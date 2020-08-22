Trabzonspor Sprtf Ytrm Ftbl Isltmclg Tct : Sözleşme İmzalanması

Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,
2023/24 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşme süresince, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Disclaimer
Trabzonspor Sportif Yatirim ve Futbol Isletmeciligi Ticaret AS published this content on 22 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 August 2020 13:07:00 UTC