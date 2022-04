Tesla Reports Q1 Total Deliveries Of 310,048 Units

April 2 (Reuters) - Tesla Inc:

* TESLA INC - IN Q1, PRODUCED OVER 305,000 VEHICLES AND DELIVERED OVER 310,000 VEHICLES, DESPITE ONGOING SUPPLY CHAIN CHALLENGES AND FACTORY SHUTDOWNS

* TESLA INC - Q1 TOTAL DELIVERIES 310,048 UNITS

* TESLA INC - Q1 MODEL 3/Y DELIVERIES 295,324 UNITS

* TESLA INC - Q1 MODEL S/X DELIVERIES 14,724 UNITS

* TESLA INC - Q1 TOTAL PRODUCTION 305,407 UNITS

* TESLA INC - Q1 MODEL 3/Y PRODUCTION 291,189 UNITS

* TESLA INC - Q1 MODEL S/X PRODUCTION 14,218 UNITS