Arab Pesticides & Veterinary Drugs Mfg : Assembly Decision-(MBED)-2023-03-19

THE ARAB PESTICIDES & VETERINARY DRUGS MFG. CO.

To: Jordan Securities Commission, ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: THE ARAB PESTICIDES & VETERINARY ﺔﻳﺮﻄﻴﺒﻟﺍ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍﻭ ﺕﺍﺪﻴﺒﻤﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

DRUGS MFG. CO. PM 12:45:20 2023-03-19 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 19-03-2023 12:45:20 PM

The Extraordinary General Assembly Meeting of THE ﺔﻳﻭﺩﻷﺍﻭ ﺕﺍﺪﻴﺒﻤﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺕﺪﻘﻋ

ARAB PESTICIDES & VETERINARY DRUGS MFG. CO. was ﻱﺩﺎﻋ ﺮﻴﻏ ﺎﻋﺎﻤﺘﺟﺍ 12:00 ﻰﻠﻋ 2023-03-19 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺔﻳﺮﻄﻴﺒﻟﺍ

held on 12:00 On 19-03-2023 at zoom. The shareholders .% 71.29 ﺭﻮﻀﺣ ﺔﺒﺴﻨﺑﻭ zoom ﻲﻓ ﻚﻟﺫﻭ

participation in the General Assembly Meeting was

71.29%.

Subject: Increasing the company's Capital ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺍﺭ ﺓﺩﺎﻳﺯ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

The General Assembly approved the increase of the ﻦﻣ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻤﺳﺃﺭ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺖﻘﻓﺍﻭ ﺚﻴﺣ

company's capital from 15000000 to 16500000 through: ﻦﻣ ﻚﻟﺫﻭ ,ﺭﺎﻨﻳﺩ/ﻢﻬﺳ 16500000 ﻰﻟﺇ ﺭﺎﻨﻳﺩ/ﻢﻬﺳ 15000000

:ﻝﻼﺧ

The Capital Increase Method ﻝﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﺪﻳﺪﺤﺗ

Private placement: :ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻠﻟ ﺹﺎﺧ ﺏﺎﺘﺘﻛﺍ

1500000 ﺔﻤﻴﻘﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﺎﻣ ﺱﺃﺭ ﻊﻓﺭ ﻰﻠﻋ ﻉﺎﻤﺟﻻﺎﺑ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺍ

ﺏﺎﺘﺘﻛﻻﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻢﻬﺳ /ﺭﺎﻨﻳﺩ 16500000 ﺢﺒﺼﻴﻟ ﻢﻬﺳ /ﺭﺎﻨﻳﺩ

ﺭﺎﻨﻳﺩ 1 ﺔﻤﻴﻘﺑ ﺭﺍﺪﺻﺍ ﺓﻭﻼﻋﻭ ﻢﻬﺴﻠﻟ ﺭﺎﻨﻳﺩ 1 ﺔﻤﻴﻘﺑ ﺹﺎﺨﻟﺍ

ﻢﻬﺴﻠﻟ

Unanimously approved to raise the company's capital by a value of 1,500,000

dinars/share to become 16,500,000 dinars/share through private subscription with

a value of 1 dinars per share and an issuance premium of 1 dinars per share.

Note: please specify the following information - if :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻰﺟﺮﻳ :ﺔﻈﺣﻼﻣ

available-: ﺓﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﺭﺍﺪﺻﺇ ﺮﻌﺳ .1

1. Issuing price of the new shares ﺎﻬﻟ ﻢﻬﺳﻻﺍ ﺺﻴﺼﺨﺗ ﻢﺘﻴﺳ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠﻟﺍ ﻭﺍ ﺔﻬﺠﻟﺍ .2

2. Name/names of targeted subscriber /subscribers

1 ﺔﻤﻴﻘﺑ ﺭﺍﺪﺻﺍ ﺓﻭﻼﻋﻭ ﺭﺎﻨﻳﺩ1 ﺓﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﻢﻬﺳﻻﺍ ﺭﺍﺪﺻﺍ ﺮﻌﺳ

ﺭﺎﻨﻳﺩ

ﻦﻣ ﻪﺘﺼﺣ ﺔﺒﺴﻧ ﺐﺴﺣ ﻞﻛ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻲﻤﻫﺎﺴﻤﻟ ﺹﺎﺧ ﺏﺎﺘﺘﻛﺍ