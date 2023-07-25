THE ARAB PESTICIDES & VETERINARY DRUGS MFG. CO.
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: THE ARAB PESTICIDES & VETERINARY
ﺔﻳﺮﻄﻴﺒﻟﺍ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍﻭ ﺕﺍﺪﻴﺒﻤﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
DRUGS MFG. CO.
AM 11:07:13 2023-07-25 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Date: 25-07-2023 11:07:13 AM
ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻋ ﺔﻘﺜﺒﻨﻤﻟﺍ ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
Subject: Forming committees emanating from the Board
of Directors
Kindly be informed that the Board of Directors of THE
ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺭﺃ
ARAB PESTICIDES & VETERINARY DRUGS MFG. CO. on
ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍ ﻪﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺭﺮﻗ ﺔﻳﺮﻄﻴﺒﻟﺍ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍﻭ ﺕﺍﺪﻴﺒﻤﻟﺍ
the meeting held on 24-07-2023 decided the formation of
.ﺲﻠﺠﻤﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻘﺜﺒﻨﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺘﺑ 2023-07-24
the following committees emanating from the Board.
Date of Committee's formation: 24-07-2023
2023-07-24 :ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ
The committee
ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ
Audit Committee
:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ
Name
Designation
ﻦﻴﻴﻌﺗ
ﻢﺳﺍ
ﻪﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻒﺳﻮﻳ
HEAD OF AUDIT
ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﺲﻴﺋﺭ
ﻪﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻒﺳﻮﻳ
ﻞﻴﻤﺟ ﻮﺑﺍ
COMMITTEE
ﻞﻴﻤﺟ ﻮﺑﺍ
MOHD HAMDAM
MEMBER OF AUDIT
ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﻮﻀﻋ
ﺍﺮﻘﻟﺍ ﻰﺳﻮﻣ ﻥﺍﺪﻤﺣ ﺪﻤﺤﻣ
MUSA ALQARRA
COMMITTEE
ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﻮﻀﻋ
ﻞﻴﻋﺎﻤﺳﺍ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣﺍ ﻞﻴﺒﻧ
Nabeel Ahmad Ismaeel
MEMBER OF AUDIT
COMMITTEE
Nomination and Remuneration Committee
:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺂﻓﺎﻜﻤﻟﺍ ﻭ ﺕﺎﺤﻴﺷﺮﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ
Name
Designation
ﻦﻴﻴﻌﺗ
ﻢﺳﺍ
ﻮﺑﺍ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﻒﺳﻮﻳ ﺩﻮﻤﺤﻣ
HEAD OF
ﺕﺎﺤﻴﺷﺮﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﺲﻴﺋﺭ
ﻮﺑﺍ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﻒﺳﻮﻳ ﺩﻮﻤﺤﻣ
ﻪﻧﺰﺧ
NOMINATION AND
ﺕﺄﻓﺎﻜﻤﻟﺍﻭ
ﻪﻧﺰﺧ
REMUNERATION
COMMITTEE
ﺕﺎﺤﻴﺷﺮﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﻮﻀﻋ
ﺲﻳﻮﻋ ﻢﻴﻠﺳ ﻞﻘﻋ ﺮﻴﻤﺳ
ﺲﻳﻮﻋ ﻢﻴﻠﺳ ﻞﻘﻋ ﺮﻴﻤﺳ
MEMBER OF
ﺕﺄﻓﺎﻜﻤﻟﺍﻭ
NOMINATION AND
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THE ARAB PESTICIDES & VETERINARY DRUGS MFG. CO.
REMUNERATION
ﺕﺎﺤﻴﺷﺮﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﻮﻀﻋ
ﺵﻮﻫﺮﺑ ﻦﻴﺴﺣ ﺪﻤﺤﻣ ﻲﻣﺍﺭ
COMMITTEE
ﺕﺄﻓﺎﻜﻤﻟﺍﻭ
ﺵﻮﻫﺮﺑ ﻦﻴﺴﺣ ﺪﻤﺤﻣ ﻲﻣﺍﺭ
MEMBER OF
NOMINATION AND
REMUNERATION
Corporate Governance Committee
:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻤﻛﻮﺤﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ
Name
Designation
ﻦﻴﻴﻌﺗ
ﻢﺳﺍ
Mofeed Mahmoud
HEAD OF
ﺔﻤﻛﻮﺤﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﺲﻴﺋﺭ
ﻩﺩﺎﺤﺷ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﺪﻴﻔﻣ
Amaire
GOVERNANCE
ﻱﺮﻳﺎﻤﻋ
COMMITTEE
ﺔﻤﻛﻮﺤﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﻮﻀﻋ
ﺲﻳﻮﻋ ﻢﻴﻠﺳ ﻞﻘﻋ ﺪﻤﺤﻣ
ﺲﻳﻮﻋ ﻢﻴﻠﺳ ﻞﻘﻋ ﺪﻤﺤﻣ
MEMBER OF
GOVERNANCE
ﺔﻤﻛﻮﺤﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﻮﻀﻋ
ﺡﻮﻠﺤﻟ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﺪﻤﺣﺍ ﻡﺎﺴﺑ
COMMITTEE
ﺡﻮﻠﺤﻟ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﺪﻤﺣﺍ ﻡﺎﺴﺑ
MEMBER OF
GOVERNANCE
COMMITTEE
Risk Management Committee
:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺮﻃﺎﺨﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺔﻨﺠﻟ
Name
Designation
ﻦﻴﻴﻌﺗ
ﻢﺳﺍ
ﻪﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻒﺳﻮﻳ
HEAD OF RISK AND
ﺮﻃﺎﺨﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﺲﻴﺋﺭ
ﻪﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻒﺳﻮﻳ
ﻞﻴﻤﺟ ﻮﺑﺍ
COMPLIANCE
ﻞﻴﻤﺟ ﻮﺑﺍ
COMMITTEE
ﺮﻃﺎﺨﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﻮﻀﻋ
ﺍﺮﻘﻟﺍ ﻰﺳﻮﻣ ﻥﺍﺪﻤﺣ ﺪﻤﺤﻣ
MOHD HAMDAM
MEMBER OF
MUSA ALQARRA
COMPLIANCE
ﺮﻃﺎﺨﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﻮﻀﻋ
ﻞﻴﻋﺎﻤﺳﺍ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣﺍ ﻞﻴﺒﻧ
COMMITTEE
Nabeel Ahmad Ismaeel
MEMBER OF
COMPLIANCE
COMMITTEE
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: ﺶﻤﻏﺩ ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ
ﺶﻤﻏﺩ ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Mobedco-Vet - The Arab Pesticides & Veterinary Drugs Manufacturing Co. PSC published this content on 25 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 July 2023 08:34:18 UTC.