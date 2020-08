Trabzonspor Sprtf Ytrm Ftbl Isltmclg Tct : Sözleşme İmzalanması 0 08/22/2020 | 09:08am EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret, 2022/23 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret, 2023/24 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşme süresince, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Trabzonspor Sportif Yatirim ve Futbol Isletmeciligi Ticaret AS published this content on 22 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 August 2020 13:07:00 UTC 0 All news about TRABZONSPOR SPRTF YTRM FTBL ISLTMCLG TCT 09:08a TRABZONSPOR SPRTF YTRM FTBL ISLTMCLG : Sözleşme İmzalanması PU