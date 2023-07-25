THE ARAB PESTICIDES & VETERINARY DRUGS MFG. CO.

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: THE ARAB PESTICIDES & VETERINARY

ﺔﻳﺮﻄﻴﺒﻟﺍ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍﻭ ﺕﺍﺪﻴﺒﻤﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

DRUGS MFG. CO.

AM 11:07:13 2023-07-25 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 25-07-2023 11:07:13 AM

ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻋ ﺔﻘﺜﺒﻨﻤﻟﺍ ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Subject: Forming committees emanating from the Board

of Directors

Kindly be informed that the Board of Directors of THE

ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺭﺃ

ARAB PESTICIDES & VETERINARY DRUGS MFG. CO. on

ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟﺍ ﻪﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺭﺮﻗ ﺔﻳﺮﻄﻴﺒﻟﺍ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍﻭ ﺕﺍﺪﻴﺒﻤﻟﺍ

the meeting held on 24-07-2023 decided the formation of

.ﺲﻠﺠﻤﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻘﺜﺒﻨﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻥﺎﺠﻠﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺘﺑ 2023-07-24

the following committees emanating from the Board.

Date of Committee's formation: 24-07-2023

2023-07-24 :ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ

The committee

ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ

Audit Committee

:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ

Name

Designation

ﻦﻴﻴﻌﺗ

ﻢﺳﺍ

ﻪﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻒﺳﻮﻳ

HEAD OF AUDIT

ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﺲﻴﺋﺭ

ﻪﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻒﺳﻮﻳ

ﻞﻴﻤﺟ ﻮﺑﺍ

COMMITTEE

ﻞﻴﻤﺟ ﻮﺑﺍ

MOHD HAMDAM

MEMBER OF AUDIT

ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﻮﻀﻋ

ﺍﺮﻘﻟﺍ ﻰﺳﻮﻣ ﻥﺍﺪﻤﺣ ﺪﻤﺤﻣ

MUSA ALQARRA

COMMITTEE

ﻖﻴﻗﺪﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﻮﻀﻋ

ﻞﻴﻋﺎﻤﺳﺍ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣﺍ ﻞﻴﺒﻧ

Nabeel Ahmad Ismaeel

MEMBER OF AUDIT

COMMITTEE

Nomination and Remuneration Committee

:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺂﻓﺎﻜﻤﻟﺍ ﻭ ﺕﺎﺤﻴﺷﺮﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ

Name

Designation

ﻦﻴﻴﻌﺗ

ﻢﺳﺍ

ﻮﺑﺍ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﻒﺳﻮﻳ ﺩﻮﻤﺤﻣ

HEAD OF

ﺕﺎﺤﻴﺷﺮﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﺲﻴﺋﺭ

ﻮﺑﺍ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﻒﺳﻮﻳ ﺩﻮﻤﺤﻣ

ﻪﻧﺰﺧ

NOMINATION AND

ﺕﺄﻓﺎﻜﻤﻟﺍﻭ

ﻪﻧﺰﺧ

REMUNERATION

COMMITTEE

ﺕﺎﺤﻴﺷﺮﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﻮﻀﻋ

ﺲﻳﻮﻋ ﻢﻴﻠﺳ ﻞﻘﻋ ﺮﻴﻤﺳ

ﺲﻳﻮﻋ ﻢﻴﻠﺳ ﻞﻘﻋ ﺮﻴﻤﺳ

MEMBER OF

ﺕﺄﻓﺎﻜﻤﻟﺍﻭ

NOMINATION AND

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THE ARAB PESTICIDES & VETERINARY DRUGS MFG. CO.

REMUNERATION

ﺕﺎﺤﻴﺷﺮﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﻮﻀﻋ

ﺵﻮﻫﺮﺑ ﻦﻴﺴﺣ ﺪﻤﺤﻣ ﻲﻣﺍﺭ

COMMITTEE

ﺕﺄﻓﺎﻜﻤﻟﺍﻭ

ﺵﻮﻫﺮﺑ ﻦﻴﺴﺣ ﺪﻤﺤﻣ ﻲﻣﺍﺭ

MEMBER OF

NOMINATION AND

REMUNERATION

Corporate Governance Committee

:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻤﻛﻮﺤﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ

Name

Designation

ﻦﻴﻴﻌﺗ

ﻢﺳﺍ

Mofeed Mahmoud

HEAD OF

ﺔﻤﻛﻮﺤﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﺲﻴﺋﺭ

ﻩﺩﺎﺤﺷ ﺩﻮﻤﺤﻣ ﺪﻴﻔﻣ

Amaire

GOVERNANCE

ﻱﺮﻳﺎﻤﻋ

COMMITTEE

ﺔﻤﻛﻮﺤﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﻮﻀﻋ

ﺲﻳﻮﻋ ﻢﻴﻠﺳ ﻞﻘﻋ ﺪﻤﺤﻣ

ﺲﻳﻮﻋ ﻢﻴﻠﺳ ﻞﻘﻋ ﺪﻤﺤﻣ

MEMBER OF

GOVERNANCE

ﺔﻤﻛﻮﺤﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﻮﻀﻋ

ﺡﻮﻠﺤﻟ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﺪﻤﺣﺍ ﻡﺎﺴﺑ

COMMITTEE

ﺡﻮﻠﺤﻟ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﺪﻤﺣﺍ ﻡﺎﺴﺑ

MEMBER OF

GOVERNANCE

COMMITTEE

Risk Management Committee

:ﻢﻫﺀﺎﻤﺳﺍ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺮﻃﺎﺨﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺔﻨﺠﻟ

Name

Designation

ﻦﻴﻴﻌﺗ

ﻢﺳﺍ

ﻪﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻒﺳﻮﻳ

HEAD OF RISK AND

ﺮﻃﺎﺨﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﺲﻴﺋﺭ

ﻪﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻒﺳﻮﻳ

ﻞﻴﻤﺟ ﻮﺑﺍ

COMPLIANCE

ﻞﻴﻤﺟ ﻮﺑﺍ

COMMITTEE

ﺮﻃﺎﺨﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﻮﻀﻋ

ﺍﺮﻘﻟﺍ ﻰﺳﻮﻣ ﻥﺍﺪﻤﺣ ﺪﻤﺤﻣ

MOHD HAMDAM

MEMBER OF

MUSA ALQARRA

COMPLIANCE

ﺮﻃﺎﺨﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﻮﻀﻋ

ﻞﻴﻋﺎﻤﺳﺍ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣﺍ ﻞﻴﺒﻧ

COMMITTEE

Nabeel Ahmad Ismaeel

MEMBER OF

COMPLIANCE

COMMITTEE

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: ﺶﻤﻏﺩ ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ

ﺶﻤﻏﺩ ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

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Mobedco-Vet - The Arab Pesticides & Veterinary Drugs Manufacturing Co. PSC published this content on 25 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 July 2023 08:34:18 UTC.