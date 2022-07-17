Islamic Insurance : Board Of Directors-(TIIC)-2022-07-17

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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: THE ISLAMIC INSURANCE
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ﺔﻴﻣﻼﺳﻻﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Date: 17-07-2022 10:42:50 AM
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AM 10:42:50 2022-07-17 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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Subject: Resignation of representative of Board member
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ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ ﻞﺜﻤﻣ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ : ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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Kindly be informed that ﻲﻟﺎﺠﻤﻟﺍ ﺰﻳﺎﻓ ﺭﻮﻬﺸﻣ ﺶﻳﻭﺭﺩ A
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ﻲﻟﺎﺠﻤﻟﺍ ﺰﻳﺎﻓ ﺭﻮﻬﺸﻣ ﺶﻳﻭﺭﺩ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ /ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺭ
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representative of ﻦﻴﺳﺪﻨﻬﻤﻟﺍ ﺔﺑﺎﻘﻧ ﺀﺎﻀﻋﻻ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ
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ﻡﺪﻗ ﺪﻗ ﻦﻴﺳﺪﻨﻬﻤﻟﺍ ﺔﺑﺎﻘﻧ ﺀﺎﻀﻋﻻ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻦﻋ ﻞﺜﻤﻣ
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has resigned from the Board of Director of THE ISLAMIC
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ﻦﻣ ﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺔﻴﻣﻼﺳﻻﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ
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INSURANCE as of the date 26-06-2022
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.2022-06-26 ﺦﻳﺭﺎﺗ
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Date of submitting resignation: 13-07-2022
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2022-07-13 :ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﻻﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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Chairman of Board of Directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
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User Name: HUDA YOUSEF
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HUDA YOUSEF :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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