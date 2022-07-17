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    TIIC   JO2102511018

THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY PLC.

(TIIC)
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06:24aISLAMIC INSURANCE : Board Of Directors-(TIIC)-2022-07-17
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Islamic Insurance : Board Of Directors-(TIIC)-2022-07-17

07/17/2022 | 06:24am EDT
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THE ISLAMIC INSURANCE

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: THE ISLAMIC INSURANCE

ﺔﻴﻣﻼﺳﻻﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Date: 17-07-2022 10:42:50 AM

AM 10:42:50 2022-07-17 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Subject: Resignation of representative of Board member

ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ ﻞﺜﻤﻣ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ : ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Kindly be informed that ﻲﻟﺎﺠﻤﻟﺍ ﺰﻳﺎﻓ ﺭﻮﻬﺸﻣ ﺶﻳﻭﺭﺩ A

ﻲﻟﺎﺠﻤﻟﺍ ﺰﻳﺎﻓ ﺭﻮﻬﺸﻣ ﺶﻳﻭﺭﺩ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ /ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺭ

representative of ﻦﻴﺳﺪﻨﻬﻤﻟﺍ ﺔﺑﺎﻘﻧ ﺀﺎﻀﻋﻻ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ

ﻡﺪﻗ ﺪﻗ ﻦﻴﺳﺪﻨﻬﻤﻟﺍ ﺔﺑﺎﻘﻧ ﺀﺎﻀﻋﻻ ﺪﻋﺎﻘﺘﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻦﻋ ﻞﺜﻤﻣ

has resigned from the Board of Director of THE ISLAMIC

ﻦﻣ ﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺔﻴﻣﻼﺳﻻﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ

INSURANCE as of the date 26-06-2022

.2022-06-26 ﺦﻳﺭﺎﺗ

Date of submitting resignation: 13-07-2022

2022-07-13 :ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﻻﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: HUDA YOUSEF

HUDA YOUSEF :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

The Islamic Insurance Company PSC published this content on 17 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 July 2022 10:23:02 UTC.


© Publicnow 2022
All news about THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY PLC.
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Sales 2021 24,1 M - -
Net income 2021 1,89 M - -
Net cash 2021 2,86 M - -
P/E ratio 2021 11,5x
Yield 2021 5,52%
Capitalization 22,2 M 31,3 M -
EV / Sales 2020 0,71x
EV / Sales 2021 0,78x
Nbr of Employees 102
Free-Float 20,4%
Chart THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY PLC.
Duration : Period :
The Islamic Insurance Company Plc. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY PLC.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishNeutralNeutral
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Reda Amin Saleh Dahbour Deputy General Manager
Musa Abdulaziz Mohamed Shihadeh Chairman
Hassan Hamdi Mohammad Sabri Al-Tabbaa Independent Non-Executive Director
Mohammad Abdul Latif Omar Ghurab Independent Non-Executive Director
Darwish Mashour Faez Al-Majali Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY PLC.2.07%31
CHUBB LIMITED-4.72%78 466
MARSH & MCLENNAN COMPANIES-14.26%75 899
ALLIANZ SE-16.69%70 472
ZURICH INSURANCE GROUP LTD3.25%62 696
AON PLC-9.64%57 683