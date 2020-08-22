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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  ISTANBUL STOCK EXCHANGE  >  Trabzonspor Sprtf Ytrm Ftbl Isltmclg Tct    TSPOR   TRETRBZ00016

TRABZONSPOR SPRTF YTRM FTBL ISLTMCLG TCT

(TSPOR)
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09:08aTRABZONSPOR SPRTF YTRM FTBL ISLTMCLG TCT : Sözleşme İmzalanması
PU
SummaryNewsCompanyFinancials 
SummaryNewsPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Trabzonspor Sprtf Ytrm Ftbl Isltmclg Tct : Sözleşme İmzalanması

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08/22/2020 | 09:08am EDT

Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşme süresince, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Disclaimer

Trabzonspor Sportif Yatirim ve Futbol Isletmeciligi Ticaret AS published this content on 22 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 August 2020 13:07:00 UTC
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All news about TRABZONSPOR SPRTF YTRM FTBL ISLTMCLG TCT
09:08aTRABZONSPOR SPRTF YTRM FTBL ISLTMCLG : Sözleşme İmzalanması
PU
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Financials
Sales 2020 446 M 60,8 M 60,8 M
Net income 2020 -36,3 M -4,95 M -4,95 M
Net Debt 2020 920 M 125 M 125 M
P/E ratio 2020 -37,2x
Yield 2020 -
Capitalization 946 M 129 M 129 M
EV / Sales 2019 2,52x
EV / Sales 2020 5,08x
Nbr of Employees 108
Free-Float 34,7%
Income Statement Evolution
Managers
NameTitle
Ahmet Ali Agaoglu Chairman & Chairman-Executive Board
Coskun Karaoglu Chief Financial Officer
Özer Bayraktar Vice Chairman & Vice Chairman-Executive Board
Ömer Sagiroglu Executive Director
Senol Kaynar Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
TRABZONSPOR SPRTF YTRM FTBL ISLTMCLG TCT129
BOOKING HOLDINGS INC.-13.36%72 863
ORIENTAL LAND CO., LTD.-7.22%42 680
TRIP.COM GROUP LIMITED-16.52%16 546
EXPEDIA GROUP, INC.-15.76%12 866
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO.,LTD.-4.49%8 789
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