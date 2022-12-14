Transport & Investment Barter : Disclosure (NAQL) 2022 12 14

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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: TRANSPORT& INVESTMENT BARTER
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ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻞﻘﻨﻠﻟ ﺔﻀﻳﺎﻘﻤﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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COMPANY
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PM 03:42:01 2022-12-13 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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Date: 13-12-2022 03:42:01 PM
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ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻳﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺍ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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Subject: Other Material Information
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TRANSPORT& INVESTMENT BARTER COMPANY
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ﺙﺪﺤﻟﺍ ﻉﻮﻗﻭ ﻦﻋ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻞﻘﻨﻠﻟ ﺔﻀﻳﺎﻘﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻦﻠﻌﺗ
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announces the occurrence of the following material
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:ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻩﺎﻧﺩﺃ ﻦﻴﺒﻤﻟﺍ ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ
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event:
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Material Event
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ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ
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Date of event: 13-12-2022
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2022-12-13 :ﻱﺮﻫﻮﺠﻟﺍ ﺙﺪﺤﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ
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Any law suits brought by or against the Company or any
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ﻭﺃ ﺔﻴﺋﺎﻀﻗ ﺕﺎﻋﺍﺰﻧ ﻱﺃ ﻭﺃ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺖﻤﻴﻗﺃ ﻭﺃ ﺎﻬﺘﻣﺎﻗﺃ ﻲﺘﻟﺍ ﻯﻭﺎﻋﺪﻟﺍ
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judicial or labor disputes that might materially affect the
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ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻲﻟﺎﻤﻟﺍ ﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻱﺩﺎﻣ ﺮﺛﺍ ﺎﻬﻟ ﻥﻮﻜﻳ ﺪﻗ ﻲﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﻋ
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Company's financial position, whereby the Commission
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،ﺕﺎﻋﺍﺰﻨﻟﺍ ﻭﺃ ﻯﻭﺎﻋﺪﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻦﻋ ﻑﺍﻭ ﺮﻳﺮﻘﺘﺑ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﺪﻳﻭﺰﺗ ﻊﻣ
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must be provided with a thorough report about such
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ﻲﻟﺎﻤﻟﺍ ﺎﻫﺰﻛﺮﻣﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﻴﺤﺑﺭ ﻰﻠﻋ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟﺍ ﺎﻫﺮﺛﺃﻭ
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proceedings or disputes, and their expected impact on the
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Company's profitability and financial position
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ﻦﻳﻮﻤﺘﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﺔﻴﻀﻗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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ﻦﻳﻮﻤﺘﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﺔﻴﻀﻗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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ﺡﺎﺼﻓﺇ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻦﻣ (ﻁ/8) ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺄﺑ ﻼﻤﻋﻭ ﻩﻼﻋﺃ ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﺇ
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ﺡﺎﺼﻓﺇ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻦﻣ (ﻁ/8) ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺄﺑ ﻼﻤﻋﻭ ﻩﻼﻋﺃ ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﺇ
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ﻲﻠﻳ ﺎﻤﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ .ﺔﻴﺒﺳﺎﺤﻤﻟﺍ ﺮﻴﻳﺎﻌﻤﻟﺍﻭ ﺓﺭﺪﺼﻤﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ:
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:ﻲﻠﻳ ﺎﻤﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ .ﺔﻴﺒﺳﺎﺤﻤﻟﺍ ﺮﻴﻳﺎﻌﻤﻟﺍﻭ ﺓﺭﺪﺼﻤﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ
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459/2022 ﻢﻗﺭ ﺔﻴﻗﻮﻘﺤﻟﺍ ﺔﻴﺋﺍﺪﺒﻟﺍ ﺓﻮﻋﺪﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﻩﻼﻋﺍ ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﺍ
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459/2022 ﻢﻗﺭ ﺔﻴﻗﻮﻘﺤﻟﺍ ﺔﻴﺋﺍﺪﺒﻟﺍ ﺓﻮﻋﺪﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﻩﻼﻋﺍ ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﺍ
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ﺔﻀﻳﺎﻘﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻓﺮﻐﻟﺍ /ﻥﺎﻤﻋ ﺔﻳﺍﺪﺑ ﺔﻤﻜﺤﻣ ﻯﺪﻟ ﺔﻣﺎﻘﻤﻟﺍﻭ
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ﺔﻀﻳﺎﻘﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻓﺮﻐﻟﺍ /ﻥﺎﻤﻋ ﺔﻳﺍﺪﺑ ﺔﻤﻜﺤﻣ ﻯﺪﻟ ﺔﻣﺎﻘﻤﻟﺍﻭ
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ﺔﺒﻟﺎﻄﻣ ﺎﻬﻋﻮﺿﻮﻣﻭ ﻦﻳﻮﻤﺘﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﺪﺿ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻞﻘﻨﻠﻟ
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ﺔﺒﻟﺎﻄﻣ ﺎﻬﻋﻮﺿﻮﻣﻭ ﻦﻳﻮﻤﺘﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﺪﺿ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻞﻘﻨﻠﻟ
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ﺍﺭﺎﻨﻳﺩ ﺮﺸﻋ ﺔﻌﺴﺗﻭ ﺔﻳﺎﻣﻭ ﺎﻔﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻤﺛﻭ ﺔﻳﺎﻤﻌﺴﺗﻭ ﻥﻮﻴﻠﻣ(1980119) ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺔﻴﻟﺎﻣ
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ﺍﺭﺎﻨﻳﺩ ﺮﺸﻋ ﺔﻌﺴﺗﻭ ﺔﻳﺎﻣﻭ ﺎﻔﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻤﺛﻭ ﺔﻳﺎﻤﻌﺴﺗﻭ ﻥﻮﻴﻠﻣ(1980119) ﻎﻠﺒﻤﺑ ﺔﻴﻟﺎﻣ
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ﺭﺮﻀﻟﺍﻭ ﻞﻄﻌﻠﻟ ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ.
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.ﺭﺮﻀﻟﺍﻭ ﻞﻄﻌﻠﻟ ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ
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ﺔﻳﺍﺪﺑ ﺔﻤﻜﺤﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ ﻩﻼﻋﺍ ﻉﻮﺿﻮﻤﻠﻟ ﺓﺭﺎﺷﻹﺎﺑ
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ﺔﻳﺍﺪﺑ ﺔﻤﻜﺤﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ ﻩﻼﻋﺍ ﻉﻮﺿﻮﻤﻠﻟ ﺓﺭﺎﺷﻹﺎﺑ
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ﻯﻮﻋﺪﻟﺍ ﺩﺮﺑ ﺍﺭﺍﺮﻗ ﺕﺭﺪﺻﺃ ﺓﺮﻗﻮﻤﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻓﺮﻐﻟﺍ/ﻥﺎﻤﻋ
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ﻯﻮﻋﺪﻟﺍ ﺩﺮﺑ ﺍﺭﺍﺮﻗ ﺕﺭﺪﺻﺃ ﺓﺮﻗﻮﻤﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻓﺮﻐﻟﺍ/ﻥﺎﻤﻋ
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ﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﺎﻤﻠﻋ ,ﻦﻳﻮﻤﺘﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻦﻋ
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ﺭﻮﻛﺬﻤﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﺎﻤﻠﻋ ,ﻦﻳﻮﻤﺘﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻦﻋ
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ﻞﻘﻨﻠﻟ ﺔﻀﻳﺎﻘﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻥﺃﻭ ﻑﺎﻨﺌﺘﺳﻻﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻦﻌﻄﻠﻟ ﻼﺑﺎﻗ
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ﻞﻘﻨﻠﻟ ﺔﻀﻳﺎﻘﻤﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﻥﺃﻭ ﻑﺎﻨﺌﺘﺳﻻﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻦﻌﻄﻠﻟ ﻼﺑﺎﻗ
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ﺔﻓﺎﻛ ﺫﺎﺨﺗﻹ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻚﻠﺴﻤﻟﺍ ﻚﻠﺴﺗ ﻑﻮﺳ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ
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ﺔﻓﺎﻛ ﺫﺎﺨﺗﻹ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻚﻠﺴﻤﻟﺍ ﻚﻠﺴﺗ ﻑﻮﺳ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ
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ﻑﺎﻨﺌﺘﺳﻹﺍ ﺔﻤﻜﺤﻣ ﻯﺪﻟ ﻩﻼﻋﺃ ﺭﺍﺮﻘﻟﺎﺑ ﻦﻌﻄﻠﻟ ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻻﺍ
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ﻑﺎﻨﺌﺘﺳﻹﺍ ﺔﻤﻜﺤﻣ ﻯﺪﻟ ﻩﻼﻋﺃ ﺭﺍﺮﻘﻟﺎﺑ ﻦﻌﻄﻠﻟ ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻻﺍ
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ﻝﻮﺻﻻﺍ ﻖﻓﻭ.
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.ﻝﻮﺻﻻﺍ ﻖﻓﻭ
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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Chairman of Board of Directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
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User Name: Akram AbdalQader
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Akram AbdalQader :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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