Thales : Mulwala Licence Monitoring Discharge Data Report 7 April 2022

Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields 320 MONITORING DATA FOR LICENCE DISCHARGE POINT 3- QUARTERLY MONITORING mg/m3= milligrams per cubic meter g/min= grams per minute EPA Licence 004848 Limits 100 2000 Date published Bldg Location Date Time Nitric Acid (N) SOx NOx (NO2) NO NH3 N2O Comments Temp Velocity Water Conc mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 C m/s %V/V 320 AO Stack 8/20/01 12 66 70 14 N/A 1 7/14/03 20 8.6 380 14 N/A 0.8 2/24/04 13 <5 450 25 N/A 0.8 8/10/05 12 - 260 140 22 N/A 1.3 3/7/06 10 - 630 120 24 N/A 1.2 55t/day 60%nitric 5/2/07 13 1000 47 24 N/A 1.2 55t/day 60%nitric 4/3/08 9.5 - 540 370 17 N/A 1.2 55t/day 60%nitric 9/16/08 10.9 - 300 120 16 N/A 1.2 50t/day 60% nitric 12/9/08 <5 - 500 210 <1.0 27 N/A 1.4 55t/day 60%nitric 3/31/09 22 - 670 310 26 N/A 1.3 55t/day 60%nitric 6/25/09 12 300 110 13 N/A 1.3 58t/day 60% nitric 8/31/09 4.5 390 130 <1.0 14 N/A 1.3 55t/day 60%nitric 11/23/09 6.8 480 180 22 N/A 1.3 55t/day 60%nitric 2/9/10 18 840 290 28 N/A 50t/day 60% nitric 3/17/10 390 26 N/A 1.5 55t/day 60%nitric 5/31/10 10am-12.10pm 6.3 - 410 160 - 1200 15 N/A 1.6 55t/day 60%nitric 9/8/10 8.42am-10.48am 6.3 - 440 140 - 1500 16 N/A 1.5 55t/day 60%nitric 11/30/10 8.54-11.13am 11 - 530 170 - 1700 21 N/A 1.3 55t/day 60%nitric 3/22/11 10.08am-12.23pm 6.3 - 650 220 <0.5 1400 28 N/A 1.5 52t/day 60% nitric 6/22/11 10.24am-1.02pm 4.7 - 410 150 - 1200 20 N/A 1.4 55t/day 60%nitric 9/27/11 10.10am-12.30pm 6.1 - 420 160 - 920 20 N/A 1.2 55t/day 60%nitric 11/7/11 12.15pm-2.52pm 9.4 - 550 190 - 1400 32 N/A 1.2 52t/day 60%nitric 3/15/12 2/29/12 12.09pm-2.43pm 19 - 550 180 - 1100 29 N/A 1.6 55t/day 60%nitric 6/14/12 5/28/12 1.22pm-3.40pm 23 - 480 143 <1 2060 N/A 1.5 60t/day 60% nitric 10/4/12 8/28/12 2.56pm-5.14pm 7.1 410 141 - 1180 22 N/A 1.4 55t/day 60%nitric 1/22/13 12/12/12 2pm-4.23pm 19.5 473 67 <2 <200 20 N/A 1.5 55t/day 60%nitric 3/27/13 2/5/13 12.31pm-2.40pm 14.5 542 123 - 1960 N/A 1.1 55t/day 60%nitric 6/6/13 5/8/13 11am-2.30pm 14 465 90 - 2060 N/A 1.3 55t/day 60%nitric 9/13/13 8/13/13 3.30pm-6pm 11 - 440 116 0.26 2120 N/A 1.6 55t/day 60%nitric 12/5/13 11/11/13 2pm-4pm 21 - 516 181 - 1930 N/A 1.9 55t/day 60%nitric 4/1/14 3/25/14 1.20pm-3.45pm 13 - 350 54 - 14 N/A 55t/day 60%nitric 6/3/14 5/27/14 12.38pm-2.55pm 6.3 - 336 80 - 2400 New Catalyst N/A 1.5 55t/day 60%nitric 7/1/14 6/16/14 3.19pm-5.28pm 7.4 - 241 90 - 2840 New Catalyst N/A 1.8 60t/day 60% nitric 9/5/14 8/6/14 9.22am-10.57am 15 - 328 149 - 2000 New Catalyst - N/A 1.6 55t/day 60%nitric 10/24/14 10/7/14 12.30-2.30pm 6.9 - 560 150 - 2800 New Catalyst N/A 1.5 55t/day 60%nitric 2/26/15 2/10/15 1.44pm-3.35pm 9.5 - 647 163 <0.5 1960 N/A N/A 1.8 55t/day 60%nitric 6/29/15 6/17/15 10.59am-12.35pm 2.5 - 399 139 - 2670 Catalyst was replaced prior to run N/A 1.8 55t/day 60%nitric 7/30/15 7/21/15 1.02pm-2.55pm 16 - 538 169 - 2570 N/A N/A 1.6 55t/day 60%nitric 1/4/16 12/8/15 9.40am-11.30am 2.3 - 530 200 - 2600 N/A N/A 1.8 55t/day 60%nitric 3/8/16 2/10/16 12.02pm-2pm 7.8 - 670 230 <0.5 2400 N/A N/A 1.9 55t/day 60%nitric 6/7/16 5/18/16 9.10am-10.55am 8.9 - 552 242 - 1420 N/A N/A 2.1 55t/day 60%nitric 8/29/16 8/15/16 10.30am-12.30pm 3.6 - 451 232 - 2043 N/A N/A 1.7 45t of 60% nitric acid 11/28/16 11/8/16 2.2 - 433 194 - - N/A N/A 1.6 45t/day of 60%nitric acid 2/15/17 1/19/17 9.10am-10.40am 5 - 432 196 - 1040 N/A N/A 1.5 63t/day at 60% nitric acid 5/30/17 5/16/17 11.57am-13.55pm 3.1 - 366 165 <0.5 2003 N/A N/A 1.6 60t/day 60% nitric 10/6/17 9/19/17 11.58am - 1.30pm 14 - 336 151 - 2003 N/A N/A 1.5 58t/day 60% nitric 12/4/17 11/22/17 8.23am-9.50pm 6.6 - 401 156 - 2100 N/A N/A 2/27/18 2/13/18 11.10am-12.45pm 8.9 - 517 151 - 1695 N/A N/A 2 59t/day 60% nitric 5/15/18 5/1/18 9.05am-10.50am 13 - 344 133 <0.5 2166 N/A N/A 2.1 32t/day 60% nitric Interval for monitoring changed to 6 monthly 7/16/18 7/5/18 9.43am-11.20am 20 - 343 154 - 2400 N/A N/A 2/18/19 1/23/19 10.10am-12pm 7.9 - 428 108 4200 N/A N/A 2.7 58t/day 60% nitric acid 7/17/19 6/25/19 11.00am-1.10pm 8.9 - 400 179 <0.2 2400 N/A N/A 3.4 57t/day of 60% nitric acid 10/29/19 10/17/19 9.45-11.40am 4.7 - 384 157 <0.7 - N/A N/A 2.2 16t/day 55% nitric 4/8/20 3/17/20 9.15-10.55am 4.9 - 400 98 - - N/A N/A 3.5 55t/day 55% nitric 11/10/20 10/20/20 2.00 - 3.45pm 0.43 - 870 215 <0.4 - N/A N/A 3.2 55 t/day 60% nitric 6/29/21 5/10/21 10:00-11:35am 15 537 248 - - N/A N/A 2.1 60 t/day 60% nitric acid 12/3/21 11/11/21 1.45-3.25pm 6.5 440 166 <1.0 - N/A N/A 2.9 50 t/day 60% nitric acid &G &G 321 MONITORING DATA FOR LICENCE DISCHARGE POINT 4-QUARTERLY MONITORING mg/m3= milligrams per cubic meter g/min= grams per minute EPA Licence 004848 Limits 100 2000 Date published Bldg Location Date Time Nitric Acid (as N) Sulphuric Acid SOx Sulphur Trioxide NOx (as NO2) NO Comments Temp Velocity Water Conc Dry vol flow mg/m3 g/min mg/m3 g/min mg/m3 g/min mg/m3 g/min mg/m3 g/min mg/m3 g/min °C m/s %V/V m3/min 321 NAC/SAC Scrubber Stack 8/20/01 240 140 200 16 <3.0 3.2 9/12/02 520 <5 2000 18 <3.0 2.6 7/14/03 720 <6 1000 16 4.6 2.6 9/1/04 940 2.1 <5 >5100 >11 22 5.1 2.1 Running Spent acid from NC. NC filter not working properly, carry over of NC fines in acid. 3/7/06 1400 3.1 <5 <0.01 - 1000 2.2 >5000 >11 >3000 >6.5 28 5.2 2.3 2.2 Concentrating RDX spent acid, urea water off 6/26/06 260 0.82 <5 <0.01 - - <5 <0.01 1400 4.4 990 3.1 15 7.1 2.1 3.2 Concentrating fresh nitric from AO 5/2/07 680 1.5 <5 <0.01 - - 3.5 0.01 >6000 >13 3100 6.7 25 5.2 2.1 2.2 Concentrating NC Spent Acid (column acid conc. 52%) 23/072007 110 0.19 <5 <0.01 - - <5 <0.01 1400 2.3 750 1.2 16 3.7 1.9 1.6 Concentrating Nitric Acid & Sulphuric Acid 7/22/08 130 0.28 <5 <0.01 - - 9.8 0.02 2200 4.9 1300 2.9 15 7.1 2.1 3.2 Concentrating Nitric Acid & Sulphuric Acid (one stream only) 9/16/08 340 0.74 <5 <0.01 - - 15 0.034 2300 5 1500 3.3 14 4.9 1.6 2.2 Running NC Spent 12/9/08 350 0.72 <5 <0.01 - - 8.7 0.02 2200 4.5 1200 2.5 27 4.9 1.7 2.1 Running NC Spent @ 600L/min with 2% peroxide 5/26/09 290 0.49 <5 <0.01 - - <5 <0.01 2300 3.9 1300 2.2 19 3.9 1.5 1.7 Concentrating fresh nitric from AO 6/18/09 100 0.17 <5 <0.01 - - <5 <0.01 610 0.98 370 0.6 15 3.6 1.6 1.6 Running fresh nitric and NC spent at 600kg/hr with peroxide 9/29/09 120 0.19 <1 <0.01 <1 <0.01 1100 1.8 500 0.8 19 3.7 1.7 1.6 NC spent @ 800kg/hr, WNA 800kg/hr 2/9/10 640 1.2 <5 <0.01 <5 <0.01 2100 4 1200 2.3 38 4.6 1.8 1.9 NC spent @500kg/hr, WNA @700kg/hr 3/16/10 140 0.27 <10 <0.01 <10 <0.01 1500 2.9 440 0.9 22 4.5 1.7 1.9 E grade spent, WNA 6/23/10 9am-11.30am 190 0.63 - - - - <10 <0.05 1600 5.4 580 2.0 14 7.5 1.6 3.4 Concentrating Nitric Acid & Sulphuric Acid (NC spent Acid (800 1/hr) and Weak nitric Acid (800kg/hr)) 9/8/10 11.10am-1.40pm 140 0.37 - - - - 4.1 0.11 1700 4.6 760 2.1 14 6.1 1.5 2.7 Concentrating Nitric Acid & Sulphuric Acid (NC spent Acid (1110 1/hr) and Weak nitric Acid (600kg/hr)) 11/30/10 11.30am-1.43pm 280 0.69 - - - - 6.9 0.017 2300 5.6 850 2.1 24 5.7 1.4 2.5 Concentrating Nitric and sulfuric acid- Running NC spent acid (13501/hr) and weak nitric acid (600kg/hr) 3/22/11 12.44pm-3.40pm 77 <0.09 - - - - <2.0 <0.01 900 <1.0 270 <0.3 32 <3.0 1.7 <1.2 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running NC spent acid (1400l/hr) and weak nitric acid (500kg/hr) 5/24/11 11.01am-1.18pm 61 <0.076 - - - - 25 <0.031 850 <1.0 340 <0.4 19 <3.0 1.5 <1.2 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running NC spent acid (1400l/hr) and weak nitric acid (700kg/hr) 8/11/11 11.16am-1.43pm 58 0.086 - - - - 3.1 0.005 790 1.2 310 0.5 19 3.4 2.3 1.5 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (1000 kg/hr) 11/7/11 9.20am-12.20pm 91 0.12 - - - - 5 0.006 700 0.9 250 0.32 34 3.2 2.7 1.3 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (1200 kg/hr), Sulfuric Acid (3550kg/hr) 3/15/12 2/29/12 9.20am-1.45pm 86 <0.098 - - 3.1 <0.003 850 <1.0 260 <0.3 29 <3.0 2.3 <1.1 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (1300 kg/hr) 6/14/12 5/8/12 8.30am-10.50am 92 0.16 <5 <0.01 870 1.5 284 1.5 18 4 2.5 1.8 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (1200 kg/hr) and running NC spent acid (1505l/hr) 10/4/12 8/29/12 9am-11.42am 74 0.12 2.6 0.004 970 1.6 364 1.6 17 3.9 2.7 1.7 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (700 kg/hr), running NC spent acid (1000 L/hr), running sulfuric acid (2500kg/hr) 1/22/13 12/12/12 11am-1.50pm 385 0.96 <3 <0.01 1925 4.8 503 - 3/27/13 2/5/13 9.27am-12-05pm 405 0.7 <5 <0.01 1455 2.5 402 0.7 27 4.2 2.2 1.7 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (1100 kg/hr), running NC spent acid (1100 L/hr), running sulfuric acid (3400kg/hr) 6/6/13 5/8/13 2.30pm-5.30pm 5.9 0.013 <5 <0.01 558 1.2 165 0.36 Plant mods 23 5.1 2.3 2.2 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (450 kg/hr), running NC spent acid (17500 L/hr), running sulfuric acid (2100kg/hr) (no peroxide) 9/13/13 8/14/13 9.45am-12.05pm 12 <0.01 <2 <0.005 510 <0.57 219 <0.24 21 <3 2 <1.1 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (1250 kg/hr), running NC spent acid (1100 L/hr) (no peroxide) 12/5/13 11/12/13 8.57am-11.09am 16 0.03 <1 <0.001 412 0.64 175 0.27 16 3.5 1.7 1.6 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- running weak nitric acid (1000kg/hr), running NC spent acid (1100L/hr) (no peroxide) 4/1/14 3/12/14 2.10pm -4.30pm <4.5 <0.007 <1 <0.002 542 0.79 212 0.31 23 3.4 1.6 1.5 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- running weak nitric acid (750kg/hr), running NC spent acid (1400L/hr) (no peroxide) 7/1/14 6/18/14 10.37am-12.59pm 11 0.011 <1 <0.001 350 0.34 163 0.16 15 2.2 1.6 1 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (700 kg/hr), running NC spent acid (1450 L/hr), running sulfuric acid (2400L/hr) (no peroxide) 10/24/14 10/1/14 2.30pm-16.55pm 3 0.003 <1 <0.001 380 0.42 170 0.19 18 2.5 1.8 1.2 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (600 kg/hr), running NC spent acid (1350 L/hr), running sulfuric acid (2500L/hr) (no peroxide) 11/24/14 11/13/14 1.10pm-3.30pm 2.3 0.003 <1 <0.001 563 0.66 199 0.23 22 2.7 2.1 1.3 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (650 kg/hr), running NC spent acid (1400 L/hr), running sulfuric acid (1800L/hr) (no peroxide) 2/26/15 2/10/15 2.31pm-3.59pm 7.8 <0.006 4 <0.003 852 <0.65 325 <0.25 39 <1.9 1.9 <0.9 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (500 kg/hr), running NC spent acid (1800 L/hr), running sulfuric acid (2400L/hr) (no peroxide) 5/15/15 5/6/15 12.15pm-2.55pm 3.9 <0.003 <2.7 <0.002 325 <0.26 144 <0.11 18 <1.8 1.4 <0.9 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (1400 kg/hr), running NC spent acid ( 0 L/hr), running sulfuric acid (3300L/hr) (no peroxide) 7/30/15 7/22/15 9.15am-11.35am 7.4 <0.006 <3 <0.003 465 <0.37 203 <0.16 19 1.8 1.6 <0.9 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (1400kg/hr), running NC spent acid (1200L/hr), running sulfuric acid (3200L/hr) (no peroxide) 3/8/16 2/10/16 9.15am-11.30am 3.2 <0.002 <3.6 <0.003 530 <0.4 220 <0.16 37 <1.9 1.8 <0.9 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (550kg/hr), running MMF spent acid (1250L/hr), running sulfuric acid (2800L/hr) (no peroxide) 3/8/16 2/23/16 1.50pm to 3.40pm 3.1 <0.002 1.1 <0.001 670 <0.51 269 <0.2 Running two streams 42 <1.9 2.1 <0.9 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Stream 1 : Running weak nitric acid (1050kg/hr), running NC/MMF spent acid (1100L/hr), running sulfuric acid (3550L/hr) (no peroxide) Stream 2 : Running weak nitric acid (1000kg/hr), running NC/MMF spent acid (1150L/hr), running sulfuric acid (2850L/hr) (no peroxide) 7/7/16 6/28/16 10.45am-1pm 6.7 0.007 <1.5 <0.001 448 0.45 221 0.22 15 2.3 0.8 1.1 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (1250 kg/hr), running NG spent acid ( 550L/hr), running sulfuric acid (3350L/hr) (no peroxide) 8/29/16 8/15/16 12.45pm-2.50pm 2.4 0.003 <1.5 <0.002 270 0.35 128 0.16 22 2.9 1.1 1.4 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (500-800 kg/hr), running NC spent acid (0-900kg/hr), running sulfuric acid (1940L/hr) (no peroxide) 11/28/16 11/8/16 1.05pm-3.15pm 8.4 <0.009 <1.3 <0.001 518 <0.57 241 <0.26 28 <2.6 1.6 <1.2 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (700 kg/hr), running NC spent acid (1100kg/hr), running sulfuric acid (3500L/hr) (no peroxide) 2/15/17 1/18/17 2.20pm-4pm 3.9 0.003 <1 <0.001 486 0.43 223 0.2 27 2.1 1.5 1 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (800 kg/hr), running NC spent acid (1350kg/hr) (no peroxide) 5/30/17 5/16/17 10.05am-12.05pm 1.8 <0.001 <1 <0.001 223 <0.18 108 <0.09 19 <1.8 1.4 <0.9 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (1750 kg/hr), running sulfuric acid (3900kg/hr) (no peroxide) 10/6/17 9/19/17 1.20pm-3.25pm 21 <0.017 2.1 <0.002 812 <0.64 390 <0.30 22 <1.8 1.6 <0.9 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (600 kg/hr), running sulfuric acid (1200kg/hr) (no peroxide) 12/4/17 11/22/17 10.10am-12.10pm 4.2 <0.003 <1.4 <0.001 636 <0.49 284 <0.22 29 <1.8 1.9 <0.9 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (2800 kg/hr), running sulfuric acid (3800kg/hr) (no peroxide) 2/27/18 2/13/18 9am-10.40am 3.7 0.004 <1.4 <0.002 551 0.65 230 0.27 28 2.8 1.8 1.3 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (1600 kg/hr), running sulfuric acid (4400kg/hr) (no peroxide) 5/15/18 5/1/18 12.50pm-3.15pm 6.1 0.012 <1.5 <0.003 523 0.99 213 0.4 27 4.4 2.2 2.1 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Running weak nitric acid (1350 kg/hr), running sulfuric acid (3650kg/hr) (no spent acid and no peroxide) Interval for monitoring changed to 6 monthly Annual test 7/16/18 7/5/18 11.30am-1.20pm 60 0.062 <2 <0.002 956 1 420 0.44 Running two streams 19 2.4 1.5 1.1 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Stream 1 : Running weak nitric acid (1500kg/hr), running concentrated sulfuric acid (3580kg/hr) (no peroxide) Stream 2 : Running weak nitric acid (1400kg/hr), running concentrated sulfuric acid (3560L/hr) (no peroxide) 2/18/19 1/23/19 12.00pm-2.05pm 11 0.01 3.8 0.003 706 0.59 301 0.25 Running two streams 42 2.1 1.7 1 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Stream 1 : Running weak nitric acid (550kg/hr), running concentrated sulfuric acid (3450kg/hr), running spent acid (1450kg/hr) (no peroxide) Stream 2 : Running weak nitric acid (1500kg/hr), running concentrated sulfuric acid (3920L/hr) (no peroxide) 10/29/19 10/17/19 12.15-2.30pm <1.7 <0.001 2.8 0.002 607 0.48 286 0.23 23 1.9 2.4 0.9 Concentrating Nitric Acid and Sulphuric acid- Stream 300 : Running weak nitric acid (1650kg/hr), running concentrated sulfuric acid (3970kg/hr), No spent acid (no peroxide) 4/8/20 3/17/20 10.50-12.40pm 15 0.01 - - 581 0.39 248 0.16 27 1.6 2.4 0.7 Stream 1: WNA (1550kg/hr), CSA (2950kg/hr), Spent Acid - none. Stream 2: WNA (800kg/hr), CSA (2550kg/hr), Spent 1050kg/hr (HE) 11/10/20 10/20/20 9.55 - 11.55am 25 0.02 <1.8 <0.001 1120 0.9 500 0.4 30 1.9 1.6 0.9 Stream 1: WNA (1100kg/hr), CSA (2700kg/hr), Spend acid (700L/hr from MMF), Stream 2: WNA (1100kg/hr), CSA (3100kg/hr), Spent Acid (700L/hr from MMF) 6/29/21 5/10/21 11:40-1:25pm 23 0.025 - - 664 0.75 294 0.33 17 2.6 1.4 1.2 Stream 1: Running WNA (1650kg/hr), CSA (3870kg/hr) Spent -none. Stream 2: Running WNA (800kg/hr), CSA (2750kg/hr), Spent (900L/hr) 2/4/22 12/1/21 11.35 - 1.25pm 18 0.012 <3.6 <0.002 741 0.51 338 0.23 35 1.7 1.9 0.8 Stream 100: Running WNA (600kg/hr), CSA (2200kg/hr) Spent (1025L/hr from MMF), Stream 300: Running WNA (600kg/hr), CSA (2300kg/hr), Spent (1025L/hr from MMF) &G &G 325 MONITORING DATA FOR LICENCE DISCHARGE POINT 5-QUARTERLY MONITORING mg/m3= milligrams per cubic meter g/min= grams per minute EPA Licence 004848 Limits 2000 Date published Bldg Location Date Time Nitric Acid (N) SOx NOx (NO2) NO Comments Temp Velocity Water Conc Actual Volume Flow mg/m3 g/min mg/m3 g/min mg/m3 g/min C m/s %V/V m3/min 325 CN plant Reaction Vessel Stack 8/20/01 34 94 29 25 6.6 20 7/17/03 250 <6 1500 25 5.3 8.1 2/24/04 220 <6 230 39 5.8 7.9 8/10/05 130 0.66 - 480 2.5 250 1.3 23 5.8 5.5 5.2 3/8/06 89 0.46 - 1100 5.7 280 1.4 43 6 5.3 5.2 Adding permanganate 7/23/07 120 0.67 600 3.3 360 2.0 25 5.8 4.1 5.5 Adding permanganate ~80% capacity 4/2/08 79 0.41 - 1150 6.1 810 4.3 36 5.9 4.3 5.3 9/17/08 98 0.61 - 780 4.9 340 2.1 31 6.8 4 6.3 Running 50% capacityAdding permanganate (4%) 12/8/08 37 0.21 - 470 2.6 120 0.7 41 6.4 4.1 5.6 Running 50% capacityAdding permanganate (4%) 3/31/09 170 1 - 1100 6.3 430 2.5 37 6.3 3.9 5.7 Normal conditions - adding pot permanganate (4%) 6/24/09 190 1.1 - 1200 6.8 530 3.0 35 6.3 4 5.7 100% capacity (1.33m3/hr) adding pot permanganate 9/1/09 73 0.4 - 2100 12 860 4.8 27 5.9 3.7 5.5 100% capacity (1.33m3/hr) adding pot permanganate 11/24/09 51 0.27 - 390 2.1 100 0.5 40 5.9 3.8 5.3 50% capacity adding pot permanganate 3/15/10 100 0.52 - 2400 12 960 4.8 38 5.6 3.6 5 100% capacity (1.33m3/hr) adding pot permanganate 5/31/10 1.24pm-3.45pm 65 0.33 - 1800 9.3 780 4.0 37 5.7 3.7 5.2 100% capacity (1.33m3/hr) adding pot permanganate (4%) 9/7/10 12.36pm-2.44pm 75 0.37 - 1000 4.9 390 1.9 30 5.3 3.3 4.9 100% capacity (1.25m3/hr) adding pot permanganate (2%) 11/29/10 1.30pm-4.32pm 95 0.47 - 990 4.9 270 1.3 32 5.4 3.3 5 100% capacity (1.12m3/hr) adding pot permanganate (2%) 2/21/11 1.36pm-3.51pm 220 1.1 - 1600 7.8 530 2.6 31 5.2 3.1 4.9 100% capacity (1.24m3/hr) adding pot permanganate (2%) 5/23/11 10.08am-12.17pm 240 1.1 - 1500 7 540 2.5 30 5.1 2.9 4.7 90% capacity (1.24m3/hr) adding pot permangenate (2%) 9/27/11 12.55pm-3.10pm 200 0.8 - 1300 5.2 580 2.3 33 4.4 4 4 0.98m3/hr adding pot permangenate (15%) 11/8/11 11.00am-1.35pm 250 1.2 - 2400 12 870 4.3 37 5.5 4.2 4.9 85% capacity adding pot permangenate (2%) 3/15/12 2/28/12 2pm-4.25pm 160 0.65 1600 6.4 450 1.8 38 4.4 4 4 Feed rate 1.2m3/hr adding pot permangenate (2%) 6/14/12 5/7/12 2.40pm-5.35pm 240 1.1 1800 8.1 644 28 4.4 4 4 feed rate 1.09m3/hr and adding pot permanganate (2%) 10/4/12 8/29/12 11.45am-2.10pm 280 1.3 1600 7.2 536 34 5 3.5 4.5 feed rate 1.23m3/hr and adding pot permanganate (2%) 1/22/13 12/17/12 10.45am-1.30pm 190 1 1330 7.2 362 32 5.9 3.4 5.4 feed rate 1.18m3/hr and adding pot permanganate (4%) 5/1/13 4/16/13 9.30am-12.40pm 220 1.6 1216 8.7 344 2.5 37 7.9 3.4 7.2 nitric feed rate 1.13m3/hr adding pot permanganate (2%) 6/5/13 6/21/13 10.55am-1.35pm 288 2.1 1160 8.4 465 3.4 19 7.4 1.8 7.3 Nitric acid feed rate 1.16m3/hr adding pot permanganate (2%) 9/13/13 8/14/13 12.15-2.35pm 263 1180 7 378 2.3 30 7 2.8 6 Nitric acid feed rate 1.24m3/hr adding pot permanganate (2%) 12/5/13 11/12/13 11.42am-1.52pm 520 3.2 1420 8.7 410 2.5 28 6.7 3.5 6.2 Nitric acid feed rate 1.07m3/hr adding pot permanganate (2%) 4/1/14 3/25/14 11.40am-1.50pm 200 1.4 1088 7.8 476 3.4 36 7.8 2.9 7.1 Nitric acid feed rate 1.4m3/hr adding pot permanganate (2%) 6/3/14 5/27/14 9.39am-12.08pm 275 1.9 1635 12 837 5.9 34 7.7 3.1 7 Nitric acid feed rate 1.33m3/hr adding pot permanganate (2%) 9/5/14 8/5/14 2.32pm-4.09pm 252 2.8 1510 17 597 6.6 35 12 3.4 13 Nitric acid feed rate 1.24m3/hr adding pot permanganate (2%) 10/24/14 10/7/14 10.30-12.08pm 210 1.5 1300 9.2 530 3.8 36 7.9 3.9 7.1 Nitric acid feed rate 1.28m3/hr adding pot permanganate (2%) 2/26/15 2/11/15 12.15pm-2pm 149 0.7 1580 7.6 441 2.1 49 5.6 3.9 4.9 Nitric acid feed rate 1.10m3/hr adding pot permanganate (2%) 5/15/15 5/6/15 2.30pm-4.20pm 203 1.4 1445 10 553 3.9 37 7.7 3.4 7 Nitric acid feed rate 1.32m3/hr adding pot permanganate (2%) 7/30/15 7/20/15 3.15pm-5.20pm 331 2.2 927 6 416 2.7 29 6.9 3.1 7.3 Nitric acid feed rate 1.17-1.22m3/hr adding pot permanganate (2%) 1/4/16 12/8/15 11.50am-2.50pm 380 2.5 2500 16 950 6.1 Under investigation-issue with cooling water 35 7.1 3.5 7.5 Nitric acid feed rate 1.27m3/hr adding pot permanganate (2%) 3/8/16 2/11/16 9.40am-11.55am 115 0.6 1650 8.6 700 3.6 Increased water rate 35 5.7 3.1 6.1 Nitric acid feed rate 1.05 to 1.10m3/hr adding pot permanganate (2%) 6/7/16 5/17/16 3.15pm-5.10pm 137 0.88 1830 12 825 5.3 29 6.9 3.2 7.3 Nitric acid feed rate 1.05 to 1.10m3/hr adding pot permanganate (2%) 8/29/16 8/17/16 10am-12.15pm 109 0.7 1910 12 991 6.4 26 6.8 2.7 7.2 Nitric acid feed rate 1.23m3/hr adding pot permanganate (17L/hr) 11/28/16 11/8/16 9.35am-12.30pm 190 1.3 1620 11 806 5.6 Peroxide trial run, issues with dosing 31 7.6 3 8 Nitric acid feed rate 1.19m3/hr adding pot permanganate (17L/hr) 2/15/17 2/8/17 1.15pm-3.20pm 269 1.8 1240 8.3 417 2.8 peroxide dosing at 4-8L/hr 43 7.5 3.2 6.7 Nitric acid feed rate 1.34m3/hr 5/30/17 5/17/17 8.40am-10.35am 8.4 0.05 87 0.85 6.7 0.04 peroxide dosing at 1L/hr 29 6.5 2.9 6.9 Nitric acid feed rate 0.99m3/hr 10/6/17 9/19/17 8.40am-10.4am 4 0.021 94 0.5 8 0.043 peroxide dosing at 1L/hr, issues with filtration process 29 5.7 3.1 6.1 Nitric acid feed rate 1.02m3/hr 12/4/17 11/22/17 2.30pm-4.50pm 20 0.11 314 1.8 38 0.21 40 6.4 3.9 6.8 Nitric acid feed rate 1.08m3/hr, Peroxide Dosing at 1L/hr 2/27/18 2/13/18 1pm-2.50pm 35 0.018 276 1.4 25 0.13 47 5.9 3.9 6.3 Nitric acid feed rate 1.12m3/hr, Peroxide Dosing at 1L/hr 5/15/18 5/1/18 10.55am-1pm 15 0.068 309 1.4 5.4 0.025 40 5.1 4.1 5.4 Nitric acid feed rate 0.92m3/hr, Peroxide Dosing at 1L/hr Interval for monitoring changed to 6 monthly 7/16/18 7/5/18 1.30pm-3.20pm 13 0.065 123 0.64 10 0.052 33 5.7 3.2 6 Nitric acid feed rate 1.32m3/hr, peroxide dosing at 1L/hr 2/18/19 2/6/19 10am-12pm 62 0.38 538 3.2 84 0.5 41 6.9 3.8 7.3 Nitric acid feed rate 1.32m3/hr, peroxide dosing at 1L/hr, potassium permanganate 4% 10/29/19 10/18/19 8.30-10.40am 26 0.18 144 0.97 19 0.13 38 7.4 3.3 7.9 Nitric acid feed rate 1.36m3/hr, peroxide dosing at 1L/hr, potassium permanganate 24L/hr 4/8/20 3/17/20 12.50-2.50pm 2 0.012 109 0.67 13 0.08 37 6.8 3.8 7.3 Nitric acid feed rate 1.24m3/hr, peroxide dosing at 1L/hr, potassium permanganate 22L/hr 11/10/20 10/20/20 11.40 - 1.40pm 1 0.006 19 0.12 1.3 0.008 31 6.7 3.7 6.1 Nitric acid feed rate 1.43m3/hr, peroxide dosing at 1L/hr, potassium permanganate 23L/hr 6/29/21 5/10/21 1:35 - 3:25pm 8.3 0.054 198 1.29 7.4 0.048 35 7.3 3.9 7.8 Nitric acid feed rate 1.3m3/hr, peroxide dosing at 1L/hr, potassium permanganate 26L/hr 12/3/21 11/11/21 11.35am - 1.25pm 46 0.31 265 1.8 52 0.35 39 7.7 3.2 8.1 Nitric acid feed rate 1.46m3/hr, peroxide dosing 1L/hr, potassium permanganate 20L/hr &G &G charts NACSAC 320 325 POEO Group 6 limit POEO Group 5 limit POEO Group 1 limit Sep-08 350 2000 2500 Dec-08 350 2000 2500 Mar-09 350 2000 2500 Jun-09 350 2000 2500 Sep-09 350 2000 2500 Dec-09 350 2000 2500 Mar-10 350 2000 2500 Jun-10 350 2000 2500 Sep-10 350 2000 2500 Dec-10 350 2000 2500 Mar-11 350 2000 2500 Jun-11 350 2000 2500 Sep-11 350 2000 2500 Dec-11 350 2000 2500 Mar-12 350 2000 2500 Jun-12 350 2000 2500 Sep-12 350 2000 2500 Dec-12 350 2000 2500 Mar-13 350 2000 2500 Jun-13 350 2000 2500 Sep-13 350 2000 2500 Dec-13 350 2000 2500 Mar-14 350 2000 2500 Jun-14 350 2000 2500 Sep-14 350 2000 2500 Dec-14 350 2000 2500 Mar-15 350 2000 2500 Jun-15 350 2000 2500 Sep-15 350 2000 2500 Dec-15 350 2000 2500 Mar-16 350 2000 2500 350 2000 2500 effluent flows Row Labels Sum of 1382 July 2013 43547.859 August 2013 33791.328 september 2013 25349.141 October 2013 26490.156 November 2013 29291.250 December 2013 22837.422 January 2014 26504.813 February 2014 35935.000 March 2014 25980.078 April 2014 10230.469 May 2014 22423.328 June 2014 29694.781 Grand Total 332075.62542 Quaterly Testing of Nitrogen Oxides Stack Emissions POEO Group 6 limit 39692 39783 39873 39965 40057 40148 40238 40330 40422 40513 40603 40695 40787 40878 40969 41061 41153 41244 41334 41426 41518 41609 41699 41791 41883 41974 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 POEO Group 5 limit 39692 39783 39873 39965 40057 40148 40238 40330 40422 40513 40603 40695 40787 40878 40969 41061 41153 41244 41334 41426 41518 41609 41699 41791 41883 41974 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20 00 2000 2000 2000 2000 2000 POEO Group 1 limit 39692 39783 39873 39965 40057 40148 40238 40330 40422 40513 40603 40695 40787 40878 40969 41061 41153 41244 41334 41426 41518 41609 41699 41791 41883 41974 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 AO Stack 39692 39783 39873 39965 40057 40148 40238 40330 40422 40513 40603 40695 40787 40878 40969 41061 41153 41244 41334 41426 41518 41609 41699 41791 41883 41974 300 500 670 300 390 480 840 410 440 530 650 410 420 550 550 480 410 473 542 465 440 516 350 336 241 NACSAC 39692 39783 39873 39965 40057 40148 40238 40330 40422 40513 40603 40695 40787 40878 40969 41061 41153 41244 41334 41426 41518 41609 41699 41791 41883 41974 2300 2200 2300 610 1100 2100 1500 1600 1700 2300 900 850 790 700 850 870 970 1925 1455 558 510 412 542 350 Calcium Nitrate 39692 39783 39873 39965 40057 40148 40238 40330 40422 40513 40603 40695 40787 40878 40969 41061 41153 41244 41334 41426 41518 41609 41699 41791 41883 41974 780 470 1100 1200 2100 390 2400 1800 1000 990 1600 1500 1300 2400 1600 1800 1600 1330 1216 1160 1180 1420 1088 1635 POEO Group 6 limit 39692 39783 39873 39965 40057 40148 40238 40330 40422 40513 40603 40695 40787 40878 40969 41061 41153 41244 41334 41426 41518 41609 41699 41791 41883 41974 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 POEO Group 5 limit 39692 39783 39873 39965 40057 40148 40238 40330 40422 40513 40603 40695 40787 40878 40969 41061 41153 41244 41334 41426 41518 41609 41699 41791 41883 41974 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20 00 2000 2000 2000 2000 2000 POEO Group 1 limit 39692 39783 39873 39965 40057 40148 40238 40330 40422 40513 40603 40695 40787 40878 40969 41061 41153 41244 41334 41426 41518 41609 41699 41791 41883 41974 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 AO Stack 39692 39783 39873 39965 40057 40148 40238 40330 40422 40513 40603 40695 40787 40878 40969 41061 41153 41244 41334 41426 41518 41609 41699 41791 41883 41974 300 500 670 300 390 480 840 410 440 530 650 410 420 550 550 480 410 473 542 465 440 516 350 336 241 NACSAC 39692 39783 39873 39965 40057 40148 40238 40330 40422 40513 40603 40695 40787 40878 40969 41061 41153 41244 41334 41426 41518 41609 41699 41791 41883 41974 2300 2200 2300 610 1100 2100 1500 1600 1700 2300 900 850 790 700 850 870 970 1925 1455 558 510 412 542 350 Calcium Nitrate 39692 39783 39873 39965 40057 40148 40238 40330 40422 40513 40603 40695 40787 40878 40969 41061 41153 41244 41334 41426 41518 41609 41699 41791 41883 41974 780 470 1100 1200 2100 390 2400 1800 1000 990 1600 1500 1300 2400 1600 1800 1600 1330 1216 1160 1180 1420 1088 1635 mg/m3 237B THALES AUSTRALIA (MULWALA) EPA Licence number 4848 MONITORING DATA FOR LICENCE DISCHARGE POINT 23 Date Published Building Location Date Time Particulates VOC as Diethyl ether VOC as ethanol DNT Temp Velocity Water Conc 237B Tray dry 8/20/01 0.67 7/15/03 0.25 <0.4 30 1/28/09 08.20 - 11.20 <0.5 <5 3/3/09 08.35 - 11.36 0.41 <5 5/26/09 14.10 - 17.12 2 <5 AR2208 6/24/09 12.05 - 15.17 <0.5 <2 AR2219 11/24/09 14.40 - 17.40 2.3 <3 AR2208 1/20/10 09.25 - 11.25 <0.5 <4 AR2225 3/16/10 19.10 - 22.10 29 <2 0.1 AR2210V02 4/28/10 00.00-03.00 1.1 <2 AR2208 Removed from Licence 237C THALES AUSTRALIA (MULWALA) EPA Licence number 4848 MONITORING DATA FOR LICENCE DISCHARGE POINT 24 Date Published Building Location Date Time Particulates VOC as Diethyl ether VOC as ethanol DNT Temp Velocity Water Conc 237C Tray dry 8/20/01 <0.3 6/10/03 2.1 <0.5 31 8/26/08 16.30 - 21.30 3.8 3.7 8/27/08 21.30 - 08.04 1.1 1.8 1/27/09 15.15 - 18.15 <0.5 <5 3/31/09 13.30 - 15.30 4 <2 Shotgun AS25BP 6/17/09 09.10 - 12.10 <0.5 <5 Pistol AP70 7/28/09 12.05 - 15.13 <0.5 <2.0 Rifle AR2208 1/19/10 13.28 - 16.20 0.46 <3 Pistol AP100 3/16/10 16.20-19.20 <0.5 <2 <0.05 AP70 4/27/10 14.55-17.55 <0.5 <2 AR2208 4/11/11 14.30-17.30 0.2 <2 AP70 6/21/11 9.20-12.20 <0.02 <2 AR2211 7/25/11 12.30pm-4.38pm 0.34 <1 AR2217 Removed from Licence 812-Fume MONITORING DATA FOR LICENCE DISCHARGE POINT 62- ANNUAL MONITORING (WHEN IN USE) mg/m3= milligrams per cubic meter g/min= grams per minute g/min= grams per minute g/min= grams per minute Licence limit 250 Date published Building Location Date Nitric Acid SOx Sulphur Trioxide Sulphuric Acid NOx NO COx MNT TNT DNT MNT Toluene Particulates Comments Temp Velocity Water Conc Dry vol flow mg/m3 g/min mg/m3 g/min mg/m3 g/min mg/m3 g/min mg/m3 g/min C m/s %V/V 812 Dry/Flake Fume Scrubber 4/4/01 3.9 7.6 4 3 <1 <1 <1 1.4 35 11 4.4 9/11/02 <1 29 8.4 <6 <0.1 <0.1 <0.1 1.2 20 4.3 3.6 10/16/03 <1 <6 12 <2 2.6 <0.5 <0.5 1.1 26 8.4 2.9 8/25/05 - - 14 0.31 <5 <0.1 48 1.1 49 1.1 - <0.5 40 1.5 <1 32 8.3 3.8 22 10/11/07 - - <5 <0.1 <5 <0.1 13 0.27 <4 <0.1 <0.5 2.4 <0.5 13 0.26 32 7.7 2.9 21 8/29/11 - - <0.5 <0.01 - - - - 7 0.18 - <0.5 0.89 <0.5 <1.5 7.6 0.2 27 9.5 3.6 26 Sampling point modified for isokinetic testing 10/17/12 9/12/12 <1 <0.02 7.2 0.21 <2 <2 <0.2 <0.2 <0.2 <1 6.4 0.18 23 10 2 13 5/14/15 4/16/15 1.2 <0.03 <4 <0.10 <2.7 <0.07 9.3 0.51 <0.77 <0.9 11 0.27 37 9.5 2.3 25 no operation in 2016 5/3/17 4/4/17 <0.6 <0.015 3.3 0.083 <1.3 <0.03 2.9 0.21 <0.2 <0.9 9.6 0.24 37 9.5 3.6 25 11/22/18 10/11/18 1.9 0.039 5 0.1 1.3 0.027 <0.2 <0.2 <0.2 <0.9 11 0.23 7/9/20 6/10/20 <0.7 <0.014 6.5 0.12 <1.3 <0.03 - - - - 49 0.91 29 6.9 2.4 19 10/6/21 7/27/21 <2.5 <0.049 <2.1 <0.04 <1.3 <0.03 - - - - 37 0.74 31 7.5 2.8 20 &G &G 812-Dust MONITORING DATA FOR LICENCE DISCHARGE POINT 28 - MONTHLY MONITORING (WHEN IN USE) mg/m3= milligrams per cubic meter g/min= grams per minute g/min= grams per minute g/min= grams per minute Licence limit 250 Date published Building Location Date Nitric Acid SOx Sulphur Trioxide Sulphuric Acid NOx Nitrogen Oxides (NO2) COx MNT TNT DNT Toluene Particulates Comments Temp Velocity Water Conc Dry vol flow mg/m3 mg/m3 g/min °C m/sec % V/V m3/min 812 Dry/Flake Dust Scrubber 4/4/01 <1 36 10 6 <1 <1 <1 2.4 28 18 2.8 9/11/02 <1 13 <4 <6 <0.1 <0.1 <0.1 2.8 22 13 2 10/16/03 <1 <6 24 <2 3.3 <0.5 <0.5 3.4 28 11 1.2 8/25/05 - - - - - - - - - - - - 3.5 0.13 28 13 1.8 37 10/11/07 - - - - - - - - - - - - - - 1.8 0.065 31 13 1.6 35 8/29/11 - - - - - - - - - - - - - - 2.3 0.051 18 7.6 1.7 22 Sampling point modified for isokinetic testing 10/17/12 9/12/12 - 2.3 0.64 27 10 1.1 28 Flaking TNT 100% capacity, 580kg flaked 11/19/12 10/23/12 - 1.3 0.032 27 9.5 1.2 26 Flaking TNT 100% capacity and 300kg flaked 5/14/15 4/16/15 - <1.1 <0.19 comissioning stack after modificaton to extraction system 30 17 1.4 175 Flaking TNT (100% capacity) and 804kg flaked 5/20/15 5/7/15 - <0.69 <0.12 22 16 1.3 179 Flaking TNT (100% capacity) and 750kg flaked No operation in 2016 5/3/17 4/4/17 - <1.1 <0.18 30 16 1.2 170 Flaking TNT (100% capacity) and 1240kg flaked 6/14/17 5/2/17 - <1.1 <0.18 24 16 1.4 167 Flaking TNT (100% capacity) at 600kg/hr 7/3/17 6/7/17 <0.7 <0.12 24 16 12.9 165 Flaking TNT (100% capacity) at 600kg/hr 7/18/17 6/21/17 - 0.94 0.16 23 16 2.8 168 Flaking TNT (100% capacity) at 600kg/hr Interval changed to 6 monthly for testing 11/22/18 10/11/18 - 3.9 0.68 22 17 2.6 175 Flaking TNT (100% capacity) at 600kg/hr and 1280kg flaked 8/16/19 7/23/19 0.85 0.15 21 16 2.3 172 Flaking TNT (1005 capacity) at 600kg/hr 7/9/20 812 Dust scrubber 6/10/20 0.48 0.07 26 14 3.1 143 Flaking TNT (95% capacity, 600kg/hr) 10/6/21 7/27/21 <0.88 <0.1 Sample time 1000-1055hrs 23 11 2.6 119 Flaking 1015 - 1048hrs, amount flaked 439kg, suction pressure -3.0kPa, Scrubber flow 310L/min &G &G 820 MONITORING DATA FOR LICENCE DISCHARGE POINT 29- BI-MONTHLY MONITORING (WHEN IN USE) mg/m3= milligrams per cubic meter g/min= grams per minute g/min= grams per minute ng/min= nanograms per minute Group 6 100 350 40 50 Current Limits Licence limit 100 2000 250 Date published Bldg Location Date Nitric Acid (N) Sulfur Trioxide/Sulfuric Acid mist NOx (NO2) NO MNT TNT DNT Ammonia VOC Arsenic Berillium Cadmium Chromium lead Mercury Manganese Nickel Selenium Tin Toluene Vanadium Particulate Comments Dioxins and Furans Anthracene Temp Velocity Water Conc Dry flow Sample Condensate Sample Condensate Sample Condensate Sample Condensate mg/m3 mg/m3 g/min mg/m3 mg/m3 g/min mg/m3 g/min mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 g/min mg/m3 g/min mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 g/min ng/m3 C m/s %V/V m3/min 820 Red Water Incinerator 4/5/01 50 120 18 <2 <2 <2 34 25 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 19 160 <2 76 15 41 10/15/03 10 7.2 960 <0.5 <0.5 <0.5 86 <2 <0.05 <0.05 <0.05 0.66 <0.05 <0.05 0.64 6.4 <0.05 <0.05 <0.05 38 280 <0.5 75 15 30 8/23/05 23 <150 220 72 85 <0.5 <0.5 <0.5 20 <2 - - - - - - - - - - - 50 1.539 <0.1 86 13 36 25 10/9/07 28 <150 120 540 310 <0.5 <0.5 <0.5 18 <2 - - - - - - - - - - - 42 74 14 39 26 10/10/07 28 <150 100 397.5 <0.5 <0.5 <0.5 23 <2 - - - - - - - - - - - 55 as per below 11/11/09 <0.05 6.3 <0.5 91 58 <0.5 <0.5 <0.5 0.37 <2 - - - - - - - - - - - 19 as per below 8/30/11 46 - 54.5 - 1000 510 <0.5 <0.5 1.8 42 <2 - - - - - - - - - - - 930 - as per below as per below 77 8.3 36 17 13-14/09/2011 40 - 110 - 1000 480 1.8 <0.5 2.9 7.6 <2 - - - - - - - - - - - 420 - Reissue of lab report in 2012 and SO3 related to particulate issue as per below as per below 76 12 38 24 10/17/12 9/12/12 38 160 965 408 1.9 6.5 6.4 8.9 <2 - 160 SO3 issue under investigation in relation to issues with particulates 76 17 39 32 32 11/19/12 10/24/12 88 105 1100 477 <0.5 <0.5 0.83 19 <2 - 305 SO3 issue under investigation in relation to issues with particulates, may be carryover from cyclone awaiting report 77 13 40 25 5/13/15 4/14/15 59 390 742 313 <1 3.3 6.5 7.2 <1.8 <0.9 - 485 Ongoing issue with Particulates and SO3, stack to have major upgrade 77 13 39 24 11/7/16 10/11/16 <0.05 1.3 78 46 3.2 <0.2 <0.2 6.5 <0.9 <1.8 - 15 Mix of Red water and pond water run though plant. Ran for 1 week. No scrubber. 74 14 36 29 6/14/17 5/3/17 84 2 97 2.4 1745 43 929 0.59 <0.2 <0.2 7.4 <1.8 0.058 0.55 201 4.9 Issue with red residue inside building 75 12 38 24 7/31/17 6/27/17 73 2 201 5.5 784 21 423 <0.2 <0.2 <0.2 3.9 <0.2 <0.05 0.2 390 11 Issue with red residue inside building. Cause of high particulate and sulfur trioxide under investigation 76 14 38 27 Interval changed to Quarterly when in operation, except Dioxins and Furans which are now an annual test 10/9/18 10/22/18 46 1 343 7.3 817 17 435 <0.2 <0.030 <0.02 0.13 <0.02 1.5 3 0.064 <1.9 <0.04 <0.95 <0.011 47 1 Modificaitons to plant including inclusion of venturi scrubber to plant and fan modificaiton 76 12 40 21 12/18/18 11/28/18 15 0.31 12 0.24 148 3 146 <0.2 <0.019 <0.2 <0.019 <0.2 0.44 0.43 0.009 <1.9 <0.04 <1 <0.008 17 0.36 73 10 35 20 8/16/19 7/24/19 13 0.31 72 1.7 508 12 278 0.2 0.063 <0.2 0.27 <0.2 1.3 3.1 0.072 <2.7 <0.63 <0.007 <0.0002 52 1.2 76 12 38 23 7/9/20 6/17/20 62 1.4 819 17 453 - - - - - - - - <1.9 <1.0 - 77 10 33 21 10/6/21 7/28/21 - - 93 2.3 780 19 360 - - - - - - - - 1.7 0.042 <1.0 - 76 14 40 25 Fan speed 60%, Feed rate 50L/hr, Conc tank SG 1230, Fan suction pressure -750Pa, Primary Chamber temp 500C, Secondary Chamber temp 800C, Venturi scrubber flow 2300L/hr 4/7/22 22/02/2022 - 23/02/22 58 1.8 166 5.4 103 <0.9 <0.03 <1 76 18 40 32 To convert NO ppm to mg/m3 multiply the figure by 1.3389 (consultants) Group 6 0.1 0.1 50 Licence limit Date Published Date Dioxin & Furan 1 (Total I TEQ) Dioxin & Furans 2 (Total WHO TEQ) Anthrancene Particulates (mg/m3) Comments 1 = Results expressed as I-TEQ - Middle bound ng/m3 ug/min ng/m3 ug/min ng/m3 ug/min 2 = Results expressed as Sum of PCDD & PCDF congeners (WHO TEQ) middle bound 10/9/07 0.0012 0.024 42 55mg/m3 11/10/09 0.061 0.0059 8.7 19 8/30/11 6 0.035 22 930 13-14/9/11 2.7 0.035 13 420 10/17/12 9/11/12 0.074 0.0033 6.5 160 11/19/12 10/24/12 0.12 0.0019 9.9 305 5/13/15 4/14/15 0.0043

Watts, Leanda: Watts, Leanda: reported as 0.0048 6.1 485 11/7/16 10/11/16 0.0308 0.0296 4.82 15 6/14/17 5/3/17 0.0123 0.0003 0.011 0.00027 <10 <0.25 201 7/31/17 6/28/17 0.0038 0.000091 0.0034 0.000082 13.00 0.32 390 11/22/18 10/10/18 0.0057 0.000110 0.0060 0.000110 2.30 0.04 47 8/16/19 7/25/19 0.0032 0.000071 0.0037 0.000082 46.3 1.02 52 7/9/20 6/17/20 0.0001700 0.0000035 0.00019 0.000004 <99 <2.1 9.4 10/6/21 7/29/21 0.015 0.00036 0.0130000000 0.00032 32 0.78 77 4/7/22 2/22/22 0.0014 0.000044 0.0015 0.00005 <1.4 0.044 190 &G &G 817 MONITORING DATA FOR LICENCE DISCHARGE POINT 27- MONTHLY MONITORING (WHEN IN USE) mg/m3= milligrams per cubic meter g/min= grams per minute Licence limit 100 2000 40 Date Published Bldg Location Date Nitric Acid (N) SOx Sulphur Trioxide/Sulphuric acid mist Sulphuric Acid NOx NO COx MNT TNT DNT Particulates Toluene Minor VOC's Total VOC's Comments Temp Velocity Water Conc Dry vol flow mg/m3 g/min mg/m3 g/min mg/m3 g/min mg/m3 g/min mg/m3 g/min mg/m3 g/min mg/m3 mg/m3 g/min mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 g/min mg/m3 mg/m3 g/min °C m/s %V/V 817 Denitrification Scrubber 4/4/01 220 <2 1000 8100 34 <1 30 26 14 4 9/12/02 580 <5 5100 3400 1.1 <0.1 <0.1 0.8 13 15 4.3 10/15/03 800 <6 4800 >6200 <0.5 <0.5 <0.5 1.6 29 17 4.1 8/25/05 250 4.3 - - 34 0.57 <5 <0.05 3000 51 1900 32 - 24 0.41 <0.5 <0.5 - 42 7.1 24 23 3.2 17 10/11/07 400 0.74 55 0.01 <5 <0.07 1600 30 620 12 30 0.57 <0.5 <0.5 17 3.2 41 28 3 19 9/1/11 86 1.7 - - 0.34 0.007 - - 2100 41 620 12 - 2.5 0.048 <0.5 <0.5 - 2.4 0.05 6.5 8.9 Peroxide trials started in August 2011 30 27 2.2 19 9/15/11 15 0.29 - - 0.46 0.009 - - 600 12 260 5.1 - 12 0.24 <0.5 <0.5 - <2.0 <0.05 <0.2 <0.4 31 28 1.8 20 system problem may not have sufficiently stabilised prior to reading taking 10/17/12 9/10/12 42 0.73 3.5 0.061 1850 32 482 32 19 0.305 <0.2 <0.2 32 0.56 12 44 34 25 2.2 17 Acid concentration 43%, Peroxide addidion 8L/hr, Acid feed rate 1350L/hr 11/19/12 10/22/12 18 0.31 1.1 0.02 990 18 300 18 17 0.3 <0.5 <0.5 34 0.6 12 46 37 25 2 18 Peroxide addition 8L/h and acid concentration of 39.5% and acid feed rate 1351L/hr 5/14/15 4/17/15 26 0.46 <1.1 <0.02 796 14 368 6.5 5.6 0.2 <0.33 <0.33 11 0.2 8 19 0.34 31 25 2 18 Peroxide addition 4L/hr, acid concentration 40% and acid feed rate 1250L/hr 5/20/15 5/7/15 38 0.69 <0.5 <0.01 1540 28 447 8.2 11 0.21 <0.2 0.21 68 1.2 19 92 1.7 31 26 2 18 Peroxide addition 4L/hr, acid concentration 40% and acid feed rate 1500L/hr Not run during 2016 5/3/17 4/5/17 15 0.26 <0.8 <0.014 782 14 339 6 19 0.34 <0.2 0.37 23 0.4 15 38 0.66 36 25 3.1 18 Peroxide addition at 8L/hr, acid concentration 40% and acid feed rate 1300L/hr 6/14/17 5/2/17 20 0.36 <0.8 <0.02 910 16 443 7.9 13 0.24 <0.2 <0.2 19 0.35 27 46 0.83 27 25 2 18 Peroxide addition at 8L/hr, acid concentration 39% and acid feed rate 1400L/hr 7/3/17 6/7/17 22 0.4 <0.8 <0.01 882 16 337 6.2 27 0.5 <0.2 0.3 7.8 0.14 17 25 0.45 26 25 1.7 18 Peroxide addition at 8L/hr, acid concentration 41% and acid feed rate 1200L/hr 7/18/17 6/21/17 27 0.5 <0.8 <0.02 931 17 362 6.6 14 0.26 <0.2 <0.2 10 0.19 18 28 0.51 23 25 1.8 18 Peroxide addition at 8L/hr, acid concentration 42% and acid feed rate 1300L/hr 11/22/18 10/11/18 20 0.37 1.5 0.028 994 19 274 5.2 179 3.3 <0.2 17 1.3 0.025 6.6 7.9 0.15 36 27 1.4 19 Peroxide addition at 8L/hr, acid concentration 42% and acid feed rate 1300L/hr 12/18/18 11/27/18 19 0.4 <0.6 <0.013 1153 24 402 8.3 8.9 0.18 <0.2 <0.2 8.2 0.17 16 24 0.5 41 22 2.3 21 Peroxide addition at 8L/hr, acid concentration 41% and acid feed rate 1120L/hr 8/16/19 7/23/19 23 0.39 1.1 0.019 1090 19 430 7.4 11 0.19 <0.3 <0.3 3.3 0.056 12 15 0.26 41 26 2.8 17 Peroxide addition at 8L/hr, acid concentration 42% and acid feed rate 1100L/hr Monitoring frequency changed Yearly Quarterly Quarterly Yearly Quarterly 7/9/20 6/9/20 33 0.62 2.4 0.044 1865 35 528 9.9 <1.0 <0.02 <1.0 <1.0 12 0.22 60 1.1 27 26 2 19 Peroxide addition at 8L/hr, acid concentration 45% and acid feed rate 1150L/hr 8/31/20 7/22/20 - - - - 1265 26 440 9.1 <1.0 <0.02 <1.0 <1.0 0.16 0.003 2.2 0.045 28 29 2.9 21 Peroxide addition at 8L/hr, acid concentration 41% and acid feed rate 1151L/hr, water addition 29 gal/hr 10/6/21 7/27/21 30 0.43 <1.0 <0.02 1090 16 375 5.4 52 0.76 <1.1 1.3 44 0.64 240 3.5 30 21 2.3 15 Peroxide addition at 8L/hr, acid concentration 43%, acid feed rate 1150L/hr, water addition 25gal/hr, condenser suction pressure -2800Pa To convert NO ppm to mg/m3 multiply the figure by 1.3389 (consultants) &G &G 837 MONITORING DATA FOR LICENCE DISCHARGE POINT 32- ANNUAL MONITORING mg/m3= milligrams per cubic meter g/min= grams per minute g/min= grams per minute Licence limits 100 2000 400 40- Refer note U4 Date Published Bldg Location Date Nitric Acid SOx NOx Particulates Toluene Cyclohexanone Other VOC's Total VOC Acetone Comments Temp Velocity Water Conc Comments mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 g/min mg/m3 g/min mg/m3 mg/m3 g/min C m/s %V/V 837 Main Stack 3/5/03 8.2 <6 <4 19 - 2600 30 10 5.8 8/9/04 <1 <1 <4 1.7 - 3400 23 5.2 2.9 Cyclohexanone distillation (blank) 3/6/06 N/A N/A N/A N/A N/A 5300 13 76 0.19 26 5.9 2 10/3/06 N/A N/A N/A N/A N/A 8600 9.3 210 0.22 13000 19 28 3.7 3.8 11/14/07 N/A N/A N/A N/A N/A 6200 <6.6 140 0.15 70 <0.076 28 <3 3.7 Cyclohexanone distillation (blank) 2/5/09 N/A N/A N/A N/A N/A 6000 <6.5 13 <0.01 58 <0.06 32 <3 2.4 Cyclohexanone distillation (blank) Outlet 6/23/10 N/A N/A N/A N/A N/A <5 <0.05 <0.5 <0.05 - - 18 11 2.3 Cyclohexanone distillation (blank) Recryst began 0930, solvent vapour temp 97.9°C at 1030 Inlet 3/22/11 N/A N/A N/A N/A N/A 26000 <28 540 <0.58 160 <0.17 33 <3 2.5 Cyclohexanone distillation (blank) Recryst began at 1.53pm, solvent vapour temp 98.2°C at 2.45pm Outlet 3/22/11 N/A N/A N/A N/A N/A <4 <0.01 5 <0.01 4.3 <0.01 33 <4 2.4 Cyclohexanone distillation (blank) Recryst began at 1.53pm, solvent vapour temp 98.2°C at 2.45pm 9/18/12 Outlet 6/13/12 36 0.5 <5 <0.6 - - 24 33 0.6 7/25/13 Outlet 7/9/13 19 0.3 <4.4 <0.07 - - 21 16 0.7 Recryst began at 10.30am solvent vapour temp 97°C at 10.30am 4/28/14 Outlet 4/16/14 23 0.34 <3.8 <0.06 - - 23 33 1.5 Recryst began at 4.10pm solvent vapor temp at 96.3°C 8/8/16 Outlet 7/28/16 10 0.11 <3.7 <0.04 - - 14 24 1.4 Recryst began 5.50pm and solvent vapour temp at 98°C 10/17/17 Outlet 9/12/17 32 - 8.3 - 40 Recryst began at 9.48am solvent vapour temp 98°C 6/14/19 Outlet 5/14/19 3.8 - <3.9 - 385 381 - Currently under investigation to determin cause Recryst began at 10.10am, solvent vaport temp at 99°C 4/8/20 3/19/20 <2.1 <0.03 <4.2 <0.05 27 21 0.27 24 31 3.3 Tested 10.07 - 10.28am. Solvent vapour temp 97C Condenser A Outlet temp 52C &G &G 832 MONITORING DATA FOR LICENCE DISCHARGE POINT 30- QUARTERLY MONITORING mg/m3= milligrams per cubic meter g/min= grams per minute g/min= grams per minute Licence limits 100 100 2000 250 Date Published Bldg Location Date sampled Nitric Acid (HNO3) SOx SO3/H2SO4 mist Sulphuric Acid NOx NO Comments Particulates Toluene Cyclohexanone Temp Velocity Water Conc Dry vol flow Peroxide Dosing Water flow to column 7 Column 7 Pressure Vac Pump Fume Flow Fume temp Fume Pressure 1 2 3 4 5 Make up H2O Air inlet flow mg/m3 g/min mg/m3 mg/m3 g/min mg/m3 g/min mg/m3 g/min mg/m3 g/min mg/m3 mg/m3 mg/m3 C m/s %V/V m3/min L/hr kg/h kPa kg/hr C kPa C C C C C kg/hr kg/hr 832 Fume Absorption stack 2/28/02 1500 1.3 3300 13 - - 18 21 5.9 5/03/2003 am 880 38 1100 22 - - 25 22 5 Y 2044 33 5 40 35 - 15 17 700 205 5/03/2003 pm 780 41 1500 27 - - 28 21 5.5 Y 2010 41 5 45 40 28 20 23 1000 205 8/9/04 750 26 <1 1300 46 15 - - 14 21 4.9 Y 2097 30 20 12 9 600 0 3/6/06 970 32 - <10 <0.5 <5 <0.2 >5000 >170 >3000 >100 - - - 26 20 5.1 33 10/3/06 270 4.2 - <5 <0.05 <5 <0.05 4800 76 2100 33 - - - 26 9.3 3.4 16 5/2/07 180 3 - <2 <0.05 <5 <0.05 4400 74 1800 30 - - - 18 9.7 3.2 17 11/14/07 200 2.9 <5 <0.05 <5 <0.05 4900 70 2500 36 - - - 35 8.8 3.2 14 860 33 33 19 16 9 11/19/08 120 2 - <5 <0.01 <5 <0.01 3000 53 1700 30 - - - 17 10 3.3 18 2/3/09 44 0.77 - 1.5 0.03 <5 <0.1 2100 36 970 17 - - - 23 10 3.4 17 6/16/10 17 0.26 - 1.1 0.016 - - 1200 18 600 8.8 - - - 9.5 8.3 3.1 15 Normal Conditions - Fume absorption from the RDX Nitration process Column 6 Water flowrate of 600 kg/h & Peroxide Conc. ~1% (~20 l/hr) Feed Rates - 18 l/min CNA & 130 kg/h hexamine 10/26/10 33 0.46 - 2.3 0.03 - - 2300 32 1100 16 - - - 25 8.2 1.5 14 Normal Conditions - Fume absorption from the RDX Nitration process Column 6 Water flowrate of 600 kg/h & Peroxide Dosing Rate ~15 l/hr Feed Rates - 16.6 l/min CNA & 120 kg/h hexamine. 10/26/11 36 0.56 - 1.7 0.027 - - 1600 25 880 14 - - - 33 9.4 1.5 16 4/18/12 34 0.64 0.5 <0.01 2900 55 1100 21 Failure of the hydrogen peroxide dosing system due to a small air leak in the suction line of the dosing pump. 14 11 1.7 19 5/9/12 13 0.21 0.5 <0.01 2400 40 758 40 Higher than normal plant production rates caused high reading. Rates cut when realised situation. 8 9.3 1.9 17 5/9/12 5.6 0.091 0.5 <0.01 1900 30 633 30 8 8.9 1.8 16 7/25/13 7/2/13 23 0.41 <0.5 <0.01 2650 48 1250 23 High NOx figure due to failure of peroxide dosing system and back up alarm. There were also problems with the chiller. 8 9.8 1 18 10/2/13 9/10/13 2285 - High NOx is still under investigation to determine cause 8 9.1 1.1 16 10/2/13 9/10/13 8.7 0.14 <0.5 <0.1 1950 32 1005 16 High NOx is still under investigation to determine cause 8 9.1 1.1 16 1/2/14 12/3/13 35 0.78 <0.5 <0.01 2570 58 1058 24 High NOx is still under investigation 10 12.6 1.1 23 3/11/14 2/25/14 10 0.19 <0.5 <0.01 1740 33 870 16 Parameters under advice of external consultant 12 11 1.2 19 30 8/6/14 7/8/14 15 0.29 <0.5 <0.01 2010 40 1080 22 13 11 1.2 20 30 8/6/14 7/9/14 14 0.28 <0.5 <0.01 1830 37 990 20 11 12 1.2 20 30 Was not run during 2014/2015 licencing period 7/21/16 6/1/16 12 0.28 <0.5 <0.01 1735 39 881 20 Process went into feed hold at one stage, due to hopper feed issues 8 12 1 23 30 7/21/16 7/12/16 8 0.11 <0.5 <0.01 1970 26 1115 15 11 7.5 1.2 13 30 11/29/16 11/16/16 22 0.31 <0.5 <0.01 1670 24 950 14 16 8.1 1.7 14 30 1/25/17 1/18/17 3.5 0.049 <0.5 <0.01 1340 19 795 11 12 7.9 1.2 14 30 10/31/17 10/9/17 30 0.65 <0.5 <0.01 320 6.9 53 4 Additional process column 7 added to plant 16 3.1 1.5 22 0 1/10/18 12/11/17 40 8.9 1 0.023 277 6.2 56 1.2 22 3.2 1.2 22 0 2/27/18 2/13/18 42 0.96 <1 <0.002 291 6.6 61 1.4 5/10/18 5/2/18 30 0.67 <0.7 <0.015 304 6.7 58 1.3 20 3.2 1.7 22 0 Monitoring Interval changed to 6 Monthly 7/13/18 7/6/18 66 1.5 <0.6 <0.015 367 8.3 68 1.5 12 3.2 1.1 23 0 2/12/19 1/24/19 57 1 <0.9 <0.015 422 7.3 77 1.3 22 2.6 1.6 17 0 637 550 10/11/19 9/25/19 - - <0.6 <0.012 450 8.4 63 1.2 17 2.7 1.2 19 0 600 500 4/8/20 3/18/20 - - - - 323 7.1 50 1.1 21 3.2 1.7 22 11/10/20 10/28/20 - - <0.6 <0.012 353 6.7 56 1.1 15 2.7 1.5 19 500 8/17/21 5/11/21 - - 344 7.3 53 1.1 12 3 1.2 21 4/7/22 3/24/22 <0.8 <0.017 271 5.6 46 0.9 17 3 1.3 21 600 500 1100 &G &G 841 MONITORING DATA FOR LICENCE DISCHARGE POINT 31- QUARTERLY MONITORING mg/m3= milligrams per cubic meter g/min= grams per minute g/min= grams per minute Licence limits 100 2000 POEO limit of 50mg/m3 Date Published Bldg Location Date sampled Sulfuric Acid mist (SO3) NOx NO Particulates Comments Temp Velocity Water Conc Dry vol flow mg/m3 g/min mg/m3 g/min mg/m3 g/min mg/m3 g/min C m/s %V/V m3/min 6/14/19 841 Outlet 5/14/19 <0.6 <0.038 <2 <0.13 <1.3 <0.085 0.73 0.046 44 15.6 5.4 64 11/11/19 10/24/19 <0.6 <0.04 <2 <0.12 <1.3 <0.08 2.2 0.14 44 15 5.4 62 4/8/20 3/18/20 <0.5 <0.03 <2.0 <0.13 <1.3 <0.089 0.86 0.057 42 16 4.5 67 5/14/21 4/21/21 <0.7 <0.04 <2.0 <0.11 <1.3 <0.073 0.83 0.045 44 13 4 54 4/7/22 3/24/22 <0.6 <0.03 <2.1 <0.09 <1.3 <0.059 1.2 0.053 48 12 8.9 44 Effluent to River DP 2 MONITORING DATA FOR LICENCE DISCHARGE POINT 2 - WEEKLY SAMPLING WHEN DISCHARGING (monthly as of 6th Feb 2019) MONITORING DATA FOR LICENCE DISCHARGE POINT 2 - WEEKLY SAMPLING WHEN DISCHARGING (monthly as of 6th Feb 2019) milligrams per litre=mg/L microsiemens per centimetre= uS/cm milligrams per litre=mg/L microsiemens per centimetre= uS/cm Licence limit 6.5 - 8.5 15 1500 10 10 10 1450 30 Licence limit 2 0.01 0.001 Date sampled Sample Id Date published Parameter pH T.S.S Cond. C.O.D B.O.D Kjeldahl N NH3 - N NH3 Free NO2 - N NO3 - N NOx - N Total N Total P Ca SO4 K Ethanol Diethyl Ether Date sampled Sample Id Oil and Grease As Ba Cd Cr Cu Fe Pb Mn Hg Ni Sn Zn TPH C6+ TPH C10+ TPH C15+ TPH C29+ Comments Units (mg/L) (uS/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 8/19/11 08-11-206 7.9 8 810 24 <2 0.9 <0.1 <0.1 <0.01 0.31 0.32 1.3 - 100 250 3.3 <2 <0.1 8/19/11 08-11-206 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 8/25/11 08-11-208 8.2 5 620 23 <2 0.8 0.2 <1 <0.01 0.2 0.21 1 - 74 200 3.7 <2 <0.1 8/25/11 08-11-208 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 0.3 <0.01 0.02 <0.001 <0.01 <0.01 0.03 9/1/11 09-11-211 7.7 10 670 22 <2 1.1 0.2 <0.1 <0.01 0.14 0.15 1.3 - 95 240 3.9 <2 <0.1 9/1/11 09-11-211 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.02 <0.001 <0.01 <0.01 0.02 9/9/11 09-11-216 7.7 9 690 25 3 1.1 0.1 <0.1 <0.01 1.5 1.6 2.6 - 88 250 3.7 <2 <0.1 9/9/11 09-11-216 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 0.03 9/15/11 09-11-218 7.8 11 660 27 <2 1.1 <0.1 <0.1 0.01 0.35 0.36 1.5 - 100 250 3.2 <2 <0.1 9/15/11 09-11-218 <1 <0.001 0.011 <0.0002 <0.001 <0.001 0.05 <0.001 0.006 <0.0001 0.004 <0.001 0.008 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 9/23/11 09-11-221 7.9 9 680 23 3 0.7 <0.1 <0.1 <0.01 0.12 0.12 0.8 - 100 250 3.2 <2 <0.1 9/23/11 09-11-221 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.01 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 9/29/11 09-11-223 7 29 280 85 7 0.8 0.1 <0.1 <0.01 0.28 0.29 1.1 - 35 91 2.6 <2 <0.1 9/29/11 09-11-223 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 0.02 1.3 0.01 0.05 <0.001 <0.01 <0.01 0.11 10/4/11 10-11-224 7.8 8 690 25 <2 1.5 0.2 <0.1 <0.01 0.06 0.07 1.6 - 110 250 - <2 <0.1 10/4/11 10-11-224 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.02 <0.001 <0.01 <0.01 0.03 10/12/11 10-11-226 7.7 4 600 21 <2 0.9 0.1 <0.1 <0.01 0.17 0.18 1.1 - 81 210 - <2 <0.1 10/12/11 10-11-226 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.02 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 10/21/11 10-11-228 7.8 10 720 32 4 1.1 0.2 <0.1 <0.01 0.19 0.2 1.3 - 100 280 13 <2 <0.1 10/21/11 10-11-228 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.02 <0.001 0.01 <0.01 0.02 10/25/11 10-11-230 8 11 710 29 5 1.4 <0.1 <0.1 0.04 0.31 0.35 1.7 - 100 230 12 <2 <0.1 10/25/11 10-11-230 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.02 <0.001 <0.01 <0.01 0.02 11/3/11 11-11-232 7.8 6 740 27 4 1.5 0.3 <0.1 0.04 0.36 0.4 1.9 - 110 230 9.6 <2 <0.1 11/3/11 11-11-232 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.02 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 11/11/11 11-11-235 7.9 14 800 12 4 3.7 1.9 <0.1 1.7 3.8 5.5 9.2 - 120 220 7.6 <2 <0.1 11/11/11 11-11-235 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.02 <0.001 <0.01 <0.01 0.01 11/16/11 11-11-239 7.6 9 820 29 8 3.3 <0.1 <0.1 0.94 6.2 7.1 10 - 120 260 6.1 <2 <0.1 11/16/11 11-11-239 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.01 <0.001 <0.01 <0.01 0.01 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 11/22/11 11-11-240 7.6 12 620 51 7 1.4 <0.1 <0.1 <0.2 0.74 0.78 2.2 - 86 240 - <2 <0.1 11/22/11 11-11-240 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.03 <0.001 <0.01 <0.01 0.01 11/30/11 11-11-244 7.6 12 520 32 7 2.4 1.1 <0.1 0.48 1.4 1.8 4.2 - 57 160 - <2 <0.1 11/30/11 11-11-244 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 0.2 <0.01 0.01 <0.001 <0.01 <0.01 0.03 12/7/11 12-11-246 7.5 21 610 36 10 4.2 2.5 <0.1 3 4.8 7.8 12 - 58 180 6.6 <2 <0.1 12/7/11 12-11-246 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.03 <0.001 <0.01 <0.01 0.02 12/13/11 12-11-250 6.8 9 570 29 13 1.8 0.8 <0.1 3.7 4.7 8.4 10 - 59 180 5.9 <2 <0.1 12/13/11 12-11-250 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 0.2 <0.01 0.03 <0.001 <0.01 <0.01 0.04 1/5/12 01-12-001 7.7 7 1100 29 5 4.2 2.2 <0.1 3.3 1.8 5.1 9.3 - 150 390 12 <2 <0.1 1/5/12 01-12-001 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.01 <0.001 <0.01 <0.01 0.02 1/11/12 01-12-002 7.9 6 1100 19 3 0.8 <0.1 <0.1 0.34 1.2 1.5 2.3 - 150 470 13 <2 <0.1 1/11/12 01-12-002 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.01 <0.001 <0.01 <0.01 0.02 1/17/12 01-12-003 7.8 6 1200 21 3 1 <0.1 <0.1 <0.01 0.42 0.43 1.4 - 180 470 14 <2 <0.1 1/17/12 01-12-003 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 0.01 1/25/12 01-12-006 7.9 14 1100 22 <2 1 <0.1 <0.1 0.03 0.41 0.44 1.4 - 150 530 12 <2 <0.1 1/25/12 01-12-006 <1 <0.01 0.03 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.02 <0.001 <0.01 <0.01 0.03 2/2/12 02-12-007 7.9 14 1100 20 <2 1.3 0.1 <0.1 0.14 0.23 0.36 1.7 - 150 510 10 <2 <0.1 2/2/12 02-12-007 <1 <0.01 0.04 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.02 <0.001 <0.01 <0.01 0.02 2/8/12 02-12-013 8/03/2012 7.6 8 1100 18 <2 0.8 <0.1 <0.1 0.01 0.38 0.39 1.2 - 180 480 9.7 <2 <0.1 2/8/12 02-12-013 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 2/17/12 02-12-015 8/03/2012 7.5 7 1000 19 2 0.9 0.1 <0.1 0.04 0.98 1 1.9 - 160 450 11 <2 <0.1 2/17/12 02-12-015 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.04 <0.001 <0.01 <0.01 0.03 2/23/12 02-12-016 8/03/2012 7.7 6 1100 15 <2 0.5 <0.1 <0.1 <0.01 0.46 0.46 1 - 170 490 11 <2 <0.1 2/23/12 02-12-016 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.01 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 3/2/12 03-12-019 3/23/12 7.7 4 820 15 3 0.6 <0.1 <0.1 0.08 0.66 0.74 1.3 - 110 350 7.4 <2 <0.1 3/2/12 03-12-019 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 3/7/12 03-12-020 3/23/12 7.9 6 1100 10 2 0.8 <0.1 <0.1 0.05 0.81 0.85 1.7 - 170 480 9.2 <2 <0.1 3/7/12 03-12-020 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 0.01 3/13/12 03-12-028 4/3/12 7.7 8 1000 19 6 1.8 0.7 <0.1 0.11 0.6 0.72 2.5 - 140 380 - <2 <0.1 3/13/12 03-12-028 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.01 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 3/20/12 03-12-030 4/3/12 7.7 13 1100 30 7 1.1 <0.1 <0.1 0.01 0.18 0.19 1.3 - 150 410 - <2 <0.1 3/20/12 03-12-030 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 3/29/12 03-12-036 4/18/12 7.8 11 940 30 5 1.4 <0.1 <0.0 0.01 0.29 0.3 1.7 - 170 330 7.4 <2 <0.1 3/29/12 03-12-036 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.03 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 4/4/12 04-12-037 4/30/12 7.7 6 330 26 2 1.2 0.1 <0.1 0.02 1.7 1.8 2.9 - 32 49 4.9 <2 <0.1 4/4/12 04-12-037 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 0.4 <0.01 0.08 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 4/17/12 04-12-038 5/1/12 8 12 1100 22 4 1.6 <0.1 <0.1 0.01 0.29 0.3 1.9 - 170 420 7.2 <2 <0.1 4/17/12 04-12-038 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.03 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 4/26/12 04-12-040 5/9/12 8.1 16 940 25 4 1.1 <0.1 <0.1 <0.01 0.28 0.29 1.4 - 130 350 5.1 <5 <0.1 4/26/12 04-12-040 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.02 <0.001 <0.01 <0.01 0.01 5/4/12 05-12-041 5/15/12 7.9 8 970 25 4 1.3 0.1 <0.1 0.02 1.2 1.2 2.5 - 160 400 5.3 <2 <0.1 5/4/12 05-12-041 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 5/8/12 05-12-042 5/22/12 7.9 10 1000 23 4 1.4 0.2 <0.1 0.03 1.5 1.5 3 - 170 380 5 <2 <0.1 5/8/12 05-12-042 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 5/17/12 05-12-043 5/30/12 7.9 10 1100 14 7 7 5.5 0.16 0.08 3.1 3.2 10 - 170 460 4.6 <2 <0.1 5/17/12 05-12-043 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 5/24/12 05-12-049 6/13/12 7.8 8 1000 25 2 14 13 0.25 0.04 0.61 0.66 15 - 150 360 4.5 <2 <0.1 5/24/12 05-12-049 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 0.01 Ammonia liquor from ammonia tanks was sent to treatment plant, plant unable to treat high level of ammonia. 5/30/12 05-12-053 6/19/12 7.6 9 880 16 6 10 9.2 0.11 0.07 0.85 0.92 11 - 120 300 3.8 <2 <0.1 5/30/12 05-12-053 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.01 <0.001 <0.01 <0.01 0.02 Ongoing from above problem 6/6/12 06-12-054 6/19/12 7.7 11 1000 23 7 9.9 8.3 0.12 0.11 0.68 0.78 11 - 180 370 4.2 <5 <1 6/6/12 06-12-054 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.01 <0.001 <0.01 <0.01 0.01 Ongoing from above problem, plant put into recycle till issue is resolved. No discharge 6/25/12 06-12-065 7/11/12 7.5 6 650 20 5 12 12 0.09 0.43 1.6 2 14 - 72 230 3 <2 <0.1 6/25/12 06-12-065 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 Ongoing from above problem, all sources of ammonia now controlled 6/29/12 06-12-066 7/11/12 7.6 10 610 11 6 9 8.5 0.02 0.45 0.94 1.4 10 - 73 210 3.5 <2 <0.1 6/29/12 06-12-066 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 0.3 <0.01 0.01 <0.001 <0.01 <0.01 0.02 7/3/12 07-12-067 7/13/12 7.3 8 580 24 5 8.2 7.3 0.04 0.37 0.9 1.3 9.5 - 58 220 2.6 <2 <0.1 7/3/12 07-12-067 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 0.01 <0.01 0.02 <0.05 <0.1 <0.1 <0.1 7/11/12 07-12-069 7/24/12 7.4 6 390 12 6 4.4 5.4 <0.1 1 0.91 1.9 6.3 - 40 130 2.3 <2 <0.1 7/11/12 07-12-069 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 0.02 7/18/12 07-12-070 8/1/12 7.2 <2 190 7 3 1.2 1.1 <0.1 0.2 0.14 0.33 1.6 - 19 51 1.5 <2 <0.1 7/18/12 07-12-070 <1 <0.01 <0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 0.01 <0.01 <0.01 7/26/12 07-12-071 8/13/12 7.6 18 580 43 16 4.4 3.1 <0.1 2.5 0.9 3.4 7.8 - 66 200 2.6 <2 <0.1 7/26/12 07-12-071 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 0.02 <0.01 <0.01 High suspended solids and high BOD from discharge of diluted process water and decant from treatment plant MONITORING DATA FOR LICENCE DISCHARGE POINT 2 - WEEKLY SAMPLING WHEN DISCHARGING MONITORING DATA FOR LICENCE DISCHARGE POINT 2- WEEKLY SAMPLING WHEN DISCHARGING milligrams per litre=mg/L microsiemens per centimetre= uS/cm milligrams per litre=mg/L microsiemens per centimetre= uS/cm Licence limit 6.5 - 8.5 15 1500 10 10 10 1450 30 Licence limit 2 0.01 0.001 Date sampled Sample Id Date published Parameter pH T.S.S Cond. C.O.D B.O.D Kjeldahl N NH3 - N NH3 Free NO2 - N NO3 - N NOx - N Total N Total P Ca SO4 K Ethanol Diethyl Ether Date sampled Sample Id Oil and Grease As Ba Cd Cr Cu Fe Pb Mn Hg Ni Sn Zn TPH C6+ TPH C10+ TPH C15+ TPH C29+ Comments Units (mg/L) (uS/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 8/2/12 08-12-074 8/17/12 7.8 7 190 20 7 0.5 0.2 <0.1 2 2.1 4.2 4.6 - 9.7 25 1.5 <2 <0.1 8/2/12 08-12-074 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 8/9/12 08-12-075 8/28/12 7.5 <2 120 21 14 0.3 0.1 <0.1 0.55 0.77 1.3 1.6 - 5.6 15 1.5 6 <0.1 8/9/12 08-12-075 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 High BOD linked to elevated ethanol level. Source of ethanol to be determined 8/16/12 08-12-082 9/3/12 7.4 9 530 49 15 1.4 0.4 <0.1 0.7 0.2 0.9 2.3 - 84 190 2.4 6 <0.1 8/16/12 08-12-082 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 0.02 <0.01 0.01 High BOD linked to elevated ethanol level. Source of ethanol to be determined 8/24/12 08-12-083 9/7/12 7.7 8 420 20 7 1.5 0.1 <0.1 0.79 0.6 1.4 2.9 - 58 140 2.1 <2 <0.1 8/24/12 08-12-083 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 0.01 <0.01 <0.01 8/28/12 08-12-084 9/10/12 7.5 12 590 39 11 1.6 0.2 <0.1 1.8 1 2.8 4.3 - 83 210 2.2 <2 <0.1 8/28/12 08-12-084 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 0.02 <0.01 <0.01 Elevated BOD from white water or bioreactor decant particles. 9/5/12 09-12-096 9/19/12 7.6 14 510 30 9 1.5 0.3 <0.1 1.8 0.65 2.5 3.9 - 67 170 2.5 <2 <0.1 9/5/12 09-12-096 <1 <0.01 0 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 0.02 <0.01 <0.01 9/12/12 09-12-100 9/24/12 7.7 6 480 26 6 1.1 0.2 <0.1 1.7 0.74 2.4 3.5 - 63 160 2 <2 <0.1 9/12/12 09-12-100 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 0.01 <0.01 <0.01 9/21/12 09-12-104 10/4/12 7.4 6 190 26 8 1 0.2 <0.1 3.9 1.7 5.6 6.6 - 7.8 20 1.2 <2 <0.1 9/21/12 09-12-104 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 9/24/12 09-12-105 10/4/12 7.6 10 490 25 5 0.8 0.3 <0.1 0.71 0.78 1.5 2.3 - 61 190 - <2 <0.1 9/24/12 09-12-105 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 0.01 <0.01 <0.01 10/3/12 10-12-107 10/17/12 7.6 <2 330 11 2 0.9 0.4 <0.1 0.81 0.79 1.6 2.5 - 31 97 1.4 <2 <0.1 10-12-107 10/17/12 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 10/15/12 10-12-108 10/30/12 7.8 6 880 36 9 1.4 <0.1 <0.1 0.24 0.28 0.52 1.9 - 140 320 2.4 <2 <0.1 10/15/12 10-12-108 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.01 <0.001 0.03 <0.01 <0.01 <0.5 <0.1 <0.1 <0.1 10/19/12 10-12-109 10/30/12 7.4 15 580 30 7 1.4 <0.1 <0.1 1 1.3 2.3 3.6 - 80 220 1.6 <2 <0.1 10/19/12 10-12-109 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.01 <0.001 0.01 <0.01 <0.01 10/26/12 10-12-114 11/7/12 7.6 6 710 29 8 1.1 0.1 <0.1 0.21 0.58 0.8 1.9 0.18 100 250 1.6 <2 <0.1 10/26/12 10-12-114 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 0.02 <0.01 0.02 10/31/12 10-12-119 11/13/12 7.4 7 470 18 5 0.9 <0.1 <0.1 0.78 1.2 2 2.9 - 56 170 1.3 <2 <0.1 10/31/12 10-12-119 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 0.02 11/9/12 11-12-126 11/26/12 7.3 8 340 13 3 1.2 0.2 <0.1 0.61 0.96 1.6 2.8 - 43 110 1.3 <2 <0.1 11/9/12 11-12-126 <1 <0.01 <0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.02 <0.001 <0.01 <0.01 0.02 11/14/12 11-12-128 11/26/12 7.3 7 840 22 4 1.2 0.4 <0.1 0.78 0.94 1.7 3 0.12 140 360 1.5 <2 <0.1 11/14/12 11/12/128 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.02 <0.001 0.02 <0.01 0.02 11/22/12 11-12--139 12/10/12 7.3 13 1100 40 5 1.7 0.2 <0.1 0.84 0.95 1.8 3.5 - 190 470 2.8 <2 <0.1 11/22/12 11-12--139 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.01 <0.001 0.02 <0.01 <0.01 11/29/12 11-12-142 12/12/12 7.6 10 1100 37 5 1.4 0.2 <0.1 0.72 1 1.7 3.1 0.1 170 430 2.8 <2 <0.1 11/29/12 11-12-142 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.03 <0.001 0.02 <0.01 <0.01 12/5/12 12-12-143 12/18/12 7.5 9 1100 26 3 1.1 0.3 <0.1 0.03 0.24 0.27 1.4 0.08 160 460 25 <2 <0.1 12/5/12 12-12-143 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.02 <0.001 0.02 <0.01 <0.01 <0.5 <0.1 <0.1 <0.1 12/13/12 12-12-146 1/9/13 7.7 12 1200 35 5 1.6 0.3 <0.1 0.01 0.15 0.16 1.7 - 160 490 44 <2 <0.1 12/13/12 12-12-146 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.02 <0.001 0.01 <0.01 0.01 12/19/12 12-12-147 1/9/13 7.4 6 990 26 4 1.1 0.2 <0.1 0.01 0.15 0.16 1.3 - 130 360 33 <2 <0.1 12/19/12 12-12-147 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.02 <0.001 0.01 <0.01 <0.01 1/10/13 01-13-001 2/1/12 8 12 770 24 3 0.7 0.1 <0.1 0.04 0.36 0.4 1 0.09 97 270 25 <2 <0.1 1/10/13 01-13-001 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 <0.02 1/18/13 01-13-003 2/4/13 7.9 14 1200 22 <2 1 0.1 <0.1 <0.01 0.13 0.14 1.1 0.18 180 450 37 <2 <0.1 1/18/13 01-13-003 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.01 <0.001 <0.01 <0.01 0.04 1/24/13 01-13-004 2/13/13 8.1 12 1100 27 3 1.1 0.2 <0.1 <0.01 0.14 0.14 1.2 - 170 380 28 <2 <0.1 1/24/13 01-13-004 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.02 <0.001 <0.01 <0.01 0.02 1/31/13 01-13-005 2/14/13 7.9 4 970 16 <2 0.4 0.2 <0.1 0.02 0.27 0.29 0.7 - 160 390 15 <2 <0.1 1/31/13 01-13-005 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 0.01 2/6/13 02-13-006 2/19/13 7.7 4 1100 17 2 0.5 0.1 <0.1 0.04 0.44 0.47 1 - 180 400 19 <2 <0.1 2/6/13 02-13-006 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.01 <0.001 <0.01 <0.01 0.01 2/11/13 02-13-009 2/25/13 7.8 4 1200 16 <2 0.8 0.2 <0.1 0.01 0.4 0.41 1.2 0.22 200 580 19 <5 <0.1 2/11/13 02-13-009 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 2/18/13 02-13-011 2/28/13 8 6 1300 16 <2 0.5 <0.1 <0.1 <0.01 0.5 0.51 1.1 0.14 220 450 18 <2 <0.1 2/18/13 02-13-011 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 2/26/13 02-13-015 3/14/13 8.1 6 1300 18 <2 1 0.1 <0.1 <0.01 0.85 0.85 1.9 0.21 220 510 17 <2 <0.1 2/26/13 02-13-015 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.02 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 3/5/13 03-13-022 3/20/13 8.1 6 1300 22 4 0.9 <0.1 <0.1 <0.01 0.56 0.56 1.5 - 220 600 11 <2 <0.1 3/5/13 03-13-022 <1 <0.01 0.01 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.01 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 3/13/13 03-13-031 3/27/13 8 10 1100 23 2 1.1 0.4 <0.1 <0.01 0.68 0.69 1.8 - 160 460 12 <2 <0.1 3/13/13 03-13-031 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 0.01 <0.001 <0.01 <0.01 0.01 3/20/13 03-13-041 4/8/13 7.8 13 1100 14 2 0.8 <0.1 <0.1 0.01 0.75 0.76 1.5 - 180 440 9.1 <2 <0.1 3/20/13 03-13-041 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 <0.5 <0.1 <0.1 <0.1 3/25/13 03-13-048 4/19/13 7.7 12 750 18 3 0.8 0.2 <0.1 0.04 0.63 0.67 1.5 - 100 300 7.2 <2 <0.1 3/25/13 03-13-048 <1 <0.01 0.03 <0.002 <0.01 <0.01 0.3 <0.01 0.08 <0.001 <0.01 <0.01 0.02 4/10/13 04-13-055 4/26/13 8 6 770 12 <2 0.6 <0.1 <0.1 0.01 0.27 0.28 0.9 - 110 230 7.1 <2 <0.1 4/10/13 04-13-055 <1 <0.01 0.02 <0.002 <0.01 <0.01 <0.2 <0.01 <0.01 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 4/18/13 04-13-058 5/1/13 8.1 2 1200 <20 <1 0.7 <0.01 <0.1 <0.02 0.34 0.34 1 0.1 160 400 9.2 <5 <0.05 4/18/13 04-13-058 <1 <0.001 <0.02 0.0002 <0.001 0.006 0.6 <0.001 <0.005 <0.0001 0.004 <0.005 0.011 4/23/13 04-13-067 5/7/13 7.9 2 1100 <20 <2 0.7 0.07 <0.1 <0.02 0.31 0.32 1.0 0.08 200 420 11 <5 <0.05 4/23/13 04-13-067 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 0.06 <0.001 <0.005 <0.0001 0.004 <0.005 0.002 5/3/13 05-13-070 5/15/13 7.5 1 130 <20 <2 0.4 0.13 <0.1 <0.02 0.37 0.37 0.7 0.07 16 19 1.5 <5 <0.05 5/3/13 05-13-070 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.007 0.19 0.002 0.009 <0.0001 0.002 <0.005 0.019 5/9/13 05-13-075 5/17/13 8 4.7 1000 <20 <2 0.93 <0.01 <0.1 <0.02 0.25 0.25 0.93 0.09 - 390 3.5 <5 <0.05 5/9/13 05-13-075 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.004 0.06 <0.001 <0.005 <0.0001 0.005 <0.005 0.008 5/16/13 05-13-080 5/29/13 8.2 3.2 620 25 <2 <0.2 <0.01 <0.1 0.37 0.03 0.4 0.4 <0.05 75 210 2.5 <5 <0.05 5/16/13 05-13-080 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 0.001 0.006 0.21 0.002 0.007 <0.0001 0.004 <0.005 0.014 5/22/13 05-13-083 6/4/13 7.8 9.9 1000 51 <2 1.8 0.13 <0.1 <0.02 0.14 0.14 1.9 0.11 140 390 2.8 <5 <0.05 5/22/13 05-13-083 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.005 2.5 <0.001 0.006 <0.0001 0.002 <0.005 0.01 5/29/13 05-13-089 6/6/13 7.8 7.9 610 <20 3.8 0.7 <0.01 <0.1 1.5 1.6 3.1 3.8 <0.05 72 230 1.8 <5 <0.05 5/29/13 05-13-089 <1 <0.001 0.03 <0.0002 0.002 0.006 0.05 0.003 <0.005 <0.0001 0.002 <0.005 0.006 6/5/13 06-13-096 6/24/12 7.7 5.4 750 <20 <5 0.2 0.11 <0.1 1.2 1.6 2.8 3 <0.05 90 270 1.7 <5 <0.05 6/5/13 06-13-096 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 0.17 <0.001 <0.005 <0.0001 0.003 <0.005 0.007 6/14/13 06-13-108 7/10/13 8 5.8 900 <20 <5 0.2 0.17 <0.1 1.2 1.9 3 3.2 <0.05 110 340 1.8 <5 <0.5 6/14/13 06-13-108 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 2.3 0.11 <0.001 0.009 <0.0001 0.006 <0.005 0.01 6/18/13 06-13-110 7/10/13 8.1 5.1 860 <20 <5 <0.2 0.1 <0.1 1.5 3.4 4.8 4.8 <0.05 100 330 1.4 <5 <0.5 6/18/13 06-13-110 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 1.9 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.005 <0.005 0.011 6/26/13 06-13-113 7/17/13 7.5 3.9 950 30 5.7 2.4 <5 <0.1 2.5 2.6 5.1 1.5 - 110 360 1.9 <5 <0.05 6/26/13 06-13-113 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 0.006 <0.0001 0.005 <0.005 0.007 <0.02 <0.05 <0.01 <0.01 MONITORING DATA FOR LICENCE DISCHARGE POINT 2 - WEEKLY SAMPLING WHEN DISCHARGING MONITORING DATA FOR LICENCE DISCHARGE POINT 2- WEEKLY SAMPLING WHEN DISCHARGING milligrams per litre=mg/L microsiemens per centimetre= uS/cm milligrams per litre=mg/L microsiemens per centimetre= uS/cm Licence limit 6.5 - 8.5 15 1500 10 10 10 1450 30 Licence limit 2 0.01 0.001 Date sampled Sample Id Date published Parameter pH T.S.S Cond. C.O.D B.O.D Kjeldahl N NH3 - N NH3 Free NO2 - N NO3 - N NOx - N Total N Total P Ca SO4 K Ethanol Diethyl Ether Date sampled Sample Id Oil and Grease As Ba Cd Cr Cu Fe Pb Mn Hg Ni Sn Zn TPH C6+ TPH C10+ TPH C15+ TPH C29+ Comments Units (mg/L) (uS/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 7/3/13 07-13-117 7/17/13 7.6 4.3 930 25 <5 1.9 <5 <0.1 0.96 2 3 4.9 - 120 390 2.2 <5 <0.05 7/3/13 07-13-117 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 0.08 <0.001 0.006 <0.0001 0.011 <0.005 0.008 7/10/13 07-13-120 7/24/13 7.5 6.2 930 <20 3.8 1.5 0.05 <0.1 0.96 3.1 4.1 5.6 - 110 400 1.8 <5 <0.05 7/10/13 07-13-120 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 0.05 <0.001 0.006 <0.0001 0.015 <0.005 0.005 7/17/13 07-13-126 7/31/13 7.7 1.8 910 <20 3.9 1 0.14 <0.1 0.91 3.7 4.6 5.6 - 130 410 2.1 <5 <0.05 7/17/13 07-13-126 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 0.005 <0.0001 0.012 <0.005 0.008 7/24/13 07-13-136 8/2/13 7.5 7.8 960 <20 <2 1.2 0.09 <0.1 0.98 1.8 2.8 4 - 120 410 1.5 <5 <0.05 7/24/13 07-13-136 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 0.08 <0.001 <0.005 <0.0001 0.014 <0.005 0.007 7/31/13 07-13-151 8/9/13 7.5 6 890 30 7.2 1.2 0.07 <0.1 1.3 2.5 3.8 5 - 110 350 2 <5 <0.05 7/31/13 07-13-151 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.01 <0.005 0.005 8/9/13 08-13-160 8/21/13 7.8 12 1000 24 4 2.2 0.05 <0.1 <0.02 0.3 0.31 2.5 <0.5 130 450 1.5 <5 <0.05 8/9/13 08-13-160 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.004 0.08 <0.001 0.006 <0.0001 0.017 <0.005 0.008 8/16/13 08-13-170 8/27/13 8 16 1200 29 4.9 1.9 <0.01 <0.1 <0.02 0.2 0.2 2.1 0.18 140 450 1.5 <5 <0.05 8/16/13 08-13-170 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 0.006 <0.0001 0.013 <0.005 0.009 Elevated suspended solids supected source stormwater from rainfall events 8/22/13 08-13-171 9/12/13 7.4 14 1200 30 9.8 2 0.19 <0.1 <0.02 0.24 0.24 2.2 0.2 - 450 1.5 <5 <0.05 8/22/13 08-13-171 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.002 0.09 <0.001 0.007 <0.0001 0.011 0.1 0.01 8/29/13 08-13-173 9/12/13 7.9 9.8 1100 25 7.6 1.1 0.1 <0.1 <0.02 0.19 0.2 1.3 0.13 - 440 2 <5 <0.05 8/29/13 08-13-173 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.003 0.13 <0.001 0.01 <0.0001 0.013 0.12 0.009 9/4/13 09-13-177 9/16/13 8 7.2 1200 <20 6.4 1.7 0.16 <0.1 0.02 0.18 0.2 1.9 0.08 150 440 2.1 <5 <0.05 9/4/13 09-13-177 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.001 0.13 <0.001 0.005 <0.0001 0.012 <0.005 0.006 <0.02 <0.05 <0.01 <0.01 9/12/13 09-13-180 10/2/13 7.6 12 1100 28 4.7 0.2 0.19 <0.1 <0.02 0.12 0.14 0.3 <0.05 - 400 51 <5 <0.05 9/12/13 09-13-180 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 0.07 <0.001 <0.005 <0.0001 0.01 <0.005 0.006 9/20/13 09-13-181 10/8/13 7.8 7.9 1200 23 4 1.6 0.12 <0.1 <0.02 0.12 0.12 1.7 0.25 160 420 4 <5 <0.05 9/20/13 09-13-181 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.001 <0.05 <0.001 0.006 <0.0001 0.006 <0.005 0.006 9/25/13 09-13-194 10/16/13 7.6 6.6 1000 <20 2.6 0.7 0.22 <0.1 <0.02 0.2 0.22 0.9 0.09 160 400 3.4 <5 <0.05 9/25/13 09-13-194 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 0.007 0.008 <0.05 <0.001 0.009 <0.0001 0.028 <0.005 0.01 10/2/13 10-13-196 10/24/13 8 2 1200 22 3 1.4 0.03 <0.1 <0.02 0.41 0.41 1.8 <0.05 190 470 3.6 <5 <0.05 10/2/13 10-13-196 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 0.007 <0.0001 0.005 <0.005 0.009 10/10/13 10-13-201 10/25/13 7.8 4.8 1200 94 <2 0.8 <5 <0.1 <0.02 0.26 0.27 1.1 0.09 190 460 2.1 <5 <0.05 10/10/13 10-13-201 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 - 0.18 <0.001 0.008 <0.0002 0.01 <0.005 0.007 10/15/13 10-13-206 10/25/13 7.8 2.7 1200 <20 <2 0.4 <5 <0.1 <0.02 0.5 0.51 0.9 0.11 180 440 1.9 <5 <0.05 10/15/13 10-13-206 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 - 0.17 <0.001 0.007 <0.0002 0.01 <0.005 0.01 10/23/13 10-13-213 11/8/13 7.6 8.2 1100 36 <2 0.7 <0.01 <0.1 <0.02 0.28 0.28 0.9 <0.5 - 400 2.7 <5 <0.05 10/23/13 10-13-213 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.008 0.22 0.002 0.017 <0.0001 0.009 <0.005 0.019 10/30/13 10-13-223 11/12/13 7.9 3.9 1200 <20 <2 0.3 0.02 <0.1 <0.02 0.41 0.41 0.7 <0.5 170 450 3 <5 <0.05 10/30/13 10-13-223 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 0.1 <0.001 0.008 <0.0001 0.005 <0.005 0.006 11/7/13 11-13-240 11/25/13 7.7 3 950 <20 <2 <0.2 0.04 <0.1 <0.02 0.28 0.29 0.4 <0.5 130 360 3.2 <5 <0.05 11/7/13 11-13-240 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.005 <0.005 0.007 11/14/13 11-13-276 11/26/13 7.5 3.5 1200 <20 2.1 0.5 0.09 <0.1 <0.02 0.3 0.3 0.8 <0.5 130 420 3.7 <5 <0.05 11/14/13 11-13-276 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.004 0.1 <0.001 0.005 <0.0001 0.007 <0.005 0.005 11/21/13 11-13-284 12/4/13 7.2 6.2 500 <20 <5 0.6 <0.05 <0.1 0.03 1.4 1.4 2 <0.5 57 170 3.7 <5 <0.05 11/21/13 11-13-284 <1 <0.001 <0.02 <0.001 <0.01 <0.01 0.31 <0.01 <0.05 <0.001 <0.01 <0.5 0.03 11/28/13 11-13-286 12/11/13 7.4 12 400 <20 <2 0.5 0.05 <0.1 <0.02 0.41 0.42 0.9 <0.5 48 120 2.8 <5 <0.05 11/28/13 11-13-286 <1 0.003 <0.02 <0.0002 0.003 0.008 0.47 0.004 0.007 <0.0001 0.004 <0.005 0.017 12/6/13 12-13-288 12/17/13 7.6 3.9 1000 <20 <2 <0.2 0.09 <0.1 <0.02 0.25 0.27 <0.5 <0.5 130 400 7.5 <5 <0.05 12/6/13 12-13-188 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.003 <0.005 0.01 <0.02 <0.05 <0.1 <0.1 12/11/13 12-13-309 12/3/13 8 3.2 1000 <20 <2 0.7 0.03 <0.1 <0.02 0.29 0.29 1 <0.5 110 410 6.3 <5 <0.05 12/11/13 12-13-309 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.003 0.16 <0.001 0.005 <0.0001 0.004 <0.005 0.008 12/17/13 12-13-325 1/9/14 7.9 6.4 1100 <20 <2 0.2 <0.05 <0.1 <0.02 0.24 0.26 0.46 <0.5 110 420 4.3 <5 <0.05 12/17/13 12-13-325 <1 0.03 <0.02 <0.001 <0.01 <0.01 <0.05 <0.01 <0.05 <0.001 <0.01 <0.5 <0.01 1/9/14 01-14-002 1/28/14 7.9 5 1100 25 4.2 2.3 0.28 <0.1 0.09 0.59 0.68 3 <0.5 110 390 5.2 <5 <0.05 1/9/14 01-14-002 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 0.06 0.001 0.007 <0.0001 0.005 <0.005 0.007 1/17/14 01-14-005 2/6/14 8.2 5.9 1300 23 <5 <0.2 0.14 <0.1 0.05 1 1.1 1.1 <0.5 130 430 5.1 <5 <0.05 1/17/14 01-14-005 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.005 <0.05 <0.001 0.006 <0.0001 0.003 <0.005 0.006 1/20/14 01-14-006 2/6/14 8.2 7 1300 21 <5 <0.2 0.07 <0.1 0.02 2.4 2.4 2.4 <0.5 140 440 4.6 <5 <0.05 1/20/14 01-14-006 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.006 <0.05 <0.001 0.005 <0.0001 0.003 <0.005 0.004 1/31/14 01-14-010 1/13/14 8 11 1200 <20 4.9 1.4 0.17 <0.1 0.3 2.3 2.6 4 <0.5 140 370 5.3 <5 <0.05 1/31/14 01-14-010 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.012 0.25 0.001 0.011 <0.0001 0.012 <0.005 0.011 2/5/14 02-14-013 2/24/14 8.2 3.5 970 <20 4 0.2 0.13 <0.1 0.04 1.9 2 2.2 <0.5 110 330 3.1 <5 <0.05 2/5/14 02-14-013 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.003 <0.05 <0.001 0.007 <0.0001 0.002 <0.005 0.006 2/13/14 02-14-018 3/3/14 7.8 3 730 <20 2.7 <0.2 0.05 <0.1 <0.02 0.45 0.45 0.5 <0.5 71 270 2 <5 <0.05 2/13/14 02-14-018 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.002 <0.005 0.005 2/19/14 02-14-024 3/3/14 7.9 3.4 830 <20 2.4 <0.2 0.03 <0.1 <0.02 0.19 0.19 0.2 <0.5 95 330 2 <5 <0.05 2/19/14 02-14-024 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.002 <0.005 0.005 2/27/14 02-14-025 3/18/14 7.9 6.8 1100 <20 <2 0.7 0.06 <0.1 0.03 0.23 0.25 0.9 <0.5 140 440 2.5 <5 <0.05 2/27/14 02-14-025 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.001 0.006 <0.0001 0.003 <0.005 0.009 3/6/14 03-14-037

Watts, Leanda: Watts, Leanda: DPA was als tested, this was <0.005mg/L 3/20/14 8 2.9 1000 <20 <2 <0.2 0.08 <0.1 <0.02 0.28 0.28 0.3 <0.5 120 390 2 <5 <0.05 3/6/14 03-14-037 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.003 <0.005 0.006 <0.02 <0.05 <0.1 <0.1 3/14/14 03-14-071 3/26/14 7.8 3.3 1000 <20 <2 0.5 0.02 <0.1 <0.02 0.36 0.36 0.9 <0.5 130 390 1.9 <5 <0.05 3/14/14 03-14-071 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.009 <0.005 0.003 3/20/14 03-14-077 4/7/14 8 4.6 1200 <20 2.4 0.7 0.04 <0.1 <0.02 0.46 0.46 1.2 <0.5 190 430 2.2 <5 <0.05 3/20/14 03-14-077 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.007 <0.05 <0.001 0.006 <0.0001 0.006 <0.005 0.019 3/28/14 03-14-086 4/8/14 8 4.6 1400 <20 <5 1.1 0.02 <0.1 <0.02 1.2 1.2 2.3 <0.5 190 500 <0.5 <5 <0.05 3/28/14 03-14-086 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.004 <0.005 0.007 4/2/14 04-14-097 4/22/14 7.7 6.5 1400 <20 <2 <0.2 0.12 <0.1 0.04 4.8 4.8 4.8 0.2 230 500 2.3 <5 <0.05 4/2/14 04-14-097 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.004 <0.05 <0.001 0.006 <0.0001 0.008 <0.005 0.013 4/11/14 04-14-119 4/29/14 6.6 4.6 1200 <20 <2 <0.2 0.02 <0.1 <0.02 0.71 0.72 0.7 <0.5 180 470 1.3 <5 <0.05 4/11/14 04-14-119 <1 <0.001 0.02 <0.0002 <0.001 0.006 0.06 <0.001 0.007 <0.0001 0.005 <0.005 0.019 4/15/14 04-14-128 5/7/14 7.6 <1 1200 <20 <2 0.4 0.03 <0.1 0.1 1.3 1.4 1.8 <0.5 230 490 0.5 <5 <0.05 4/15/14 04-14-128 <1 0.005 0.13 0.0003 0.023 0.042 0.33 0.011 0.044 <0.0001 0.066 <0.005 0.19 4/29/14 04-14-139 5/13/14 7.4 2.6 1400 <20 <2 0.5 0.08 <0.1 <0.02 0.81 0.81 1.3 <0.5 250 500 <0.5 <5 <0.05 4/29/14 04-14-139 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.004 0.18 <0.001 <0.005 <0.0001 0.008 <0.005 0.01 5/7/14 05-14-162 5/23/14 6.9 3 1200 <20 <2 <0.2 0.09 <0.1 <0.02 0.49 0.51 0.7 <0.5 170 420 0.7 <5 <0.05 5/7/14 05-14-162 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 <0.005 0.0001 0.005 <0.005 0.007 5/15/14 05-14-170 6/10/14 7.6 4.3 1100 <20 <2 <0.2 0.05 <0.1 <0.02 0.3 0.3 0.3 <0.5 170 420 1.2 <5 <0.05 5/15/14 05-14-170 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.004 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.004 <0.005 0.004 5/21/14 05-14-180 6/12/14 7.4 6.5 1400 <20 3.2 <0.2 0.13 <0.1 <0.02 1.2 1.2 1.2 <0.5 190 500 19 <5 <0.05 5/21/14 05-14-180 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.004 <0.05 <0.001 0.007 <0.0001 0.006 <0.005 0.009 5/30/14 05-14-193 6/24/14 8.1 9.2 1100 <20 <2 <0.2 0.05 <0.1 0.13 1.9 2 2 0.1 180 380 1.6 <5 <0.05 5/30/14 05-14-193 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 0.008 <0.0001 0.006 <0.005 0.014 6/6/14 06-14-203 6/24/14 7.9 14 740 <20 3.8 <0.2 0.02 <0.1 0.43 0.73 1.2 1.2 <0.05 87 210 87 <5 <0.05 6/6/14 06-14-203 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 <0.001 <0.05 <0.001 0.025 <0.0001 0.003 <0.005 0.009 <0.02 <0.05 <0.1 <0.1 6/12/14 06-14-204 7/3/14 7.2 1.1 500 34 <2 1.8 <0.01 <0.1 1.5 4.3 5.8 7.6 <0.5 49 130 2.5 <5 <0.05 6/12/14 06-14-204 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 0.003 0.003 <0.05 <0.001 0.005 <0.0001 0.003 <0.005 0.008 6/18/14 06-14-205 7/3/14 6.9 16 770 82 5 1.1 <0.01 <0.1 0.83 1.2 2.1 3.2 <0.5 82 230 3.1 16 0.14 6/18/14 06-14-205 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 0.003 0.003 0.09 <0.001 0.056 <0.0001 0.005 <0.005 0.008 Clarified white water source of non compliance 6/26/14 06-14-213 7/9/14 7.9 5.3 950 <20 3.7 1.1 0.19 <0.1 0.31 0.7 1 2.1 <0.5 110 310 3.9 <5 <0.05 6/26/14 06-14-213 <1 <0.0014 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.001 0.014 <0.0001 0.004 <0.005 0.009 MONITORING DATA FOR LICENCE DISCHARGE POINT 2 - WEEKLY SAMPLING WHEN DISCHARGING MONITORING DATA FOR LICENCE DISCHARGE POINT 2- WEEKLY SAMPLING WHEN DISCHARGING milligrams per litre=mg/L microsiemens per centimetre= uS/cm milligrams per litre=mg/L microsiemens per centimetre= uS/cm Licence limit 6.5 - 8.5 15 1500 10 10 10 1450 30 Licence limit 2 0.01 0.001 Date sampled Sample Id Date published Parameter pH T.S.S Cond. C.O.D B.O.D Kjeldahl N NH3 - N NH3 Free NO2 - N NO3 - N NOx - N Total N Total P Ca SO4 K Ethanol Diethyl Ether Date sampled Sample Id Oil and Grease Al As Ba Cd Cr Cu Fe Pb Mn Hg Ni Sn Zn TPH C6+ TPH C10+ TPH C15+ TPH C29+ Comments Units (mg/L) (uS/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 7/4/14 07-14-220 7/28/14 7.6 16 1300 <20 5.5 1 0.11 <0.1 0.02 0.35 0.37 1.4 <0.5 170 450 5.1 <5 <0.05 7/4/14 07-14-220 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 0.001 0.004 0.15 0.002 0.009 <0.0001 0.007 <0.005 0.013 Clarified white water source of non compliance 7/10/14 07-14-222 7/30/14 7.4 1.5 1300 24 <2 0.3 0.2 <0.1 <0.2 0.74 0.74 1 <0.5 180 460 4.9 <5 <0.05 7/10/14 07-14-222 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.001 0.005 <0.0001 0.007 <0.005 0.018 7/17/14 07-14-230 8/5/14 7.7 3.1 1100 <20 <2 0.6 0.21 <0.1 0.08 0.37 0.44 1 <0.5 180 470 3.8 <5 <0.05 7/17/14 07-14-230 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.004 0.17 <0.001 0.007 <0.0001 0.01 <0.005 0.017 7/23/14 07-14-231 8/5/14 7.8 3.7 1200 30 2.5 0.6 0.17 <0.1 0.12 0.76 0.87 1.5 <0.5 180 4.6 3.4 <5 <0.05 7/23/14 07-14-231 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 0.17 <0.001 0.007 <0.0001 0.009 <0.005 0.008 7/29/14 07-14-238 8/13/14 7.8 15 1400 <20 2.1 0.9 0.11 <0.1 <0.02 0.62 0.62 1.5 <0.5 200 500 3.1 <5 <0.05 7/29/14 07-14-238 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 0.008 <0.0001 0.005 <0.005 0.007 8/4/14 08-14-244 8/13/14 7.4 4.4 1400 22 2.5 <0.2 0.15 <0.1 0.11 1.2 1.3 1.3 <0.5 220 560 2.4 <5 <0.05 8/4/14 08-14-244 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 0.008 <0.0001 0.006 <0.005 0.009 8/13/14 08-14-250 8/27/14 7.8 1 1200 44 <2 0.5 0.07 <0.1 0.15 1.3 1.5 2 <0.5 190 500 2.3 <5 <0.05 8/13/14 08-14-250 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.001 0.007 <0.0001 0.006 <0.005 0.008 8/22/14 08-14-267 9/8/14 8 7.1 1300 <20 <5 0.6 0.06 <0.1 0.03 0.45 0.47 1.1 <0.5 190 490 16 <5 <0.05 8/22/14 08-14-267 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 0.007 <0.0001 0.007 <0.005 0.006 8/29/14 08-14-270 9/15/14 7.9 <1 1300 <20 7.9 0.5 0.08 <0.1 <0.02 0.43 0.44 0.98 <0.5 200 500 3.3 <5 <0.05 8/29/14 08-14-270 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 0.006 0.0013 0.008 <0.005 0.009 9/3/14 09-14-273 9/15/14 8 1.1 1200 <20 <2 0.3 0.05 <0.1 <0.02 0.82 0.84 1.2 <0.5 190 450 3.2 <5 <0.05 9/3/14 09-14-273 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 0.07 <0.001 0.006 <0.0001 0.007 <0.005 0.01 9/12/14 09-14-277 10/20/14 7.8 2.4 1000 <20 <2 0.3 0.05 <0.1 <0.02 0.06 0.08 0.4 <0.5 190 470 3.4 <5 <0.05 9/12/14 09-14-277 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.001 0.016 <0.0001 0.008 <0.005 0.01 <0.02 0.08 0.2 <0.1 9/17/14 09-14-283 10/20/14 7.9 4.1 1200 <20 <5 <0.2 0.07 <0.1 <0.02 0.28 0.28 0.3 <0.5 230 480 2.8 <5 <0.05 9/17/14 09-14-283 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.004 0.06 <0.001 0.008 <0.0001 0.008 <0.005 0.008 9/26/14 09-14-284 10/24/14 8.5 1.9 1200 <20 <5 0.8 0.06 <0.1 <0.02 0.31 0.31 1.1 <0.5 220 440 3 <5 <0.05 9/26/14 09-14-284 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 0.009 <0.0001 0.004 <0.005 0.01 10/3/14 10-14-285 10/24/14 8 2.7 1200 <20 <5 0.3 0.05 <0.1 <0.02 0.38 0.38 0.7 <0.5 240 430 3.7 <5 <0.05 10/3/14 10-14-285 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 0.005 <0.0001 0.007 <0.005 0.006 10/10/14 10-14-286 10/24/14 8 2.5 1200 <20 <5 0.6 0.05 <0.1 <0.02 0.32 0.33 0.9 <0.5 250 400 4.1 <5 <0.05 10/10/14 10-14-286 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 0.06 <0.001 0.006 <0.0001 0.006 <0.005 0.006 10/17/14 10-14-292 11/11/14 8.1 11 1200 <20 1.8 <0.2 0.05 <0.1 <0.02 0.3 0.31 0.3 0.6 220 390 3.3 <5 <0.05 10/17/14 10-14-292 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 0.005 <0.0001 0.006 <0.005 0.006 10/23/14 10-14-302 11/11/14 8 4.5 1300 <20 1.9 <0.2 0.05 <0.1 <0.02 0.39 0.39 0.4 <0.5 220 470 5.8 <5 <0.05 10/23/14 10-14-302 <1 0.054 <0.02 <0.0002 <0.001 0.01 <0.05 0.014 0.006 <0.001 0.011 <0.005 0.018 10/31/14 10-14-331 11/13/14 8.5 1.6 1000 <20 3.4 0.7 0.03 <0.1 <0.02 0.56 0.56 1.3 <0.5 190 340 3.1 <5 <0.05 10/31/14 10-14-331 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.001 0.006 <0.0001 0.005 <0.005 0.007 11/7/14 11-14-340 11/25/14 7.8 7.8 860 <20 3.8 1.1 0.04 <0.1 <0.02 0.39 0.39 1.5 <0.5 150 320 2.7 <5 <0.05 11/7/14 11-14-340 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.001 0.005 <0.0001 0.004 <0.005 0.009 11/14/14 11-14-344 11/26/14 8.1 6.2 1000 <20 1.9 0.6 0.04 <0.1 0.02 0.52 0.54 1.1 0.5 210 340 3.1 <5 <0.05 11/14/14 11-14-344 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 0.001 0.002 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.003 <0.005 0.004 11/20/14 11-14-348 12/4/14 8.2 6.5 1100 22 <2 0.9 0.02 <0.1 <0.02 0.26 0.28 1.2 <0.5 200 410 12 <5 <0.05 12/4/14 11-14-348 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.005 <0.005 0.005 11/28/14 11-14-357 12/11/14 7.9 1 950 <20 <2 <0.2 0.03 <0.1 <0.02 0.16 0.16 <0.2 <0.5 170 370 2.5 <5 <0.05 11/28/14 11-14-357 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.005 <0.005 0.007 12/3/14 12-14-358 10/17/14 8.2 <1 1100 <20 <2 <0.2 <0.01 <0.1 <0.02 0.18 0.18 <0.2 <0.5 170 340 2.6 <5 <0.05 12/3/14 12-14-358 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.005 <0.005 0.011 12/12/14 12-14-383 12/5/14 7.8 2 1300 <20 <2 0.8 0.03 <0.1 0.04 1.5 1.5 2.3 <0.5 250 480 2.9 <5 <0.05 12/12/14 12-14-383 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.001 0.009 <0.0001 0.008 <0.005 0.011 12/16/14 12-14-384 12/5/14 7.6 <1 1300 <20 <2 1 0.09 <0.1 0.11 2.1 2.2 3.2 <0.5 26 570 2.7 <5 <0.05 12/16/14 12-14-384 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.001 0.01 <0.0001 0.024 <0.005 0.011 <0.02 <0.05 <0.1 <0.1 1/9/15 01-15-005 1/20/15 7.5 1.1 560 33 2.2 2 1.4 <0.1 0.08 0.92 1 3 <0.5 91 220 3.4 <5 <0.05 1/9/15 01-15-005 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 0.01 0.018 0.13 0.008 0.037 <0.0001 0.009 <0.005 0.048 Lead related to stormwater discharge and demolition works 1/16/15 01-15-020 1/30/15 7.7 <1 1000 <20 <2 <0.2 0.03 <0.1 <0.02 1.3 1.3 1.3 <0.5 190 430 1.9 <5 <0.05 1/16/15 01-15-020 <1 <0.01 <0.05 <0.01 <0.01 <0.01 <0.05 <0.001 <0.05 <0.0001 0.017 <0.5 0.022 1/20/15 01-15-021 2/3/15 8 <1 1200 <20 <2 <0.2 0.07 <0.1 <0.02 0.08 0.08 <0.2 <0.5 200 470 1.4 <5 <0.05 1/20/15 01-15-021 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 0.07 <0.001 0.009 <0.0001 0.021 <0.005 0.011 1/29/15 01-15-052 2/12/15 7.9 <1 1100 <20 <2 <0.2 <0.01 <0.1 <0.02 0.08 0.08 <0.2 <0.5 200 480 1.6 <5 <0.05 1/29/15 01-15-052 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.023 <0.005 0.007 2/6/15 02-15-060 2/17/15 8.2 <1 1000 <20 <2 <0.2 <0.01 <0.1 <0.02 1.2 1.2 1.2 <0.5 180 440 2.4 <5 <0.05 2/6/15 02-15-060 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.001 0.009 <0.0001 0.021 <0.005 0.007 2/11/15 02-15-076 2/25/15 8 <1 1200 <20 <2 0.3 0.01 <0.1 <0.02 0.94 0.95 1.3 <0.5 220 460 5.6 <5 <0.05 2/11/15 02-15-076 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.004 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.021 <0.005 0.007 2/20/15 02-15-084 3/4/15 7.7 2 1100 <20 <2 <0.2 0.06 <0.1 <0.02 0.09 0.09 <0.2 <0.5 180 450 3.4 <5 <0.05 2/20/15 02-15-084 <1 <0.001 <0.2 <0.0002 0.001 0.004 <0.05 <0.001 0.005 <0.0001 0.015 <0.005 0.015 2/27/15 02-15-091 3/12/15 7.9 <1 1200 <20 <2 0.7 <0.01 <0.1 <0.02 0.21 0.21 0.9 <0.5 220 460 3.6 <5 <0.05 2/27/15 02-15-084 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.004 <0.05 <0.001 0.006 <0.0001 0.012 <0.005 0.01 3/6/15 03-15-098 3/25/15 8.3 1.5 1200 23 <2 0.6 0.03 <0.1 <0.02 0.18 0.2 0.8 <0.5 230 470 3.1 <5 <0.05 3/6/15 03-15-098 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.011 <0.005 0.006 3/11/15 03-15-099 3/24/15 7.8 <1 1200 <20 <2 0.2 0.02 <0.1 <0.02 0.17 0.17 0.4 <0.5 220 500 3.1 <5 <0.05 3/11/15 03-15-099 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.012 <0.005 0.007 3/17/15 03-15-107 3/26/15 8 <1 1200 <20 <2 <0.2 0.04 <0.1 0.02 0.17 0.19 <0.2 <0.5 180 470 2.8 <5 <0.05 3/17/15 03-15-107 <1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.011 <0.005 0.005 3/24/15 03-15-119 4/13/15 8.1 <1 1400 <20 <2 0.3 <0.01 <0.1 0.11 1.7 1.8 2.1 <0.5 250 570 2.5 <5 <1 3/24/15 03-15-119 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.014 <0.005 0.006 4/2/15 04-15-120 4/28/15 7.8 1.3 950 <20 <2 <0.2 0.03 <0.1 0.05 0.05 0.1 <0.2 <0.5 160 310 5.6 <5 <1 4/2/15 04-15-120 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.01 <0.005 0.013 4/10/15 04-15-121 4/28/15 7.9 7.4 1400 81 4.1 0.9 0.02 <0.1 <0.02 0.13 0.13 1 <0.5 250 630 5.3 <5 <1 4/10/15 04-15-121 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.007 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.015 <0.005 0.022 <0.02 <0.05 <0.1 <0.1 4/16/15 04-15-125 4/28/15 7.8 9.6 1300 21 3.1 0.6 0.03 <0.1 <0.02 0.19 0.2 0.8 <0.5 230 480 2.8 <5 <1 4/16/15 04-15-125 <1 0.1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.001 0.006 <0.0001 0.013 <0.005 0.014 4/20/15 04-15-130 4/29/15 7.9 5.5 1300 <20 <2 2 0.06 <0.1 <0.02 0.27 0.27 2.3 <0.5 230 500 2.4 <5 <1 4/20/15 04-15-130 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.004 <0.05 <0.001 0.007 <0.0001 0.013 <0.005 0.019 5/1/15 05-15-140 5/20/15 7.9 3.7 1200 <20 <2 0.4 0.05 <0.1 <0.02 0.36 0.36 0.8 <0.5 230 460 1.3 <5 <1 5/1/15 05-15-140 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.001 0.006 <0.0001 0.011 <0.005 0.012 5/5/15 05-15-141 5/20/15 8 2.5 1300 <20 <2 <0.2 0.01 <0.1 <0.02 0.19 0.19 <0.2 <0.5 240 430 1.3 <5 <1 5/5/15 05-15-141 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.01 <0.005 0.009 5/14/15 05-15-153 5/19/15 8.2 <1 1100 <20 <2 0.6 <0.01 <0.1 <0.02 0.28 0.28 0.9 <0.5 200 440 0.8 <5 <1 5/14/15 05-15-153 <1 0.07 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.01 <0.005 0.012 5/22/15 05-15-155 6/3/15 8 <1 1200 <20 <2 0.7 0.03 <0.1 <0.02 0.23 0.23 0.93 <0.5 260 460 0.9 <5 <1 5/22/15 05-15-155 <1 0.1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.011 <0.005 0.007 5/28/15 05-15-158 6/15/15 8 3.4 1200 <20 <2 0.9 <0.01 <0.1 <0.02 0.21 0.21 1.1 <0.5 210 450 1.1 <5 <1 5/28/15 05-15-158 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.015 <0.05 <0.001 <0.005 <0.0001 0.012 <0.005 0.01 6/4/15 06-15-171 6/18/15 7.8 4.2 700 <20 <2 1 0.08 <0.1 <0.02 0.33 0.33 1.3 <0.1 120 230 1.1 <5 <1 6/4/15 06-15-171 <1 <0.05 <0.005 0.006 <0.0005 <0.005 <0.005 <0.05 <0.005 <0.005 <0.0001 0.006 <0.005 0.01 6/10/15 06-15-172 6/24/15 7.9 <1 1300 <20 <2 0.5 0.03 <0.1 <0.02 0.22 0.22 0.7 <0.5 230 500 1.6 <5 <1 6/10/15 06-15-172 <1 0.06 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 0.009 0.012 <0.0001 0.012 <0.005 0.011 6/19/15 06-15-194 7/2/15 7.8 2.8 1200 <20 <2 0.7 0.02 <0.1 <0.02 0.25 0.25 1 <0.5 210 440 2.6 <5 <1 6/19/15 06-15-194 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.005 <0.05 <0.001 0.009 <0.0001 0.011 <0.005 0.016 6/26/15 06-15-196 7/9/15 7.8 5.2 990 <20 <2 1 0.03 <0.1 0.08 6 6.1 7.1 <0.5 150 350 1.5 <5 <1 6/26/15 06-15-196 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 0.06 <0.001 0.014 <0.0001 0.011 <0.005 0.01 <0.02 <0.05 <0.1 <0.1 7/3/15 07-15-201 7/17/15 8.3 <1 530 <20 <5 1.1 0.04 <0.1 <0.02 1.9 2 3.1 <0.5 85 140 1.7 <5 <1 7/3/15 07-15-201 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 0.07 <0.001 0.008 <0.0001 0.006 <0.005 0.018 7/7/15 07-15-203 7/17/15 8.5 <1 1100 <20 <5 0.9 0.2 <0.1 <0.02 0.88 0.88 1.8 <0.5 200 380 1.6 <5 <1 7/7/15 07-15-203 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.001 0.016 <0.0001 0.009 <0.005 0.01 milligrams per litre=mg/L microsiemens per centimetre= uS/cm milligrams per litre=mg/L microsiemens per centimetre= uS/cm Licence limit 6.5 - 8.5 15 1500 10 10 10 1450 30 Licence limit 2 0.01 0.001 Date sampled Sample Id Date published Parameter pH T.S.S Cond. C.O.D B.O.D Kjeldahl N NH3 - N NH3 Free NO2 - N NO3 - N NOx - N Total N Total P Ca SO4 - SO4 K Ethanol Diethyl Ether Date sampled Sample Id Oil and Grease Al As Ba Cd Cr Cu Fe Pb Mn Hg Ni Sn Zn TPH C6+ TPH C10+ TPH C15+ TPH C29+ Comments Units (mg/L) (uS/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 7/17/15 07-15-206 7/31/15 8.2 <1 1200 <20 <2 0.6 0.05 <0.1 <0.02 0.85 0.85 1.5 <0.5 180 390 1.6 <5 <1 7/17/15 07-15-206 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.01 0.015 <0.001 0.011 <0.005 0.02 7/21/15 07-15-209 8/4/15 7.9 2.1 1400 <20 <2 0.2 0.02 <0.1 <0.02 0.24 0.24 0.4 <0.5 230 500 1.3 <5 <1 7/21/15 07-15-209 <1 0.07 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.001 <0.05 <0.01 0.01 <0.001 0.012 <0.005 0.008 7/30/15 07-15-216 8/13/15 7.9 <1 1300 <20 <2 1 0.05 <0.1 <0.02 0.29 0.31 1.3 <0.5 230 490 0.5 <5 <1 7/30/15 07-15-216 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.001 <0.05 <0.01 0.012 <0.001 0.013 <0.005 0.009 8/7/15 08-15-223 8/17/15 7.9 2.1 1300 <20 <2 0.6 0.04 <0.1 <0.02 0.4 0.4 1 <0.5 270 530 0.7 <5 <1 8/7/15 08-15-223 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.001 <0.05 <0.01 0.012 <0.001 0.011 <0.005 0.007 8/14/15 08-15-231 8/28/15 7.7 <1 870 <20 4.3 0.5 0.06 <0.1 <0.02 0.16 0.16 0.7 <0.5 160 280 2.8 <5 <1 8/14/15 08-15-231 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.001 <0.05 <0.01 0.009 <0.001 0.008 <0.005 0.009 8/18/15 08-15-233 8/28/15 7.6 2.9 800 <20 5.2 0.4 0.03 <0.1 <0.02 0.26 0.26 0.7 <0.5 140 260 2.7 <5 <1 8/18/15 08-15-233 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.01 0.009 <0.001 0.007 <0.005 0.01 8/28/15 08-15-234 9/11/15 7.7 <1 1000 32 <2 0.6 0.18 <0.1 <0.02 0.51 0.53 1.1 <0.5 180 380 0.6 <5 <1 8/28/15 08-15-234 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.01 0.017 <0.001 0.007 <0.005 0.013 9/1/15 09-15-239 9/17/11 7.6 1.6 860 <20 2.1 <.2 0.17 <0.1 <0.02 0.44 0.46 0.5 <0.5 140 320 0.6 <5 <1 9/1/15 09-15-239 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.01 0.012 <0.001 0.006 <0.005 0.012 <0.02 <0.05 <0.1 <0.1 9/11/15 09-15-244 9/28/15 7.5 6.7 770 <20 2.4 1.4 0.2 <0.1 0.04 0.26 0.31 1.7 <0.5 160 270 0.7 <5 <1 9/11/15 09-15-244 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.01 0.01 <0.001 0.005 <0.005 0.01 9/18/15 09-15-246 9/30/15 7.6 3.9 950 26 2.4 0.4 0.24 <0.1 0.06 0.39 0.45 0.8 0.09 160 360 0.8 <5 <1 9/18/15 09-15-246 <1 - <0.01 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 0.06 <0.01 0.012 <0.001 0.006 <0.005 0.014 9/25/15 09-15-247 10/15/15 7.4 3.1 880 <20 <5 0.3 0.12 <0.1 0.11 0.38 0.49 0.8 <0.5 140 310 1.1 <5 <1 9/25/15 09-15-247 <1 <0.05 0.005 <0.02 <0.0002 <0.001 0.01 0.07 <0.01 0.012 <0.001 0.018 <0.005 0.024 10/1/15 10-15-255 10/20/15 7.8 4.5 950 20 2.4 0.8 0.28 <0.1 0.04 0.36 0.4 1.2 <0.5 180 340 0.9 <5 <1 10/1/15 10-15-255 <1 0.5 <0.001 <0.05 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.01 0.009 <0.001 0.007 <0.005 0.01 10/9/15 10-15-263 10/22/15 7.9 3.4 1300 41 2.9 1.8 0.16 <0.1 0.05 0.57 0.63 2.4 <0.5 250 460 1.7 <5 <1 10/9/15 10-15-263 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.004 0.06 <0.01 0.017 <0.001 0.008 <0.005 0.009 10/16/15 10-15-270 10/28/15 7.7 7.8 1400 35 3.2 1.6 <0.1 <0.1 <0.2 0.47 <0.5 2.1 0.31 230 550 2.6 <5 <1 10/16/15 10-15-270 <1 0.08 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.004 0.07 <0.01 0.015 <0.001 0.01 <0.005 0.006 10/21/15 10-15-275 11/10/15 7.2 6.2 1400 44 4.3 0.9 0.1 <0.1 <0.02 0.61 0.61 1.5 0.39 290 520 2.3 <5 <1 10/21/15 10-15-275 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.004 0.13 <0.01 0.015 <0.001 0.01 <0.005 0.007 10/30/15 10-15-280 11/16/15 7.8 6.9 890 47 5.2 2.3 1 <0.1 <0.02 0.59 0.59 2.9 0.21 150 230 2 <5 <1 10/30/15 10-15-280 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.003 0.004 0.22 <0.01 0.21 <0.001 0.008 <0.005 0.009 11/2/15 11-15-281 11/16/15 7.4 7.4 110 23 3.6 0.7 0.2 <0.1 <0.02 0.06 0.06 0.8 0.07 16 <5 2.9 <5 <1 11/2/15 11-15-281 <1 0.21 <0.001 <0.02 <0.0002 0.003 0.012 0.64 <0.01 0.17 <0.001 0.006 <0.005 0.03 11/11/15 11-15-284 11/23/15 7.7 9.1 1000 30 4.4 1.1 0.05 <0.1 <0.02 0.58 0.6 1.7 0.22 180 330 2.1 <5 <1 11/11/15 11-15-284 <1 <0.05 <0.001 0.02 <0.0002 <0.001 0.003 0.14 <0.01 0.032 <0.001 0.007 <0.005 0.009 11/20/15 11-15-285 12/9/15 7.8 5.2 1200 32 5.6 1.1 0.06 <0.1 0.04 0.68 0.72 1.8 <0.5 190 330 2.7 <5 <1 11/20/15 11-15-285 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.003 0.002 0.08 <0.01 0.006 <0.001 0.007 <0.005 0.006 11/25/15 11-15-289 12/9/15 7.8 6.9 1400 72 4.2 1.8 0.24 <0.1 0.05 0.74 0.8 2.6 <0.5 260 520 2.9 <5 <1 11/25/15 11-15-289 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.003 0.004 0.09 <0.01 0.009 <0.001 0.008 <0.005 0.006 12/2/15 12-15-296 12/16/15 7.9 2.2 1200 22 2 0.9 0.08 <0.1 <0.2 0.63 0.64 1.5 0.28 220 390 2.9 <5 <1 12/2/15 12-15-296 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.004 0.08 <0.01 0.008 <0.001 0.007 <0.005 0.007 12/11/15 12-15-316 1/8/15 8.2 4.6 1200 21 4.5 2.4 2.1 <0.1 0.27 2.2 2.5 4.9 0.34 230 440 5.2 <5 <1 12/11/15 12-15-316 <1 0.06 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.003 0.1 <0.01 0.022 <0.001 0.008 <0.005 0.008 12/14/15 12-15-319 1/8/15 8 5.8 1200 <20 10 1 0.25 <0.1 0.5 2.6 3.1 4.1 0.29 220 430 2.6 <5 <1 12/14/15 12-15-319 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.004 0.06 <0.01 0.024 <0.001 0.007 <0.005 0.009 <0.02 <0.05 <0.1 <0.1 BOD suspected from bringing bioreactor tank 1 back online (tank was taken offline due to issue with biologicals) 12/22/15 12-15-323 1/21/16 7.5 <1 1000 20 3.8 3 3.2 <0.1 0.09 0.09 0.18 3.2 0.1 160 140 5.3 <5 <1 12/22/15 12-15-323 <1 0.53 <0.001 0.04 <0.0002 0.004 0.006 0.11 <0.01 0.21 <0.001 0.006 <0.005 0.039 12/29/15 12-15-327 1/21/16 7.4 3.3 1000 <20 5.5 3.7 4.1 <0.1 0.13 4.2 4.3 8 0.11 160 340 2.8 <5 <1 12/29/15 12-15-327 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.003 <0.05 <0.01 0.02 <0.001 0.006 <0.005 0.009 1/7/16 01-16-001 1/25/16 7.8 1.9 980 <20 2.8 0.7 0.08 <0.1 <0.01 0.97 0.98 1.7 0.18 160 310 12 <5 <1 1/7/16 01-16-001 <1 0.08 <0.001 <0.02 <0.0002 0.001 0.002 <0.05 <0.01 0.005 <0.001 0.005 <0.005 0.007 1/15/16 01-16-002 1/29/16 7.8 12

Watts, Leanda: Watts, Leanda: Retest 5.6mg/L 1200 <20 <2 0.8 0.2 <0.1 <0.02 0.36 0.38 1.2 0.2 190 420 2.5 <5 <1 1/15/16 01-16-002 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.001 0.003 0.06 <0.01 0.005 <0.001 0.006 <0.005 0.007 1/20/16 01-16-004 2/9/16 8 <1 1200 <20 <2 0.6 0.39 <0.1 <0.02 0.37 0.38 1 0.14 190 410 2.9 <5 <1 1/20/16 01-16-004 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.01 0.005 <0.001 0.005 <0.005 0.007 1/28/16 01-16-011 2/23/16 7.7 2.8 1200 <20 4 <0.02 <0.01 <0.1 <0.02 0.25 0.25 0.3 0.05 210 450 2.9 <5 <1 1/28/16 01-16-011 <1 <0.05 <0.001 0.03 <0.0002 <0.001 0.002 0.05 <0.01 0.022 <0.001 0.006 <0.005 0.012 2/5/16 02-16-012 2/23/16 8.1 <1 1200 <20 <2 <0.2 <0.01 <0.1 <0.02 0.12 0.12 <0.2 0.1 220 430 5.8 <5 <1 2/5/16 02-16-012 <1 0.07 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.01 0.007 <0.001 0.006 <0.005 0.007 2/12/16 02-16-019 3/1/16 7.8 <1 1200 <20 <5 <0.2 <0.01 <0.1 <0.02 0.19 0.19 0.2 0.06 180 460 3 <5 <1 2/12/16 02-16-019 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.007 <0.05 <0.01 <0.005 <0.001 0.006 <0.005 0.008 2/19/16 02-16-024 3/21/16 7.2 <1 150 27 <2 0.2 0.01 <0.1 <0.02 0.12 0.12 0.3 <0.05 18 28 1 <5 <1 2/18/16 02-16-024 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.001 0.007 0.1 <0.01 0.006 <0.001 0.002 <0.005 0.008 2/26/16 02-16-032 3/21/16 7.8 <1 1200 33 <2 <0.2 0.04 <0.1 <0.02 0.28 0.28 0.3 0.08 210 450 2.4 <5 <1 2/26/16 02-16-032 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.006 <0.05 <0.01 0.008 <0.001 0.007 <0.005 0.007 3/4/16 03-16-038 3/21/16 7.9 <1 1200 <20 <2 <0.2 <0.01 <0.1 <0.02 0.13 0.13 <0.2 0.06 200 440 2 <5 <1 3/4/16 03-16-038 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.01 <0.005 <0.001 0.006 <0.005 0.005 <0.02 <0.05 <0.1 <0.1 3/11/16 03-16-040 3/30/16 7.3 <1 120 <20 <2 <0.2 <0.01 <0.1 <0.02 0.11 0.12 <0.2 <0.05 13 20 0.9 <5 <1 3/11/16 03-16-040 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.01 <0.005 <0.001 0.001 <0.005 0.008 3/16/16 03-16-052 4/6/16 8.2 <1 1300 <20 <2 <0.2 <0.01 <0.1 <0.02 0.23 0.24 0.24 0.15 220 450 3.3 <5 <1 3/16/16 03-16-052 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.006 0.11 <0.01 0.005 <0.001 0.006 <0.005 0.007 3/24/16 03-16-163 4/20/16 8 3.6 1300 <20 <2 0.6 0.11 <0.1 <0.02 0.2 0.2 0.8 0.16 260 420 1.9 <5 <1 3/24/16 03-16-163 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.019 <0.05 <0.01 0.006 <0.001 0.005 <0.005 0.008 3/30/16 03-16-164 4/20/16 7.9 3.3 1300 <20 <2 0.5 0.03 <0.1 <0.02 0.27 0.27 0.77 0.15 260 440 1.6 <5 <1 3/30/16 03-16-164 <1 0.06 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.005 <0.05 <0.01 0.005 <0.001 0.005 <0.005 0.009 4/8/16 04-16-065 4/26/16 7.9 3.5 990 <20 <2 2.9 0.28 <0.1 <0.02 0.28 0.28 3.2 0.13 180 320 2.1 <5 <1 4/8/16 04-16-065 <1 <0.05 <0.001 0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.01 0.027 <0.001 0.004 <0.005 0.007 4/15/16 04-16-066 5/9/16 8.2 2.6 1000 <20 <2 0.6 0.06 <0.1 <0.02 0.13 0.13 0.73 0.23 160 360 2.5 <5 <1 4/15/16 04-16-066 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.01 0.007 <0.001 0.006 <0.005 0.009 4/20/16 04-16-067 5/9/16 8.2 5 970 <20 <2 0.5 0.06 <0.1 <0.02 0.11 0.11 0.61 0.3 160 320 2.4 <5 <1 4/20/16 04-16-067 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.01 <0.005 <0.001 0.005 <0.005 0.012 4/28/16 04-16-071 5/18/16 8.1 5.2 790 <20 <2 0.3 0.06 <0.1 <0.02 0.21 0.21 0.5 0.09 120 280 1.7 <5 <1 4/28/16 04-16-071 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.006 <0.05 <0.01 0.011 <0.001 0.005 <0.005 0.009 5/6/16 05-16-076 5/20/16 7.9 3.5 890 <20 <2 0.4 0.07 <0.1 <0.02 0.36 0.36 0.76 0.2 150 280 1.6 <5 <1 5/6/16 05-16-076 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.011 <0.05 <0.01 0.031 <0.001 0.005 <0.005 0.014 5/13/16 05-16-090 6/8/16 8.2 4.2 780 <20 1.2 0.4 0.14 <0.1 <0.02 0.85 0.86 1.3 0.23 160 380 2.6 <5 <1 5/13/16 05-16-090 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.001 0.006 <0.05 <0.01 0.007 <0.001 0.007 <0.005 0.012 5/20/16 05-16-093 6/8/16 8.1 5.3 810 <20 <2 <0.2 <0.01 <0.1 <0.02 0.36 0.37 0.37 0.28 190 390 2.5 <5 <1 5/20/16 05-16-093 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.001 0.004 <0.05 <0.01 0.006 <0.001 0.007 <0.005 0.01 5/25/16 05-16-095 6/14/16 7.9 4.6 510 <20 <2 <0.2 0.03 <0.1 0.06 0.18 0.24 0.24 0.07 81 180 2.5 <5 <1 5/25/16 05-16-095 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.002 0.001 0.006 <0.05 <0.01 0.006 <0.001 0.005 <0.005 0.008 6/2/16 06-16-100 6/24/16 8.2 3.3 1000 <20 <2 0.5 0.09 <0.1 <0.02 1.3 1.3 1.8 0.13 220 450 6.7 <5 <1 6/2/16 06-16-100 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.001 0.004 <0.05 <0.01 <0.005 <0.001 0.009 <0.005 0.009 6/10/16 06-16-101 6/24/16 8.2 4.2 1000 <20 <2 0.3 0.02 <0.1 <0.02 0.41 0.41 0.71 0.06 210 470 5.6 <5 <1 6/10/16 06-16-101 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.001 0.006 0.09 <0.01 0.009 <0.001 0.008 <0.005 0.012 <0.02 <0.05 <0.1 <0.1 6/16/16 06-16-105 7/4/16 8.1 <1 1200 <25 <2 <0.2 0.05 <0.1 0.02 0.78 0.8 0.8 <0.05 180 420 2.1 <5 <1 6/16/16 06-16-105 <1 0.07 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.004 0.07 <0.01 0.009 <0.001 0.007 <0.005 0.009 6/22/16 06-16-112 7/6/16 7.8 <1 1200 <25 <2 <0.2 0.03 <0.1 <0.02 0.18 0.18 <0.2 0.14 200 450 2.4 <5 <1 6/22/16 06-16-112 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.004 <0.05 <0.01 0.007 <0.001 0.005 <0.005 0.013 6/29/16 06-16-113 7/14/16 8.1 1.1 1300 <25 <2 0.4 0.05 <0.1 <0.02 0.23 0.25 0.65 0.14 220 440 2.6 <5 <1 6/29/16 06-16-113 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.004 <0.05 <0.01 <0.005 <0.001 0.006 <0.005 0.007 7/6/16 07-16-117 7/26/16 8.2 1.2 1200 <25 <2 0.3 0.06 <0.1 <0.02 0.31 0.31 0.61 0.3 210 420 3.1 <5 <1 7/6/16 07-16-117 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.004 <0.05 <0.01 0.007 <0.001 0.005 <0.005 0.008 milligrams per litre=mg/L microsiemens per centimetre= uS/cm milligrams per litre=mg/L microsiemens per centimetre= uS/cm Licence limit 6.5 - 8.5 15 1500 10 10 10 1450 30 Licence limit 2 0.01 0.001 Date sampled Sample Id Date published Parameter pH T.S.S Cond. C.O.D B.O.D Kjeldahl N NH3 - N NH3 Free NO2 - N NO3 - N NOx - N Total N Total P Ca SO4 - SO4 K Ethanol Diethyl Ether Date sampled Sample Id Oil and Grease Al As Ba Cd Cr Cu Fe Pb Mn Hg Ni Sn Zn TPH C6+ TPH C10+ TPH C15+ TPH C29+ Comments Units (mg/L) (uS/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 7/12/16 07-16-118 7/26/16 8.3 1.1 1200 <25 <2 0.3 0.03 <0.1 <0.02 0.31 0.32 0.62 0.29 210 360 3 <5 <1 7/12/16 07-16-118 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.01 <0.005 <0.001 0.005 <0.005 0.008 7/21/16 07-16-120 8/4/16 7.8 18

Watts, Leanda: Watts, Leanda: confirmed by ALS and Eurofins to be above 15mg/L 400 <25 <2 0.6 0.03 <0.1 <0.02 0.69 0.7 1.3 <0.05 59 91 2.5 <5 <1 7/21/16 07-16-120 <1 0.55 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.01 0.89 <0.01 0.024 <0.001 0.003 <0.005 0.039 High suspended solids is suspected from stormwater inflow 7/28/16 07-16-123 8/10/16 8.3 5.3 1300 <25 <2 0.4 0.05 <0.1 <0.02 0.14 0.15 0.6 0.22 230 360 3.3 <5 <1 7/28/16 07-16-123 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.001 0.007 0.17 <0.01 0.007 <0.001 0.007 <0.005 0.008 8/5/16 08-16-152 8/18/16 8.1 9.4 1200 <25 <2 0.8 0.06 <0.1 <0.02 0.14 0.14 0.9 0.13 190 390 2.9 <5 <1 8/5/16 08-16-152 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.005 <0.05 <0.01 0.006 <0.001 0.007 <0.005 <0.005 8/9/16 08-16-155 8/18/16 8.2 11 1200 <25 2.2 0.3 <0.01 <0.1 0.02 0.13 0.15 0.5 0.22 190 390 4.1 <5 <1 8/9/16 08-16-155 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 0.09 <0.01 0.011 <0.001 0.006 <0.005 <0.005 8/17/16 08-16-165 9/1/16 8.3 6.5 1200 28 <2 0.8 0.11 <0.1 <0.02 0.26 0.27 1.1 0.1 210 400 5.8 <5 <1 8/17/16 08-16-165 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.018 0.09 <0.01 0.01 <0.001 0.007 <0.005 0.007 8/24/16 08-16-168 9/8/16 8.2 3.1 1200 <25 <2 <0.2 0.09 <0.1 <0.02 0.29 0.31 0.31 0.1 210 410 4.2 <5 <1 8/24/16 08-16-168 <1 0.07 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.007 0.09 <0.01 0.009 <0.001 0.006 <0.005 0.012 8/29/16 08-16-169 9/8/16 8.2 1.1 1300 28 <2 0.6 0.06 <0.1 <0.02 0.26 0.26 0.86 0.08 220 420 4.4 <5 <1 8/29/16 08-16-169 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.008 0.06 <0.01 0.011 <0.001 0.008 <0.005 0.008 9/7/16 09-16-182 9/20/16 8 4.6 1300 <25 <2 0.7 0.11 <0.1 <0.02 0.14 0.14 0.84 - 240 410 4.4 <5 <1 9/7/16 09-16-182 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.009 0.05 <0.01 0.007 <0.001 0.058 <0.005 <0.005 9/12/16 09-16-183 9/24/16 8.3 5.6 1200 <25 <2 0.4 0.17 <0.1 <0.02 0.13 0.13 0.55 0.17 240 340 4 <1 <1 9/12/16 09-15-183 <1 0.15 <0.001 <0.02 <0.0002 0.001 0.003 <0.05 <0.01 0.006 <0.001 0.037 <0.005 <0.005 9/23/16 09-16-189 10/19/16 8 1.7 1000 <25 <2 0.9 0.14 <0.1 <0.02 0.16 0.16 1.1 0.15 170 310 5.1 <0.05 <1 9/23/16 09-16-189 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.001 0.011 <0.05 <0.01 0.006 <0.001 0.031 <0.005 0.007 9/26/16 09-16-195 10/19/16 8 6.5 1500 38 2.8 1.7 0.17 <0.1 <0.02 0.13 0.15 1.9 0.77 260 480 6.9 <0.05 <1 9/26/16 09-16-195 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.008 <0.05 <0.01 0.014 <0.001 0.045 <0.005 0.005 <0.02 <0.05 <0.1 <0.1 10/7/16 10-16-198 10/19/16 8.1 4.4 1100 <25 3.2 2.1 0.05 <0.1 <0.02 0.25 0.27 2.4 0.33 190 320 5.6 <0.05 <1 10/7/16 10-16-198 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.001 0.013 0.06 <0.01 0.013 <0.001 0.019 <0.005 0.008 10/14/16 10-16-213 10/27/16 8.1 12 1300 30 <5 1.5 0.04 <0.1 <0.02 0.15 0.16 1.7 0.21 230 420 7.1 <0.05 <1 10/14/16 10-16-213 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.011 0.07 <0.01 0.008 <0.001 0.023 <0.005 0.007 10/20/16 10-16-222 11/4/16 8.2 8.5 1300 <25 2.7 9.7 0.07 <0.1 <0.02 0.15 0.16 9.9 0.22 230 380 10 <0.05 <1 10/20/16 10-16-222 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.013 0.06 <0.01 0.008 <0.001 0.019 <0.005 0.007 10/28/16 10-16-223 11/21/16 8.1 6.6 1200 28 2.9 0.8 0.14 <0.1 <0.02 0.17 0.17 0.97 0.19 190 360 11 <0.05 <1 10/28/16 10-16-223 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.02 0.09 <0.01 0.011 <0.001 0.016 <0.005 0.008 11/2/16 11-16-224 11/21/16 8 4.4 1000 <25 2 0.8 0.25 <0.1 <0.02 0.16 0.17 0.97 0.17 160 320 11 <0.05 <1 11/2/16 11-16-224 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.013 0.05 <0.01 0.007 <0.001 0.015 <0.005 0.007 11/11/16 11-16-225 11/23/16 8.1 4.1 980 <25 <2 0.5 0.09 <0.1 <0.02 0.16 0.16 0.66 0.11 130 250 15 <0.05 <1 11/11/16 11-16-225 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.003 0.08 <0.01 0.008 <0.001 0.013 <0.005 0.01 11/17/16 11-16-226 12/5/16 8.2 4.4 1100 <25 <2 1.1 0.09 <0.1 0.03 0.75 0.79 1.9 <0.05 140 390 12 <5 <1 11/17/16 11-16-226 <1 0.25 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.005 0.42 <0.01 0.045 <0.001 0.039 <0.005 0.011 11/25/16 11-16-232 12/13/16 7.6 7.8 1100 <25 2.7 0.6 0.1 <0.1 <0.02 0.26 0.27 0.87 0.14 210 370 12 <5 <1 11/25/16 11-16-232 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.006 0.31 <0.01 0.038 <0.001 0.039 <0.005 0.01 12/2/16 12-16-236 12/22/16 8 4.6 1200 <25 <2 0.5 <0.05 <0.1 <0.02 0.32 0.34 0.84 0.03 160 410 5 <5 <1 12/2/16 12-16-236 <1 16 <0.01 0.02 <0.001 <0.01 0.02 0.89 <0.01 0.05 <0.001 0.04 <0.5 0.06 12/8/16 12-16-238 12/23/16 7.9 3.3 1100 <25 2.4 0.5 <0.01 <0.1 0.44 1.9 2.4 2.9 0.06 160 370 6.6 <5 <1 12/8/16 12-16-238 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.003 0.08 <0.01 0.023 <0.001 0.026 <0.005 0.007 12/14/16 12-16-242 1/12/17 7.9 4.7 1200 <25 <2 0.9 0.03 <0.1 <0.02 1.1 1.1 2 0.32 170 400 7.3 <5 <1 12/14/16 12-16-242 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.005 0.08 <0.01 0.024 <0.001 0.022 <0.005 0.009 12/21/16 12-16-245 1/12/17 8.2 <1 1200 <25 3.7 0.5 0.01 <0.1 <0.02 1.3 1.3 1.8 0.17 180 400 8.1 <0.05 <1 12/21/16 12-16-245 <1 0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.005 <0.05 <0.01 0.013 <0.001 0.02 <0.005 0.008 <0.02 <0.05 <0.1 <0.1 1/6/17 01-17-005 1/20/17 7.5 17 1200 <25 26 4.8 3.5 <0.1 0.96 2.8 3.8 8.3 0.29 160 400 13 <5 <1 1/6/17 01-17-005 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.003 0.003 0.06 <0.01 0.029 <0.001 0.016 <0.005 0.009 Under investigation for BOD and TSS results, Sample was green in colour. Caused by Algae 1/11/17 01-17-011 1/24/17 8.2

Watts, Leanda: Watts, Leanda: Average of two testing results 6.6 1200 <25 3.4 1.2 0.37 <0.1 0.42 3.2 3.6 4.8 0.26 140 310 6.2 <0.05 <1 1/11/17 01-17-011 <1 0.1 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.021 <0.05 <0.01 0.041 <0.001 0.012 <0.005 0.01 1/18/17 01-17-024 1/30/17 8 7.3 1200 <25 2.4 0.7 <0.05 <0.1 <0.02 2.8 2.8 3.5 0.39 180 440 5.7 <0.05 <1 1/18/17 01-17-024 <1 0.13 <0.01 <0.02 <0.001 <0.01 <0.01 0.1 <0.01 <0.05 <0.001 0.01 <0.5 <0.01 1/24/17 01-17-033 2/9/17 7.5 2.8 1200 <25 <2 0.5 0.03 <0.1 0.03 2.4 2.4 2.9 0.22 160 410 6.4 <0.05 <1 1/24/17 01-17-033 <1 <0.05 <0.001 0.03 <0.0002 0.002 0.009 0.11 <0.01 0.046 <0.001 0.014 <0.005 0.013 2/3/17 02-17-041 2/15/17 7.9 4.2 1200 <25 <2 0.6 0.03 <0.1 <0.02 0.39 0.39 1 0.13 170 430 5.8 <0.05 <1 2/3/17 02-17-041 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.001 0.003 <0.05 <0.01 0.009 <0.001 0.011 <0.05 0.007 2/9/17 02-17-043 2/23/17 7.8 6.2 1200 27 <2 1.1 0.03 <0.1 <0.02 0.71 0.72 1.8 0.11 150 380 8.3 <5 <1 2/9/17 02-17-043 <1 0.07 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.003 <0.05 <0.01 0.01 <0.001 0.01 <0.005 0.008 2/17/17 02-17-046 3/2/17 8 4.5 1200 <25 2.1 0.8 0.01 <0.1 <0.02 0.31 0.31 1.1 <0.5 160 410 8.7 <5 <1 2/17/17 02-17-046 <1 0.07 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.005 <0.05 <0.01 0.01 <0.001 0.013 <0.005 0.007 2/23/17 02-17-062 3/16/17 8.2 <1 900 <25 <2 0.4 0.02 <0.1 <0.02 1.9 1.9 2.3 0.48 110 290 4.7 <0.05 <1 2/23/17 02-17-062 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.004 <0.05 <0.01 0.005 <0.001 0.015 <0.005 0.006 3/2/17 03-17-067 3/20/17 7.8 3.4 1100 <25 2.3 2.8 0.02 <0.1 0.03 2.2 2.2 5 0.08 130 330 5.3 <0.05 <1 3/2/17 03-17-067 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.003 <0.05 <0.01 0.009 <0.001 0.044 0.005 0.01 3/9/17 03-17-068 3/27/17 7.3 3 1100 <25 <2 0.4 0.01 <0.1 <0.02 0.6 0.6 1 0.12 140 350 5 <0.05 <1 3/9/17 03-17-068 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.004 <0.05 <0.01 0.011 <0.001 0.043 <0.005 0.007 3/16/17 03-17-075 3/30/17 7.7 3.1 1100 <25 <2 0.2 0.01 <0.1 <0.02 0.34 0.35 0.55 0.14 140 350 9.2 <0.05 <1 3/16/17 03-17-075 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.002 0.05 <0.01 0.008 <0.001 0.032 <0.005 0.006 <0.02 <0.05 <0.1 <0.1 3/24/17 03-17-089 4/7/17 7.7 2.3 1200 <25 <2 0.3 0.03 <0.1 <0.02 0.29 0.31 0.61 <0.5 120 320 5.6 <5 <1 3/24/17 03-17-089 <1 0.06 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.002 <0.05 <0.01 0.017 <0.001 0.02 <0.005 0.01 3/30/17 03-17-099 4/13/17 8.1 3.4 1000 <25 <2 0.4 0.05 <0.1 <0.02 0.4 0.41 0.81 <0.5 130 330 6.6 <0.05 <1 3/30/17 03-17-099 <1 0.1 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 <0.001 0.07 <0.01 0.018 <0.001 0.015 <0.005 0.008 4/7/17 04-17-105 4/20/17 8 3.7 1400 <25 <2 0.4 0.01 <0.1 <0.02 0.19 0.19 0.59 0.11 150 340 9.5 <0.05 <1 4/7/17 04-17-105 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.01 0.01 <0.001 0.018 <0.005 0.007 4/11/17 04-17-107 5/10/17 7.9 2.6 1150

Watts, Leanda: Watts, Leanda: averaged result from two labs <25 <2 0.3 0.02 <0.1 <0.02 0.17 0.18 0.48 0.16 180 390 5.8 <0.05 <1 4/11/17 04-17-107 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 0.002 0.003 <0.05 <0.01 <0.005 <0.001 0.018 <0.005 0.009 4/19/17 04-17-108 5/10/17 8.1 6 1250

Watts, Leanda: Watts, Leanda: averaged result from two labs <25 <2 0.5 0.07 <0.1 <0.02 0.25 0.26 0.76 0.3 230 400 10 <5 <1 4/19/17 04-17-108 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.01 0.009 <0.001 0.018 <0.005 0.006 5/3/17 05-17-110 5/19/17 8.2 1.5 1000 <25 <2 0.4 0.02 <0.1 <0.02 0.67 0.68 1.1 0.13 130 300 6.7 <0.05 <1 5/3/17 05-17-110 <1 <0.05 <0.01 <0.05 <0.001 <0.01 <0.01 <0.05 <0.01 <0.05 <0.001 0.015 <0.5 <0.01 5/11/17 05-17-120 5/25/17 8.2 3.9 1000 <25 <2 0.5 0.03 <0.1 <0.02 0.23 0.23 0.7 0.16 140 370 3.6 <0.05 <1 5/11/17 05-17-120 <1 <0.05 <0.001 <0.02 <0.0002 <0.001 0.002 <0.05 <0.01