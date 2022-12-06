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    GS   US38141G1040

THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.

(GS)
  Report
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Goldman Sachs CEO Says There Is A 35% Chance Of A Soft Landing - Conference

12/06/2022 | 02:35pm EST
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Dec 6 (Reuters) - Goldman Sachs Group Inc:

* GOLDMAN SACHS CEO SAYS THERE IS A REASONABLE CHANCE OF HAVING A RELATIVELY SOFT LANDING - WSJ CEO COUNCIL

* GOLDMAN SACHS CEO ON BUSINESS IN CHINA SAYS WE'VE BEEN MORE CAUTIOUS

* GOLDMAN SACHS CEO ON BUSINESS IN CHINA SAYS THERE IS RISK OF MORE RESTRICTIVE CAPITAL ALLOCATION POLICY

* GOLDMAN SACHS CEO SAYS THERE IS A 35% CHANCE OF A SOFT LANDING

* GOLDMAN SACHS CEO ON LEVERAGED FINANCE SAYS BUYOUT MARKET IS CURRENTLY CONSTRAINED Further company coverage:


© Reuters 2022
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Chart THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
Duration : Period :
The Goldman Sachs Group, Inc. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishBullishNeutral
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