13/2020 RB (20/08/2020, godz. 10:45) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Tower Project Sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła jako sprzedający ("Sprzedający"), z jednym z operatorów spożywczych, umowę ("Umowa") sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 7.170m2 położonej w miejscowości Biskupiec, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 7/2019.

Cena sprzedaży nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym wynosi 6.600.000 zł (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy) netto.

