Goldman Sachs CEO Says There Is A 35% Chance Of A Soft Landing - Conference

Dec 6 (Reuters) - Goldman Sachs Group Inc:
* GOLDMAN SACHS CEO SAYS THERE IS A REASONABLE CHANCE OF
HAVING A
RELATIVELY SOFT LANDING - WSJ CEO COUNCIL
* GOLDMAN SACHS CEO ON BUSINESS IN CHINA SAYS WE'VE BEEN
MORE
CAUTIOUS
* GOLDMAN SACHS CEO ON BUSINESS IN CHINA SAYS THERE IS RISK
OF
MORE RESTRICTIVE CAPITAL ALLOCATION POLICY
* GOLDMAN SACHS CEO SAYS THERE IS A 35% CHANCE OF A SOFT
LANDING
* GOLDMAN SACHS CEO ON LEVERAGED FINANCE SAYS BUYOUT MARKET
IS
CURRENTLY CONSTRAINED
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