Financials JPY USD Sales 2021 3 211 B 30 401 M 30 401 M Net income 2021 83 867 M 794 M 794 M Net cash 2021 336 B 3 185 M 3 185 M P/E ratio 2021 13,7x Yield 2021 1,01% Capitalization 1 225 B 11 597 M 11 596 M EV / Sales 2021 0,28x EV / Sales 2022 0,25x Nbr of Employees 125 648 Free-Float 93,2% Chart TOSHIBA CORPORATION Technical analysis trends TOSHIBA CORPORATION Short Term Mid-Term Long Term Trends Bearish Neutral Neutral Income Statement Evolution Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 8 Average target price 4 044,57 JPY Last Close Price 2 700,00 JPY Spread / Highest target 92,6% Spread / Average Target 49,8% Spread / Lowest Target 14,8% EPS Revisions Managers Name Title Nobuaki Kurumatani President, CEO & Representative Director Satoshi Tsunakawa Chairman Masayoshi Hirata Chief Financial Officer & Head-Accounting Keiichi Yumita Head-Information Systems Yutaka Sata Vice President-Research & Development Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) TOSHIBA CORPORATION -27.13% 11 597 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. -6.98% 113 331 SIEMENS AG -5.65% 103 096 3M COMPANY -8.37% 92 319 ILLINOIS TOOL WORKS INC. 8.94% 60 903 GENERAL ELECTRIC COMPANY -44.44% 53 483