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    NAQL   JO3120811018

TRANSPORT & INVESTMENT BARTER COMPANY

(NAQL)
  Report
End-of-day quote Amman Stock Exchange  -  2022-03-22
0.2000 JOD   -.--%
12:46aTransport & Investment Barter : Disclosure (NAQL) 2022 12 14
PU
09/13Transport & Investment Barter : Board Of Directors Decision-(NAQL)-2022-09-13
PU
09/08Transport & Investment Barter : Disclosure (NAQL) 2022 09 08
PU
SummaryQuotesChartsNewsCompanyFinancialsFunds 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

Transport & Investment Barter : Disclosure (NAQL) 2022 12 14

12/14/2022 | 12:46am EST
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TRANSPORT& INVESTMENT BARTER COMPANY

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: TRANSPORT& INVESTMENT BARTER

ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻞﻘﻨﻠﻟ ﺔﻀﻳﺎﻘﻤﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

COMPANY

PM 03:42:01 2022-12-13 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 13-12-2022 03:42:01 PM

ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻳﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Subject: Other Material Information

TRANSPORT& INVESTMENT BARTER COMPANY

ﺙﺪﺤﻟﺍ ﻉﻮﻗﻭ ﻦﻋ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻞﻘﻨﻠﻟ ﺔﻀﻳﺎﻘﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻦﻠﻌﺗ

announces the occurrence of the following material

:ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻩﺎﻧﺩﺃ ﻦﻴﺒﻤﻟﺍ ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ

event:

Material Event

ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ

Date of event: 13-12-2022

2022-12-13 :ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ

Any law suits brought by or against the Company or any

ﻭﺃ ﺔﻴﺋﺎﻀﻗ ﺕﺎﻋﺍﺰﻧ ﻱﺃ ﻭﺃ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺖﻤﻴﻗﺃ ﻭﺃ ﺎﻬﺘﻣﺎﻗﺃ ﻲﺘﻟﺍ ﻯﻭﺎﻋﺪﻟﺍ

judicial or labor disputes that might materially affect the

ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻲﻟﺎﻤﻟﺍ ﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻱﺩﺎﻣ ﺮﺛﺍ ﺎﻬﻟ ﻥﻮﻜﻳ ﺪﻗ ﻲﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﻋ

Company's financial position, whereby the Commission

،ﺕﺎﻋﺍﺰﻨﻟﺍ ﻭﺃ ﻯﻭﺎﻋﺪﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻦﻋ ﻑﺍﻭ ﺮﻳﺮﻘﺘﺑ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺪﻳﻭﺰﺗ ﻊﻣ

must be provided with a thorough report about such

ﻲﻟﺎﻤﻟﺍ ﺎﻫﺰﻛﺮﻣﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﻴﺤﺑﺭ ﻰﻠﻋ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟﺍ ﺎﻫﺮﺛﺃﻭ

proceedings or disputes, and their expected impact on the

Company's profitability and financial position

ﻦﻳﻮﻤﺘﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﺔﻴﻀﻗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

ﻦﻳﻮﻤﺘﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﺔﻴﻀﻗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

ﺡﺎﺼﻓﺇ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻦﻣ (ﻁ/8) ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺄﺑ ﻼﻤﻋﻭ ﻩﻼﻋﺃ ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﺇ

ﺡﺎﺼﻓﺇ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻦﻣ (ﻁ/8) ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺄﺑ ﻼﻤﻋﻭ ﻩﻼﻋﺃ ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﺇ

ﻲﻠﻳ ﺎﻤﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ .ﺔﻴﺒﺳﺎﺤﻤﻟﺍ ﺮﻴﻳﺎﻌﻤﻟﺍﻭ ﺓﺭﺪﺼﻤﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ:

:ﻲﻠﻳ ﺎﻤﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ .ﺔﻴﺒﺳﺎﺤﻤﻟﺍ ﺮﻴﻳﺎﻌﻤﻟﺍﻭ ﺓﺭﺪﺼﻤﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ

459/2022 ﻢﻗﺭ ﺔﻴﻗﻮﻘﺤﻟﺍ ﺔﻴﺋﺍﺪﺒﻟﺍ ﺓﻮﻋﺪﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﻩﻼﻋﺍ ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﺍ

459/2022 ﻢﻗﺭ ﺔﻴﻗﻮﻘﺤﻟﺍ ﺔﻴﺋﺍﺪﺒﻟﺍ ﺓﻮﻋﺪﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﻩﻼﻋﺍ ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﺍ

ﺔﻀﻳﺎﻘﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻓﺮﻐﻟﺍ /ﻥﺎﻤﻋ ﺔﻳﺍﺪﺑ ﺔﻤﻜﺤﻣ ﻯﺪﻟ ﺔﻣﺎﻘﻤﻟﺍﻭ

ﺔﻀﻳﺎﻘﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻓﺮﻐﻟﺍ /ﻥﺎﻤﻋ ﺔﻳﺍﺪﺑ ﺔﻤﻜﺤﻣ ﻯﺪﻟ ﺔﻣﺎﻘﻤﻟﺍﻭ

ﺔﺒﻟﺎﻄﻣ ﺎﻬﻋﻮﺿﻮﻣﻭ ﻦﻳﻮﻤﺘﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﺪﺿ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻞﻘﻨﻠﻟ

ﺔﺒﻟﺎﻄﻣ ﺎﻬﻋﻮﺿﻮﻣﻭ ﻦﻳﻮﻤﺘﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﺪﺿ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻞﻘﻨﻠﻟ

ﺍﺭﺎﻨﻳﺩ ﺮﺸﻋ ﺔﻌﺴﺗﻭ ﺔﻳﺎﻣﻭ ﺎﻔﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻤﺛﻭ ﺔﻳﺎﻤﻌﺴﺗﻭ ﻥﻮﻴﻠﻣ(1980119) ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺔﻴﻟﺎﻣ

ﺍﺭﺎﻨﻳﺩ ﺮﺸﻋ ﺔﻌﺴﺗﻭ ﺔﻳﺎﻣﻭ ﺎﻔﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻤﺛﻭ ﺔﻳﺎﻤﻌﺴﺗﻭ ﻥﻮﻴﻠﻣ(1980119) ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺔﻴﻟﺎﻣ

ﺭﺮﻀﻟﺍﻭ ﻞﻄﻌﻠﻟ ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ.

.ﺭﺮﻀﻟﺍﻭ ﻞﻄﻌﻠﻟ ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ

ﺔﻳﺍﺪﺑ ﺔﻤﻜﺤﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ ﻩﻼﻋﺍ ﻉﻮﺿﻮﻤﻠﻟ ﺓﺭﺎﺷﻹﺎﺑ

ﺔﻳﺍﺪﺑ ﺔﻤﻜﺤﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ ﻩﻼﻋﺍ ﻉﻮﺿﻮﻤﻠﻟ ﺓﺭﺎﺷﻹﺎﺑ

ﻯﻮﻋﺪﻟﺍ ﺩﺮﺑ ﺍﺭﺍﺮﻗ ﺕﺭﺪﺻﺃ ﺓﺮﻗﻮﻤﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻓﺮﻐﻟﺍ/ﻥﺎﻤﻋ

ﻯﻮﻋﺪﻟﺍ ﺩﺮﺑ ﺍﺭﺍﺮﻗ ﺕﺭﺪﺻﺃ ﺓﺮﻗﻮﻤﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻓﺮﻐﻟﺍ/ﻥﺎﻤﻋ

ﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﺎﻤﻠﻋ ,ﻦﻳﻮﻤﺘﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻦﻋ

ﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﺎﻤﻠﻋ ,ﻦﻳﻮﻤﺘﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻦﻋ

ﻞﻘﻨﻠﻟ ﺔﻀﻳﺎﻘﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻥﺃﻭ ﻑﺎﻨﺌﺘﺳﻻﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻦﻌﻄﻠﻟ ﻼﺑﺎﻗ

ﻞﻘﻨﻠﻟ ﺔﻀﻳﺎﻘﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻥﺃﻭ ﻑﺎﻨﺌﺘﺳﻻﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻦﻌﻄﻠﻟ ﻼﺑﺎﻗ

ﺔﻓﺎﻛ ﺫﺎﺨﺗﻹ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻚﻠﺴﻤﻟﺍ ﻚﻠﺴﺗ ﻑﻮﺳ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ

ﺔﻓﺎﻛ ﺫﺎﺨﺗﻹ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻚﻠﺴﻤﻟﺍ ﻚﻠﺴﺗ ﻑﻮﺳ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ

ﻑﺎﻨﺌﺘﺳﻹﺍ ﺔﻤﻜﺤﻣ ﻯﺪﻟ ﻩﻼﻋﺃ ﺭﺍﺮﻘﻟﺎﺑ ﻦﻌﻄﻠﻟ ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻻﺍ

ﻑﺎﻨﺌﺘﺳﻹﺍ ﺔﻤﻜﺤﻣ ﻯﺪﻟ ﻩﻼﻋﺃ ﺭﺍﺮﻘﻟﺎﺑ ﻦﻌﻄﻠﻟ ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻻﺍ

ﻝﻮﺻﻻﺍ ﻖﻓﻭ.

.ﻝﻮﺻﻻﺍ ﻖﻓﻭ

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Akram AbdalQader

Akram AbdalQader :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

Transport and Investment Barter Company PSC published this content on 14 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 December 2022 05:45:03 UTC.


© Publicnow 2022
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Sales 2021 3,56 M - -
Net income 2021 -0,78 M - -
Net cash 2021 0,04 M - -
P/E ratio 2021 -4,12x
Yield 2021 -
Capitalization 2,78 M 3,92 M -
EV / Sales 2020 0,94x
EV / Sales 2021 0,89x
Nbr of Employees 171
Free-Float 45,7%
Chart TRANSPORT & INVESTMENT BARTER COMPANY
Duration : Period :
Transport & Investment Barter Company Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Nasser Mohammad Abdulqader Khanfar Chief Executive Officer, Executive Director & GM
Thaer Samsam Fahmi Al-Nimr Chairman
Khalid Amin Sabri Al-Khaja Independent Non-Executive Director
Qasem Saleh Ali Al-Newashi Vice Chairman
Adnan Ata Redha Shamlawi Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
TRANSPORT & INVESTMENT BARTER COMPANY-13.04%4
UNION PACIFIC CORPORATION-16.11%138 752
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY11.35%85 576
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LIMITED18.85%73 586
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION-15.00%61 578
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.-9.29%11 492