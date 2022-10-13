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    TIIC   JO2102511018

THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY PLC.

(TIIC)
  Report
End-of-day quote Amman Stock Exchange  -  2022-10-11
1.440 JOD   -0.69%
03:42aIslamic Insurance : Disclosure (TIIC) 2022 10 13
PU
10/12Islamic Insurance : Board Of Directors-(TIIC)-2022-10-12
PU
09/26Islamic Insurance : Disclosure (TIIC) 2022 09 26
PU
SummaryQuotesChartsNewsCompanyFinancialsFunds 
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Islamic Insurance : Disclosure (TIIC) 2022 10 13

10/13/2022 | 03:42am EDT
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THE ISLAMIC INSURANCE

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: THE ISLAMIC INSURANCE

ﺔﻴﻣﻼﺳﻻﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Date: 13-10-2022 09:32:58 AM

AM 09:32:58 2022-10-13 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Subject: Appointment of a board member

ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ ﻦﻴﻴﻌﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﺩﻮﻧ

ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﺩﻮﻧ

ﺢﻴﺷﺮﺗ ﺭﺮﻗ 19/9/2022 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻪﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ

ﺢﻴﺷﺮﺗ ﺭﺮﻗ 19/9/2022 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻪﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ

ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻌﻛ ﻲﺴﻳﺪﻟﺍ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﺩﻭﺍﺩ ﺪﻌﺳﺃ /ﺪﻴﺴﻟﺍ

ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻌﻛ ﻲﺴﻳﺪﻟﺍ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﺩﻭﺍﺩ ﺪﻌﺳﺃ /ﺪﻴﺴﻟﺍ

ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﻞﻘﺘﺴﻣ

ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﻞﻘﺘﺴﻣ

ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﺖﻤﺗ 11/10/2022 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑﻭ ،ﻲﻧﺩﺭﻷﺍ

ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﺖﻤﺗ 11/10/2022

ﺦﻳﺭﺎﺘﺑﻭ ،ﻲﻧﺩﺭﻷﺍ

ﻲﺴﻳﺪﻟﺍ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﺩﻭﺍﺩ ﺪﻌﺳﺃ /ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ

ﻲﺴﻳﺪﻟﺍ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﺩﻭﺍﺩ ﺪﻌﺳﺃ /ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ

ﺭﺍﺮﻗ ﺽﺮﻋ ﻢﺘﻴﺳﻭ ،ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ

ﺭﺍﺮﻗ ﺽﺮﻋ ﻢﺘﻴﺳﻭ ،ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ

ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻪﻴﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻠﻟ ﻦﻴﻴﻌﺘﻟﺍ

ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻪﻴﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻠﻟ ﻦﻴﻴﻌﺘﻟﺍ

ﻢﻜﻟ ﻖﻓﺮﻧﻭ ﺍﺬﻫ ،ﻡﺩﺎﻘﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻝﻼﺧ

ﻢﻜﻟ ﻖﻓﺮﻧﻭ ﺍﺬﻫ ،ﻡﺩﺎﻘﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻝﻼﺧ

ﺍﺬﻬﺑ ﻲﻧﺩﺭﻷﺍ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﺏﺎﺘﻛ ﻪﻴﻃ

ﺍﺬﻬﺑ ﻲﻧﺩﺭﻷﺍ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﺏﺎﺘﻛ ﻪﻴﻃ

ﺹﻮﺼﺨﻟﺍ.

.ﺹﻮﺼﺨﻟﺍ

11-10-2022

11-10-2022

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: HUDA YOUSEF

HUDA YOUSEF

:ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

The Islamic Insurance Company PSC published this content on 13 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 October 2022 07:41:03 UTC.


© Publicnow 2022
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Sales 2021 24,1 M 33,9 M 33,9 M
Net income 2021 1,89 M 2,67 M 2,67 M
Net cash 2021 2,86 M 4,03 M 4,03 M
P/E ratio 2021 11,5x
Yield 2021 5,52%
Capitalization 21,6 M 30,4 M 30,4 M
EV / Sales 2020 0,71x
EV / Sales 2021 0,78x
Nbr of Employees 102
Free-Float 19,4%
Chart THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY PLC.
Duration : Period :
The Islamic Insurance Company Plc. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY PLC.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralBullishBullish
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Reda Amin Saleh Dahbour Deputy General Manager
Musa Abdulaziz Mohamed Shihadeh Chairman
Hassan Hamdi Mohammad Sabri Al-Tabbaa Independent Non-Executive Director
Mohammad Abdul Latif Omar Ghurab Independent Non-Executive Director
Darwish Mashour Faez Al-Majali Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
THE ISLAMIC INSURANCE COMPANY PLC.-0.69%30
MARSH & MCLENNAN COMPANIES-12.56%76 030
CHUBB LIMITED-4.30%75 364
ALLIANZ SE-20.86%64 516
ZURICH INSURANCE GROUP LTD-1.97%58 366
AON PLC-8.88%58 264