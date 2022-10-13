Islamic Insurance : Disclosure (TIIC) 2022 10 13

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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: THE ISLAMIC INSURANCE
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ﺔﻴﻣﻼﺳﻻﺍ ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Date: 13-10-2022 09:32:58 AM
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AM 09:32:58 2022-10-13 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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Subject: Appointment of a board member
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ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ ﻦﻴﻴﻌﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﺩﻮﻧ
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ﻦﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﺩﻮﻧ
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ﺢﻴﺷﺮﺗ ﺭﺮﻗ 19/9/2022 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻪﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ
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ﺢﻴﺷﺮﺗ ﺭﺮﻗ 19/9/2022 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻪﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ
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ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻌﻛ ﻲﺴﻳﺪﻟﺍ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﺩﻭﺍﺩ ﺪﻌﺳﺃ /ﺪﻴﺴﻟﺍ
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ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻌﻛ ﻲﺴﻳﺪﻟﺍ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﺩﻭﺍﺩ ﺪﻌﺳﺃ /ﺪﻴﺴﻟﺍ
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ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﻞﻘﺘﺴﻣ
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ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﻞﻘﺘﺴﻣ
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ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﺖﻤﺗ 11/10/2022 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑﻭ ،ﻲﻧﺩﺭﻷﺍ
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ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﺖﻤﺗ 11/10/2022
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ﺦﻳﺭﺎﺘﺑﻭ ،ﻲﻧﺩﺭﻷﺍ
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ﻲﺴﻳﺪﻟﺍ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﺩﻭﺍﺩ ﺪﻌﺳﺃ /ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ
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ﻲﺴﻳﺪﻟﺍ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﺩﻭﺍﺩ ﺪﻌﺳﺃ /ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ
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ﺭﺍﺮﻗ ﺽﺮﻋ ﻢﺘﻴﺳﻭ ،ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ
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ﺭﺍﺮﻗ ﺽﺮﻋ ﻢﺘﻴﺳﻭ ،ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ
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ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻪﻴﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻠﻟ ﻦﻴﻴﻌﺘﻟﺍ
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ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻪﻴﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻠﻟ ﻦﻴﻴﻌﺘﻟﺍ
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ﻢﻜﻟ ﻖﻓﺮﻧﻭ ﺍﺬﻫ ،ﻡﺩﺎﻘﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻝﻼﺧ
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ﻢﻜﻟ ﻖﻓﺮﻧﻭ ﺍﺬﻫ ،ﻡﺩﺎﻘﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻝﻼﺧ
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ﺍﺬﻬﺑ ﻲﻧﺩﺭﻷﺍ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﺏﺎﺘﻛ ﻪﻴﻃ
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ﺍﺬﻬﺑ ﻲﻧﺩﺭﻷﺍ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﺏﺎﺘﻛ ﻪﻴﻃ
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ﺹﻮﺼﺨﻟﺍ.
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.ﺹﻮﺼﺨﻟﺍ
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11-10-2022
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11-10-2022
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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Chairman of Board of Directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
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User Name: HUDA YOUSEF
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HUDA YOUSEF
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:ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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