.8 1,097.2 293.7 1,390.9 330.5 347.7 678.2 394.3 1,072.5 310.3 1,382.8 335.9 345.2 681.1 397.4 1,078.5 319.9 1,398.4 354.7 5.6% Operating Income Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Segment Austria 130.6 120.0 250.6 134.1 384.7 89.8 474.5 101.8 109.9 211.7 126.1 337.8 78.0 415.8 94.8 100.8 195.6 135.2 330.8 82.9 413.7 94.2 -0.7% Segment Bulgaria -79.0 -45.8 -124.7 13.0 -111.7 4.9 -106.8 14.7 16.4 31.2 22.3 53.5 13.4 66.9 16.6 18.4 35.0 22.8 57.8 16.8 74.6 26.7 60.6% Segment Croatia -2.4 0.0 -2.3 14.7 12.3 0.6 12.9 6.4 8.7 15.1 23.2 38.3 2.8 41.1 8.8 7.7 16.5 20.0 36.4 6.6 43.1 11.2 27.1% Segment Belarus 21.3 27.0 48.3 24.3 72.6 17.7 90.3 19.4 24.2 43.6 25.9 69.5 31.2 100.7 29.9 28.8 58.7 28.9 87.6 21.7 109.3 27.9 -6.5% Segment Slovenia 2.2 2.3 4.5 4.5 9.0 3.2 12.2 3.3 3.3 6.5 4.4 10.9 3.7 14.7 2.9 2.8 5.7 5.6 11.3 3.1 14.4 3.6 25.9% Segment Serbia 2.8 6.0 8.8 7.1 15.9 -1.0 14.9 5.2 6.7 11.9 10.4 22.4 5.4 27.7 6.9 6.9 13.8 9.2 23.0 9.8 32.9 10.1 46.0% Segment North Macedonia -0.1 7.0 6.8 3.5 10.3 -0.2 10.2 2.6 3.6 6.3 4.1 10.4 1.8 12.2 3.1 2.8 5.9 3.8 9.7 3.8 13.6 4.0 30.0% Corporate, Others & Elimination -13.6 -16.1 -29.7 -12.7 -42.4 -19.9 -62.3 -13.3 -18.2 -31.5 -14.4 -45.9 -18.3 -64.2 -15.6 -16.6 -32.2 -14.9 -47.1 -15.5 -62.6 -14.4 7.9% Operating Income 61.8 100.5 162.4 188.4 350.7 95.2 446.0 140.2 154.6 294.8 202.0 496.8 118.0 614.8 147.3 151.6 299.0 210.7 509.6 129.3 638.9 163.3 10.8% Capital Expenditures Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Segment Austria * 102.2 112.7 214.9 119.4 334.3 135.0 469.3 109.0 181.4 290.4 119.5 409.8 117.0 526.9 130.1 96.0 226.1 85.3 311.5 145.0 456.4 Segment Bulgaria * 11.1 13.5 24.6 26.3 50.9 35.6 86.5 10.1 16.3 26.5 20.7 47.1 31.4 78.5 14.3 14.9 29.2 10.4 39.6 17.6 57.2 Segment Croatia * 13.8 22.6 36.3 19.8 56.1 31.7 87.8 24.7 21.6 46.3 15.0 61.4 25.2 86.6 14.1 13.6 27.7 7.7 35.4 14.3 49.6 Segment Belarus * 7.3 4.4 11.8 15.0 26.7 23.0 49.7 6.7 20.5 27.2 8.4 35.6 69.5 105.1 8.5 7.5 15.9 4.9 20.8 5.9 26.8 Segment Slovenia * 3.1 4.2 7.3 3.7 11.0 16.4 27.5 2.2 3.9 6.1 5.7 11.8 12.7 24.5 2.3 4.6 6.9 4.2 11.1 6.6 17.7 Segment Serbia * 5.6 5.5 11.1 6.8 18.0 16.1 34.1 2.7 7.7 10.4 9.5 19.9 15.8 35.8 2.6 7.6 10.2 8.6 18.8 8.1 26.9 Segment North Macedonia * 2.4 4.6 7.0 2.5 9.4 9.8 19.2 1.5 3.9 5.4 6.1 11.4 7.7 19.1 3.5 2.5 6.0 2.8 8.8 3.9 12.7 Corporate, Others & Elimination * -0.2 0.7 0.5 0.3 0.8 -3.9 -3.1 1.0 1.4 2.3 0.6 2.9 0.3 3.3 0.8 0.7 1.5 1.0 2.6 1.5 4.1 Total Capital Expenditures * 145.3 168.1 313.4 193.8 507.3 263.7 771.0 157.9 256.8 414.6 185.5 600.1 279.7 879.8 176.2 147.3 323.5 125.0 448.5 202.9 651.4 204.0 16% Thereof Tangible 117.9 144.6 262.5 153.7 416.2 194.0 610.2 124.0 154.5 278.5 151.7 430.2 175.7 605.9 146.1 121.3 267.4 103.2 370.6 108.2 478.8 163.0 12% Thereof Intangible 27.4 23.5 50.9 40.1 91.1 69.7 160.7 33.9 102.3 136.2 33.7 169.9 104.0 273.9 30.1 26.0 56.1 21.9 78.0 94.7 172.6 41.0 36% * As of Q1 2021, the respective data will not be provided on a quarterly basis anymore &G &"Trebuchet MS,Standard"&10A1 Telekom Austria Group &"Trebuchet MS,Fett"&10&KEF4E23&P P&L Profit & Loss Statement - Group Consolidated P&L Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Service Revenues 898.5 916.3 1,814.8 936.4 2,751.2 929.6 3,680.8 924.4 943.7 1,868.1 974.7 2,842.7 962.7 3,805.5 949.8 939.5 1,889.3 953.8 2,843.1 961.4 3,804.5 955.7 0.6% Equipment Revenues 153.7 151.7 305.5 155.1 460.5 202.1 662.6 143.5 149.8 293.3 157.6 451.0 212.9 663.9 158.0 136.7 294.8 168.9 463.6 195.7 659.4 162.1 2.6% Other operating income 20.9 26.3 47.2 23.3 70.5 21.5 91.9 21.5 29.1 50.6 20.4 71.1 24.8 95.8 18.2 19.5 37.6 19.4 57.0 28.5 85.5 17.8 -2.3% Total Revenues 1,073.1 1,094.3 2,167.4 1,114.8 3,282.2 1,153.2 4,435.4 1,089.5 1,122.6 2,212.1 1,152.7 3,364.8 1,200.4 4,565.2 1,126.0 1,095.7 2,221.7 1,142.1 3,363.8 1,185.6 4,549.4 1,135.5 0.8% Cost of Service -312.7 -314.5 -627.2 -318.0 -945.2 -335.0 -1,280.3 -316.2 -325.2 -641.4 -324.8 -966.2 -336.3 -1,302.5 -326.8 -322.0 -648.8 -316.6 -965.4 -346.5 -1,311.9 -323.6 1.0% Cost of Equipment -140.4 -145.8 -286.3 -144.9 -431.2 -196.8 -627.9 -142.8 -143.8 -286.6 -154.1 -440.7 -213.1 -653.8 -154.3 -134.5 -288.9 -165.6 -454.4 -198.0 -652.4 -164.2 -6.4% Selling, General & Administrative Expenses -229.5 -234.4 -463.9 -219.4 -683.3 -281.0 -964.4 -253.8 -259.1 -512.9 -232.7 -745.6 -284.0 -1,029.7 -261.6 -246.8 -508.4 -216.3 -724.7 -272.7 -997.4 -246.7 5.7% Others -2.6 -2.1 -4.8 -2.9 -7.6 -6.3 -13.9 -2.6 -2.4 -5.0 -2.1 -7.1 -11.5 -18.5 -2.6 -2.3 -4.9 -2.0 -6.9 -4.0 -10.9 -2.7 -2.3% Total Costs and Expenses -685.3 -696.9 -1,382.2 -685.2 -2,067.4 -819.1 -2,886.5 -715.4 -730.5 -1,445.9 -713.7 -2,159.6 -844.9 -3,004.5 -745.4 -705.6 -1,451.0 -700.5 -2,151.5 -821.1 -2,972.6 -737.2 1.1% EBITDA 387.8 397.5 785.3 429.6 1,214.9 334.1 1,548.9 374.1 392.1 766.2 439.0 1,205.2 355.5 1,560.6 380.6 390.1 770.7 441.6 1,212.3 364.5 1,576.8 398.3 4.7% % of Total Revenues 36.1% 0.4 36.2% 0.4 37.0% 29.0% 34.9% 34.3% 34.9% 34.6% 38.1% 35.8% 29.6% 34.2% 33.8% 35.6% 34.7% 38.7% 36.0% 30.7% 34.7% 35.1% 3.8% Depreciation and Amortisation -289.8 -260.8 -550.7 -204.6 -755.3 -201.2 -956.5 -194.5 -197.7 -392.2 -196.7 -588.9 -196.5 -785.4 -192.6 -197.4 -390.0 -190.3 -580.3 -194.1 -774.3 -194.7 -1.1% Depreciation and Amortisation Rights of Use assets -36.1 -36.1 -72.2 -36.6 -108.8 -37.6 -146.4 -39.3 -39.8 -79.1 -40.3 -119.4 -41.0 -160.4 -40.7 -41.1 -81.8 -40.6 -122.4 -41.1 -163.5 -40.3 0.9% Impairment and Reversal of Impairment 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. EBIT (Operating income) 61.8 100.5 162.4 188.4 350.7 95.2 446.0 140.2 154.6 294.8 202.0 496.8 118.0 614.8 147.3 151.6 299.0 210.7 509.6 129.3 638.9 163.3 10.8% % of Total Revenues 5.8% 0.1 7.5% 0.2 10.7% 8.3% 10.1% 12.9% 13.8% 13.3% 17.5% 14.8% 9.8% 13.5% 13.1% 13.8% 13.5% 18.4% 15.2% 10.9% 14.0% 14.4% 9.9% Interest Income 1.2 1.4 2.6 1.4 4.0 1.4 5.4 1.4 1.3 2.7 1.3 4.0 1.4 5.4 1.3 0.7 2.0 0.8 2.8 1.0 3.8 1.0 -27.1% Interest Expense on Financial Liabilities* -24.7 -24.5 -49.2 -24.9 -74.1 -24.4 -98.5 -26.1 -26.3 -52.4 -25.9 -78.3 -24.6 -102.9 -26.4 -26.0 -52.4 -25.8 -78.3 -25.6 -103.9 -24.9 5.6% Interest expense lease* n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. -26.4 -26.0 -52.4 -25.8 -78.3 -25.6 -103.9 -24.9 5.6% Interest on employee benefits and restructuring and other financial items, net -2.7 -1.9 -4.6 -2.1 -6.7 -8.1 -14.8 -3.2 -23.7 -26.9 -6.3 -33.2 -2.6 -35.8 -0.3 5.6 5.3 -1.7 3.6 -1.1 2.5 -1.4 n.m. Foreign currency exchange (gain) loss, net 3.2 4.7 7.9 -4.8 3.1 2.0 5.1 0.5 2.7 3.3 1.2 4.5 -4.0 0.5 -16.4 4.8 -11.6 -6.7 -18.3 -0.6 -18.9 -0.4 97.3% Equity interest in net income of associated companies 0.1 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.5 -0.8 0.1 -0.2 -0.2 -0.1 -0.3 0.0 -0.3 0.0 -11.4 -11.4 -0.2 -11.6 0.0 -11.6 0.0 n.a. EBT (Earnings Before Income Taxes) 39.0 79.9 119.0 157.8 276.7 65.7 342.5 112.9 108.4 221.3 172.2 393.5 88.2 481.6 105.6 125.3 230.8 177.1 407.9 103.0 510.9 137.5 30.2% Income Taxes -10.7 -21.8 -32.5 -43.1 -75.6 -23.2 -98.8 -27.0 -38.4 -65.4 -35.9 -101.3 -52.9 -154.2 -16.3 -11.5 -27.8 -34.5 -62.3 -59.8 -122.0 -28.6 -75.6% Net Result 28.4 58.1 86.5 114.7 201.2 42.5 243.7 85.9 70.0 155.9 136.3 292.2 35.3 327.4 89.3 113.8 203.1 142.6 345.6 43.2 388.8 108.9 22.0% Attributable to: Equity Holders of the Parent 26.1 58.0 84.1 114.5 198.6 42.5 241.1 85.8 69.8 155.7 136.1 291.8 35.2 327.0 89.2 113.7 202.9 142.4 345.4 43.1 388.4 108.7 21.8% Non-controlling Interests 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.0 0.4 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.4 0.2 228.2% Hybrid Capital Owners 2.2 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. Share Information Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change Weighted Average Number of Ordinary Shares in Issue 664,084,841.0 664,084,841.0 664,084,841.0 664,084,841.0 664,084,841.0 664,084,841.0 664,084,841.0 664,084,841.0 664,084,841.0 664,084,841.0 664,084,841.0 664,084,841.0 664,084,841.0 664,084,841.0 664,084,841.0 664,084,841.0 664,084,841.0 664,084,841.0 664,084,841.0 664,084,841.0 664,084,841.0 664,084,841.0 0.0% Earnings per Share 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.4 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.58 0.16 n.a. Net Debt ** Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Net Debt (excl. lease) 2,880.6 2,893.3 2,893.3 2,774.5 2,774.5 2,717.6 2,718.4 2,683.4 2,791.1 2,791.1 2,607.6 2,607.6 2,612.4 2,612.4 2,524.3 2,400.2 2,400.2 2,235.4 2,235.4 2,331.9 2,331.9 2,173.0 -13.9% Net Debt (incl. lease) 3,845.9 3,865.3 3,865.3 3,749.3 3,749.3 3,697.8 3,720.8 3,647.8 3,751.3 3,751.3 3,550.8 3,550.8 3,553.2 3,553.2 3,422.4 3,298.4 3,298.4 3,105.2 3,105.2 3,186.8 3,186.8 2,986.3 -12.7% Cash Flow Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Net cash flow from operating activities 323.7 364.8 688.6 352.7 1,041.3 349.4 1,390.6 308.1 360.7 668.8 427.9 1,096.7 361.3 1,458.0 372.7 386.3 758.9 364.4 1,123.3 357.7 1,481.1 432.6 16.1% Capital expenditures paid -187.7 -178.6 -366.4 -192.2 -558.6 -212.9 -771.5 -216.1 -257.1 -473.2 -198.7 -671.9 -202.0 -873.9 -205.2 -165.1 -370.3 -146.9 -517.2 -225.3 -742.5 -201.0 2.1% Lease principal paid -52.1 -30.1 -82.2 -30.5 -112.7 -31.4 -144.1 -53.8 -31.0 -84.9 -31.7 -116.6 -32.9 -149.5 -56.1 -29.8 -85.8 -33.4 -119.2 -34.6 -153.8 -54.3 3.1% Proceeds from sale of plant, property and equipment 2.5 1.8 4.3 5.7 10.0 -2.5 7.5 1.7 9.9 11.7 0.7 12.4 1.9 14.3 3.0 2.2 5.3 0.6 5.9 11.9 17.8 0.5 -82.7% Interest paid -3.7 -34.9 -38.6 -15.3 -53.9 -44.5 -98.4 -5.5 -48.2 -53.7 -15.6 -69.3 -39.0 -108.3 -9.7 -34.8 -44.5 -16.0 -60.5 -40.1 -100.6 -5.6 42.0% Free Cash Flow 82.6 123.0 205.7 120.4 326.1 58.0 384.2 34.4 34.2 68.7 182.6 251.2 89.4 340.6 104.7 158.8 263.5 168.7 432.3 69.6 501.9 172.2 64.4% *'Interest expense lease' now part of 'Interest expense on financial liabilities' ** Cash as of Dec 31, 2019 on a comparable basis (reduced for funding of social plans granted after 1.1.2019). As of Sept 30, 2020, funding is included in short-term investments, which are not included in net debt. Comparative figures for FY 2019, Q1 and Q2 2020 have been adjusted accordingly. &G &"Trebuchet MS,Standard"&10A1 Telekom Austria Group &"Trebuchet MS,Fett"&10&KEF4E23&P P&L Details Revenue Details (IFRS 16) Revenue Split - Group Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Service Revenues 898.5 916.3 1,814.8 936.4 2,751.2 929.6 3,680.8 924.4 943.7 1,868.1 974.7 2,842.7 962.7 3,805.5 949.8 939.5 1,889.3 953.8 2,843.1 961.4 3,804.5 955.7 Equipment Revenues 153.7 151.7 305.5 155.1 460.5 202.1 662.6 143.5 149.8 293.3 157.6 451.0 212.9 663.9 158.0 136.7 294.8 168.9 463.6 195.7 659.4 162.1 Other operating income 20.9 26.3 47.2 23.3 70.5 21.5 91.9 21.5 29.1 50.6 20.4 71.1 24.8 95.8 18.2 19.5 37.6 19.4 57.0 28.5 85.5 17.8 Total Revenues - Group 1,073.1 1,094.3 2,167.4 1,114.8 3,282.2 1,153.2 4,435.4 1,089.5 1,122.6 2,212.1 1,152.7 3,364.8 1,200.4 4,565.2 1,126.0 1,095.7 2,221.7 1,142.1 3,363.8 1,185.6 4,549.4 1,135.5 Revenue Split - Segment Austria Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Total Revenues - Segment Austria 652.4 648.8 1,301.2 652.5 1,953.7 683.8 2,637.5 646.8 658.5 1,305.3 657.7 1,963.0 685.2 2,648.1 647.5 635.9 1,283.4 657.1 1,940.5 681.6 2,622.1 657.4 1.5% thereof Wireless Revenues 292.8 289.4 582.2 290.7 872.9 300.9 1,173.9 278.5 282.9 561.4 291.6 853.0 304.7 1,157.8 289.2 276.0 565.2 291.6 856.8 301.5 1,158.3 293.9 1.6% thereof Service Revenues 231.2 230.6 461.8 235.0 696.8 226.8 923.6 230.9 229.9 460.8 237.3 698.0 228.1 926.1 237.4 232.4 469.8 236.0 705.8 234.2 940.0 236.6 -0.4% thereof Interconnection 12.7 12.4 25.2 12.3 37.5 12.4 49.9 11.6 10.8 22.4 9.7 32.1 10.2 42.3 11.6 11.8 23.4 11.0 34.4 11.6 45.9 11.5 -1.1% thereof Roaming 10.1 6.6 16.7 8.2 24.9 6.7 31.7 8.8 8.0 16.9 10.2 27.1 9.0 36.1 8.9 4.9 13.8 8.2 22.0 5.5 27.6 5.4 -38.8% thereof Equipment Revenues 61.7 58.7 120.4 55.7 176.1 74.1 250.3 47.6 53.0 100.6 54.4 155.0 76.6 231.6 51.8 43.6 95.4 55.6 151.0 67.3 218.3 57.4 10.8% thereof Fixed-line and other Revenues 346.4 344.7 691.2 349.0 1,040.2 369.6 1,409.8 354.1 355.8 709.9 354.9 1,064.8 366.4 1,431.1 347.1 349.0 696.2 352.4 1,048.6 366.6 1,415.1 352.3 1.5% thereof Service Revenues 338.4 337.8 676.2 340.6 1,016.8 357.1 1,373.9 346.3 346.7 693.0 347.3 1,040.3 353.9 1,394.2 340.1 341.7 681.8 341.9 1,023.7 353.6 1,377.3 344.5 1.3% thereof Interconnection 36.4 36.3 72.7 38.2 110.8 34.8 145.7 34.8 40.1 74.9 38.8 113.7 34.3 148.0 34.2 34.4 68.5 33.6 102.1 34.4 136.5 31.7 -7.3% thereof Equipment Revenues 8.1 6.9 15.0 8.4 23.4 12.5 35.9 7.8 9.1 16.9 7.5 24.5 12.5 37.0 7.0 7.3 14.4 10.5 24.8 13.0 37.8 7.8 10.7% thereof Other Operating Income 13.1 14.7 27.9 12.7 40.6 13.2 53.8 14.2 19.8 33.9 11.2 45.2 14.0 59.2 11.2 10.9 22.1 13.1 35.2 13.5 48.7 11.2 -0.5% Revenue Split - International Operations* Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Total Revenues - Int. Operations 431.1 457.8 888.9 476.5 1,365.4 481.1 1,846.6 453.1 476.2 929.3 506.5 1,435.8 521.7 1,957.5 485.4 465.9 951.3 494.6 1,445.9 509.9 1,955.8 483.7 -0.3% thereof Wireless Revenues 342.0 360.8 702.8 379.7 1,082.5 383.2 1,465.7 354.1 376.0 730.1 403.3 1,133.4 413.9 1,547.3 374.0 358.4 732.5 389.0 1,121.5 391.1 1,512.7 371.6 -0.6% thereof Service Revenues 259.5 276.4 535.9 290.1 826.0 269.7 1,095.7 267.5 289.7 557.2 310.4 867.6 294.2 1,161.8 285.0 278.6 563.6 290.4 854.0 284.0 1,138.0 283.7 -0.5% thereof Interconnection 31.7 34.2 66.0 35.1 101.1 34.3 135.4 33.4 36.0 69.4 37.2 106.6 36.0 142.6 36.3 36.8 73.1 36.6 109.7 38.1 147.8 35.9 -1.0% thereof Roaming 4.4 7.3 11.8 15.4 27.2 5.8 33.0 4.5 8.4 12.9 16.4 29.3 5.9 35.2 4.6 5.1 9.6 11.6 21.2 4.9 26.1 5.4 17.1% thereof Equipment Revenues 82.5 84.4 166.9 89.6 256.5 113.5 370.0 86.6 86.4 173.0 92.9 265.8 119.7 385.5 89.0 79.8 168.8 98.7 267.5 107.1 374.6 92.0 3.4% thereof Fixed-line and other Revenues 81.0 84.8 165.8 86.5 252.4 89.0 341.4 91.0 90.7 181.6 94.3 275.9 97.5 373.4 104.1 98.7 202.8 97.3 300.1 104.1 404.2 101.0 -3.0% thereof Service Revenues 79.5 83.0 162.5 85.2 247.7 87.0 334.7 89.3 89.3 178.6 91.3 269.9 93.8 363.7 94.1 92.9 187.0 93.4 280.4 96.3 376.6 96.2 2.2% thereof Interconnection 3.1 3.8 6.9 4.2 11.1 3.3 14.3 4.6 3.9 8.5 3.1 11.6 2.8 14.4 3.2 3.4 6.6 2.9 9.5 3.3 12.8 2.9 -10.8% thereof Equipment Revenues 1.6 1.8 3.3 1.4 4.7 2.0 6.7 1.7 1.3 3.0 3.0 6.0 3.7 9.7 9.9 5.9 15.8 3.9 19.7 7.9 27.6 4.8 -52.1% thereof Other Operating Income 8.0 12.3 20.3 10.3 30.5 8.9 39.5 8.1 9.5 17.5 8.9 26.5 10.4 36.9 7.3 8.7 16.0 8.3 24.3 14.6 38.9 7.0 -3.7% Costs & Expenses Details (IFRS 16) Costs & Expenses - Group Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Total Costs and Expenses - Group -685.3 -696.9 -1,382.2 -685.2 -2,067.4 -819.1 -2,886.5 -715.4 -730.5 -1,445.9 -713.7 -2,159.6 -844.9 -3,004.5 -745.4 -705.6 -1,451.0 -700.5 -2,151.5 -821.1 -2,972.6 -737.2 1.1% thereof Cost of Service -312.7 -314.5 -627.2 -318.0 -945.2 -334.7 -1,279.9 -316.2 -325.2 -641.4 -324.8 -966.2 -336.3 -1,302.5 -326.8 -322.0 -648.8 -316.6 -965.4 -346.5 -1,311.9 -323.6 1.0% thereof Cost of Equipment -140.4 -145.8 -286.3 -144.9 -431.2 -196.8 -627.9 -142.8 -143.8 -286.6 -154.1 -440.7 -213.1 -653.8 -154.3 -134.5 -288.9 -165.6 -454.4 -198.0 -652.4 -164.2 -6.4% thereof Selling, General & Administrative Expenses -229.5 -234.4 -463.9 -219.4 -683.3 -281.4 -964.7 -253.8 -259.1 -512.9 -232.7 -745.6 -284.0 -1,029.7 -261.6 -246.8 -508.4 -216.3 -724.7 -272.7 -997.4 -246.7 5.7% thereof Others -2.6 -2.1 -4.8 -2.9 -7.6 -6.3 -13.9 -2.6 -2.4 -5.0 -2.1 -7.1 -11.5 -18.5 -2.6 -2.3 -4.9 -2.0 -6.9 -4.0 -10.9 -2.7 -2.3% Costs & Expenses - Segment Austria Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Total Costs and Expenses - Segment Austria -397.2 -401.8 -799.0 -393.0 -1,192.1 -470.2 -1,662.2 -420.8 -422.2 -843.0 -405.8 -1,248.8 -478.0 -1,726.8 -424.2 -402.6 -826.7 -392.2 -1,218.9 -466.5 -1,685.4 -428.5 -1.0% thereof Cost of Service -198.6 -197.6 -396.2 -206.7 -602.8 -216.2 -819.0 -199.1 -204.3 -403.5 -209.1 -612.5 -211.5 -824.0 -202.0 -196.8 -398.8 -200.6 -599.3 -215.4 -814.8 -200.0 1.0% thereof Cost of Equipment -58.3 -62.3 -120.6 -56.9 -177.5 -84.8 -262.3 -58.2 -59.2 -117.4 -63.1 -180.5 -90.6 -271.1 -57.2 -50.5 -107.7 -64.9 -172.6 -83.5 -256.1 -68.9 -20.4% thereof Selling, General & Administrative Expenses -138.7 -140.5 -279.2 -127.9 -407.0 -166.5 -573.6 -161.8 -156.9 -318.7 -132.2 -450.9 -171.9 -622.8 -163.1 -154.0 -317.1 -125.5 -442.6 -165.9 -608.5 -157.7 3.3% thereof Others -1.6 -1.4 -3.0 -1.6 -4.6 -2.7 -7.3 -1.7 -1.7 -3.4 -1.5 -4.9 -4.0 -9.0 -1.9 -1.3 -3.2 -1.2 -4.4 -1.6 -6.0 -1.9 -2.2% Costs & Expenses - International Operations* Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Total Costs and Expenses - Int. Operations -285.9 -292.6 -578.5 -294.1 -872.6 -341.2 -1,213.8 -292.1 -302.6 -594.6 -305.4 -900.1 -356.4 -1,256.4 -313.9 -293.9 -607.7 -304.3 -912.0 -346.4 -1,258.4 -301.2 4.0% thereof Cost of Service -122.6 -127.7 -250.3 -125.9 -376.2 -129.0 -505.2 -127.8 -133.0 -260.8 -127.9 -388.6 -132.0 -520.6 -132.1 -130.8 -262.9 -125.3 -388.2 -138.1 -526.4 -129.4 2.0% thereof Cost of Equipment -81.9 -83.5 -165.4 -87.7 -253.1 -111.8 -364.9 -84.3 -84.4 -168.6 -90.7 -259.3 -121.9 -381.2 -96.7 -84.0 -180.7 -100.1 -280.8 -114.0 -394.8 -94.9 1.8% thereof Selling, General & Administrative Expenses -80.4 -80.6 -161.1 -79.1 -240.2 -96.8 -337.0 -79.2 -84.6 -163.7 -86.3 -250.0 -95.0 -345.0 -84.4 -78.0 -162.4 -78.0 -240.5 -91.9 -332.4 -76.2 9.7% thereof Others -1.0 -0.8 -1.8 -1.3 -3.0 -3.7 -6.7 -0.9 -0.7 -1.5 -0.6 -2.1 -7.4 -9.5 -0.7 -1.0 -1.7 -0.9 -2.6 -2.3 -4.9 -0.7 -2.6% Revenue Split - Group Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Total Revenues - Group 1,073.1 1,094.3 2,167.4 1,114.8 3,282.2 1,153.2 4,435.4 1,089.5 1,122.6 2,212.1 1,152.7 3,364.8 1,200.4 4,565.2 1,126.0 1,095.7 2,221.7 1,142.1 3,363.8 1,185.6 4,549.4 1,135.5 0.8% thereof Wireless Revenues 631.8 646.8 1,278.5 665.6 1,944.2 679.9 2,624.1 629.1 654.6 1,283.7 692.1 1,975.8 717.2 2,693.0 661.5 633.0 1,294.5 678.4 1,972.9 691.7 2,664.6 668.5 1.0% thereof Service Revenues 487.7 503.5 991.2 520.2 1,511.4 492.2 2,003.6 494.8 515.2 1,010.1 544.9 1,554.9 520.4 2,075.3 520.8 509.5 1,030.3 524.0 1,554.3 516.8 2,071.1 518.9 -0.4% thereof Interconnection 41.5 42.9 84.4 42.7 127.1 43.6 170.7 41.3 42.1 83.3 44.2 127.5 43.7 171.2 45.8 46.5 92.3 45.1 137.4 47.3 184.7 45.2 -1.3% thereof Roaming 13.9 13.1 27.0 22.3 49.3 11.9 61.3 12.7 15.6 28.2 25.2 53.4 14.2 67.6 12.7 9.6 22.3 18.7 41.0 9.7 50.7 10.2 -19.7% thereof Equipment Revenues 144.1 143.2 287.4 145.4 432.8 187.8 620.5 134.2 139.4 273.6 147.3 420.9 196.8 617.7 140.8 123.5 264.2 154.4 418.7 174.9 593.6 149.5 6.2% thereof Fixed-line and other Revenues 420.4 421.3 841.7 425.8 1,267.6 451.8 1,719.4 438.9 438.8 877.7 440.2 1,317.9 458.5 1,776.3 446.3 443.2 889.6 444.3 1,333.8 465.4 1,799.2 449.3 0.7% thereof Service Revenues 410.9 412.8 823.6 416.1 1,239.8 437.5 1,677.2 429.6 428.5 858.0 429.8 1,287.8 442.4 1,730.2 429.0 430.0 859.0 429.8 1,288.9 444.6 1,733.5 436.8 1.8% thereof Interconnection 33.9 33.5 67.4 33.7 101.0 32.5 133.5 33.7 37.4 71.2 34.2 105.4 31.5 136.9 32.4 33.6 66.0 30.5 96.5 32.6 129.1 30.2 -6.8% thereof Equipment Revenues 9.6 8.5 18.1 9.7 27.8 14.4 42.1 9.3 10.4 19.7 10.3 30.0 16.1 46.1 17.3 13.3 30.5 14.4 45.0 20.8 65.8 12.5 -27.5% thereof Other Operating Income 20.9 26.3 47.2 23.3 70.5 21.5 91.9 21.5 29.1 50.6 20.4 71.1 24.8 95.8 18.2 19.5 37.6 19.4 57.0 28.5 85.5 17.8 -2.3% * International operations contain a consolidation of the segments Bulgaria, Croatia, Belarus, Slovenia, Serbia and North Macedonia. &G &"Trebuchet MS,Standard"&10A1 Telekom Austria Group &"Trebuchet MS,Fett"&10&KEF4E23&P P&L Details by Segment Profit and Loss Details per Segment Austria Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Total revenues 652.4 648.8 1,301.2 652.5 1,953.7 683.8 2,637.5 646.8 658.5 1,305.3 657.7 1,963.0 685.2 2,648.1 647.5 635.9 1283.43 657.10 1940.53 681.58 2622.11 657.4 1.5% Service revenues 569.5 568.4 1,138.0 575.6 1,713.6 584.0 2,297.6 577.2 576.6 1,153.8 584.6 1,738.3 582.0 2,320.3 577.5 574.1 1151.58 577.90 1729.48 587.77 2317.26 581.1 0.6% thereof mobile service revenues 231.2 230.6 461.8 235.0 696.8 226.8 923.6 230.9 229.9 460.8 237.3 698.0 228.1 926.1 237.4 232.4 469.79 235.98 705.77 234.19 939.96 236.6 -0.4% thereof fixed-line service revenues 338.4 337.8 676.2 340.6 1,016.8 357.1 1,373.9 346.3 346.7 693.0 347.3 1,040.3 353.9 1,394.2 340.1 341.7 681.79 341.93 1023.71 353.58 1377.29 344.5 1.3% Equipment revenues 69.7 65.7 135.4 64.1 199.5 86.6 286.1 55.4 62.1 117.6 61.9 179.4 89.1 268.6 58.8 51.0 109.78 66.11 175.88 80.30 256.18 65.2 10.8% Other operating income 13.1 14.7 27.9 12.7 40.6 13.2 53.8 14.2 19.8 33.9 11.2 45.2 14.0 59.2 11.2 10.9 22.07 13.09 35.16 13.51 48.67 11.2 -0.5% EBITDA before restructuring 255.3 247.1 502.4 267.5 769.9 227.5 997.4 246.9 257.4 504.3 272.9 777.3 228.2 1,005.4 239.4 258.3 497.72 285.81 783.52 237.67 1021.19 250.0 4.4% % of total revenues 39.1% 38.1% 38.6% 41.0% 39.4% 33.3% 37.8% 38.2% 39.1% 38.6% 41.5% 39.6% 33.3% 38.0% 37.0% 40.6% 38.8% 43.5% 40.4% 34.9% 38.9% 38.0% EBITDA 255.2 247.0 502.2 259.5 761.7 213.6 975.3 226.0 236.3 462.3 251.9 714.2 207.1 921.3 223.4 233.3 456.70 264.88 721.58 215.10 936.68 228.9 2.5% % of total revenues 39.1% 38.1% 38.6% 39.8% 39.0% 31.2% 37.0% 34.9% 35.9% 35.4% 38.3% 36.4% 30.2% 34.8% 34.5% 36.7% 35.6% 40.3% 37.2% 31.6% 35.7% 34.8% EBIT 130.6 120.0 250.6 134.1 384.7 89.8 474.5 101.8 109.9 211.7 126.1 337.8 78.0 415.8 94.8 100.8 195.59 135.24 330.83 82.85 413.68 94.2 -0.7% % of total revenues 20.0% 18.5% 19.3% 20.5% 19.7% 13.1% 18.0% 15.7% 16.7% 16.2% 19.2% 17.2% 11.4% 15.7% 14.6% 15.9% 15.2% 20.6% 17.0% 12.2% 15.8% 14.3% Bulgaria Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Total revenues 107.0 111.0 218.0 109.2 327.1 118.0 445.1 111.1 115.4 226.5 122.0 348.5 137.7 486.2 127.6 121.5 249.01 127.90 376.92 136.89 513.81 132.2 3.6% Service revenues 84.0 86.9 170.9 88.6 259.5 88.6 348.1 89.5 93.4 182.9 98.8 281.7 96.7 378.5 98.7 99.0 197.74 101.78 299.52 102.78 402.30 105.9 7.3% thereof mobile service revenues 59.6 61.6 121.2 62.8 184.0 61.8 245.8 61.8 64.5 126.3 68.6 194.8 65.7 260.6 66.6 66.5 133.07 68.95 202.01 68.99 271.01 70.7 6.2% thereof fixed-line service revenues 24.4 25.3 49.7 25.8 75.5 26.8 102.3 27.7 28.9 56.6 30.2 86.9 31.0 117.9 32.1 32.6 64.67 32.84 97.51 33.78 131.29 35.1 9.4% Equipment revenues 21.4 21.5 42.9 19.0 62.0 27.4 89.4 20.0 20.7 40.7 22.1 62.8 36.7 99.4 28.0 21.0 49.04 25.05 74.10 32.94 107.04 25.1 -10.6% Other operating income 1.6 2.5 4.1 1.6 5.7 2.0 7.6 1.6 1.3 2.9 1.1 4.0 4.3 8.3 0.8 1.4 2.23 1.06 3.30 1.17 4.47 1.2 50.4% EBITDA 36.4 41.2 77.6 43.8 121.4 38.1 159.5 42.8 45.1 87.9 49.8 137.7 41.7 179.4 45.9 48.1 93.97 52.14 146.12 46.29 192.41 55.6 21.2% % of total revenues 34.0% 37.1% 35.6% 40.1% 37.1% 32.3% 35.8% 38.5% 39.1% 38.8% 40.8% 39.5% 30.3% 36.9% 36.0% 39.6% 37.7% 40.8% 38.8% 33.8% 37.4% 42.1% EBIT -79.0 -45.8 -124.7 13.0 -111.7 4.9 -106.8 14.7 16.4 31.2 22.3 53.5 13.4 66.9 16.6 18.4 35.03 22.78 57.82 16.82 74.63 26.7 60.6% % of total revenues -73.8% -41.2% -57.2% 11.9% -34.1% 4.2% -24.0% 13.3% 14.2% 13.8% 18.3% 15.3% 9.7% 13.8% 13.0% 15.2% 14.1% 17.8% 15.3% 12.3% 14.5% 20.2% Croatia Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Total revenues 99.5 106.2 205.8 114.5 320.3 109.6 429.9 102.1 106.5 208.6 114.9 323.5 109.3 432.8 101.2 99.3 200.43 111.80 312.23 115.83 428.06 105.9 4.7% Service revenues 83.4 89.7 173.1 98.4 271.5 88.5 360.0 85.5 91.5 177.0 100.2 277.1 91.3 368.4 88.3 86.1 174.39 95.62 270.00 89.02 359.03 88.4 0.1% thereof mobile service revenues 52.8 58.4 111.2 67.1 178.4 56.6 235.0 53.8 59.8 113.6 68.3 181.9 58.3 240.2 56.2 55.3 111.51 64.15 175.66 57.76 233.42 57.5 2.3% thereof fixed-line service revenues 30.5 31.3 61.9 31.3 93.2 31.8 125.0 31.7 31.6 63.3 31.9 95.2 33.0 128.2 32.1 30.7 62.87 31.47 94.34 31.26 125.61 30.9 -3.7% Equipment revenues 14.7 15.2 29.9 14.5 44.4 19.5 63.9 15.1 13.2 28.3 13.3 41.6 16.7 58.3 11.7 12.0 23.77 15.10 38.88 19.92 58.79 16.4 39.9% Other operating income 1.4 1.4 2.8 1.6 4.4 1.6 6.0 1.4 1.9 3.3 1.5 4.8 1.3 6.1 1.1 1.2 2.27 1.08 3.35 6.89 10.24 1.1 -0.2% EBITDA 29.8 32.6 62.4 45.8 108.2 24.6 132.8 31.7 34.9 66.6 49.3 115.9 29.2 145.1 33.3 33.8 67.14 44.07 111.21 32.14 143.35 35.7 7.1% % of total revenues 30.0% 30.7% 30.3% 40.0% 33.8% 22.4% 30.9% 31.1% 32.8% 31.9% 42.9% 35.8% 26.7% 33.5% 33.0% 34.0% 33.5% 39.4% 35.6% 27.7% 33.5% 33.7% EBIT -2.4 0.0 -2.3 14.7 12.3 0.6 12.9 6.4 8.7 15.1 23.2 38.3 2.8 41.1 8.8 7.7 16.48 19.97 36.45 6.63 43.08 11.2 27.1% % of total revenues -2.4% 0.0% -1.1% 12.8% 3.8% 0.5% 3.0% 6.3% 8.2% 7.3% 20.2% 11.8% 2.5% 9.5% 8.7% 7.7% 8.2% 17.9% 11.7% 5.7% 10.1% 10.6% Belarus Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Total revenues 88.4 98.0 186.4 104.3 290.7 100.3 390.9 93.8 105.2 198.9 113.2 312.1 114.0 426.1 109.6 98.3 207.90 98.97 306.87 95.73 402.60 92.4 -15.6% Service revenues 67.6 72.8 140.4 74.6 215.0 71.9 286.9 72.1 79.2 151.2 85.0 236.2 84.0 320.3 78.1 72.5 150.61 68.94 219.54 68.32 287.86 67.5 -13.5% thereof mobile service revenues 59.0 63.2 122.2 63.9 186.1 60.9 247.0 61.0 67.6 128.7 72.5 201.1 71.4 272.5 66.2 61.2 127.46 58.04 185.50 56.80 242.30 56.1 -15.3% thereof fixed-line service revenues 8.5 9.7 18.2 10.6 28.9 11.0 39.9 11.0 11.6 22.6 12.5 35.1 12.7 47.8 11.8 11.3 23.15 10.90 34.05 11.51 45.56 11.4 -3.3% Equipment revenues 17.5 18.6 36.0 24.0 60.0 25.9 85.9 19.1 21.2 40.3 23.8 64.1 26.9 91.0 28.6 21.4 50.01 25.91 75.92 25.54 101.46 22.6 -21.0% Other operating income 3.4 6.6 9.9 5.7 15.6 2.5 18.1 2.6 4.8 7.4 4.4 11.8 3.0 14.8 2.9 4.4 7.28 4.13 11.40 1.88 13.28 2.3 -20.3% EBITDA 41.9 48.7 90.6 46.6 137.2 40.5 177.7 42.6 47.8 90.4 50.8 141.2 49.8 190.9 47.5 45.2 92.63 43.86 136.49 36.35 172.84 42.0 -11.4% % of total revenues 47.4% 49.7% 48.6% 44.7% 47.2% 40.4% 45.5% 45.4% 45.5% 45.4% 44.8% 45.2% 43.7% 44.8% 43.3% 45.9% 44.6% 44.3% 44.5% 38.0% 42.9% 45.5% EBIT 21.3 27.0 48.3 24.3 72.6 17.7 90.3 19.4 24.2 43.6 25.9 69.5 31.2 100.7 29.9 28.8 58.68 28.92 87.61 21.72 109.33 27.9 -6.5% % of total revenues 24.1% 27.6% 25.9% 23.3% 25.0% 17.7% 23.1% 20.7% 23.0% 21.9% 22.9% 22.3% 27.3% 23.6% 27.3% 29.3% 28.2% 29.2% 28.5% 22.7% 27.2% 30.2% Slovenia Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Total revenues 48.8 50.8 99.6 52.3 151.8 56.3 208.2 51.2 51.5 102.6 52.5 155.2 54.2 209.4 48.6 50.8 99.40 52.71 152.11 52.93 205.04 51.4 5.7% Service revenues 37.6 39.3 76.9 40.4 117.2 39.0 156.3 38.9 39.5 78.4 40.4 118.8 39.0 157.8 38.3 38.6 76.81 39.03 115.84 39.25 155.09 38.2 -0.2% thereof mobile service revenues 28.8 30.5 59.3 31.5 90.8 30.1 121.0 29.4 30.2 59.6 31.2 90.7 29.3 120.0 28.1 28.3 56.37 28.56 84.93 27.86 112.79 27.4 -2.4% thereof fixed-line service revenues 8.8 8.8 17.5 8.9 26.4 8.9 35.3 9.5 9.4 18.9 9.2 28.1 9.7 37.8 10.2 10.3 20.44 10.47 30.91 11.40 42.30 10.8 5.7% Equipment revenues 10.1 10.3 20.4 10.8 31.2 15.0 46.2 11.4 11.2 22.6 11.3 33.8 14.4 48.2 9.4 11.4 20.87 12.57 33.44 12.72 46.17 12.1 28.0% Other operating income 1.1 1.2 2.3 1.1 3.4 2.3 5.7 0.9 0.8 1.6 0.9 2.5 0.9 3.4 0.9 0.8 1.72 1.11 2.83 0.96 3.79 1.1 22.2% EBITDA 12.2 12.3 24.5 14.8 39.3 14.8 54.1 13.9 14.5 28.4 15.5 43.9 15.2 59.0 13.8 14.1 27.91 16.50 44.41 14.29 58.70 14.7 6.3% % of total revenues 25.0% 24.3% 24.6% 28.2% 25.9% 26.2% 26.0% 27.2% 28.2% 27.7% 29.5% 28.3% 28.0% 28.2% 28.4% 27.7% 28.1% 31.3% 29.2% 27.0% 28.6% 28.6% EBIT 2.2 2.3 4.5 4.5 9.0 3.2 12.2 3.3 3.3 6.5 4.4 10.9 3.7 14.7 2.9 2.8 5.67 5.59 11.27 3.14 14.41 3.6 25.9% % of total revenues 4.6% 4.5% 4.5% 8.6% 5.9% 5.7% 5.9% 6.4% 6.3% 6.4% 8.4% 7.1% 6.8% 7.0% 5.9% 5.5% 5.7% 10.6% 7.4% 5.9% 7.0% 7.0% Serbia Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Total revenues 60.4 63.7 124.1 68.4 192.4 66.3 258.7 65.1 68.9 134.0 73.9 207.9 75.9 283.8 68.6 68.1 136.72 73.72 210.43 75.74 286.18 70.7 3.0% Service revenues 43.7 46.8 90.5 49.4 139.8 44.9 184.8 47.2 51.1 98.3 53.6 151.9 52.5 204.4 51.9 51.7 103.69 55.02 158.70 55.41 214.11 55.0 6.0% thereof mobile service revenues 42.5 45.1 87.7 47.4 135.0 43.1 178.1 44.6 48.7 93.3 51.9 145.2 51.0 196.2 49.8 49.5 99.29 53.07 152.36 53.31 205.67 53.2 6.7% Equipment revenues 15.7 15.9 31.5 18.1 49.7 21.3 71.0 17.1 17.2 34.3 19.4 53.7 22.3 76.0 15.8 15.6 31.38 17.86 49.24 16.75 66.00 14.7 -7.1% Other operating income 1.1 1.0 2.1 0.8 2.9 0.0 3.0 0.9 0.6 1.4 0.9 2.3 1.0 3.3 0.9 0.8 1.65 0.83 2.49 3.58 6.07 1.0 8.9% EBITDA 17.1 19.6 36.7 20.9 57.6 12.6 70.2 19.0 20.4 39.4 24.4 63.8 19.7 83.4 20.4 20.7 41.08 22.78 63.86 23.77 87.63 23.5 15.4% % of total revenues 28.2% 30.8% 29.6% 30.6% 30.0% 19.0% 27.1% 29.1% 29.7% 29.4% 33.0% 30.7% 25.9% 29.4% 29.7% 30.4% 30.0% 30.9% 30.3% 31.4% 30.6% 33.3% EBIT 2.8 6.0 8.8 7.1 15.9 -1.0 14.9 5.2 6.7 11.9 10.4 22.4 5.4 27.7 6.9 6.9 13.84 9.20 23.04 9.85 32.89 10.1 46.0% % of total revenues 4.6% 9.4% 7.1% 10.4% 8.3% -1.5% 5.8% 8.0% 9.7% 8.9% 14.1% 10.7% 7.1% 9.8% 10.1% 10.2% 10.1% 12.5% 11.0% 13.0% 11.5% 14.3% North Macedonia Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Total revenues 28.0 29.6 57.6 30.2 87.8 31.2 119.0 30.4 29.3 59.6 31.8 91.5 31.3 122.8 29.6 28.3 57.92 31.00 88.92 32.99 121.91 31.5 6.2% Service revenues 23.1 24.4 47.5 25.5 72.9 24.1 97.0 24.0 24.9 48.9 25.4 74.3 24.6 98.9 24.2 23.8 48.07 24.80 72.88 25.69 98.56 25.2 4.0% thereof mobile service revenues * 17.0 18.0 35.0 18.9 53.9 17.3 71.3 17.2 19.4 36.6 19.6 56.2 18.7 74.9 18.5 18.1 36.56 19.00 55.55 19.42 74.97 19.1 3.5% thereof fixed-line service revenues * 6.1 6.3 12.5 6.6 19.0 6.7 25.8 6.8 5.5 12.3 5.8 18.1 6.0 24.0 5.8 5.8 11.52 5.81 17.32 6.26 23.59 6.1 5.8% Equipment revenues 4.8 4.8 9.5 4.6 14.1 6.5 20.6 5.6 4.2 9.9 6.1 16.0 6.4 22.3 5.3 4.3 9.56 6.09 15.65 7.14 22.78 5.9 12.0% Other operating income 0.2 0.4 0.6 0.2 0.8 0.6 1.4 0.8 0.2 0.9 0.3 1.2 0.3 1.5 0.1 0.2 0.29 0.11 0.40 0.17 0.56 0.4 189.8% EBITDA 8.5 11.6 20.1 10.9 31.0 9.6 40.6 11.1 10.9 22.0 11.4 33.4 9.8 43.2 10.6 10.2 20.84 11.00 31.83 10.67 42.51 10.9 3.2% % of total revenues 30.3% 39.1% 34.8% 36.2% 35.3% 30.9% 34.1% 36.4% 37.2% 36.8% 35.9% 36.5% 31.3% 35.2% 35.7% 36.3% 36.0% 35.5% 35.8% 32.4% 34.9% 34.7% EBIT -0.1 7.0 6.8 3.5 10.3 -0.2 10.2 2.6 3.6 6.3 4.1 10.4 1.8 12.2 3.1 2.8 5.87 3.84 9.70 3.85 13.55 4.0 30.0% % of total revenues -0.5% 23.6% 11.9% 11.5% 11.7% -0.5% 8.5% 8.6% 12.5% 10.5% 12.9% 11.3% 5.7% 9.9% 10.5% 9.8% 10.1% 12.4% 10.9% 11.7% 11.1% 12.8% *In North Macedonia, service revenues from Wifi routers, which were formerly reported in fixed-line service revenues, are reported in mobile service revenues since Q2 2019. &"Trebuchet MS,Standard"&10A1 Telekom Austria Group &"Trebuchet MS,Fett"&10&KEF4E23&P Austria Segment Austria - Wireline Fixed Revenue Generating Units (RGUs) Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-9 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in '000 Total Fixed RGUs 3,378.7 3,362.7 3,362.7 3,334.3 3,334.3 3,327.7 3,327.7 3,303.3 3,283.7 3,283.7 3,260.3 3,260.3 3,247.0 3247.04 3,219.3 3,193.7 3193.74 3152.47 3152.47 3117.28 3117.28 3113.93 -3.3% thereof Voice ** 1,629.8 1,614.7 1,614.7 1,587.0 1,587.0 1,579.8 1,579.8 1,560.1 1,546.1 1,546.1 1,530.6 1,530.6 1,511.9 1511.86 1,492.1 1,473.6 1473.60 1441.46 1441.46 1416.13 1416.13 1436.33 -3.7% thereof Broadband 1,446.9 1,442.8 1,442.8 1,439.0 1,439.0 1,434.8 1,434.8 1,426.8 1,419.8 1,419.8 1,411.3 1,411.3 1,411.3 1411.28 1,403.4 1,398.5 1398.47 1392.99 1392.99 1386.77 1386.77 1375.30 -2.0% Average Revenue Per Line Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR ARPL (IFRS 15)*/ *** 30.4 30.5 30.4 30.8 30.6 31.1 30.7 31.2 31.2 31.2 31.1 31.2 31.6 31.3 32.0 32.5 32.2 32.5 32.3 33.4 32.6 ARPL-relevant Revenues (IFRS 15)*** 192.6 191.5 384.1 191.6 575.7 192.1 767.8 190.6 189.0 379.6 186.4 566.0 187.2 753.2 188.0 188.6 376.61 187.01 563.61 190.24 753.85 188.01 0.0% Fixed Access Lines Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in '000 Total Access Lines 2,102.6 2,085.7 2,085.7 2,063.1 2,063.1 2,048.3 2,048.3 2,026.0 2,006.5 2,006.5 1,985.4 1,985.4 1,967.0 1,967.0 1,946.0 1,929.7 1,929.7 1,905.4 1,905.4 1,887.2 1,887.2 1,859.6 -4.4% Broadband Market Shares Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in % Fixed Broadband Market Shares * 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 55% 55% 55% 54% 54% 55% 55% 54% 54% 54% 52% 52% 52% 52% Fixed and Mobile Broadband Penetration * 138.5% 137.9% 137.9% 137.7% 0.0% 141.3% 141.3% 140.8% 142.6% 142.6% 142.5% 142.5% 1.4 142.5% 1.4 133.9% 133.9% 138.1% 138.1% 139.2% 139.2% * As of Q1 2021, the respective data will not be provided on a quarterly basis anymore ** Voice RGUs adjusted in Q1 2021, numbers are not fully comparable to previous periods *** Figures for Q2 2018 and 1-6M 2018 were restated due to minor reclassifications. Segment Austria - Wireless Wireless Subscribers Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in '000 Total Wireless Subscribers 5,307.0 5,284.5 5,284.5 5,304.2 5,304.2 5,363.7 5,363.7 5,308.7 5,241.2 5,241.2 5,200.5 5,200.5 5,114.9 5114.86 5,051.6 5,003.7 5003.71 5013.03 5013.03 5061.23 5061.23 5025.43 -0.5% thereof Mobile Broadband 929.5 930.7 930.7 945.9 945.9 964.3 964.3 963.9 963.4 963.4 957.0 957.0 941.7 941.7 807.3 816.9 816.9 823.0 823.0 835.8 835.8 819.16 1.5% Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Average Revenue Per User Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR, in EUR million ARPU (IFRS 15) * 14.5 14.5 14.5 14.8 14.6 14.2 14.5 14.4 14.5 14.5 15.2 14.7 14.8 14.7 15.6 15.4 15.5 15.7 15.6 15.5 15.6 ARPU-relevant Revenues (IFRS 15) 231.2 230.6 461.8 235.0 696.8 226.8 923.6 230.9 229.9 460.8 237.3 698.0 228.1 926.1 237.4 232.4 469.79 235.98 705.77 234.2 940.0 236.6 -0.4% Churn Rates Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in % Total Churn Rate * 1.7% 1.5% 1.6% 1.6% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1.4% 1.4% 1.6% 1.5% 1.8% 1.6% 1.6% 1.3% 1.4% 1.2% 1.4% 0.9% 1.2% Contract Churn Rate * 0.9% 0.6% 0.8% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% 0.7% 0.8% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% Prepaid Churn Rate * 3.9% 3.7% 3.8% 3.9% 3.8% 3.4% 3.7% 3.2% 3.5% 3.4% 4.3% 3.6% 4.8% 3.9% 4.1% 3.6% 3.8% 2.9% 3.6% 1.7% 3.1% Subsidies Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Total Subsidies** 23.1 24.9 48.1 20.4 68.4 37.6 106.0 19.5 25.2 44.7 25.7 70.4 34.8 105.2 19.2 20.1 39.22 22.51 61.72 29.8 91.5 22.9 19.6% * As of Q1 2021, the respective data will not be provided on a quarterly basis anymore ** As of Q3 2018 marketing support from equipment sellers is included in total subsidies and there is no split available for subsidies acquisition/retention any longer. Comparative figures have been adjusted accordingly. As of Q1 2020 minor reclassifications were done and comparative figures of 2019 have been adjusted accordingly. &G &"Trebuchet MS,Standard"&10A1 Telekom Austria Group &"Trebuchet MS,Fett"&10&KEF4E23&P Bulgaria Segment Bulgaria - Wireline Fixed Revenue Generating Units (RGUs) Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in '000 Total Fixed RGUs 1,005.1 1,014.7 1,014.7 1,017.6 1,017.6 1,029.0 1,029.0 1,033.0 1,044.9 1,044.9 1,047.9 1,047.9 1,064.3 1,064.3 1,073.4 1,074.9 1074.91 1077.51 1077.51 1081.02 1081.02 1,089.4 1.5% thereof Voice 81.4 78.1 78.1 75.6 75.6 73.2 73.2 75.4 73.6 73.6 71.6 71.6 69.5 69.5 67.5 65.9 65.94 64.05 64.05 62.10 62.10 60.7 -10.1% thereof Broadband 435.6 440.1 440.1 442.2 442.2 448.3 448.3 449.2 454.0 454.0 456.2 456.2 464.3 464.3 469.4 471.3 471.30 474.28 474.28 478.39 478.39 483.0 2.9% Average Revenue Per Line Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR ARPL * 12.2 12.5 12.3 12.6 12.4 12.8 12.5 13.1 13.3 13.2 13.5 13.3 13.6 13.4 13.4 13.4 13.40 13.73 13.51 14.16 13.67 ARPL-relevant Revenues 19.3 19.8 39.2 20.1 59.2 20.6 79.8 21.1 21.5 42.6 22.0 64.6 22.2 86.8 22.1 22.2 44.27 22.71 66.99 23.4 90.4 23.5 6.4% Fixed Access Lines Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in '000 Total Access Lines 529.1 532.0 532.0 531.4 531.4 536.0 536.0 538.5 542.6 542.6 540.7 540.7 547.7 547.7 552.0 552.3 552.26 549.97 549.97 549.04 549.04 550.1 -0.3% Segment Bulgaria - Wireless Wireless Subscribers Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in '000 Total Wireless Subscribers 3,959.4 3,973.5 3,973.5 4,024.1 4,024.1 3,934.3 3,934.3 3,837.2 3,836.8 3,836.8 3,922.8 3,922.8 3,824.1 3,824.1 3,821.9 3,758.5 3758.52 3766.99 3766.99 3752.77 3752.77 3,732.3 -2.3% thereof Mobile Broadband 429.8 435.0 435.0 432.3 432.3 430.0 430.0 420.9 418.6 418.6 416.7 416.7 418.7 418.7 415.2 408.2 408.2 405.3 405.3 430.9 430.9 439.1 5.8% Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 %-change Average Revenue Per User Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR, in EUR million ARPU (IFRS 15) * 5.0 5.2 5.1 5.2 5.1 5.2 5.2 5.4 5.6 5.5 5.9 5.6 5.7 5.6 5.8 5.9 5.8 6.1 5.9 6.1 6.0 ARPU-relevant Revenues (IFRS 15) 59.6 61.6 121.2 62.8 184.0 61.8 245.8 61.8 64.5 126.3 68.6 194.8 65.7 260.6 66.6 66.5 133.07 68.95 202.01 68.99 271.01 70.7 6.2% Churn Rates Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in % Total Churn Rate * 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 2.0% 1.6% 2.4% 1.4% 1.9% 1.4% 1.7% 2.2% 1.8% 1.4% 1.5% 1.4% 1.1% 1.3% 1.5% 1.4% Contract Churn Rate * 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 2.0% 0.9% 1.5% 0.9% 1.3% 0.9% 1.2% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.9% 0.8% 0.9% Prepaid Churn Rate * 5.7% 5.0% 5.3% 4.8% 5.2% 10.4% 6.5% 5.4% 5.1% 5.2% 4.7% 5.0% 11.4% 6.7% 5.5% 6.4% 6.0% 4.0% 5.3% 6.6% 5.6% Subsidies Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million n.a. Total Subsidies** 3.7 3.9 7.6 2.2 9.8 5.5 15.3 3.7 4.2 7.9 4.8 12.7 7.5 20.2 5.2 4.2 9.00 4.52 13.52 6.1 19.6 5.6 7.8% * As of Q1 2021, the respective data will not be provided on a quarterly basis anymore ** As of Q3 2018 marketing support from equipment sellers is included in total subsidies and there is no split available for subsidies acquisition/retention any longer. Comparative figures have been adjusted accordingly. As of Q1 2020 minor reclassifications were done and comparative figures of 2019 have been adjusted accordingly. &G &"Trebuchet MS,Standard"&10A1 Telekom Austria Group &"Trebuchet MS,Fett"&10&KEF4E23&P Croatia Segment Croatia - Wireline Fixed Revenue Generating Units (RGUs) Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in '000 Total Fixed RGUs 655.4 658.2 658.2 668.5 668.5 681.8 681.8 694.9 703.6 703.6 687.9 687.9 685.8 685.8 681.2 676.1 676.1 674.8 674.8 671.9 671.9 669.3 -1.7% thereof Voice 192.3 192.0 192.0 194.5 194.5 198.5 198.5 202.3 205.4 205.4 199.8 199.8 198.5 198.5 196.3 194.3 194.3 193.5 193.5 189.8 189.8 185.9 -5.3% thereof Broadband 249.2 249.1 249.1 250.5 250.5 254.0 254.0 257.0 259.3 259.3 252.6 252.6 252.2 252.2 250.2 247.8 247.8 247.9 247.9 249.4 249.4 251.1 0.4% Average Revenue Per Line Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2019 Q1 2021 %-change in EUR ARPL (IFRS 15)*/** 30.1 30.3 30.2 30.3 30.2 30.4 30.3 30.4 30.1 30.2 30.8 30.4 32.0 30.8 31.6 31.0 31.31 31.75 31.46 31.9 31.6 ARPL-relevant Revenues (IFRS 15)** 26.7 26.8 53.4 26.7 80.1 27.0 107.1 27.2 27.0 54.1 27.3 81.4 27.8 109.3 27.3 26.3 53.59 26.80 80.40 26.8 26.5 26.5 -3.0% Fixed Access Lines Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in '000 Total Access Lines 294.8 293.8 293.8 294.5 294.5 296.9 296.9 298.8 298.1 298.1 290.1 290.1 288.8 288.8 285.5 281.8 281.82 280.79 280.79 279.2 279.2 277.7 -2.7% Segment Croatia - Wireless Wireless Subscribers ** Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in '000 Total Wireless Subscribers 1,755.2 1,801.0 1,801.0 1,877.8 1,877.8 1,833.3 1,833.3 1,794.9 1,843.9 1,843.9 1,895.2 1,895.2 1,839.6 1,839.6 1,872.4 1,871.9 1871.93 1924.7 1924.7 1936.3 1936.3 1942.0 3.7% thereof Mobile Broadband 177.1 192.1 192.1 200.9 200.9 204.6 204.6 207.1 215.9 215.9 218.0 218.0 216.6 216.6 243.9 251.1 251.1 256.3 256.3 292.0 292.0 296.3 21.4% Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 %-change FY 2020 %-change Average Revenue Per User ** Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2019 Q1 2021 %-change in EUR, in EUR million ARPU (IFRS 15) * 10.0 11.0 10.5 12.1 11.0 10.1 10.8 10.0 11.0 10.5 12.1 11.0 10.4 10.9 10.1 9.9 10.0 11.2 10.4 10.0 10.3 ARPU-relevant Revenues (IFRS 15) 52.8 58.4 111.2 67.1 178.4 56.6 235.0 53.8 59.8 113.6 68.3 181.9 58.3 240.2 56.2 55.3 111.5 64.1 175.7 57.8 233.4 57.5 2.3% Churn Rates ** Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in % Total Churn Rate * 2.4% 1.7% 2.0% 2.0% 2.0% 3.2% 2.3% 2.9% 1.8% 2.3% 2.1% 2.3% 3.0% 2.5% 2.1% 1.6% 1.9% 1.5% 1.7% 2.5% 1.9% Contract Churn Rate * 1.2% 1.0% 1.1% 1.1% 1.1% 1.7% 1.3% 1.4% 1.2% 1.3% 1.0% 1.2% 1.1% 1.2% 0.9% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 1.1% 1.2% Prepaid Churn Rate * 3.8% 2.6% 3.2% 3.0% 3.1% 5.1% 3.6% 4.9% 2.7% 3.8% 3.7% 3.8% 5.9% 4.3% 3.8% 2.9% 3.4% 2.3% 3.0% 4.7% 3.1% Subsidies Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Total Subsidies*** 7.4 6.7 14.1 6.6 20.7 10.7 31.4 8.4 6.2 14.6 6.2 20.7 9.2 29.9 5.3 5.6 10.93 6.54 17.47 10.94 28.41 7.9 49.4% * As of Q1 2021, the respective data will not be provided on a quarterly basis anymore ` ** As of Q1 2020 minor reclassifications were done and comparative figures of 2019 have been adjusted accordingly. ***As of Q3 2018 marketing support from equipment sellers is included in total subsidies and there is no split available for subsidies acquisition/retention any longer. Comparative figures have been adjusted accordingly. &G &"Trebuchet MS,Standard"&10A1 Telekom Austria Group &"Trebuchet MS,Fett"&10&KEF4E23&P Belarus Segment Belarus - Wireline Fixed Revenue Generating Units (RGUs) ** Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in '000 Total Fixed RGUs 475.5 614.9 614.9 615.8 615.8 657.3 657.3 640.2 624.4 624.4 618.7 618.7 616.9 616.9 617.4 618.1 618.1 613.6 613.6 627.4 627.4 650.4 5.3% thereof Voice 2.7 2.7 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 2.6 2.6 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 -7.0% thereof Broadband 213.9 245.8 245.8 245.9 245.9 246.7 246.7 239.1 234.7 234.7 229.0 229.0 228.0 228.0 229.3 229.9 229.9 233.2 233.2 242.9 242.9 255.1 11.3% Average Revenue Per Line ** Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR ARPL (IFRS 15) * 5.9 5.6 5.7 5.5 5.6 5.6 5.6 5.4 5.9 5.6 6.5 5.9 6.6 6.1 6.2 5.9 6.1 5.5 5.9 5.6 5.8 ARPL-relevant Revenues 5.4 6.4 11.8 6.9 18.7 7.0 25.8 7.1 7.4 14.5 7.8 22.4 7.7 30.1 7.2 6.8 14.0 6.2 20.2 6.4 26.6 6.5 -9.3% Fixed Access Lines ** Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in '000 Total Access Lines 302.6 423.5 423.5 417.1 417.1 451.8 451.8 431.9 405.3 405.3 395.1 395.1 389.0 389.0 384.5 380.9 380.93 378.10 378.10 383.2 383.2 391.1 1.7% Segment Belarus - Wireless Wireless Subscribers Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in '000 Total Wireless Subscribers 4,842.6 4,861.5 4,861.5 4,903.0 4,903.0 4,873.0 4,873.0 4,851.0 4,869.4 4,869.4 4,876.7 4,876.7 4,890.1 4,890.1 4,871.6 4,863.9 4,863.9 4,882.0 4,882.0 4,916.1 4,916.1 4,915.3 0.9% thereof Mobile Broadband 298.9 299.5 299.5 290.9 290.9 280.1 280.1 281.9 282.6 282.6 277.5 277.5 299.6 299.6 293.6 267.3 267.3 233.0 233.0 265.9 265.9 254.7 -13.2% Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 %-change Average Revenue Per User Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR, in EUR million ARPU (IFRS 15) * 4.1 4.3 4.2 4.4 4.3 4.2 4.2 4.2 4.6 4.4 5.0 4.6 4.9 4.7 4.5 4.2 4.4 4.0 4.2 3.9 4.1 ARPU-relevant Revenues (IFRS 15) 59.0 63.2 122.2 63.9 186.1 60.9 247.0 61.0 67.6 128.7 72.5 201.1 71.4 272.5 66.2 61.2 127.5 58.0 185.5 56.8 242.3 56.1 -15.3% Churn Rates Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in % Total Churn Rate * 1.5% 1.4% 1.4% 1.6% 1.5% 1.7% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.1% 1.0% 1.1% 1.0% 1.1% 1.1% 1.1% Contract Churn Rate * 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.6% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1.0% 0.9% 1.0% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% Prepaid Churn Rate * 1.7% 1.7% 1.7% 2.1% 1.8% 2.3% 1.9% 1.9% 1.8% 1.9% 2.2% 2.0% 2.1% 2.0% 1.5% 1.6% 1.6% 2.2% 1.8% 2.3% 1.9% Subsidies Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Total Subsidies *** -2.6 -2.9 -5.5 -2.6 -8.1 -4.3 -12.4 -3.0 -3.6 -6.5 -3.5 -10.0 -3.2 -13.2 -3.3 -2.7 -5.91 -3.23 -9.14 -3.7 -12.9 -3.3 -1.7% * As of Q1 2021, the respective data will not be provided on a quarterly basis anymore ** Reported RGUs and ARPL in Belarus affected by the acquisitions of the fixed-line providers Garant (Gomel), consolidated as of 1 August 2017, and Vitebsk Garant, consolidated as of 1 May 2018. *** As of Q3 2018 marketing support from equipment sellers is included in total subsidies and there is no split available for subsidies acquisition/retention any longer. Comparative figures have been adjusted accordingly. As of Q1 2020 minor reclassifications were done and comparative figures of 2019 have been adjusted accordingly. &G &"Trebuchet MS,Standard"&10A1 Telekom Austria Group &"Trebuchet MS,Fett"&10&KEF4E23&P Slovenia Segment Slovenia - Wireline Fixed Revenue Generating Units (RGUs) Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in '000 Total Fixed RGUs 171.4 176.9 176.9 178.1 178.1 182.1 182.1 186.6 190.4 190.4 193.9 193.9 200.1 200.1 205.8 208.4 208.4 213.6 213.6 214.8 214.8 214.5 4.2% thereof Voice 46.6 48.4 48.4 48.1 48.1 48.1 48.1 47.9 48.2 48.2 48.3 48.3 48.9 48.9 49.7 49.5 49.5 49.5 49.5 48.2 48.2 46.9 -5.5% thereof Broadband 70.6 71.3 71.3 71.9 71.9 73.7 73.7 76.1 77.8 77.8 79.5 79.5 82.2 82.2 84.6 85.9 85.9 88.4 88.4 89.8 89.8 90.4 6.8% Average Revenue Per Line Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR ARPL (IFRS 15) */ ** 36.7 36.0 36.3 35.5 36.0 34.8 35.7 36.4 35.3 35.8 34.9 35.5 34.2 35.2 33.5 33.2 33.4 31.9 32.9 33.8 33.1 ARPL-relevant Revenues (IFRS 15)** 7.8 7.7 15.4 7.6 23.0 7.6 30.7 8.2 8.2 16.3 8.2 24.6 8.3 32.9 8.4 8.5 16.9 8.3 25.2 9.1 34.3 8.9 6.1% Fixed Access Lines Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in '000 Total Access Lines 70.6 71.3 71.3 71.9 71.9 73.8 73.8 76.1 77.9 77.9 79.6 79.6 82.3 82.3 84.7 85.9 85.95 88.78 88.78 90.2 90.2 90.7 7.1% Segment Slovenia - Wireless Wireless Subscribers Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in '000 Total Wireless Subscribers 697.6 694.4 694.4 695.1 695.1 697.1 697.1 698.2 697.0 697.0 703.8 703.8 705.3 705.3 701.8 699.4 699.4 702.9 702.9 707.1 707.1 706.3 0.6% thereof Mobile Broadband 46.3 46.0 46.0 47.4 47.4 47.7 47.7 47.1 45.6 45.6 45.6 45.6 45.3 45.3 44.8 44.3 44.3 44.3 44.3 46.1 46.1 45.5 1.5% Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change Average Revenue Per User *** Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR, in EUR million ARPU (IFRS 15) * 13.7 14.6 14.2 15.1 14.5 14.4 14.5 14.0 14.4 14.2 14.9 14.4 13.8 14.3 13.3 13.5 13.38 13.59 13.45 13.2 13.4 ARPU-relevant Revenues (IFRS 15) 28.8 30.5 59.3 31.5 90.8 30.1 121.0 29.4 30.2 59.6 31.2 90.7 29.3 120.0 28.1 28.3 56.4 28.6 84.9 27.9 112.8 27.4 -2.4% Churn Rates Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in % Total Churn Rate * 1.6% 1.5% 1.5% 1.3% 1.5% 1.3% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% 1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% Contract Churn Rate * 1.1% 1.0% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.9% 1.0% 0.9% 0.8% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% Prepaid Churn Rate * 4.4% 4.7% 4.5% 3.7% 4.3% 3.6% 4.1% 3.7% 4.3% 4.0% 3.6% 3.8% 3.4% 3.7% 3.9% 4.3% 4.1% 3.8% 4.0% 3.5% 3.9% Subsidies Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Total Subsidies**** 2.3 3.2 5.5 2.9 8.4 3.2 11.6 3.0 1.9 1.9 1.7 1.7 1.8 1.8 2.1 2.2 4.26 1.81 6.07 1.6 7.7 2.4 14.3% * As of Q1 2021, the respective data will not be provided on a quarterly basis anymore ** Figures for Q2 2018 and 1-6M 2018 were restated due to minor reclassifications. *** As of Q1 2020 minor reclassifications were done and comparative figures have been adjusted accordingly. ****As of Q3 2018 marketing support from equipment sellers is included in total subsidies and there is no split available for subsidies acquisition/retention any longer. Comparative figures have been adjusted accordingly. As of Q1 2020 minor reclassifications were done and comparative figures of 2019 have been adjusted accordingly. &G &"Trebuchet MS,Standard"&10A1 Telekom Austria Group &"Trebuchet MS,Fett"&10&KEF4E23&P Serbia Segment Serbia - Wireless Wireless Subscribers Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in '000 Total Wireless Subscribers 2,174.9 2,173.1 2,173.1 2,205.1 2,205.1 2,195.2 2,195.2 2,222.3 2,271.5 2,271.5 2,335.2 2,335.2 2,311.0 2,311.0 2,298.5 2,272.6 2,272.6 2,330.3 2,330.3 2,350.4 2,350.4 2,349.0 2.2% thereof Mobile Broadband 147.6 156.0 156.0 166.1 166.1 174.1 174.1 176.6 182.2 182.2 193.0 193.0 198.6 198.6 201.6 209.1 209.1 224.5 224.5 239.7 239.7 238.4 18.3% Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 %-change Average Revenue Per User Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR, in EUR million ARPU (IFRS 15) * 6.5 6.9 6.7 7.2 6.9 6.5 6.8 6.8 7.2 7.0 7.5 7.2 7.3 7.2 7.2 7.3 7.2 7.7 7.4 7.6 7.4 ARPU-relevant Revenues (IFRS 15) 42.5 45.1 87.7 47.4 135.0 43.1 178.1 44.6 48.7 93.3 51.9 145.2 51.0 196.2 49.8 49.5 99.3 53.1 152.4 53.3 205.7 53.2 6.7% Churn Rates Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in % Total Churn Rate * 3.2% 3.1% 3.2% 3.1% 3.2% 3.2% 3.2% 2.7% 2.7% 2.7% 3.0% 2.8% 3.5% 3.0% 2.5% 2.4% 2.5% 1.9% 2.3% 2.1% 2.2% Contract Churn Rate * 1.0% 0.7% 0.8% 0.9% 0.9% 0.8% 0.9% 0.9% 0.7% 0.8% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.8% 0.7% 0.7% 0.6% 0.7% Prepaid Churn Rate * 7.1% 7.5% 7.3% 7.3% 7.3% 8.2% 7.5% 6.3% 6.8% 6.5% 7.6% 6.9% 9.1% 7.4% 6.3% 6.4% 6.3% 4.6% 5.7% 5.4% 5.7% Subsidies Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Total Subsidies** 8.7 7.6 16.4 9.9 26.3 10.9 37.2 7.7 8.8 16.5 9.2 25.7 9.3 35.1 7.2 8.2 15.34 9.81 25.16 8.2 33.4 7.9 10.5% * As of Q1 2021, the respective data will not be provided on a quarterly basis anymore ** As of Q3 2018 marketing support from equipment sellers is included in total subsidies and there is no split available for subsidies acquisition/retention any longer. Comparative figures have been adjusted accordingly. As of Q1 2020 minor reclassifications were done and comparative figures of 2019 have been adjusted accordingly. &G &"Trebuchet MS,Standard"&10A1 Telekom Austria Group &"Trebuchet MS,Fett"&10&KEF4E23&P North Macedonia Segment North Macedonia - Wireline Fixed Revenue Generating Units (RGUs) Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in '000 Total Fixed RGUs ** 313.9 314.6 314.6 319.9 319.9 324.9 324.9 327.9 329.3 329.3 330.4 330.4 333.6 333.6 334.3 333.5 333.5 334.2 334.2 337.9 337.9 341.7 2.2% thereof Voice 89.0 89.1 89.1 92.0 92.0 93.6 93.6 94.6 95.1 95.1 95.7 95.7 97.2 97.2 98.1 98.2 98.2 99.0 99.0 101.0 101.0 103.0 5.1% thereof Broadband 101.4 101.1 101.1 101.5 101.5 102.5 102.5 103.0 103.0 103.0 103.2 103.2 104.2 104.2 104.5 104.3 104.3 104.7 104.7 106.0 106.0 107.4 2.8% Average Revenue Per Line Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR ARPL (IFRS 15) */ ** 11.3 11.0 11.1 10.9 11.0 11.0 11.0 10.9 10.8 10.9 10.7 10.8 10.9 10.8 10.8 10.8 10.80 10.85 10.82 11.1 10.9 ARPL-relevant Revenues (IFRS 15) ** 4.9 4.7 9.6 4.8 14.4 4.9 19.3 4.9 4.9 9.9 4.9 14.7 5.0 19.7 5.0 5.0 9.98 5.00 14.97 5.1 20.1 5.1 3.2% Fixed Access Lines Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in '000 Total Access Lines 144.1 144.8 144.8 146.9 146.9 149.5 149.5 151.3 152.2 152.2 152.7 152.7 153.9 153.9 154.0 153.5 153.5 153.6 153.6 154.9 154.9 156.2 1.4% Segment North Macedonia - Wireless Wireless Subscribers Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in '000 Total Wireless Subscribers ** 1,081.4 1,082.8 1,082.8 1,114.2 1,114.2 1,085.6 1,085.6 1,084.0 1,084.7 1,084.7 1,125.0 1,125.0 1,091.1 1,091.1 1,084.0 1,051.1 1,051.1 1,072.1 1,072.1 1,074.7 1,074.7 1,078.1 -0.5% thereof Mobile Broadband 20.1 23.3 23.3 26.7 26.7 31.7 31.7 35.9 39.6 39.6 43.2 43.2 46.0 46.0 47.7 49.6 49.6 52.1 52.1 54.9 54.9 56.6 18.5% Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 %-change Average Revenue Per User *** Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR, in EUR million ARPU (IFRS 15) */ ** 5.2 5.6 5.4 5.7 5.5 5.3 5.4 5.3 6.0 5.6 5.9 5.7 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 6.0 5.8 6.0 5.8 ARPU-relevant Revenues (IFRS 15) ** 17.0 18.0 35.0 18.9 53.9 17.3 71.3 17.2 19.4 36.6 19.6 56.2 18.7 74.9 18.5 18.1 36.6 19.0 55.6 19.4 75.0 19.1 3.5% Churn Rates Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in % Total Churn Rate * 1.7% 1.7% 1.7% 1.2% 1.5% 2.5% 1.8% 1.4% 1.5% 1.5% 1.3% 1.4% 2.8% 1.7% 1.4% 1.9% 1.7% 0.8% 1.4% 1.4% 1.4% Contract Churn Rate * 0.8% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.8% 0.7% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% Prepaid Churn Rate * 3.2% 3.5% 3.3% 2.1% 2.9% 5.4% 3.5% 2.6% 3.3% 2.9% 2.1% 2.7% 6.4% 3.6% 3.2% 4.8% 4.0% 1.1% 3.0% 3.1% 3.1% Subsidies Q1 2018 Q2 2018 1-6 M 2018 Q3 2018 1-9 M 2018 Q4 2018 FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 1-6 M 2019 Q3 2019 1-9 M 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020 1-6 M 2020 Q3 2020 1-9 M 2020 Q4 2020 FY 2020 Q1 2021 %-change in EUR million Total Subsidies**** 3.5 3.3 6.8 3.0 9.9 4.3 14.2 3.1 2.6 5.7 2.9 8.7 4.0 12.6 2.7 2.2 4.98 3.28 8.25 4.6 12.8 3.6 30.8% * As of Q1 2021, the respective data will not be provided on a quarterly basis anymore ** In North Macedonia, Wifi routers, which were formerly reported in fixed-line RGUs, are reported in mobile postpaid since Q2 2019. The subscriber numbers of the comparison period have been adapted. *** As of Q1 2020 minor reclassifications were done and comparative figures of 2019 have been adjusted accordingly. **** As of Q3 2018 marketing support from equipment sellers is included in total subsidies and there is no split available for subsidies acquisition/retention any longer. Comparative figures have been adjusted accordingly. &G &"Trebuchet MS,Standard"&10A1 Telekom Austria Group &"Trebuchet MS,Fett"&10&KEF4E23&P Attachments Original document

Permalink Disclaimer Telekom Austria AG published this content on 27 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 April 2021 17:40:04 UTC.

© Publicnow 2021 All news about TELEKOM AUSTRIA AG 01:41p TELEKOM AUSTRIA : Fact Sheet XLSX (0.21 MB) PU 01:39p TELEKOM AUSTRIA : Präsentation PDF (1.62 MB) PU 01:37p TELEKOM AUSTRIA : Report PDF (0.63 MB) PU 01:37p TELEKOM AUSTRIA : Presentation PDF (1.62 MB) PU 01:02p PRESS RELEASE : Telekom Austria AG - Results for the 1st Quarter 2021 DJ 04/20 TELEKOM AUSTRIA : Consensus PDF (0.12 MB) PU 04/08 EANS-GENERAL MEETING : Telekom Austria AG / -2- DJ 04/08 EANS-GENERAL MEETING : Telekom Austria AG / Invitation to the General Meeting a.. DJ 03/30 YOUR FAMILY ENTERTAINMENT AG : English-language HD kids channel RiC.today launc.. DJ 03/29 TELEKOM AUSTRIA : Annual Financial Report 2020 PDF (1.85 MB) PU