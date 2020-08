Telemedycyna Polska S A : Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 0 08/31/2020 | 02:25am EDT Send by mail :

Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach ('Spółka') informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 sierpnia 2020 r. powołało na nową kadencję Radę Nadzorczą w składzie: - Bartosz Ostafiński - Szymon Bula - Krzysztof Szalwa - Ireneusz Rymaszewski - Marcin Gajewski Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect'.

Permalink Disclaimer Telemedycyna Polska SA published this content on 07 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein.