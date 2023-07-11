TRANSPORT& INVESTMENT BARTER COMPANY

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: TRANSPORT& INVESTMENT BARTER

ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻞﻘﻨﻠﻟ ﺔﻀﻳﺎﻘﻤﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

COMPANY

PM 03:27:48 2023-07-10 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 10-07-2023 03:27:48 PM

ﻱﺩﺎﻋﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺌﻴﻫ ﻉﺎﻤﺘﺟﺇ ﺓﻮﻋﺩ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Subject: ﻱﺩﺎﻋﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺌﻴﻫ ﻉﺎﻤﺘﺟﺇ ﺓﻮﻋﺩ

ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻱﺩﺎﻋﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺌﻴﻫ ﻉﺎﻤﺘﺟﺇ ﺪﻘﻋ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺭﺮﻗ

ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻱﺩﺎﻋﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺌﻴﻫ ﻉﺎﻤﺘﺟﺇ ﺪﻘﻋ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺭﺮﻗ

ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻲﻫ ﺎﻤﻛ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﻗﻹ 31/07/2023

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ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﻪﻄﺨﻟﺍﻭ 2021 ﻡﺎﻌﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍﻭ 2021/12/31

ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﻪﻄﺨﻟﺍﻭ 2021 ﻡﺎﻌﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍﻭ 2021/12/31

ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ ﻖﻗﺪﻣ ﺏﺎﺨﺘﻧﺇﻭ 2021 ﻡﺎﻌﻟ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺔﻣﺫ ﺀﺍﺮﺑﺇﻭ

ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ ﻖﻗﺪﻣ ﺏﺎﺨﺘﻧﺇﻭ 2021 ﻡﺎﻌﻟ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺔﻣﺫ ﺀﺍﺮﺑﺇﻭ

ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟ ﻊﺿﺎﺧ ﺪﻋﻮﻤﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺎﺑ ﺎﻤﻠﻋ .2022 ﻡﺎﻌﻠﻟ

ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟ ﻊﺿﺎﺧ ﺪﻋﻮﻤﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺎﺑ ﺎﻤﻠﻋ .2022 ﻡﺎﻌﻠﻟ

ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ.

.ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ

09-07-2023

09-07-2023

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: Akram AbdalQader

Akram AbdalQader :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

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Transport and Investment Barter Company PSC published this content on 11 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 July 2023 05:44:05 UTC.