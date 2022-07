TF1 GROUP HAS ENTERED INTO EXCLUSIVE NEGOTIATIONS FOR THE SALE OF ITS 70% STAKE IN THE CAPITAL OF YKONE TO FUTURE TECH RETAIL

21 Jul 2022 18:00 CEST

Company Name TF1 ISN FR0000054900 Market Euronext Symbol TFI

See attachment(s) / Voir document(s) joint(s) / Zie bijlage / Ver documento(s) em anexo 16165_1091637_Communique_de_presse_Negociations_exclusives_Ykone_EN_vDEF.pdf