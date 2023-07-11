TRANSPORT& INVESTMENT BARTER COMPANY
To: Jordan Securities Commission,
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Amman Stock Exchange
ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
Company's Name: TRANSPORT& INVESTMENT BARTER
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﻞﻘﻨﻠﻟ ﺔﻀﻳﺎﻘﻤﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
COMPANY
PM 03:27:48 2023-07-10 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
Date: 10-07-2023 03:27:48 PM
ﻱﺩﺎﻋﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺌﻴﻫ ﻉﺎﻤﺘﺟﺇ ﺓﻮﻋﺩ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
Subject: ﻱﺩﺎﻋﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺌﻴﻫ ﻉﺎﻤﺘﺟﺇ ﺓﻮﻋﺩ
ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻱﺩﺎﻋﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺌﻴﻫ ﻉﺎﻤﺘﺟﺇ ﺪﻘﻋ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺭﺮﻗ
ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻱﺩﺎﻋﺮﻴﻏ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺌﻴﻫ ﻉﺎﻤﺘﺟﺇ ﺪﻘﻋ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺭﺮﻗ
ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻲﻫ ﺎﻤﻛ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﻗﻹ 31/07/2023
ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻲﻫ ﺎﻤﻛ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﻗﻹ 31/07/2023
ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﻪﻄﺨﻟﺍﻭ 2021 ﻡﺎﻌﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍﻭ 2021/12/31
ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﻪﻄﺨﻟﺍﻭ 2021 ﻡﺎﻌﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍﻭ 2021/12/31
ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ ﻖﻗﺪﻣ ﺏﺎﺨﺘﻧﺇﻭ 2021 ﻡﺎﻌﻟ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺔﻣﺫ ﺀﺍﺮﺑﺇﻭ
ﺕﺎﺑﺎﺴﺣ ﻖﻗﺪﻣ ﺏﺎﺨﺘﻧﺇﻭ 2021 ﻡﺎﻌﻟ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺔﻣﺫ ﺀﺍﺮﺑﺇﻭ
ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟ ﻊﺿﺎﺧ ﺪﻋﻮﻤﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺎﺑ ﺎﻤﻠﻋ .2022 ﻡﺎﻌﻠﻟ
ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﺓﺮﺋﺍﺩ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟ ﻊﺿﺎﺧ ﺪﻋﻮﻤﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺎﺑ ﺎﻤﻠﻋ .2022 ﻡﺎﻌﻠﻟ
ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ.
.ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ
09-07-2023
09-07-2023
Please accept our sincere thanks and appreciation.
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
Chairman of Board of Directors
ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
User Name: Akram AbdalQader
Akram AbdalQader :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Transport and Investment Barter Company PSC published this content on 11 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 July 2023 05:44:05 UTC.